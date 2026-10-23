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23.10.2026 23:16:38
GNW-News: Shandong vertieft die Zusammenarbeit von BRICS mit internationaler Handels- und Investitionskonferenz
^JINAN, China, Oct. 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die?Dialogue with BRICS -
Shandong International Trade and Investment Conference" begann am Dienstag in
Jinan, der Hauptstadt der ostchinesischen Provinz Shandong. Über 100
Wirtschaftsvertreter aus 30 Ländern und Regionen, darunter BRICS-Mitglieder und
Partnerländer, nahmen teil, um sich persönlich mit mehr als 200 lokalen
Unternehmen auszutauschen.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über den folgenden Link abrufbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/5749/eng)
Die Veranstaltung findet nun bereits zum dritten Mal statt und hat sich zu einem
festen Bestandteil des Wirtschaftskalenders von Shandong entwickelt. Die
diesjährigen Matchmaking-Sessions - mehr als 500 Einzelgespräche -
konzentrierten sich auf landwirtschaftliche Erzeugnisse, grüne und
kohlenstoffarme Industrien, Maschinenbau, hochwertige Chemikalien und die
digitale Wirtschaft.
Die Teilnehmenden loteten Kooperationsmöglichkeiten in einer Vielzahl von
Sektoren aus. Ahmed Mustafa Fahmy Hafez, Leiter der League of Arab States
Mission in Peking, erklärte, die arabischen Staaten strebten eine
Diversifizierung an und sähen in vier Bereichen großes Potenzial für eine
Zusammenarbeit mit Shandong: grüne Energiewende, Landwirtschafts- und
Ernährungssicherheit, Infrastruktur und digitale Wirtschaft sowie Handels- und
Finanzinnovationen. Nahom Berhanu Wendaferew, Ministerberater an der
äthiopischen Botschaft in China, stellte das Investitionspotenzial seines Landes
in den Bereichen Agrarverarbeitung, Pharmazeutika, Textilien sowie Informations-
und Kommunikationstechnologie vor.
In seiner Grundsatzrede betonte Gao Zhikai, stellvertretender Direktor des
Center for China and Globalization (CCG), die Bedeutung von künstlicher Open-
Source-Intelligenz und internationaler Zusammenarbeit, um die Produktivität zu
steigern und gemeinsame Gewinne zu erzielen. Zhao Zhongxiu, ehemaliger Präsident
der University of International Business and Economics, forderte die führenden
Unternehmen aus Shandong auf, über den reinen Warenexport hinauszugehen und
ganze Industrieketten durch technische Dienstleistungen und die Förderung von
Fachkräften ins Ausland zu verlagern. Der Schwerpunkt solle dabei auf dem
Maschinenbau, grüner Energie, moderner Landwirtschaft und der maritimen
Wirtschaft liegen.
Unternehmensverbände aus Malaysia, Indonesien und anderen Ländern hoben Chancen
in intelligenten Fertigungs- und Industrieparks hervor. Daneben nutzten auch
Institutionen aus Nicht-BRICS-Mitgliedstaaten wie Deutschland, Serbien und
Kanada die Plattform, um ihre Partnernetzwerke auszubauen. Nach Angaben der
Meide Group, einem in Shandong ansässigen Unternehmen, beliefen sich deren
Gesamtlieferungen in die BRICS-Mitgliedstaaten von 2024 bis zum dritten Quartal
2026 auf 1,676 Milliarden Yuan (249 Millionen US-Dollar).
Die vom Shandong Sub-council des China Council for the Promotion of
International Trade (CCPIT) organisierte Veranstaltung findet zu einem Zeitpunkt
statt, an dem der BRICS-Mechanismus eine Phase der Erweiterung und Vertiefung
durchläuft. Auf die Mitgliedstaaten dieses Mechanismus entfallen rund die Hälfte
der Weltbevölkerung, etwa 30 Prozent des globalen BIP und ein Fünftel des
Welthandels.
Quelle: CCPIT Shandong Sub-council
Kontaktperson: Frau Zhang, Tel.: 86-10-63074558.Â°
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