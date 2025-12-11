|
11.12.2025 11:28:38
GNW-News: Shanghai führt einen vollständig onlinebasierten Dienst zur Unternehmensregistrierung für singapurische Firmen über einen interoperablen digitalen ...
^SHANGHAI, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. November wurde auf dem
Hauptforum der Global Data Ecosystem Conference 2025 der vollständig
onlinebasierte Unternehmensregistrierungsdienst offiziell eingeführt, der auf
dem grenzüberschreitenden Digital Trust-System zwischen Shanghai und Singapur
basiert. Dieser Dienst trägt dazu bei, den Zeit- und Kostenaufwand für den
Versand und die Bearbeitung von notariell beglaubigten Dokumenten in Papierform
zu reduzieren. Nach der vollständigen Umsetzung werden singapurische
Unternehmen, die in Shanghai investieren und dort Niederlassungen gründen, von
schnelleren, einfacheren und sichereren grenzüberschreitenden
Dienstleistungsverfahren profitieren, wodurch der gegenseitige Investitionsfluss
zwischen Shanghai und Singapur gefördert wird.
Zuvor hatte die Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA) unter der
Leitung des Shanghai Data Bureau eine grenzüberschreitende Digital Trust-
Service-Plattform eingerichtet und Wege für die grenzüberschreitende
Interoperabilität digitaler Identitäten untersucht. Die Initiative zielt darauf
ab, die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit der grenzüberschreitenden
Identitäts- und Dokumentenauthentifizierung zu verbessern, Hindernisse in Bezug
auf das grenzüberschreitende Vertrauen abzubauen und die internationale
Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern.
Seit Anfang dieses Jahres arbeitet das Shanghai Data Bureau in Kooperation mit
der Shanghai Administration for Market Regulation gemeinsam mit der Infocomm
Media Development Authority und der Singapore Academy of Law aus Singapur an der
Entwicklung des ersten Anwendungsszenarios für die Interoperabilität digitaler
Identitäten. Durch die Einführung eines Pilotprojekts auf Basis von dezentralen
Identifikatoren (DID) und verifizierbaren Berechtigungsnachweisen (VC) testete
das Programm den Prozess der Registrierung ausländischer Unternehmen in Shanghai
durch singapurische Unternehmensinvestoren über einen vollständig online
abgewickelten Prozess.
Zum ersten Mal wurden die Bevollmächtigungsverhältnisse ordnungsgemäß
zeichnungsberechtigter Vertreter singapurischer Unternehmen klar definiert,
wodurch das seit langem bestehende Problem der Überprüfung der Echtheit und
Gültigkeit notariell beglaubigter Dokumente wirksam gelöst wurde. Infolgedessen
können berechtigte singapurische Unternehmen nun ihre Gewerbeanmeldung in
Shanghai abschließen, ohne notariell beglaubigte Dokumente in Papierform
einreichen zu müssen.
Künftig werden Shanghai und Singapur Dienstleistungen fördern, die chinesischen
Unternehmen bei ihrer Globalisierung helfen. Dabei wird das Modell für
Unternehmensgründungen in Singapur angewendet, um chinesischen Unternehmen bei
ihrer Expansion in Singapur bequeme Online-Registrierungsdienste anzubieten.
Gleichzeitig werden beide Seiten die Bereiche der Zusammenarbeit schrittweise
ausweiten und die Einführung grenzüberschreitender digitaler Identitäten und die
Interoperabilität elektronischer Dokumente in weiteren Bereichen vorantreiben.
Shanghai wird auch weiterhin seine grenzüberschreitende Plattform für die
Interoperabilität digitaler Identitäten verbessern, die Entwicklung eines
Blockchain-basierten Modells untersuchen und dessen Anwendung auf Länder entlang
der Neuen Seidenstraße und benachbarte Regionen ausweiten. Dies wird die
Kapazitäten der Stadt zur Identitätsauthentifizierung in Bezug auf Personen und
Unternehmen aus dem Ausland stärken und gleichzeitig die Gesamtkapazität der
digitalen Identitätsdienste in Shanghai kontinuierlich verbessern.
Quelle: Shanghai Data Bureau
Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Zou, Tel.: 86-10-63074558Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.