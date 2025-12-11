GNW-News: Shanghai führt einen vollständig onlinebasierten Dienst zur Unternehmensregistrierung für singapurische Firmen über einen interoperablen digitalen ...

11.12.2025 11:28:38

^SHANGHAI, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 25. November wurde auf dem

Hauptforum der Global Data Ecosystem Conference 2025 der vollständig

onlinebasierte Unternehmensregistrierungsdienst offiziell eingeführt, der auf

dem grenzüberschreitenden Digital Trust-System zwischen Shanghai und Singapur

basiert. Dieser Dienst trägt dazu bei, den Zeit- und Kostenaufwand für den

Versand und die Bearbeitung von notariell beglaubigten Dokumenten in Papierform

zu reduzieren. Nach der vollständigen Umsetzung werden singapurische

Unternehmen, die in Shanghai investieren und dort Niederlassungen gründen, von

schnelleren, einfacheren und sichereren grenzüberschreitenden

Dienstleistungsverfahren profitieren, wodurch der gegenseitige Investitionsfluss

zwischen Shanghai und Singapur gefördert wird.

Zuvor hatte die Shanghai Electronic Certification Authority (SHECA) unter der

Leitung des Shanghai Data Bureau eine grenzüberschreitende Digital Trust-

Service-Plattform eingerichtet und Wege für die grenzüberschreitende

Interoperabilität digitaler Identitäten untersucht. Die Initiative zielt darauf

ab, die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit der grenzüberschreitenden

Identitäts- und Dokumentenauthentifizierung zu verbessern, Hindernisse in Bezug

auf das grenzüberschreitende Vertrauen abzubauen und die internationale

Zusammenarbeit und den Austausch zu fördern.

Seit Anfang dieses Jahres arbeitet das Shanghai Data Bureau in Kooperation mit

der Shanghai Administration for Market Regulation gemeinsam mit der Infocomm

Media Development Authority und der Singapore Academy of Law aus Singapur an der

Entwicklung des ersten Anwendungsszenarios für die Interoperabilität digitaler

Identitäten. Durch die Einführung eines Pilotprojekts auf Basis von dezentralen

Identifikatoren (DID) und verifizierbaren Berechtigungsnachweisen (VC) testete

das Programm den Prozess der Registrierung ausländischer Unternehmen in Shanghai

durch singapurische Unternehmensinvestoren über einen vollständig online

abgewickelten Prozess.

Zum ersten Mal wurden die Bevollmächtigungsverhältnisse ordnungsgemäß

zeichnungsberechtigter Vertreter singapurischer Unternehmen klar definiert,

wodurch das seit langem bestehende Problem der Überprüfung der Echtheit und

Gültigkeit notariell beglaubigter Dokumente wirksam gelöst wurde. Infolgedessen

können berechtigte singapurische Unternehmen nun ihre Gewerbeanmeldung in

Shanghai abschließen, ohne notariell beglaubigte Dokumente in Papierform

einreichen zu müssen.

Künftig werden Shanghai und Singapur Dienstleistungen fördern, die chinesischen

Unternehmen bei ihrer Globalisierung helfen. Dabei wird das Modell für

Unternehmensgründungen in Singapur angewendet, um chinesischen Unternehmen bei

ihrer Expansion in Singapur bequeme Online-Registrierungsdienste anzubieten.

Gleichzeitig werden beide Seiten die Bereiche der Zusammenarbeit schrittweise

ausweiten und die Einführung grenzüberschreitender digitaler Identitäten und die

Interoperabilität elektronischer Dokumente in weiteren Bereichen vorantreiben.

Shanghai wird auch weiterhin seine grenzüberschreitende Plattform für die

Interoperabilität digitaler Identitäten verbessern, die Entwicklung eines

Blockchain-basierten Modells untersuchen und dessen Anwendung auf Länder entlang

der Neuen Seidenstraße und benachbarte Regionen ausweiten. Dies wird die

Kapazitäten der Stadt zur Identitätsauthentifizierung in Bezug auf Personen und

Unternehmen aus dem Ausland stärken und gleichzeitig die Gesamtkapazität der

digitalen Identitätsdienste in Shanghai kontinuierlich verbessern.

Quelle: Shanghai Data Bureau

Kontakt nur für Medien: Kontaktperson: Frau Zou, Tel.: 86-10-63074558Â°

