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15.06.2026 20:45:38
GNW-News: Shifters präsentiert auf der Eurosatory 2026 sein KI-natives Produktökosystem für autonome Bodenrobotik
^PARIS, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shifters (https://www.shiftersai.com/),
ein globales Technologieunternehmen, das die nächste Generation KI-nativer
autonomer Robotersysteme entwickelt, hat heute bekannt gegeben, dass es sein KI-
natives Produktökosystem für autonome Bodenrobotik auf der Eurosatory 2026
(https://www.linkedin.com/company/shifters-ai-robotics/posts/?feedView=all) vom
15. bis 19. Juni im Paris Nord Villepinte, Stand C213 in Halle 5A, erstmals
öffentlich vorstellen wird. Bei der Premiere werden RITA (Robotic Intent To
Action), die Bedien- und Führungsebene von Shifters, die menschliche
Zielvorgaben in Robotik-Aufträge übersetzt, ARENA (Autonomous Robotic Execution
and Nexus Architecture), die Orchestrierungsebene für den koordinierten Einsatz
von Robotern, sowie TRUST (Tactical Robot for Unmanned Safety & Security Tasks),
die robuste Bodenrobotik-Plattform für gefährliche, beeinträchtigte und schwer
zugängliche Umgebungen, vorgestellt.
Das Ökosystem wird derzeit unter Einsatzbedingungen erprobt, während Shifters
die Plattform in Richtung operativer Einsatzreife weiterentwickelt. Die
Vorstellung folgt auf die kürzlich bekannt gegebene
(https://www.globenewswire.com/news-release/2026/06/03/3305884/0/en/shifters-
raises-10-2-million-seed-round-led-by-ace-capital-partners-to-advance-ai-native-
ground-robotics.html) Finanzierung in Höhe von 15 Millionen US-Dollar, die
Shifters Mission?Robots Go First" unterstützt. Ziel ist es, überwacht-autonome
Roboter in Umgebungen einzusetzen, in denen es gefährlich, ineffizient oder
unpraktisch wäre, zuerst Menschen voranzuschicken - von Einsätzen im Bereich der
nationalen Sicherheit über Standortsicherheit bis hin zu industriellen
Anwendungen, Katastrophengebieten und kritischer Infrastruktur.
?Im Bereich Verteidigungstechnologie sind am schwersten Unternehmen aufzubauen,
die den Schritt von bahnbrechender Technologie zu einsatzreifen Produkten
schaffen müssen", so Alon Lifshitz, Gründungspartner bei Aurelius Capital
(https://www.aurelius-capital.com/).?Shifters vereint in seltener Weise
operatives Verständnis, technische Tiefe und das richtige Marktgespür - eine
Kombination, aus der ein kategoriedefinierendes Unternehmen entstehen kann."
?Der nächste große Schritt in der Bodenrobotik ist nicht einfach nur eine
bessere ferngesteuerte Maschine. Es geht um die Fähigkeit eines einzelnen
Bedieners, mehrere koordiniert eingesetzte Roboter zu überwachen, die
gefährliche Umgebungen betreten, dort die Lage erfassen und operieren können,
bevor Menschen einem Risiko ausgesetzt werden", erklärt Ofer Balin, CEO und
Mitbegründer von Shifters.?Das Produktökosystem von Shifters ist unsere Antwort
auf diese Herausforderung: eine KI-native Plattform für autonome Bodenrobotik,
die menschliche Zielvorgaben in robotisches Handeln übersetzt und dabei
menschliche Aufsicht und Einsatzkontrolle wahrt."
Das Produktökosystem von Shifters integriert für unterschiedliche Einsätze
konfigurierbare Bodenrobotiksysteme mit Geländegängigkeit in unwegsamem Gelände,
Sensorik, Nutzlasten und Autonomiesoftware für überwachte Einsätze mit mehreren
Robotern. RITA dient als Bedien- und Führungsebene, die menschliche Zielvorgaben
in Robotik-Aufträge übersetzt, während ARENA Navigation, Wahrnehmung und
Ausführung über mehrere Roboter hinweg koordiniert. TRUST stellt die robuste
Robotikplattform bereit, die das Ökosystem in reale Einsatzumgebungen bringt.
?Autonome Bodenrobotik ist eine Herausforderung auf Systemebene. Gelände,
Wahrnehmung, Kommunikation, Energieversorgung, Nutzlasten und Entscheidungslogik
müssen in Echtzeit zusammenspielen", so Assaf Chaprak, Präsident, CTO und
Mitbegründer von Shifters.?Deshalb haben wir ein integriertes Produktökosystem
entwickelt - RITA für die Zielvorgaben des Operators, ARENA für die
Orchestrierung des koordinierten Einsatzes mehrerer Roboter und TRUST für
robusten Bodeneinsatz -, damit überwachte Roboter auch dann weiterfahren,
wahrnehmen und koordiniert arbeiten können, wenn das Gelände unvorhersehbar ist,
die Konnektivität eingeschränkt bleibt und sich die Einsatzbedingungen ändern."
Während der Live-Demonstration werden mehrere autonome Bodenroboter unter
menschlicher Aufsicht als koordiniertes Team im Einsatz agieren. Die Teilnehmer
werden sehen, wie ein einzelner Bediener - durch die Festlegung von
Einsatzgrenzen einschließlich Einsatzziel, Freigaben und Interventionsschwellen
- mehrere Roboter überwachen kann, während diese ihre Bewegungen koordinieren,
Informationen erfassen und in Szenarien operieren, die Notfalleinsätze,
Standortsicherheit, Ferninspektion und Anwendungen im Bereich kritischer
Infrastruktur nachbilden, darunter:
* Katastropheneinsätze und Such- und Rettungseinsätze in eingestürzten,
unterirdischen oder strukturell instabilen Umgebungen.
* Perimeter- und Standortsicherheit für kritische Infrastruktur, Häfen,
Energieanlagen, Rechenzentren und Industriegelände.
* Fernerkundung und Ferninspektion in gefährlichen, beeinträchtigten oder
unzugänglichen Umgebungen.
* Gefährdungsbeurteilung vor dem Betreten, bevor Arbeiter, Einsatzkräfte oder
Sicherheitsteams einem Risiko ausgesetzt werden.
Um ein Gespräch mit dem Shifters-Team zu vereinbaren und mehr über
einsatzspezifische Anwendungen sowie Partnerschaften zu erfahren, besuchen Sie
www.shiftersai.com (http://www.shiftersai.com/).
Über Shifters
Shifters ist ein globales Technologieunternehmen, das KI-native autonome Roboter
für gefährliche, beeinträchtigte und schwer zugängliche Umgebungen entwickelt.
Ausgehend von der Mission, Menschenleben zu schützen, indem man als erste
Maßnahme Roboter einsetzt, ermöglicht Shifters Bedienern die Koordination von
für unterschiedliche Einsätze konfigurierbaren Bodenrobotern, die gefährliche
Umgebungen betreten, erfassen und dort operieren können, bevor Menschen einem
Risiko ausgesetzt werden. Das Produktökosystem des Unternehmens kombiniert KI-
gestützte Entscheidungslogik, Einsatzorchestrierung und modulare Robotersysteme,
die für den realen Einsatz in den Bereichen öffentliche Sicherheit, kritische
Infrastruktur, industrielle Anwendungen, Notfalleinsätze und nationale
Sicherheit konzipiert sind. Shifters hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C.
und ist operativ in den USA, im Nahen Osten und in Europa tätig.
Medienkontakt:
Sage Communications (Medien weltweit)
shiftersai@aboutsage.com (mailto:shiftersai@aboutsage.com)
Uri Meirovich PR (israelische Medien)
Uri@meirovitchpr.com (mailto:Uri@meirovitchpr.com)
Verfügbare Fotos:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/55d0646c-
4f04-4e9e-91ce-44eb14f31336
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d86e4f53-c0c8-4fa9-b473-
43ecf62c66a3
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a2ecb14-e065-4ab6-af3e-
6c52e86abc6e
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