|
15.11.2026 07:56:38
GNW-News: Shufti führt eine patentierte, gerätebasierte KI-Altersüberprüfung ein und beseitigt damit Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes der Nutzer
^LONDON, Nov. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Shufti, eine glokale Plattform für
Identitätsprüfung
(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign
=Ageverification), Geldwäschebekämpfung (AML) und Betrugsprävention, hat ihre
datenschutzkonforme Lösung zur Altersüberprüfung (https://shuftipro.com/age-
verification?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverific
ation) auf den Markt gebracht, die ihre patentierte, gerätebasierte KI-
Technologie nutzt. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die
Altersberechtigung der Nutzer zu überprüfen, ohne dass das Gesichtsbild oder ein
anderer, zuverlässigerer Altersnachweis das Gerät des Nutzers verlässt.??
Die Technologie ist durch das US-Patent Nr. 12.749.342 B1 mit dem Titel AGE
VERIFICATION geschützt, das vom Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten
(USPTO) erteilt wurde. Das Patent betrifft ein KI-basiertes System, das eine
geräteinterne Gesichtsanalyse, Split-Inference und verschlüsselte One-Time Age
Tokens (OTATs) kombiniert und darauf ausgelegt ist, das Alter zu überprüfen und
gleichzeitig die Übertragung sensibler Nutzerdaten zu begrenzen.
Für Unternehmen, die altersbeschränkte Dienste anbieten, bringen zwei gängige
Ansätze unterschiedliche Herausforderungen mit sich und führen zu einem
Kompromiss zwischen Sicherheit und Datenschutz der Nutzer. Erstens bietet ein
selbst erklärter?Ich bin über 18"-Klick kaum Gewissheit darüber, dass jemand
die Altersvoraussetzung erfüllt. Zweitens können das Hochladen eines Ausweises
und ein Selfie stichhaltigere Nachweise liefern, doch viele Nutzer zögern,
solche persönlichen Daten preiszugeben, insbesondere beim Zugriff auf sensible
Dienste. Unternehmen, die diese Daten erfassen, müssen zudem deren Sicherheit,
Aufbewahrung und Löschung gewährleisten.
Gleichzeitig fordern die Aufsichtsbehörden strengere Altersüberprüfungen und
legen dabei größeren Wert auf den Datenschutz. Im Vereinigten Königreich erkennt
Ofcom die Selbsterklärung gemäß dem britischen Online Safety Act
(https://shuftipro.com/knowledgebase/uk-online-safety-act-
osa/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverification)
nicht als hochwirksame Methode zur Altersüberprüfung an. Die Europäische
Kommission treibt zudem die Entwicklung von Instrumenten zum Altersnachweis
unter Wahrung der Privatsphäre voran, die es den Nutzern ermöglichen, die
Altersvoraussetzungen nachzuweisen, ohne ihre Identität preiszugeben.
Das patentierte Verfahren zur Altersüberprüfung von Shufti bietet eine Lösung
für diese Herausforderungen: Es ermöglicht Unternehmen, die
Altersvoraussetzungen zu überprüfen, während das ursprüngliche Gesichtsbild des
Nutzers auf dessen Gerät verbleibt.
Wie Shuftis gerätebasierte Altersüberprüfung dafür sorgt, dass Gesichtsbilder
auf dem Gerät des Nutzers verbleiben
Die Shufti-Lösung zur Altersüberprüfung nutzt die patentierte Split-Inference-
Technologie, um die KI-Verarbeitung zwischen dem Gerät des Nutzers und einem
sicheren Verifizierungsserver aufzuteilen.
Wenn ein Nutzer eine Altersüberprüfung einleitet, analysieren KI-Modelle die
Gesichtsmerkmale, um das Alter zu schätzen und vor Ort die Lebendigkeit zu
überprüfen. Dies hilft dabei, Spoofing-Versuche zu erkennen, bei denen Fotos,
Masken, Bildschirmaufzeichnungen und manipulierte Bilder zum Einsatz kommen.
Das Gerät generiert daraufhin ein verschlüsseltes One-Time-Age-Token, das
Zwischenergebnisse der KI enthält, anstatt das ursprüngliche Gesichtsbild zu
übertragen. Der Verifizierungsserver überprüft die Gültigkeit des Tokens,
schließt die verbleibende KI-Verarbeitung ab und stellt fest, ob der Nutzer die
vom Unternehmen geforderte Altersgrenze, beispielsweise 18 oder 21 Jahre,
erfüllt.
Sobald die Überprüfung abgeschlossen ist, erhält das Unternehmen ein einfaches
Ergebnis (?bestanden" oder?nicht bestanden"), ohne Zugriff auf das Gesichtsbild
des Nutzers oder dessen vollständige Identitätsdaten zu haben. Token sind
zeitlich begrenzt, können nach Überprüfung als verwendet markiert werden und
sind unter Umständen auf einen bestimmten Händler beschränkt, um eine unbefugte
Wiederverwendung oder plattformübergreifende Weitergabe zu verhindern.
Durch die Aufteilung des endgültigen KI-Modells zwischen dem Gerät und dem
Server wird zudem die Offenlegung des vollständigen Modells eingeschränkt,
wodurch es schwieriger wird, den Verifizierungsprozess nachzuvollziehen oder
lokal generierte Ergebnisse zu manipulieren.
Unternehmen erhalten Kontrolle über die Altersüberprüfung
Nicht jedes Unternehmen benötigt das gleiche Maß an Altersüberprüfung. Eine
Plattform für Erwachsenenunterhaltung muss unter Umständen überprüfen, ob ein
Besucher über 18 Jahre alt ist, während ein regulierter Glücksspielanbieter
möglicherweise zusätzlich einen schriftlichen Identitätsnachweis verlangt.
Um diesen unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, bietet die
umfassende Lösung zur Altersüberprüfung von Shufti zusätzliche Funktionen, die
über die patentierte Technologie hinausgehen. Sie ermöglicht Unternehmen, das
für ihre Risikolage, ihre Nutzer und die gesetzlichen Anforderungen angemessene
Sicherheitsniveau zu wählen und gleichzeitig die Erfassung und Offenlegung
personenbezogener Daten (PII) auf ein Minimum zu beschränken.
Sie bietet:
* Dokumentenlose Altersüberprüfungen mittels Gesichtsalter-Schätzung oder eIDV
(https://shuftipro.com/eidv/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm
_campaign=Ageverification)
* Konfigurierbare Altersschwellenwerte und eine auf der Konfidenz basierende
Eskalation, um bei einer ungewissen Altersschätzung aussagekräftigere
Nachweise anzufordern.
* Risikobasierte Überprüfung, um zusätzliche Sicherheitsanforderungen auf der
Grundlage gesetzlicher Verpflichtungen, geschäftlicher Risiken und
altersbeschränkter Dienstleistungskategorien anzuwenden.
* Überprüfung von Dokumenten (https://shuftipro.com/document-
verification/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageve
rification) oder Abgleich mit einer maßgeblichen Datenbank in Fällen, in
denen ein zusätzlicher Altersnachweis erforderlich ist.
* Biometrische Lebendigkeitsprüfung (https://shuftipro.com/selfie-
liveness/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverifi
cation), gestützt auf die iBeta-Level-3-PAD-Konformität von Shufti, zur
Stärkung des Schutzes vor Präsentationsangriffen und Deepfakes.
Diese Methoden ermöglichen es Unternehmen, gegebenenfalls datenminimierte
Altersüberprüfungen durchzuführen und zusätzliche Nachweise anzufordern, wenn
die Ergebnisse unklar sind oder die Vorschriften strengere Nachweise erfordern.
Shahid Hanif, Geschäftsführer von Shufti, äußerte sich zu dieser Markteinführung
wie folgt:
?Ein Unternehmen sollte nicht verpflichtet sein, die vollständigen
Identitätsdaten einer Person zu erfassen, nur um zu überprüfen, ob diese alt
genug ist, um eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Wir haben diese Lösung
zur Altersüberprüfung entwickelt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den
Zugriff durch Minderjährige zu verhindern, ohne dass jeder berechtigte Nutzer
einen besonders zuverlässigen Altersnachweis vorlegen muss. Bei unserem
patentierten, gerätebasierten KI-Verfahren zur Altersüberprüfung verbleiben die
Gesichtsdaten auf dem Gerät des Nutzers, während die Altersvoraussetzungen
sicher überprüft werden. Dieses US-Patent stellt einen wichtigen Meilenstein in
unseren Bemühungen um einen Ansatz dar, bei dem der Datenschutz der Nutzer im
Mittelpunkt der Altersüberprüfung steht."
Die Lösung unterstützt zudem Plattformen für Erwachsenenunterhaltung bei der
Altersüberprüfung vor dem Zugriff auf Inhalte, Social-Media-Dienste bei der
Durchsetzung von Mindestalterrichtlinien, Spiele- und Glücksspielanbieter bei
der Überprüfung der Teilnahmeberechtigung bei der Registrierung sowie E-
Commerce-Unternehmen bei der Altersüberprüfung vor dem Kauf von Produkten mit
Altersbeschränkung.
Erfahren Sie, wie die patentierte Lösung zur Altersüberprüfung von Shufti Ihrem
Unternehmen dabei helfen kann, die Altersvoraussetzungen zu überprüfen, während
der Zugriff auf sensible Daten eingeschränkt wird. Buchen Sie eine individuelle
Präsentation (https://shuftipro.com/contact-
us/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverification).
Über Shufti
Shufti
(https://shuftipro.com/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign
=Ageverification) ist eine?glokale" Plattform für Identitätsprüfung,
Geldwäschebekämpfung und Betrugsprävention (https://shuftipro.com/fraud-
prevention-
solutions/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificat
ion). Das vollständig intern entwickelte?Glocal Trust OS" vereint KYC
(https://shuftipro.com/know-your-
customer/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificati
on), KYB (https://shuftipro.com/know-your-
business/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificati
on), eIDV, Altersüberprüfung, AML-Prüfung, agentische Transaktionsüberwachung,
Know Your Agent (KYA) (https://shuftipro.com/knowledgebase/what-is-know-your-
agent-
kya/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverification)
sowie Betrugsprävention. Die Lösung wurde entwickelt, um Kunden zu integrieren,
sich ändernde Risiken zu überwachen und kritische Maßnahmen sicherzustellen. Sie
bietet eine einheitliche Kundenansicht für ein kontextbezogenes
Vertrauensmanagement über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg und
verbindet dabei globale Abdeckung mit lokalen Compliance-Erkenntnissen.
Die biometrische Lebendigkeitserkennungstechnologie von Shufti erfüllt die
Anforderungen der iBeta PAD-Konformität der Stufe 3
(https://shuftipro.com/press-release/shufti-wins-ibeta-level-3-certification-
for-passive-liveness-
detection/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificat
ion) gemäß ISO/IEC 30107-3. Shufti wird zudem in den Liminal Indizes zur
Altersüberprüfung (https://shuftipro.com/press-release/shufti-recognised-as-
dual-leader-in-liminals-2026-age-verification-and-age-estimation-
indexes/?utm_source=Notified&utm_medium=Pressrelease&utm_campaign=Ageverificatio
n) und Altersschätzung für das Jahr 2026 als führender Anbieter anerkannt und
erhielt in beiden Kategorien die höchste Bewertung?Exceptional
(Außergewöhnlich)" für die Marktpräsenz.
Weitere Informationen finden Sie unter www.shuftipro.com
(http://www.shuftipro.com/)
Pressekontakt
Aroosa Virk
Brand and Communications Manager
Shufti
partnership@shuftipro.com (mailto:partnership@shuftipro.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cd1a3cc9-3c29-4b09-b7be-
763bf30bd8ed
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.