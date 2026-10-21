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21.10.2026 09:04:38
GNW-News: Sichtbarkeit, KPIs, Rollen: Was KI für Ihre PR verändert
^FRANKFURT, Deutschland, Oct. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
WAS: Webinar -?Ready for AI?" - Sichtbarkeit, KPIs, Rollen: Was KI für Ihre PR
verändert
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Informationen
gefunden, ausgewertet und verbreitet werden. Für Kommunikationsverantwortliche
stellt sich daher eine zentrale Frage: Wie bleiben Unternehmensbotschaften in
einer KI-getriebenen Informationswelt sichtbar und relevant?
Nehmen Sie am nächsten Notified-Lunch-Webinar am 29. Oktober 2026 teil, um
Einblicke von Experten zu zentralen Fragen zu erhalten.
Sie erfahren:
* Wie KI die Informationssuche Ihrer Zielgruppen verändert.
* Wie Sie dafür sorgen können, dass Ihre Inhalte in KI-generierten Antworten
sichtbar werden.
* Warum klassische PR-Kennzahlen wichtig bleiben, aber um neue KPIs ergänzt
werden müssen.
* Wie KI Aufgaben und Rollen innerhalb von PR-Teams verändert.
* Case Study: Wie Clariant zum Pioneer in der Adoption von GenAI wurde.
WANN: Donnerstag, 29. Oktober 2026, 12 Uhr
ANMELDUNG: Link (https://notified.brandlive.com/Ready-for-AI-Wie-
Unternehmenskommunikation-sichtbar-messbar-und-wirksamer-wird/en/registration)
WER:
Dr. Kai Rolker (https://www.linkedin.com/in/kai-rolker/) - Head of
Communications, Clariant
Kai Rolker verantwortet die weltweiten Kommunikationsaktivitäten von Clariant,
darunter CEO Communication, Branding, Marketing Communications, Online
Communications, Media Relations und Internal Communications. Als Global Director
Marketing Communications unterstützte er weltweite Produkteinführungen und
verantwortete zentrale Kommunikationsaktivitäten wie den Geschäftsbericht und
das Markenmanagement.
Marwin Bayer (https://www.linkedin.com/in/marwin-bayer/) - Senior Associate, FGS
Global
Marwin Bayer ist Senior Associate bei der internationalen Kommunikationsberatung
FGS Global in Frankfurt. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen strategische
Kommunikation, CEO-Kommunikation und Kapitalmarktkommunikation.
Aydin Özyilmaz (https://www.linkedin.com/in/aydin-%C3%B6zyilmaz-36456a110/) -
Senior Account Executive, Notified
Aydin Özyilmaz arbeitet seit über zehn Jahren an der Schnittstelle von
Kommunikation, Technologie und Wachstum. Als Senior Account Executive bei
Notified arbeitet er mit globalen Organisationen daran, ihre IR- und PR-
Strategien durch intelligente digitale Workflows zu modernisieren.
Michael Winter (https://www.linkedin.com/in/michael-winter-notified/) - Senior
Solutions Specialist, Notified
Michael Winter?ist Senior Solutions Specialist bei Notified und Experte für
Investor Relations, Public Relations und AI-gestützte Unternehmenskommunikation.
Als Speaker und Panelist teilt er regelmäßig Einblicke zu digitalen Medien,
Kapitalmarktstrategien und KI in IR & PR.
WARUM:
KI verändert die Unternehmenskommunikation grundlegend - sowohl in der Ansprache
externer Zielgruppen als auch in den internen Arbeitsprozessen von
Organisationen. In diesem Webinar geben Kommunikationsprofis Einblicke, wie sich
PR-Teams konkret auf diesen Paradigmenwechsel einstellen und was er für die
Umsetzung von Kommunikationsstrategien und die Zusammenarbeit innerhalb Ihres
Unternehmens bedeutet.
Über Notified
Notified, der Geschäftsbereich für Marktengagement von Equiniti, unterstützt PR-
und IR-Fachleute, Aufmerksamkeit zu gewinnen, die Wirkung ihrer Kommunikation zu
messen und mit seinen integrierten Plattformen Content OS(TM) und IR Hub(TM) messbare
Ergebnisse zu erzielen. Klicken Sie hier (https://www.notified.com/de-DE) und
erfahren Sie, warum mehr als 50 % der S&P-500-Unternehmen auf die Lösungen und
Dienstleistungen von Notified vertrauen, um Nachfrage zu erzeugen und Kapital zu
generieren.
Medienkontakt
Schwarz Financial Communication
Frank Schwarz - schwarz@schwarzfinancial.com
+49 611 580 2929-0
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/57593f10-
42b1-4840-8ef6-da94207076f1
Diese Pressemitteilung wurde von einer von CLEAR® verifizierten Person
veröffentlicht.
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