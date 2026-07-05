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05.07.2026 18:13:38
GNW-News: Sigenergy bringt SigenStor Neo auf den Markt - die KI-gestützte nächste Generation des All-in-One-Heimenergiesystems
^SHANGHAI, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sigenergy, ein Pionier im Bereich
KI-gestützter Energieinnovationen, hat heute die weltweite Markteinführung
von SigenStor Neo (https://www.sigenergy.com/en/product-sigenstor-neo) bekannt
gegeben, seinem All-in-One-Energiespeichersystem der nächsten Generation für
Privathaushalte, das auf vollständige Energieunabhängigkeit ausgelegt ist.
Neo basiert auf dem Feedback von Anwendern, Installateuren und Partnern
weltweit. Es handelt sich nicht um eine vereinfachte Version von SigenStor,
sondern um eine gezielte Weiterentwicklung, die den Anforderungen realer
Anwendungsfälle und internationaler Märkte Rechnung trägt. Für Sigenergy ist
diese Komplexität der Ausgangspunkt des Produktdesigns und kein Problem, das
erst im Nachhinein gelöst werden muss. Mit der zunehmenden Verbreitung
dynamischer Stromtarife reichen Systeme, die auf festen Tarifen und
vorhersehbaren Verbrauchsmustern basieren, nicht mehr aus. Seit Januar 2025 sind
Stromversorger in Deutschland verpflichtet, dynamische Tarife anzubieten.
Haushalte, die ihren Stromverbrauch in die günstigsten Zeitfenster verlagerten,
zahlten in diesen Zeiträumen bis zu 34 % weniger. Neo wurde entwickelt, um den
sich wandelnden Anforderungen moderner Strommärkte und des Energiebedarfs von
Privathaushalten gerecht zu werden.
Innovation ist für Sigenergy mehr als ein Anspruch. Sie ist eine operative
Kernkompetenz, die fest in den Produkten verankert ist und auf einem grundlegend
anderen Verständnis der Marktgegebenheiten basiert.
Neo vereint fünf zentrale Subsysteme - PV-Wechselrichter, Batterie, Power
Conversion System (PCS), Energiemanagementsystem (EMS) und Gateway - in einer
platzsparenden Einheit. Das System unterstützt bis zu sechs stapelbare
Batteriemodule und verfügt über Schnellanschlüsse. Es bietet eine
Notstromversorgung für das gesamte Haus mit einer lastseitigen Umschaltzeit von
0 ms und einer Spitzenleistung von 200 %. Dank eines dedizierten Smart Ports und
eines Backup Ports lassen sich Wechselrichter von Drittanbietern, Generatoren,
Wärmepumpen und EV-Ladegeräte integrieren. Ein integrierter Batterieoptimierer
ermöglicht die Kombination alter und neuer Batterien, geschützt durch eine 8-
stufige Sicherheitsarchitektur.
Mit SigenAgent - dem ersten domänenübergreifenden KI-Agenten der Energiebranche,
der in der mySigen App 4.0 läuft - bringt Neo das Prinzip des?autonomen
Fahrens" in die Energieversorgung von Privathaushalten. Nach dem Prinzip?Der
Nutzer definiert das Ziel, die KI übernimmt den Rest" erkennt, analysiert und
agiert das System eigenständig, um Stromkosten zu senken und gleichzeitig
automatisch die Notstrombereitschaft sicherzustellen.
Neo bildet das Herzstück des erweiterten Heimenergie-Ökosystems von Sigenergy
und arbeitet mit dem Mikro-Wechselrichter SigenMicro, der Wärmepumpe SigenFlux,
dem intelligenten Ladegerät Sigen EVAC G2 sowie dem Mikro-Energiespeichersystem
SigenMate zusammen, um Stromerzeugung, Energiespeicherung, Laden und Heizen auf
einer zentral koordinierten Plattform zu integrieren.
?Sigenergy hat sich seit jeher echter Innovation verschrieben. Wir folgen dem
Markt nicht einfach - wir setzen mit Technologien und Produkten Maßstäbe, die
auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet sind", so Tony Xu,
Gründer und CEO von Sigenergy.
SigenStor Neo ist ab sofort weltweit erhältlich. Weitere Informationen erhalten
Sie unter https://www.sigenergy.com/en.
Kontakt: Tracy Li
E-Mail: sales@sigenergy.comÂ°
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