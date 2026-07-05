GNW-News: Sigenergy bringt SigenStor Neo auf den Markt - die KI-gestützte nächste Generation des All-in-One-Heimenergiesystems

^SHANGHAI, July 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sigenergy, ein Pionier im Bereich

KI-gestützter Energieinnovationen, hat heute die weltweite Markteinführung

von SigenStor Neo (https://www.sigenergy.com/en/product-sigenstor-neo) bekannt

gegeben, seinem All-in-One-Energiespeichersystem der nächsten Generation für

Privathaushalte, das auf vollständige Energieunabhängigkeit ausgelegt ist.

Neo basiert auf dem Feedback von Anwendern, Installateuren und Partnern

weltweit. Es handelt sich nicht um eine vereinfachte Version von SigenStor,

sondern um eine gezielte Weiterentwicklung, die den Anforderungen realer

Anwendungsfälle und internationaler Märkte Rechnung trägt. Für Sigenergy ist

diese Komplexität der Ausgangspunkt des Produktdesigns und kein Problem, das

erst im Nachhinein gelöst werden muss. Mit der zunehmenden Verbreitung

dynamischer Stromtarife reichen Systeme, die auf festen Tarifen und

vorhersehbaren Verbrauchsmustern basieren, nicht mehr aus. Seit Januar 2025 sind

Stromversorger in Deutschland verpflichtet, dynamische Tarife anzubieten.

Haushalte, die ihren Stromverbrauch in die günstigsten Zeitfenster verlagerten,

zahlten in diesen Zeiträumen bis zu 34 % weniger. Neo wurde entwickelt, um den

sich wandelnden Anforderungen moderner Strommärkte und des Energiebedarfs von

Privathaushalten gerecht zu werden.

Innovation ist für Sigenergy mehr als ein Anspruch. Sie ist eine operative

Kernkompetenz, die fest in den Produkten verankert ist und auf einem grundlegend

anderen Verständnis der Marktgegebenheiten basiert.

Neo vereint fünf zentrale Subsysteme - PV-Wechselrichter, Batterie, Power

Conversion System (PCS), Energiemanagementsystem (EMS) und Gateway - in einer

platzsparenden Einheit. Das System unterstützt bis zu sechs stapelbare

Batteriemodule und verfügt über Schnellanschlüsse. Es bietet eine

Notstromversorgung für das gesamte Haus mit einer lastseitigen Umschaltzeit von

0 ms und einer Spitzenleistung von 200 %. Dank eines dedizierten Smart Ports und

eines Backup Ports lassen sich Wechselrichter von Drittanbietern, Generatoren,

Wärmepumpen und EV-Ladegeräte integrieren. Ein integrierter Batterieoptimierer

ermöglicht die Kombination alter und neuer Batterien, geschützt durch eine 8-

stufige Sicherheitsarchitektur.

Mit SigenAgent - dem ersten domänenübergreifenden KI-Agenten der Energiebranche,

der in der mySigen App 4.0 läuft - bringt Neo das Prinzip des?autonomen

Fahrens" in die Energieversorgung von Privathaushalten. Nach dem Prinzip?Der

Nutzer definiert das Ziel, die KI übernimmt den Rest" erkennt, analysiert und

agiert das System eigenständig, um Stromkosten zu senken und gleichzeitig

automatisch die Notstrombereitschaft sicherzustellen.

Neo bildet das Herzstück des erweiterten Heimenergie-Ökosystems von Sigenergy

und arbeitet mit dem Mikro-Wechselrichter SigenMicro, der Wärmepumpe SigenFlux,

dem intelligenten Ladegerät Sigen EVAC G2 sowie dem Mikro-Energiespeichersystem

SigenMate zusammen, um Stromerzeugung, Energiespeicherung, Laden und Heizen auf

einer zentral koordinierten Plattform zu integrieren.

?Sigenergy hat sich seit jeher echter Innovation verschrieben. Wir folgen dem

Markt nicht einfach - wir setzen mit Technologien und Produkten Maßstäbe, die

auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet sind", so Tony Xu,

Gründer und CEO von Sigenergy.

SigenStor Neo ist ab sofort weltweit erhältlich. Weitere Informationen erhalten

Sie unter https://www.sigenergy.com/en.

Kontakt: Tracy Li

E-Mail: sales@sigenergy.comÂ°