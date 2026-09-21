GNW-News: Sigenergy stellt auf dem Sigenergy Day Europe 2026 seine Strategie für Speicherlösungen im gewerblichen und industriellen Bereich sowie im Großmaßs...

^STUTTGART, Deutschland, Sept. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem Sigenergy Day

Europe 2026 skizzierte Sigenergy die nächste Phase seines Wachstums, das über

Energiespeicher für Privathaushalte hinaus auf Anwendungen im Gewerbe- und

Industriebereich sowie im Versorgungskontext ausgeweitet wird. An der

Veranstaltung nahmen fast 400 Investoren, EPC-Unternehmen, Branchenexperten,

Vertriebspartner und Kooperationspartner teil, um über die Projektumsetzung, die

Anlagensicherheit und den wirtschaftlichen Nutzen von Speichersystemen zu

diskutieren.

Das Solar-Plus-Speicher-Projekt in Weissach im Tal zeigt, wie diese Strategie

bereits Gestalt annimmt.

Alt: Teilnehmer des Sigenergy Day Europe 2026 besichtigen die Ausstellung zum

Projekt?Weissach im Tal"\

Wie das 20-MWh-Projekt in Weissach im Tal realisiert wurde

Das Projekt?Weissach im Tal" in Baden-Württemberg kombiniert eine

Solarstromerzeugung von 11,6 MWp mit einem Batteriespeicher von rund 20 MWh. Das

Projekt, dessen Eigentümer die DGS GmbH ist, das vom Solarspezialisten Arausol

entwickelt wurde und vom europäischen Vertriebspartner Memodo unterstützt wird,

wurde Anfang August 2026 in den kommerziellen Betrieb genommen.

Das System umfasst 1.660 Sigenergy-Batteriemodule mit einer Nennleistung von

jeweils 12 kWh, 80 Sigen C&I-PV-Wechselrichter mit einer Nennleistung von

jeweils 100 kW sowie zwei Mittelspannungs-Umspannwerke mit vorinstallierten

Niederspannungsanschlüssen. Es nutzt eine dezentrale SigenStack-Architektur.

Die Installation wurde innerhalb von 20 Tagen abgeschlossen, woraufhin ein

zweistündiger Inbetriebnahmeprozess folgte. Anstatt die Speicherkapazität in

herkömmlichen Containern zu konzentrieren, wurden die modularen Einheiten

unterhalb der PV-Montagestrukturen und in unmittelbarer Nähe der PV-Stränge

installiert. Durch diese Lösung konnte der Bedarf an zusätzlichem Bauland,

aufwendiger Verkabelung, schwerem Baumaschinenpark und umfangreichen Fundamenten

auf ein Minimum reduziert werden. Durch die Integration von Sigenergy-

Wechselrichtern, -Transformatoren und -Systemmanagement konnte zudem der

Koordinationsaufwand zwischen verschiedenen Anbietern reduziert werden.

In dieser Konfiguration sorgt die Gleichstromkopplung dafür, dass der

Energiepfad von der PV-Anlage zur Batterie auf der Gleichstromseite verbleibt.

Dadurch wird eine zwischengeschaltete Wechselstrommwandlung vermieden und der

Bedarf an speziellen Batterietransformatoren entfällt, was zu einer Steigerung

des Gesamtenergieertrags um 3 % bis 4 % beiträgt.

Ein Portfolio für C&I- und Großprojekte

Das Portfolio von Sigenergy deckt verschiedene Projektarchitekturen und -größen

ab, von modularen, dezentralen SigenStack-Implementierungen bis hin zu

zentralisierten Anwendungen im C&I-Bereich und im Versorgungsmaßstab. Der in

Kürze erscheinende SigenCube bietet eine integrierte Lösung für zentralisierte

C&I-Anwendungen, während SigenTerra das Portfolio auf Großspeicher- und Solar-

plus-Speicher-Projekte erweitert.

SigenStack (https://www.sigenergy.com/en/products/sigenstack) ist die modulare

BESS-Lösung von Sigenergy für gewerbliche Anwendungen, die für einen flexiblen

Einsatz unter unterschiedlichen Standortbedingungen konzipiert wurde. Mit 12-

kWh-Batteriemodulen, stapelbarer Installation und automatischer Vernetzung der

Geräte trägt es dazu bei, die Standortauswahl, die Anordnung der Anlage, die

Installation und die Inbetriebnahme zu vereinfachen. Seine kompakte Bauweise und

das Sicherheitsmanagement auf Modulebene unterstützen zudem Solar-plus-Speicher-

Projekte, bei denen Platzausnutzung, Flexibilität bei der Installation und

Anlagensicherheit im Vordergrund stehen.

Der Utility Solar Inverter (https://eu-store.sigenergy.com/en/pages/utility-pv-

solution) und der SigenMVT ermöglichen die Stromumwandlung und den Anschluss an

das Mittelspannungsnetz. Sigen InSite bietet eine integrierte Systemüberwachung

und -verwaltung für alle Projektanlagen. SigenAgent bietet eine intelligente

Energieplanung, bei der Daten zu Erzeugung, Last, Strompreisen und Anlagenstatus

genutzt werden, um Betriebsentscheidungen zu unterstützen und die systemweite

Koordination zu verbessern.

Über Sigenergy

Die Sigenergy Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2022 gegründet und hat ihren

Hauptsitz in Shanghai (HKEX: 6656) und ist ein Technologieunternehmen, das sich

auf Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat. Das

Geschäftsfeld des Unternehmens umfasst die Photovoltaikproduktion,

Energiespeicherung und das Laden von Elektrofahrzeugen für Anwendungen im

privaten, gewerblichen, industriellen und großtechnischen Bereich.

Geleitet von seiner Strategie?AI in All" integriert Sigenergy künstliche

Intelligenz in alle seine Produkte und Energiemanagementsysteme, um eine

sicherere, intelligentere und effizientere Energienutzung zu fördern. Das

Unternehmen arbeitet mit Kunden und Partnern auf Märkten weltweit zusammen.

Ansprechpartner für Medien

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: Tracy Li

Sigenergy Technology Co., Ltd.

E-Mail: tracy.li@sigenergy.com (mailto:tracy.li@sigenergy.com)

(mailto:tracy.li@sigenergy.com)Website: www.sigenergy.com

(https://www.sigenergy.com/en)

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