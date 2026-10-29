GNW-News: Sihoo präsentiert auf der ORGATEC 2026 adaptive Ergonomielösungen und tauscht sich mit Fachleuten aus aller Welt aus

^KÖLN, Deutschland, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ORGATEC 2026, die

internationale Fachmesse für die moderne Arbeitswelt, wurde am 27. Oktober in

Köln eröffnet. Sihoo (https://de.sihoo.com/) präsentiert dort seine neuesten

Entwicklungen im Bereich adaptiver ergonomischer Lösungen. In Halle 8.1 an den

Ständen A-060 und B-061 stellt der Spezialist für ergonomische Sitzlösungen sein

Sortiment innovativer Bürostühle (https://de.sihoo.com/collections/buerostuehle)

vor. Im Mittelpunkt stehen die Modelle H300 Pro und Doro C300 Pro V2.

Direkter Austausch mit Fachleuten aus der Arbeitswelt

Während der gesamten Messe begrüßt Sihoo an seinem Stand internationale

Fachbesucher aus der Arbeitswelt, darunter Vertriebspartner,

Einkaufsverantwortliche aus Unternehmen und Designer. Sie können sich vor Ort

ein Bild von den ergonomischen Sitzlösungen des Unternehmens machen. Live-

Demonstrationen und persönliche Gespräche am Stand vermitteln Einblicke in den

Designansatz von Sihoo und bieten Gelegenheit, sich über Komfort, Flexibilität

und die Anforderungen moderner Arbeitsplätze auszutauschen. Die Besucher

reagieren insgesamt positiv auf die Präsentationen. Die Gespräche während der

Messe verlaufen durchweg freundlich und lebhaft.

Ergonomische Sitzlösungen zum Ausprobieren

An eigens eingerichteten Testarbeitsplätzen am Stand präsentiert Sihoo zwei

Ansätze für adaptive ergonomische Sitzlösungen:

* Der Sihoo H300 Pro wurde für konzentriertes Arbeiten entwickelt. Er

kombiniert eine in vier Richtungen verstellbare Lendenstütze mit einem

dynamischen Stützsystem und einer synchronen Neigefunktion. So können

Besucher den Stuhl in nach vorn geneigter, aufrechter und zurückgelehnter

Sitzposition ausprobieren. Die synchronisierten 7D-Armlehnen bieten

zusätzliche Flexibilität und passen sich unterschiedlichen Tätigkeiten und

Sitzhaltungen an.

* Beim Sihoo Doro C300 Pro V2 (https://de.sihoo.com/products/doro-c300-pro-v2)

steht die adaptive Unterstützung des gesamten Körpers im Mittelpunkt. Sein

DynaCore System koordiniert vier Stützzonen, während das SyncroFlex System

die Körperbewegungen erfasst und so eine individuell angepasste

Unterstützung ermöglicht. Die Funktionen Self-Adaptive Dynamic Lumbar

Support 2.0 und 8D Bionic Armrests sind auf vielfältige Aktivitäten

ausgelegt - vom Tippen und Lesen über mobile Spiele bis hin zum entspannten

Zurücklehnen.

Ergonomische Innovation für die Arbeitswelt von morgen

Mit seiner Präsenz auf der ORGATEC 2026 unterstreicht Sihoo sein

kontinuierliches Engagement für die Entwicklung innovativer, adaptiver

Ergonomielösungen. Im Einklang mit seiner Mission?Die Lebensqualität der

Menschen durch innovative Möbel verbessern" entwickelt Sihoo seine ergonomischen

Sitzlösungen kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Anforderungen

moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden.

Besuchen Sie Sihoo auf der ORGATEC 2026

Die ORGATEC 2026 läuft noch bis zum 30. Oktober. Sihoo lädt Fachbesucher der

Branche ein, das Unternehmen vor Ort kennenzulernen:

* Veranstaltungsort: Koelnmesse, Köln, Deutschland

* Stand: Halle 8.1, A-060 und B-061

* Datum: 27.-30. Oktober 2026

Über Sihoo

Sihoo wurde 2011 gegründet und ist auf ergonomische Möbel spezialisiert. Die

Produkte des Unternehmens erreichen mehr als 10 Millionen Haushalte in über 122

Ländern und Regionen.

Ansprechpartner für Medien

Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd

E-Mail: marketing@sihoo.com

Website: https://de.Sihoo.com/ (https://de.sihoo.com/)

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