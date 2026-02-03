GNW-News: SIKA BAUT GLOBALES FERTIGUNGSNETZWERK IN WACHSTUMSMÄRKTEN MIT FÜNF NEUEN WERKEN AUS

^SIKA BAUT GLOBALES FERTIGUNGSNETZWERK IN WACHSTUMSMÄRKTEN MIT FÜNF NEUEN WERKEN

Sika hat ihr globales Fertigungsnetzwerk mit der Eröffnung fünf neuer Standorte

in den USA, Argentinien, Kolumbien, Bangladesch und Tansania erweitert. Diese

Werke sind ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Produktionskapazitäten und zur

weiteren Stärkung der globalen Lieferkette in wichtigen Wachstumsmärkten. Die

Standorte sind strategisch günstig gelegen und so konzipiert, dass sie die

steigende Nachfrage nach hochwertigen Baumaterialien in den Regionen effizient

decken und gleichzeitig Sikas Engagement für Kundennähe und Flexibilität der

Lieferkette stärken.

USA: STÄRKUNG DER POSITION IN EINEM KERNMARKT

Sika hat in Haines City, Florida, ein neues, hochmodernes Werk für

Betonzusatzmittel eröffnet und damit ihre Position in einem der grössten Märkte

des Unternehmens weiter gestärkt. Die Fabrik, die über den höchsten

Automatisierungsgrad aller Sika Standorte für Zusatzmittel im Land verfügt, wird

effizient die gesamte Palette von Sika Technologien zur Verbesserung der

Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Beton fertigen. Das Werk trägt

auch zu Sikas Nachhaltigkeitszielen bei: Durch ihre Systeme zur Wasser - und

Abfallreduzierung sollen bis 2032 rund 8'000 Tonnen CO(2) eingespart werden.

ARGENTINIEN: AUSBAU DER MARKTDURCHDRINGUNG IN DER REGION NORDOST

In Puerto Tirol in der Region Chaco wurde eine neue Produktionsstätte für die

Herstellung von Trockenmörtelprodukten für den Nordosten von Argentinien

eingeweiht. Mit einer über 80-jährigen Präsenz im Land wird der neue Standort

zur achten Sika Fertigungsstätte und unterstreicht damit das langjährige

Engagement für Wachstum und Innovation in der Region. Nach einigen

herausfordernden Jahren ist der argentinische Baumarkt wieder auf einen

Wachstumspfad zurückgekehrt und eröffnet Sika damit Chancen für eine stärkere

Marktdurchdringung und Kundenbindung eröffnet.

KOLUMBIEN: ERHÖHUNG DER PRÄSENZ IN EINEM WICHTIGEN INDUSTRIEZENTRUM

Sika hat in Cali, Kolumbien, eine moderne Fertigungsstätte eröffnet - in einer

Region, die 30% des BIP des Landes erwirtschaftet und 20% der Bevölkerung

beheimatet. Die neue Fabrik wird Mörtel, Fliesenkleber, Innenwandbeschichtungen,

Acrylbeschichtungen und Betonzusatzmittel herstellen, um dem wachsenden Bau- und

Infrastrukturbedarf Kolumbiens gerecht zu werden. Das Werk in Cali wird es dem

Unternehmen zudem ermöglichen, sowohl den Inlands- als auch den Exportmarkt

effizienter zu bedienen.

BANGLADESCH: UNTERSTÜTZUNG EINES SCHNELL WACHSENDEN BAUMARKTES

Sikas neuer Standort in Narayanganj, Bangladesch, stellt Betonzusatzmittel und

Mörtel her, um die Leistung, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit von Gebäuden und

Infrastruktur in diesem Markt zu verbessern. Dieser Standort wird auch dazu

beitragen, die Nachfrage nach den kürzlich eingeführten Hochleistungs-

Fliesenklebern von Sika in Bangladesch und der gesamten Region zu decken.

Der Baumarkt in Bangladesch zeichnet sich durch eine starke Dynamik aus, was

sich in einer geschätzten jährlichen Wachstumsrate von mehr als sieben Prozent

für den Zeitraum 2026-2029 widerspiegelt. Dieses Wachstum wird durch die

anhaltende Stärke wichtiger Entwicklungssektoren wie Infrastruktur, Energie,

Bildung und Wohnungsbau getragen und zusätzlich unterstützt durch umfangreiche,

staatlich finanzierte Investitionsprogramme.

TANSANIA: AUSWEITUNG DER REICHWEITE IN OSTAFRIKA

Sika hat einen neuen Produktionsstandort in Mwanza eröffnet - einer rasch

wachsenden Wirtschaftsregion, die ein wichtiges Bergbauzentrum und eines der

bevölkerungsreichsten Gebiete Afrikas darstellt. Hier werden Mörtel,

Betonzusatzmittel, Spezialmörtel für den Bergbau und das Bauwesen sowie

Mahlhilfsmittel für Zementwerke hergestellt. Dank ihrer strategischen Lage

bedient Sika die lokale Nachfrage und exportiert nach Burundi, Ruanda und in die

Demokratische Republik Kongo. Damit stärkt Sika ihre Präsenz in Ostafrika dank

des starken Industrie- und Infrastrukturwachstums. Der Baumarkt in Tansania

wächst rasch und es wird erwartet, dass er in den kommenden Jahren

Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erzielt.

