GNW-News: SIKA ERHÄLT DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS 2026 FÜR IHRE TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT

^SIKA ERHÄLT DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS 2026 FÜR IHRE

TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT

Für ihr SikaBaffle® AutoStack-System ist Sika mit dem renommierten Deutschen

Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte das Design, das

Verbesserungen bei Logistik, Materialeffizienz und Energieverbrauch entlang der

gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie ermöglicht.

SikaBaffle® AutoStack sind thermisch expandierende Hohlraumversiegelungen, die

während des E-Coat- und Lackierprozesses zum Schutz der Karosseriehohlräume vor

Lärm, Staub und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Die modulare, stapelbare

Geometrie ermöglicht eine bis zu 200% effizientere Nutzung von Verpackungs- und

Transportraum, wodurch CO(2)-Emissionen, Lagerbedarf und Logistikkosten

reduziert werden. Die Verwendung recycelter Materialien sowie die Low-Bake-

Curing-Technologie reduzieren im Vergleich zu konventionellen Materialien das

Treibhauspotenzial und den Energiebedarf des Produkts.

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas grösste Auszeichnung für

ökologisches und soziales Engagement. Die Auszeichnung würdigt Produkte, die

einen bedeutenden Beitrag zu einem von fünf wesentlichen Bereichen leisten:

Klima, Ressourcen, Natur, Wertschöpfungskette und Gesellschaft. Laut Jury weist

das Produkt positive Effekte auf die Nachhaltigkeit , eine starke langfristige

Skalierbarkeit und ein klares Bekenntnis zum Kreislaufdenken auf.

«Diese Auszeichnung belegt, wie zielgerichtetes Engineering zu echten

Nachhaltigkeitsgewinnen in der gesamten Automotive-Wertschöpfungskette führen

kann. Mit SikaBaffle® AutoStack haben wir eine Standardkomponente in eine

hocheffektive Lösung verwandelt, die Kunden bei der Reduzierung von Emissionen,

der Automatisierung ihrer Produktion und der Steigerung ihrer Effizienz in

grossem Umfang unterstützt», so Patricia Heidtman, Chief Innovation and

Sustainability Officer.

ÜBER DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird von der Stiftung Deutscher

Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit Spitzenverbänden und Organisationen wie

der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), dem WWF und der

Deutschen Industrie- und Handelskammer vergeben. Der Wettbewerb basiert auf

einem mehrstufigen Auswahlprozess, bei dem transparente Nachhaltigkeitskriterien

und Ökobilanzen berücksichtigt werden, um Lösungen zu finden, die den Wandel in

zentralen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft beschleunigen.

ÜBER SIKA

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

