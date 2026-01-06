Sika Aktie
GNW-News: SIKA ERHÄLT DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS 2026 FÜR IHRE TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT
^SIKA ERHÄLT DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS 2026 FÜR IHRE
TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT
Für ihr SikaBaffle® AutoStack-System ist Sika mit dem renommierten Deutschen
Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte das Design, das
Verbesserungen bei Logistik, Materialeffizienz und Energieverbrauch entlang der
gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie ermöglicht.
SikaBaffle® AutoStack sind thermisch expandierende Hohlraumversiegelungen, die
während des E-Coat- und Lackierprozesses zum Schutz der Karosseriehohlräume vor
Lärm, Staub und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Die modulare, stapelbare
Geometrie ermöglicht eine bis zu 200% effizientere Nutzung von Verpackungs- und
Transportraum, wodurch CO(2)-Emissionen, Lagerbedarf und Logistikkosten
reduziert werden. Die Verwendung recycelter Materialien sowie die Low-Bake-
Curing-Technologie reduzieren im Vergleich zu konventionellen Materialien das
Treibhauspotenzial und den Energiebedarf des Produkts.
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas grösste Auszeichnung für
ökologisches und soziales Engagement. Die Auszeichnung würdigt Produkte, die
einen bedeutenden Beitrag zu einem von fünf wesentlichen Bereichen leisten:
Klima, Ressourcen, Natur, Wertschöpfungskette und Gesellschaft. Laut Jury weist
das Produkt positive Effekte auf die Nachhaltigkeit, eine starke langfristige
Skalierbarkeit und ein klares Bekenntnis zum Kreislaufdenken auf.
«Diese Auszeichnung belegt, wie zielgerichtetes Engineering zu echten
Nachhaltigkeitsgewinnen in der gesamten Automotive-Wertschöpfungskette führen
kann. Mit SikaBaffle® AutoStack haben wir eine Standardkomponente in eine
hocheffektive Lösung verwandelt, die Kunden bei der Reduzierung von Emissionen,
der Automatisierung ihrer Produktion und der Steigerung ihrer Effizienz in
grossem Umfang unterstützt», so Patricia Heidtman, Chief Innovation and
Sustainability Officer.
ÜBER DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS
Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird von der Stiftung Deutscher
Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit Spitzenverbänden und Organisationen wie
der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), dem WWF und der
Deutschen Industrie- und Handelskammer vergeben. Der Wettbewerb basiert auf
einem mehrstufigen Auswahlprozess, bei dem transparente Nachhaltigkeitskriterien
und Ökobilanzen berücksichtigt werden, um Lösungen zu finden, die den Wandel in
zentralen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft beschleunigen.
ÜBER SIKA
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
