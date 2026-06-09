Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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09.06.2026 07:04:38
GNW-News: SIKA ERÖFFNET HOCHMODERNES PRODUKTIONS- UND BETON-SERVICE-ZENTRUM IN DER BENELUX-REGION
^SIKA ERÖFFNET HOCHMODERNES PRODUKTIONS- UND BETON-SERVICE-ZENTRUM IN DER
BENELUX-REGION
Sika baut ihre Produktions- und Innovationskapazitäten in Europa aus und nimmt
im belgischen Ham ein neues Werk und Technikzentrum für Betonzusatzmittel in
Betrieb. Mit diesem neuen Standort stärkt Sika ihre Kundennähe in den Benelux-
Ländern, verkürzt Lieferwege und bietet einen attraktiveren Kundenservice sowie
einen umfassenden technischen Service vor Ort.
Zusätzlich zur erweiterten Produktionskapazität des hochautomatisierten Werks
baut Sika auch ihre lokale Expertise in den Bereichen Technologie, Innovation
und Spezialanwendungen weiter aus. Die neuen, modernen Labors ermöglichen
umfassende Produkt- und Anwendungstests und unterstützen so die rasche
Entwicklung innovativer Lösungen für Kunden im Bereich Transportbeton und
Betonfertigteile.
Das neue Werk und Technikzentrum wird die Entwicklung eines breiten Portfolios
wertsteigernder Lösungen vorantreiben, die Entwicklungszeiten für die
Markteinführung verkürzen und eine flexiblere, nachfrageorientierte Produktion
von Betonzusatzmitteln ermöglichen. Mit der Investitionen unterstützt Sika ihre
Kunden bei der Herstellung nachhaltigerer Betonlösungen, schnelleren
Reaktionszeiten und kürzeren Lieferfristen und hilft ihnen so, ihre zunehmend
ambitionierten CO?-Reduktionsziele zu erreichen.
Darüber hinaus stärkt der Standort Ham Sikas europäisches Produktionsnetzwerk,
indem er die Kapazitäten erheblich erweitert und die Effizienz der
grenzüberschreitenden Lieferkette über die Benelux-Länder hinaus steigert.
Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit dem neuen Standort in Belgien
stärken wir unsere Marktpräsenz in einer wichtigen Region und verbessern den
Kundenservice weiter - durch eine lokalere, effizientere Produktion sowie den
Aufbau regionaler Anwendungskompetenz. Wir richten unsere Lieferkette und
Produktion konsequent auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus. Dadurch schaffen
wir eine solide Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum in der gesamten
Region.»
FIRMENPROFIL SIKA AG
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/99d49b27-
7376-4a2c-b71b-2bfcb3585ca7)
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