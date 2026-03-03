Sika Aktie
GNW-News: SIKA ERWEITERT DIGITALES PRODUKTPORTFOLIO DURCH GLOBALE KOMMERZIELLE PARTNERSCHAFT MIT GIATEC
^SIKA ERWEITERT DIGITALES PRODUKTPORTFOLIO DURCH GLOBALE KOMMERZIELLE
PARTNERSCHAFT MIT GIATEC
Sika ist eine kommerzielle Partnerschaft mit Giatec Scientific Inc., dem
weltweit führenden Unternehmen für digitale Betontechnologien mit Hauptsitz in
Kanada, eingegangen. Diese Partnerschaft stärkt Sikas digitales Angebot über die
Beton-Wertschöpfungskette hinweg und ermöglicht weltweit Betonproduzenten den
Zugang zu KI-gestützten Datenanalyse-Tools, die die Qualität verbessern, die
Kosten senken und die Nachhaltigkeit steigern. Sikas Investition in Innovation
und Digitalisierung ist ein zentraler Pfeiler des Fast Forward-Programms, mit
dem bis 2028 ein positiver EBITDA-Beitrag in Höhe von CHF 150 bis 200 Millionen
erzielt werden soll.
Die Nachfrage nach digitalen Technologien in der Bauindustrie wächst rasant.
Gemäss Fortune Business Insights wird der globale Markt für KI im Bauwesen
voraussichtlich von CHF 4.7 Milliarden im Jahr 2026 auf CHF 27.5 Milliarden bis
2034 steigen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24.8%
entspricht. In diesem dynamischen Umfeld bündeln Sika und Giatec ihre Stärken,
um den Kunden hochwertige Betondaten in Echtzeit zu liefern.
STÄRKUNG DER DIGITALEN MARKTFÜHRERSCHAFT ÜBER SIKAS GLOBALES PRODUKTANGEBOT
Im Rahmen der kommerziellen Partnerschaft integriert Sika das Giatec-Portfolio,
bestehend aus Sensoren, Software-Lösungen und KI-gestützten Datenanalyse-Tools,
in ihr globales Produktangebot. Das Vertriebsnetz von Sika in über 100 Ländern
erleichtert Kunden weltweit den Zugang zu modernsten digitalen Technologien und
unterstützt sie dabei, fortschrittliche und effiziente Abläufe in der
Betonproduktion zu realisieren.
Eine zentrale Herausforderung bei der Betonherstellung ist die Tendenz zur
Überdimensionierung von Betonmischungen aufgrund von Schwankungen bei den
Rohmaterialien und die eingeschränkte Transparenz nach dem Abtransport aus dem
Werk. Mit der KI-gestützten Qualitätskontrolle und Optimierung der Beton-Mix-
Designs durch Giatec und Sikas innovativen Zusatzmittel-Technologien kann die
Menge des verwendeten Zements und der Zuschlagsstoffe präzise optimiert werden.
Mit der In-Transit-Lösung von Giatec, die eine Echtzeitüberwachung während des
gesamten Transports ermöglicht, geht die Transparenz über das Werk hinaus. Das
führt zu höherer Effizienz, Kosteneinsparungen und geringeren CO?-Emissionen -
bei gleichzeitiger Leistungssteigerung auf der Baustelle.
Ivo Schädler, Head of Construction, Sika: «Sika ist bestrebt, die digitale
Marktführerschaft in der Bau-Wertschöpfungskette zu übernehmen, indem sie die
Digitalisierung vorantreibt und für unsere Kunden messbaren Mehrwert schafft.
Diese Geschäftsvereinbarung baut auf unserer strategischen Investition in Giatec
auf und markiert einen weiteren Meilenstein in unserem gemeinsamen Ziel, die
Digitalisierung in der gesamten Betonindustrie weltweit voranzutreiben - einem
Kernsegment im Baumarkt. Durch die Kombination der fortschrittlichsten
Technologien von Giatec mit Sikas Materialkompetenz eröffnen wir unseren Kunden
weltweit neue Möglichkeiten in Bezug auf Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit.
Gleichzeitig stärken wir unsere Fähigkeit, durch digitale Innovationen
zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.»
Pouria Ghods, CEO und Mitbegründer von Giatec, ergänzt: «Unsere Partnerschaft
mit Sika ermöglicht es uns, unsere digitalen Betontechnologien weltweit in
grossem Massstab auf den Markt zu bringen. Gemeinsam versetzen wir Produzenten
in die Lage, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die die Effizienz
steigern, die Umweltauswirkungen verringern und messbare Leistungssteigerungen
ermöglichen.»
SIKA UND GIATEC AUF DER CONEXPO-CON/AGG26
Fachpersonen aus der Branche sind eingeladen, sich vom 3. bis 7. März auf der
CONEXPO-CON/AGG 2026 in Las Vegas mit beiden Unternehmen auszutauschen: Sika -
Central Hall, Stand C20428; Giatec - Central Hall, Stand C30134.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Im Jahr 2025 erwirtschafteten Sikas 33'700 Mitarbeitende
einen Jahresumsatz von CHF 11.20 Milliarden.
UNTERNEHMENSPROFIL VON GIATEC
Giatec ist die wegweisende digitale Technologieplattform für Beton und der
globale Marktführer darin, Betonproduktion, -transport und -einbau in einem
intelligenten System zu vereinen. Als intelligentes Rückgrat vom Werk bis zum
Verguss und darüber hinaus verwandelt Giatec Echtzeitdaten in messbare Leistung
- beschleunigt den Bauprozess, senkt den CO(2)-Fussabdruck, reduziert Risiken
und stellt eine langfristige Betonperformance im grossen Massstab sicher.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/938c8774-
fc3c-4f5b-92aa-b0852e434acc)
Â°
