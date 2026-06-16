GNW-News: SIKA ERZIELT REKORDWERT VON 88 BEIM MITARBEITENDEN-ENGAGEMENT UND ÜBERTRIFFT STRATEGISCHES ZIEL

^SIKA ERZIELT REKORDWERT VON 88 BEIM MITARBEITENDEN-ENGAGEMENT UND ÜBERTRIFFT

STRATEGISCHES ZIEL

Sika gibt ausgezeichnete Ergebnisse bei ihrer globalen Mitarbeitendenbefragung

2026 bekannt und erzielt einen Engagement-Score von 88 Indexpunkten. Dies

entspricht einer Steigerung von zwei Punkten gegenüber 2024. Das Ergebnis

übertrifft die Zielvorgabe von Sika im Rahmen der Strategie 2028 und bestätigt

die Stärke der Unternehmenskultur sowie die konsequente Ausrichtung auf die

Mitarbeitenden.

Die globale Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung von Sika wird alle zwei

Jahre von einem führenden externen Marktforschungsinstitut durchgeführt. Ziel

ist es, die Mitarbeitendenbindung zu messen und wertvolles Feedback zu gewinnen,

um die Unternehmenskultur und die Performance kontinuierlich weiter zu stärken.

Die Befragung, welche in der ersten Jahreshälfte durchgeführt wurde,

verzeichnete eine aussergewöhnliche Beteiligungsquote von 88%. Der gesamte

Engagement-Score lag bei 88 Indexpunkten. Zwei Punkte mehr als 2024 und dies vor

dem Hintergrund anhaltender geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten.

Dieser Wert übertrifft sowohl die externen Benchmarks als auch das in der Sika

Strategie 2028 festgelegte Ziel von 80 Indexpunkten deutlich. Die Ergebnisse von

2026 bestätigen, dass die Ausrichtung von Sika auf Zusammenarbeit, Innovation

und nachhaltiges Wachstum bei den Mitarbeitenden weltweit auf grosse Resonanz

stösst.

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Diese Ergebnisse spiegeln das

aussergewöhnliche Engagement und die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter weltweit wider und belegen die Stärke unserer einzigartigen Sika

Kultur, dem?Sika Spirit". Der Einsatz unserer Mitarbeitenden bildet die

Grundlage unseres Erfolgs und ist ein entscheidender Faktor dafür, dass Sika in

seiner Branche überdurchschnittlich erfolgreich ist. Unsere Teams haben eine

bemerkenswerte Resilienz und ein nachhaltiges Engagement für unsere gemeinsame

Vision gezeigt. Ich bin stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter die Herausforderungen unserer Kunden in Chancen verwandeln und Sika

jeden Tag stärker machen. Ich danke allen für ihr Engagement, ihre Motivation

und ihren ausgezeichneten Leistungen.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

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b52d-4da7-9882-f034c7768657)

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