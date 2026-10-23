GNW-News: SIKA ERZIELT STARKES 9-MONATS-ERGEBNIS MIT 4.8% UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN UND BEKRÄFTIGT 2026 PROGNOSE

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation

SIKA ERZIELT STARKES 9-MONATS-ERGEBNIS MIT 4.8% UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN

UND BEKRÄFTIGT 2026 PROGNOSE

* Sika erzielt in den ersten neun Monaten ein starkes Umsatzwachstum in

Lokalwährungen von 4.8%; der Umsatz beläuft sich auf CHF 8.71 Milliarden

(+1.6% in CHF, einschliesslich -3.2% Fremdwährungseffekt)

* Organisches Wachstum von 3.5%; Akquisitionseffekt von 1.3%

* Materialmarge steigt gegenüber dem Vorjahr um 40 Basispunkte auf 55.4%

* EBITDA steigt um 1.9% auf CHF 1.68 Milliarden; EBITDA-Marge von 19.2%

* Reingewinn von CHF 887.8 Millionen (2025: CHF 870.9 Millionen); verwässerter

Gewinn je Aktie von CHF 5.52 (2025: CHF 5.42)

* Fast Forward-Programm auf Kurs zur Realisierung von Einsparungen in Höhe von

CHF 80 Millionen im Jahr 2026 und von CHF 150 bis 200 Millionen ab 2028

* Wachstumsstrategie mit gezielten Ergänzungsakquisitionen wird fortgesetzt:

Übernahme von Akkim erfolgreich abgeschlossen; Azpects Group in

Grossbritannien übernommen; Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte

der Resonac Corporation in Japan getroffen

* Prognose für 2026 bekräftigt

Thomas Hasler, CEO: «Sika hat mit einem Wachstum in Lokalwährungen von 6.1% im

dritten Quartal und von 4.8% in den ersten neun Monaten ihre Wachstumsdynamik

fortgesetzt. Diese Leistung ist auf kontinuierliche Marktanteilsgewinne in einem

nach wie vor verhaltenen Marktumfeld zurückzuführen. Dank unserer führenden

globalen Positionen in attraktiven Wachstumssegmenten, insbesondere bei grossen

Infrastrukturprojekten, Rechenzentren und Energieinfrastruktur, sind wir stärker

als der Markt gewachsen. Unsere Marktanteilsgewinne in allen Märkten beruhen auf

Sikas Expertise, wertschöpfenden Innovationen sowie starken Partnerschaften mit

Kunden, die zunehmend unseren erstklassigen Lösungen vertrauen. Gleichzeitig

macht uns unsere exzellente globale Lieferkette zu einem verlässlichen Partner

für eine wachsende Zahl an Kunden weltweit.»

«Ein Jahr nach seiner Lancierung liefert Sikas Fast Forward-Programm die

erwarteten Ergebnisse. Unsere Produktivitätsmassnahmen wurden erfolgreich

umgesetzt, und wir sind auf Kurs, 2026 Einsparungen von CHF 80 Millionen zu

realisieren. Künftig konzentrieren wir uns darauf, unsere führenden Positionen

zu festigen und Wachstumsinitiativen zu beschleunigen, um weiterhin schneller zu

wachsen als der Markt. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Digitalisierung ,

Produktinnovationen und digitale Kanäle, um den Kundennutzen zu steigern. Fast

Forward erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit und schafft die Grundlage für

weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum.»

STEIGERUNG DER MATERIALMARGE - EBITDA-MARGE VON 19.2%

Während der ersten neun Monate 2026 setzte Sika ihren Wachstumskurs fort und

wuchs erneut stärker als die Branche. Das Unternehmen steigerte den Umsatz in

Lokalwährungen um 4.8% und bereinigt um den Rückgang des chinesischen

Baugeschäfts um 6.2%. Der Währungseffekt auf das Umsatzwachstum der ersten neun

Monate lag bei -3.2%. Im gleichen Zeitraum erzielte Sika einen Umsatz in

Schweizer Franken von CHF 8.71 Milliarden

(2025: CHF 8.58 Milliarden).

Im Berichtszeitraum stieg Sikas Materialmarge auf 55.4% (2025: 55.0%), die

EBITDA-Marge lag bei 19.2% (2025: 19.2%). Dank der positiven Effekte aus Fast

Forward, einer disziplinierten Preisgestaltung sowie Sikas Fokus auf innovative,

erstklassige Kundenlösungen konnten die gestiegenen Kosten kompensiert werden.

Der absolute Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)

konnte in den ersten neun Monaten um 1.9% auf CHF 1.68 Milliarden gesteigert

werden (2025: CHF 1.64 Milliarden).

Der Reingewinn belief sich in den ersten neun Monaten auf CHF 887.8 Millionen

(2025: CHF 870.9 Millionen).

MARKTANTEILSGEWINNE ÜBER ALLE REGIONEN HINWEG

In den ersten neun Monaten 2026 hat Sika in der Region EMEA (Europa, Naher

Osten, Afrika) einen Umsatzanstieg von 8.3% in Lokalwährungen realisiert (2025:

2.1%). In Deutschland beschleunigte Sika ihr Umsatzwachstum, nachdem die

Ankündigung der Bundesmittel für umfangreiche Infrastrukturprojekte das

Marktumfeld aufhellte. Die aussergewöhnlichen Hitzewellen im Juli und August

beeinträchtigten die Baustellentätigkeit in Teilen Mittel- und Südeuropas und

führten zu einer kurzfristigen Abschwächung. Im September erholte sich die Lage

jedoch wieder. Der Nahe Osten erzielte ein starkes zweistelliges Wachstum.

Massgeblich hierfür war der Fokus auf Investitionen in grosse

Infrastrukturprojekte, in denen Sika von engen Kundenpartnerschaften profitiert

und Lösungen für diese komplexen Bauten anbietet. In der Region EMEA führen die

kontinuierliche Stärkung von Sikas Führungsposition in strategisch wichtigen

Wachstumssegmenten sowie Investitionen in Produkte und Vertriebskanäle zu einer

Beschleunigung der Marktanteilsgewinne.

In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen in den ersten neun

Monaten um 4.1% (2025: 2.9%). Im dritten Quartal beschleunigte sich dieses

Umsatzwachstum auf 6.7%. Sikas Geschäft gewann dank einer starken Entwicklung

sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung von grossen

Infrastrukturprojekten an Dynamik. Bei Rechenzentren realisierte Sika erneut

zweistellige Wachstumsraten und belieferte mehr Kunden mit einem höheren Anteil

an Hochleistungsprodukten in einer wachsenden Zahl von Lösungen. Sika erzielte

in den ersten neun Monaten ein gutes Wachstum in Kanada mit einer starken

Entwicklung im Bereich Bergbaulösungen. Das Geschäft in Lateinamerika

beschleunigte sich im dritten Quartal vor allem dank grosser

Infrastrukturprojekte.

In der Region Asien/Pazifik entwickelte sich Sikas Umsatz in den ersten neun

Monaten in Lokalwährungen mit -2.3% (2025: -3.9%) und im dritten Quartal mit

-2.7% rückläufig. Die chinesische Bauindustrie verzeichnete einen zweistelligen

Rückgang, der auf die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau zurückzuführen ist.

Bereinigt um das chinesische Baugeschäft verzeichnete die Region Asien/Pazifik

ein starkes organisches Wachstum von 7.7%, das insbesondere auf

Marktanteilsgewinne zurückzuführen ist. Treiber waren vor allem Indien mit einem

anhaltend starken Infrastrukturgeschäft sowie Südostasien, das von neuen

Projekten im Gewerbebau profitierte.

FAST FORWARD AUF KURS

Die Implementierung von Fast Forward ist auf Kurs, die für 2026 angestrebten

Einsparungen

in Höhe von CHF 80 Millionen zu erreichen. Dank der Umsetzung von gezielten

Initiativen zur Produktivitätssteigerung, darunter die regionale

Rationalisierung und operative Optimierung von Produktionsstandorten, beendete

Sika den Berichtszeitraum mit einer monatlichen Run-Rate bei den Einsparungen

von CHF 8 Millionen.

Durch Fast Forward stärkt Sika ihr Wachstum mit gezielten Investitionen in

digitale Lösungen, die Innovationen, Kundennutzen sowie operative Exzellenz

beschleunigen. Sika kommt bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien gut voran

und rechnet ab 2028 mit Einsparungen von insgesamt CHF 150 bis 200 Millionen bei

einem attraktiven ROI.

AKQUISITIONEN STÄRKEN WACHSTUMSPLATTFORMEN

Im dritten Quartal hat Sika die Übernahme von Akkim abgeschlossen, einem

weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei.

Die Übernahme stärkt Sikas Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie und

eröffnet durch eine komplementäre Produktpalette, eine Ausweitung des Vertriebs,

eine grössere geografische Reichweite sowie erweiterte Produktionskapazitäten

bedeutende Wachstumschancen. Akkim ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das

2025 einen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen erwirtschaftete. Sika rechnet

damit, den Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln.

Darüber hinaus hat Sika im Oktober die Azpects Group übernommen, einen führenden

britischen Hersteller von Polymersanden für den Landschaftsbau. Die Übernahme

eröffnet dank der komplementären Produktportfolios und Vertriebskanäle der

beiden Unternehmen attraktive Cross-Selling-Möglichkeiten und stärkt zugleich

Sikas Position in diesem wachstumsstarken Segment. Zudem hat Sika eine

Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte des japanischen

Chemieunternehmens Resonac Corporation getroffen. Closing ist für Mitte 2027

geplant.

AUSBLICK

Sika bekräftigt ihre Halbjahres-Prognose vom Juli für das Gesamtjahr: ein

Umsatzwachstum von 3% bis 6% in Lokalwährungen, eine EBITDA-Marge von 19.0% bis

19.5% sowie die Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken von

CHF 2'160 Millionen per 28. Juli 2026.

Sika bestätigt ihre mittelfristigen strategischen Ziele für ein nachhaltiges und

profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028.

KENNZAHLEN ERSTE NEUN MONATE 2026

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1.1.2025 - 1.1.2026 -

in Mio. CHF 30.9.2025 30.9.2026 Veränderung in %

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Nettoerlös 8'578.1 8'711.8 1.6

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Bruttoergebnis 4'714.7 4'822.0 2.3

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Betriebsgewinn vor

Abschreibungen (EBITDA) 1'644.7 1'676.2 1.9

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Betriebsgewinn (EBIT) 1'237.9 1'265.8 2.3

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Gewinn 870.9 887.8 1.9

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NETTOERLÖS DER REGIONEN

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1.1.2025 1.1.2026

- - Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. CHF 30.9.2025 30.9.2026 (+/- in %)

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in in Lokal- Währungs- Akquisitions- Organisches

CHF währungen(1) effekt effekt(2) Wachstum(3)

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EMEA 3'834.0 4'054.6 5.8 8.3 -2.5 2.7 5.6

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Americas 2'996.6 3'019.6 0.8 4.1 -3.3 0.1 4.0

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Asien/Pazifik 1'747.5 1'637.6 -6.3 -2.3 -4.0 0.0 -2.3

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Nettoerlös 8'578.1 8'711.8 1.6 4.8 -3.2 1.3 3.5

----------------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

Bauwirtschaft 7'321.5 7'441.8 1.6 4.9 -3.3 1.5 3.4

----------------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

industrielle

Fertigung 1'256.6 1'270.0 1.1 3.7 -2.6 0.0 3.7

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(1 )Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen.

(2 )Umsatzanteil akquirierter Unternehmen.

(3 )Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte.

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|Webcast am 23. Oktober 2026 um 15.00 Uhr (MESZ) |

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|Im Zusammenhang mit den Resultaten für die ersten neun Monate findet heute ein|

|Webcast statt. |

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|www.sika.com/9months-web (https://www.sika.com/9months-webcast)cast |

|(https://www.sika.com/9months-webcast) |

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|Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer|

|(CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine |

|Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen. |

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|Die Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Sika-Website im Bereich «Investors»|

|zur Verfügung stehen. |

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TERMINKALENDER

Medienkonferenz/Analystenpräsentation

zu den Jahresergebnissen 2026 Freitag, 19. Februar

Capital Markets 2027

Day Donnerstag, 11. März

59. ordentliche Generalversammlung 2027

Umsatz erstes Quartal 2027 Dienstag, 23. März 2027

Halbjahresbericht Dienstag, 13. April

2027 2027

Resultat neun Monate 2026 Dienstag, 27. Juli 2027

Freitag, 22. Oktober

2027

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/303d07fa-

2edb-49cc-a2e0-7df12bf8da91)

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