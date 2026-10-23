Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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23.10.2026 05:04:38
GNW-News: SIKA ERZIELT STARKES 9-MONATS-ERGEBNIS MIT 4.8% UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN UND BEKRÄFTIGT 2026 PROGNOSE
^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange
Regulation
SIKA ERZIELT STARKES 9-MONATS-ERGEBNIS MIT 4.8% UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN
UND BEKRÄFTIGT 2026 PROGNOSE
* Sika erzielt in den ersten neun Monaten ein starkes Umsatzwachstum in
Lokalwährungen von 4.8%; der Umsatz beläuft sich auf CHF 8.71 Milliarden
(+1.6% in CHF, einschliesslich -3.2% Fremdwährungseffekt)
* Organisches Wachstum von 3.5%; Akquisitionseffekt von 1.3%
* Materialmarge steigt gegenüber dem Vorjahr um 40 Basispunkte auf 55.4%
* EBITDA steigt um 1.9% auf CHF 1.68 Milliarden; EBITDA-Marge von 19.2%
* Reingewinn von CHF 887.8 Millionen (2025: CHF 870.9 Millionen); verwässerter
Gewinn je Aktie von CHF 5.52 (2025: CHF 5.42)
* Fast Forward-Programm auf Kurs zur Realisierung von Einsparungen in Höhe von
CHF 80 Millionen im Jahr 2026 und von CHF 150 bis 200 Millionen ab 2028
* Wachstumsstrategie mit gezielten Ergänzungsakquisitionen wird fortgesetzt:
Übernahme von Akkim erfolgreich abgeschlossen; Azpects Group in
Grossbritannien übernommen; Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte
der Resonac Corporation in Japan getroffen
* Prognose für 2026 bekräftigt
Thomas Hasler, CEO: «Sika hat mit einem Wachstum in Lokalwährungen von 6.1% im
dritten Quartal und von 4.8% in den ersten neun Monaten ihre Wachstumsdynamik
fortgesetzt. Diese Leistung ist auf kontinuierliche Marktanteilsgewinne in einem
nach wie vor verhaltenen Marktumfeld zurückzuführen. Dank unserer führenden
globalen Positionen in attraktiven Wachstumssegmenten, insbesondere bei grossen
Infrastrukturprojekten, Rechenzentren und Energieinfrastruktur, sind wir stärker
als der Markt gewachsen. Unsere Marktanteilsgewinne in allen Märkten beruhen auf
Sikas Expertise, wertschöpfenden Innovationen sowie starken Partnerschaften mit
Kunden, die zunehmend unseren erstklassigen Lösungen vertrauen. Gleichzeitig
macht uns unsere exzellente globale Lieferkette zu einem verlässlichen Partner
für eine wachsende Zahl an Kunden weltweit.»
«Ein Jahr nach seiner Lancierung liefert Sikas Fast Forward-Programm die
erwarteten Ergebnisse. Unsere Produktivitätsmassnahmen wurden erfolgreich
umgesetzt, und wir sind auf Kurs, 2026 Einsparungen von CHF 80 Millionen zu
realisieren. Künftig konzentrieren wir uns darauf, unsere führenden Positionen
zu festigen und Wachstumsinitiativen zu beschleunigen, um weiterhin schneller zu
wachsen als der Markt. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Digitalisierung,
Produktinnovationen und digitale Kanäle, um den Kundennutzen zu steigern. Fast
Forward erhöht unsere Wettbewerbsfähigkeit und schafft die Grundlage für
weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum.»
STEIGERUNG DER MATERIALMARGE - EBITDA-MARGE VON 19.2%
Während der ersten neun Monate 2026 setzte Sika ihren Wachstumskurs fort und
wuchs erneut stärker als die Branche. Das Unternehmen steigerte den Umsatz in
Lokalwährungen um 4.8% und bereinigt um den Rückgang des chinesischen
Baugeschäfts um 6.2%. Der Währungseffekt auf das Umsatzwachstum der ersten neun
Monate lag bei -3.2%. Im gleichen Zeitraum erzielte Sika einen Umsatz in
Schweizer Franken von CHF 8.71 Milliarden
(2025: CHF 8.58 Milliarden).
Im Berichtszeitraum stieg Sikas Materialmarge auf 55.4% (2025: 55.0%), die
EBITDA-Marge lag bei 19.2% (2025: 19.2%). Dank der positiven Effekte aus Fast
Forward, einer disziplinierten Preisgestaltung sowie Sikas Fokus auf innovative,
erstklassige Kundenlösungen konnten die gestiegenen Kosten kompensiert werden.
Der absolute Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA)
konnte in den ersten neun Monaten um 1.9% auf CHF 1.68 Milliarden gesteigert
werden (2025: CHF 1.64 Milliarden).
Der Reingewinn belief sich in den ersten neun Monaten auf CHF 887.8 Millionen
(2025: CHF 870.9 Millionen).
MARKTANTEILSGEWINNE ÜBER ALLE REGIONEN HINWEG
In den ersten neun Monaten 2026 hat Sika in der Region EMEA (Europa, Naher
Osten, Afrika) einen Umsatzanstieg von 8.3% in Lokalwährungen realisiert (2025:
2.1%). In Deutschland beschleunigte Sika ihr Umsatzwachstum, nachdem die
Ankündigung der Bundesmittel für umfangreiche Infrastrukturprojekte das
Marktumfeld aufhellte. Die aussergewöhnlichen Hitzewellen im Juli und August
beeinträchtigten die Baustellentätigkeit in Teilen Mittel- und Südeuropas und
führten zu einer kurzfristigen Abschwächung. Im September erholte sich die Lage
jedoch wieder. Der Nahe Osten erzielte ein starkes zweistelliges Wachstum.
Massgeblich hierfür war der Fokus auf Investitionen in grosse
Infrastrukturprojekte, in denen Sika von engen Kundenpartnerschaften profitiert
und Lösungen für diese komplexen Bauten anbietet. In der Region EMEA führen die
kontinuierliche Stärkung von Sikas Führungsposition in strategisch wichtigen
Wachstumssegmenten sowie Investitionen in Produkte und Vertriebskanäle zu einer
Beschleunigung der Marktanteilsgewinne.
In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen in den ersten neun
Monaten um 4.1% (2025: 2.9%). Im dritten Quartal beschleunigte sich dieses
Umsatzwachstum auf 6.7%. Sikas Geschäft gewann dank einer starken Entwicklung
sowohl bei Neubauten als auch bei der Sanierung von grossen
Infrastrukturprojekten an Dynamik. Bei Rechenzentren realisierte Sika erneut
zweistellige Wachstumsraten und belieferte mehr Kunden mit einem höheren Anteil
an Hochleistungsprodukten in einer wachsenden Zahl von Lösungen. Sika erzielte
in den ersten neun Monaten ein gutes Wachstum in Kanada mit einer starken
Entwicklung im Bereich Bergbaulösungen. Das Geschäft in Lateinamerika
beschleunigte sich im dritten Quartal vor allem dank grosser
Infrastrukturprojekte.
In der Region Asien/Pazifik entwickelte sich Sikas Umsatz in den ersten neun
Monaten in Lokalwährungen mit -2.3% (2025: -3.9%) und im dritten Quartal mit
-2.7% rückläufig. Die chinesische Bauindustrie verzeichnete einen zweistelligen
Rückgang, der auf die anhaltende Schwäche im Wohnungsbau zurückzuführen ist.
Bereinigt um das chinesische Baugeschäft verzeichnete die Region Asien/Pazifik
ein starkes organisches Wachstum von 7.7%, das insbesondere auf
Marktanteilsgewinne zurückzuführen ist. Treiber waren vor allem Indien mit einem
anhaltend starken Infrastrukturgeschäft sowie Südostasien, das von neuen
Projekten im Gewerbebau profitierte.
FAST FORWARD AUF KURS
Die Implementierung von Fast Forward ist auf Kurs, die für 2026 angestrebten
Einsparungen
in Höhe von CHF 80 Millionen zu erreichen. Dank der Umsetzung von gezielten
Initiativen zur Produktivitätssteigerung, darunter die regionale
Rationalisierung und operative Optimierung von Produktionsstandorten, beendete
Sika den Berichtszeitraum mit einer monatlichen Run-Rate bei den Einsparungen
von CHF 8 Millionen.
Durch Fast Forward stärkt Sika ihr Wachstum mit gezielten Investitionen in
digitale Lösungen, die Innovationen, Kundennutzen sowie operative Exzellenz
beschleunigen. Sika kommt bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategien gut voran
und rechnet ab 2028 mit Einsparungen von insgesamt CHF 150 bis 200 Millionen bei
einem attraktiven ROI.
AKQUISITIONEN STÄRKEN WACHSTUMSPLATTFORMEN
Im dritten Quartal hat Sika die Übernahme von Akkim abgeschlossen, einem
weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei.
Die Übernahme stärkt Sikas Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie und
eröffnet durch eine komplementäre Produktpalette, eine Ausweitung des Vertriebs,
eine grössere geografische Reichweite sowie erweiterte Produktionskapazitäten
bedeutende Wachstumschancen. Akkim ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das
2025 einen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen erwirtschaftete. Sika rechnet
damit, den Umsatz von Akkim innerhalb von fünf Jahren zu verdoppeln.
Darüber hinaus hat Sika im Oktober die Azpects Group übernommen, einen führenden
britischen Hersteller von Polymersanden für den Landschaftsbau. Die Übernahme
eröffnet dank der komplementären Produktportfolios und Vertriebskanäle der
beiden Unternehmen attraktive Cross-Selling-Möglichkeiten und stärkt zugleich
Sikas Position in diesem wachstumsstarken Segment. Zudem hat Sika eine
Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte des japanischen
Chemieunternehmens Resonac Corporation getroffen. Closing ist für Mitte 2027
geplant.
AUSBLICK
Sika bekräftigt ihre Halbjahres-Prognose vom Juli für das Gesamtjahr: ein
Umsatzwachstum von 3% bis 6% in Lokalwährungen, eine EBITDA-Marge von 19.0% bis
19.5% sowie die Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken von
CHF 2'160 Millionen per 28. Juli 2026.
Sika bestätigt ihre mittelfristigen strategischen Ziele für ein nachhaltiges und
profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028.
KENNZAHLEN ERSTE NEUN MONATE 2026
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1.1.2025 - 1.1.2026 -
in Mio. CHF 30.9.2025 30.9.2026 Veränderung in %
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Nettoerlös 8'578.1 8'711.8 1.6
-------------------------------------------------------------------------------
Bruttoergebnis 4'714.7 4'822.0 2.3
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Betriebsgewinn vor
Abschreibungen (EBITDA) 1'644.7 1'676.2 1.9
-------------------------------------------------------------------------------
Betriebsgewinn (EBIT) 1'237.9 1'265.8 2.3
-------------------------------------------------------------------------------
Gewinn 870.9 887.8 1.9
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NETTOERLÖS DER REGIONEN
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1.1.2025 1.1.2026
- - Veränderung gegenüber Vorjahr
in Mio. CHF 30.9.2025 30.9.2026 (+/- in %)
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in in Lokal- Währungs- Akquisitions- Organisches
CHF währungen(1) effekt effekt(2) Wachstum(3)
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EMEA 3'834.0 4'054.6 5.8 8.3 -2.5 2.7 5.6
----------------------------------------------------------------------------------------
Americas 2'996.6 3'019.6 0.8 4.1 -3.3 0.1 4.0
----------------------------------------------------------------------------------------
Asien/Pazifik 1'747.5 1'637.6 -6.3 -2.3 -4.0 0.0 -2.3
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Nettoerlös 8'578.1 8'711.8 1.6 4.8 -3.2 1.3 3.5
----------------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
Bauwirtschaft 7'321.5 7'441.8 1.6 4.9 -3.3 1.5 3.4
----------------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
industrielle
Fertigung 1'256.6 1'270.0 1.1 3.7 -2.6 0.0 3.7
----------------------------------------------------------------------------------------
(1 )Wachstum in Lokalwährungen inklusive Akquisitionen.
(2 )Umsatzanteil akquirierter Unternehmen.
(3 )Wachstum bereinigt um Akquisitions- und Währungseffekte.
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|Webcast am 23. Oktober 2026 um 15.00 Uhr (MESZ) |
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|Im Zusammenhang mit den Resultaten für die ersten neun Monate findet heute ein|
|Webcast statt. |
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|www.sika.com/9months-web (https://www.sika.com/9months-webcast)cast |
|(https://www.sika.com/9months-webcast) |
| |
|Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer|
|(CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine |
|Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen. |
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|Die Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Sika-Website im Bereich «Investors»|
|zur Verfügung stehen. |
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TERMINKALENDER
Medienkonferenz/Analystenpräsentation
zu den Jahresergebnissen 2026 Freitag, 19. Februar
Capital Markets 2027
Day Donnerstag, 11. März
59. ordentliche Generalversammlung 2027
Umsatz erstes Quartal 2027 Dienstag, 23. März 2027
Halbjahresbericht Dienstag, 13. April
2027 2027
Resultat neun Monate 2026 Dienstag, 27. Juli 2027
Freitag, 22. Oktober
2027
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/303d07fa-
2edb-49cc-a2e0-7df12bf8da91)
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