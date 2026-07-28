Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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28.07.2026 05:04:38
GNW-News: SIKA ERZIELT UMSATZWACHSTUM VON 4.0% IN LOKALWÄHRUNGEN UND HEBT DIE WACHSTUMSPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR AN
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange
Regulation
SIKA ERZIELT UMSATZWACHSTUM VON 4.0% IN LOKALWÄHRUNGEN UND HEBT DIE
WACHSTUMSPROGNOSE FÜR DAS GESAMTJAHR AN
* Sika erzielt im ersten Halbjahr ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von
4.0%; der Umsatz beläuft sich auf CHF 5.59 Milliarden (-1.5% in CHF,
einschliesslich -5.5% Fremdwährungseffekt)
* Organisches Wachstum von 2.9%; Akquisitionseffekt von 1.1%
* Materialmarge steigt gegenüber dem Vorjahr um 60 Basispunkte auf 55.7%
* EBITDA von CHF 1.06 Milliarden mit einer EBITDA-Marge von 19.0%; Anstieg um
10 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr
* Reingewinn von CHF 552.1 Millionen (2025: CHF 554.4 Millionen); verwässerter
Gewinn je Aktie von CHF 3.43 (2025: CHF 3.45)
* Operativer freier Geldfluss von CHF 139.6 Millionen (2025: CHF 181.9
Millionen)
* Fast Forward-Programm auf Kurs zur Realisierung von Einsparungen in Höhe von
CHF 80 Millionen im Jahr 2026
* Mitarbeitenden-Engagement-Score von 88 Index-Punkten erreicht neuen
Höchstwert und übertrifft strategisches Ziel
* Ausblick 2026: Sika erwartet neu ein Umsatzwachstum von 3% bis 6% in
Lokalwährungen sowie eine EBITDA-Marge von 19.0% bis 19.5% und ist
zuversichtlich, die aktuellen Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer
Franken zu erreichen
* Mittelfristziele für nachhaltiges und profitables Wachstum im Rahmen der
Strategie 2028 bestätigt
Im ersten Halbjahr erzielte Sika ein Umsatzwachstum in Lokalwährungen von 4.0%,
davon 2.9% organisch. Im zweiten Quartal beschleunigten sich sowohl das Wachstum
in Lokalwährungen als auch das organische Wachstum gegenüber dem ersten Quartal
auf 6.8% beziehungsweise 5.7%, wobei alle Regionen ein stärkeres Umsatzwachstum
verzeichneten.
Thomas Hasler, CEO: «Sika hat im ersten Halbjahr an Dynamik gewonnen und im
zweiten Quartal auf dem guten Jahresauftakt aufgebaut. Unsere Investitionen in
branchenführende Innovationen, in eine effiziente globale Produktion und
Beschaffung sowie in unsere digitale Transformation haben es uns ermöglicht, im
gesamten ersten Halbjahr weitere Marktanteile zu gewinnen. Unser Fokus auf ein
erstklassiges Nutzenversprechen für unsere Kunden und der Aufbau starker
Kundenpartnerschaften haben massgeblich dazu beigetragen, dass wir schneller
gewachsen sind als der Baumarkt. Die kontinuierliche Festigung unserer führenden
Position in strategisch wichtigen Wachstumssegmenten wie Infrastruktur und
Rechenzentren schafft optimale Voraussetzungen, um auch künftig besser als der
Markt abzuschneiden. Immer mehr Kunden setzen bei ihren anspruchsvollen
Projekten auf Sikas Kompetenz und innovative Lösungen. Durch kontinuierliche
Innovation entwickeln und bieten wir Produkte an, die in unserer Industrie
führend sind, und schaffen gemeinsam mit den Kunden die besten Lösungen. Durch
Kundenorientierung sichern wir unsere führenden Margen.»
«Das Fast Forward-Programm stärkt unsere Wettbewerbsposition und Profitabilität
zusätzlich. Wir werden unsere Innovationen, die Investitionen in unsere
Vertriebskanäle und die Digitalisierung beschleunigen und unsere
Kundenorientierung weiter ausbauen. Gleichzeitig werden wir in diesem Jahr
Kosteneinsparungen von CHF 80 Millionen erzielen.»
«Ich bin ausserordentlich stolz auf die hervorragenden Ergebnisse unserer
globalen Mitarbeitendenbefragung. Der Engagement-Score von 88 Index-Punkten
spiegelt die aussergewöhnliche Motivation und das grosse Engagement unserer
Belegschaft weltweit wider. Im ersten Halbjahr haben unsere Teams mit ihrem
Einsatz und ihrer konsequenten Kundenorientierung erneut zu unserem starken
Ergebnis beigetragen. Ihr Engagement ist die treibende Kraft hinter Sikas
Erfolg.»
«Trotz eines verhaltenen Marktumfelds und geopolitischer Unsicherheiten ist uns
ein erfolgreicher Start ins Jahr gelungen. Angesichts der Marktanteilsgewinne in
all unseren Märkten können wir unsere Prognose für das Umsatzwachstum von 1% bis
4% auf 3% bis 6% in Lokalwährung anheben. Wir sind zuversichtlich, die aktuellen
Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken zu erreichen.»
HÖHERE MATERIALMARGE - EBITDA-MARGE STEIGT AUF 19.0%
Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Sika eine Steigerung der Materialmarge auf
55.7% (2025: 55.1%). Massgeblich für diesen Anstieg waren der anhaltend starke
Fokus auf Produktinnovationen, eine effiziente Beschaffung sowie eine
disziplinierte Preisgestaltung. Das EBITDA belief sich im ersten Halbjahr auf
CHF 1'063.0 Millionen (2025: CHF 1'070.4 Millionen) mit einer Marge von 19.0%
(2025: 18.9%).
Der Reingewinn betrug im Berichtszeitraum CHF 552.1 Millionen (2025: CHF 554.4
Millionen). Der operative freie Geldfluss belief sich auf CHF 139.6 Millionen
(2025: CHF 181.9 Millionen).
MARKTANTEILSGEWINNE ÜBER ALLE REGIONEN HINWEG
In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) hat Sika ihr Wachstum in
Lokalwährungen gesteigert und einen Umsatzanstieg von 7.7% realisiert (2025:
1.9%). Starke Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus Osteuropa. In Deutschland
verbesserte sich die Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Nach einer
Abschwächung im März gewann der Nahe Osten im zweiten Quartal deutlich an
Dynamik und erzielte dank Investitionen in Infrastrukturprojekte ein starkes
zweistelliges Wachstum. In der gesamten Region EMEA erwies sich Sikas agile und
resiliente Lieferkette als struktureller Wettbewerbsvorteil. Sie ermöglichte den
Ausbau bestehender Kundenbeziehungen und beschleunigte die Gewinnung neuer
Aufträge.
In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.9% (2025: 3.5%).
Nach einem verhaltenen Jahresauftakt verbesserte sich die regionale
Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Investitionen in Infrastrukturprojekte
blieben im ersten Halbjahr auf einem soliden Niveau. Sika erzielte sowohl im
Neubau als auch in der Sanierung von Infrastrukturprojekten ein starkes
Wachstum. Durch den weiteren Ausbau der Führungsposition bei Rechenzentren
erzielte Sika erneut zweistellige Wachstumsraten in diesem attraktiven
Marktsegment. Auch Kanada trug im ersten Halbjahr wesentlich zum Wachstum bei.
Die Entwicklung in Lateinamerika war uneinheitlich, insgesamt wurde jedoch ein
leichtes Wachstum erzielt.
In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz im ersten Halbjahr in Lokalwährungen
mit -2.0% (Vorjahr: -1.7%) leicht zurück. Die chinesische Bauindustrie
verzeichnete einen zweistelligen Rückgang, der auf die anhaltende Schwäche im
Wohnungsbau zurückzuführen ist. Bereinigt um das chinesische Baugeschäft
verzeichnete Asien/Pazifik ein positives organisches Wachstum von 7.7%. Die
Region verzeichnete in den meisten Märkten ein starkes Wachstum, angeführt von
Indien und Südostasien.
UMSETZUNG VON FAST FORWARD AUF KURS
Die Implementierung des Fast Forward-Programms verläuft planmässig. Das
Unternehmen hat gezielte strukturelle Anpassungen in China vorgenommen sowie
effizienzsteigernde Massnahmen in weiteren Märkten eingeführt. Mit Fast Forward
beschleunigt Sika die digitale Transformation, verbessert den Kundenservice,
stärkt die Lieferketten, steigert die operative Effizienz und treibt ihr Ziel
voran, sich zum digitalen Marktführer der Branche zu entwickeln. Dank der Fast
Forward-Initiativen konnte Sika die jüngste Volatilität in den Lieferketten und
die Schwankungen bei den Rohmaterialkosten erfolgreich bewältigen und so ihre
Kundenbeziehungen vertiefen.
Sika geht für das Geschäftsjahr 2026 von Einsparungen in Höhe von CHF 80
Millionen aus. Die gesamten jährlichen Einsparungen in Höhe von CHF 150 bis 200
Millionen werden ab 2028 voll wirksam.
AKQUISITIONEN UND INVESTITIONEN
Im ersten Halbjahr schloss Sika die Übernahme des führenden schwedischen
Mörtelherstellers Finja ab. Damit stärkte Sika ihre Präsenz in Nordeuropa und
erweiterte Cross-Selling-Potenziale in den nordischen Ländern. Darüber hinaus
kündigte Sika im ersten Halbjahr die Übernahme von Akkim an, einem in der Türkei
ansässigen, weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit einem
jährlichen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen. Der Abschluss der Akquisition
wird im dritten Quartal 2026 erwartet.
Sika hat im ersten Halbjahr gezielt in den Ausbau der Produktionskapazitäten in
Wachstumsregionen investiert. Neue Werke entstanden in Bangladesch
(Betonzusatzmittel und Mörtel), Tansania (Betonzusatzmittel und Mörtel für
Ostafrika), Belgien (neues Werk und Technikzentrum für Betonzusatzmittel),
Argentinien (Trockenmörtel), Kolumbien (Mörtel, Fliesenkleber und
Beschichtungen) sowie in den USA, insbesondere in Florida (Betonzusatzmittel)
und New Jersey (Mörtel). Das neue, hocheffiziente Werk in Florida verfügt über
den höchsten Automatisierungsgrad aller Sika Zusatzmittelwerke im Land. Mit dem
neuen Werk in New Jersey erweitert Sika ihre Produktionskapazitäten im Nordosten
der USA und beliefert Bauprojekte in wichtigen Ballungsräumen direkt aus der
Region mit ihren Hochleistungsprodukten. Mit dem neuen Werk und Technikzentrum
für Betonzusatzmittel im belgischen Ham baut Sika ihre Produktions- und
Innovationskapazitäten in Europa aus.
Darüber hinaus hat Sika im ersten Halbjahr eine neue Ländergesellschaft in
Kirgisistan gegründet und damit ihre Präsenz in Zentralasien gefestigt. Sikas
globales Netzwerk umfasst nun 103 Ländergesellschaften.
AUSBLICK
Nach einem starken ersten Halbjahr erhöht Sika ihre Prognose für das
Umsatzwachstum 2026 auf 3% bis 6% in Lokalwährungen. Für 2026 geht Sika
weiterhin von einem verhaltenen globalen Marktumfeld aus. Für das Gesamtjahr
erwartet Sika eine EBITDA-Marge von 19.0% bis 19.5% und ist zuversichtlich, die
aktuellen Konsenserwartungen für das EBITDA in Schweizer Franken zu erreichen.
Die im Rahmen von Fast Forward umgesetzten Massnahmen zur
Produktivitätssteigerung, Beschleunigung von Innovation und Digitalisierung der
gesamten Wertschöpfungskette stärken Sikas führende Marktposition und liefern
bereits messbare Ergebnisse beim Umsatz- und Gewinnwachstum. Sika bestätigt ihre
mittelfristigen strategischen Ziele für nachhaltiges und profitables Wachstum im
Rahmen der Strategie 2028.
KENNZAHLEN ERSTES HALBJAHR 2026
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1.1.2025 - 1.1.2026 - Veränderung
in Mio. CHF 30.6.2025 30.6.2026 in %
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Nettoerlös 5'676.4 5'589.8 -1.5
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Bruttoergebnis 3'129.1 3'115.3 -0.4
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Betriebsgewinn vor
Abschreibungen (EBITDA) 1'070.4 1'063.0 -0.7
-------------------------------------------------------------------------------
Betriebsgewinn (EBIT) 798.1 796.1 -0.3
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Gewinn 554.4 552.1 -0.4
-------------------------------------------------------------------------------
Unverwässerter Gewinn je Aktie
(EPS) in CHF 3.45 3.44 -0.3
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Verwässerter Gewinn je Aktie
(EPS) in CHF 3.45 3.43 -0.6
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Operativer freier Geldfluss 181.9 139.6 -23.3
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Bilanzsumme(1) 15'393.3 16'017.3
-------------------------------------------------------------------------------
Konsolidiertes Eigenkapital(1) 6'186.1 6'817.2
-------------------------------------------------------------------------------
Eigenkapitalquote in %(1,2) 40.2 42.6
-------------------------------------------------------------------------------
Ertrag auf dem eingesetzten
Kapital (ROCE)
in %(1, 3) 13.5 12.0
-------------------------------------------------------------------------------
(1 )Per 30. Juni 2025 / 30. Juni 2026.
(2 )Eigenkapital des Konzerns dividiert durch die Bilanzsumme.
(3 )Eingesetztes Kapital = Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte
abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristiger Wertschriften, kurzfristigen
Fremdkapitals (ohne Bankschulden und Anleihen).
NETTOERLÖS DER REGIONEN
-------------------------------------------------------------------------------
1.1.2025 - 1.1.2026 - Veränderung gegenüber Vorjahr
in Mio. CHF 30.6.2025 30.6.2026 (+/- in %)
-------------------------------------------------------------------------------
in Lokal- Währungs- Akquisitions-
in CHF währungen effekt effekt
-------------------------------------------------------------------------------
Nach Regionen
-------------------------------------------------------------------------------
EMEA 2'527.7 2'626.4 3.9 7.7 -3.8 2.4
-------------------------------------------------------------------------------
Americas 1'984.4 1'904.8 -4.0 2.9 -6.9 0.2
-------------------------------------------------------------------------------
Asien/Pazifik 1'164.3 1'058.6 -9.1 -2.0 -7.1 0.1
-------------------------------------------------------------------------------
Nettoerlös 5'676.4 5'589.8 -1.5 4.0 -5.5 1.1
-------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
Bauwirtschaft 4'821.7 4'745.4 -1.6 4.1 -5.7 1.3
-------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
industrielle
Fertigung 854.7 844.4 -1.2 3.6 -4.8 0.0
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|Webcast am 28. Juli 2026 um 15.00 Uhr (MESZ) |
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|Im Zusammenhang mit der Publikation des Halbjahresergebnisses findet heute ein|
|Webcast statt. |
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|www.sika.com/hy-webcast (https://streaming- |
|solutions.zoom.us/webinar/register/WN_BMRJa00GSmuscXVH8gW7mg) |
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|Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer|
|(CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine |
|Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen. |
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|Die Aufzeichnung des Webcasts wird auf der Sika-Website im Bereich «Investors»|
|zur Verfügung stehen. |
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TERMINKALENDER
Sika Investorentag Donnerstag, 1. Oktober 2026
Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober 2026
Medienkonferenz/Analystenpräsentation
zu den Jahresergebnissen 2026 Freitag, 19. Februar 2027
59. ordentliche Generalversammlung Dienstag, 23. März 2027
Umsatz erstes Quartal 2027 Dienstag, 13. April 2027
Halbjahresbericht 2027 Dienstag, 27. Juli 2027
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur umweltverträglichen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/ccddbd28-
eef4-4ed7-b10c-e3830add90f4)
Half-Year Report 2026 (http://ml-
eu.globenewswire.com/Resource/Download/abda3264-4dff-4d6d-80e5-f9e2f7d8bcb3)
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