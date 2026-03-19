Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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19.03.2026 07:04:38
GNW-News: SIKA FÖRDERT NACHHALTIGES BAUEN AN DER ETH ZÜRICH
^SIKA FÖRDERT NACHHALTIGES BAUEN AN DER ETH ZÜRICH
Sika beteiligt sich als Förderpartner am zukunftsweisenden Projekt «Living Lab
HIL» der ETH. Mit einem bedeutenden Förderbeitrag unterstützt Sika die frühen
Projektphasen «Exploration» (2026), «Synthesis» (2027) und «Transfer» (2028). In
diesen Etappen wird die Sanierung und die Erweiterung des ETH-Gebäudes für
Architektur und Bauingenieurwesen vorbereitet und als reale Fallstudie für
zirkuläres, ressourcenschonendes und digitales Bauen konzipiert.
Das Living Lab HIL ist ein weltweit einzigartiges Leuchtturmprojekt, das bis
2035 neue Ansätze für nachhaltiges Bauen erprobt - mit Fokus auf CO(2)-
Reduktion, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Forschende, Studierende und
Industriepartner entwickeln und testen gemeinsam innovative Lösungen für die
Bau- und Immobilienwirtschaft der Zukunft, die im weiteren Projektverlauf auch
in der Realisierung zur Anwendung kommen sollen.
FORSCHUNG UND INDUSTRIE IM SCHULTERSCHLUSS
«Als Innovationsführer in der Baubranche möchten wir aktiv dazu beitragen, die
Transformation hin zu nachhaltigen Bauweisen voranzutreiben», sagt Patricia
Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer von Sika. «Das Living Lab
HIL bietet eine einzigartige Plattform, die Forschung und Praxis aktiv
miteinander verbindet und Innovationen spürbar beschleunigt.»
Matthias Kohler, Professor für Architektur und Digitale Fabrikation am
Departement Architektur der ETH Zürich: «Industrie und Wissenschaft müssen
gemeinsam handeln, um die Klimaziele zu erreichen. In Kooperation mit Sika
erproben wir im Living Lab HIL neue Lösungen, die ab 2030 in der Sanierungsphase
am ETH-Gebäude realisiert werden. Dank führender Industriepartner können wir
Innovationen aus der Forschung direkt in die Praxis bringen und aufzeigen, wie
nachhaltiges und zirkuläres Bauen die Zukunft prägt.»
INNOVATION DURCH AUSTAUSCH
Die Förderung des Projekts erfolgt über die ETH Foundation mit einer
mehrjährigen Laufzeit. Neben der finanziellen Unterstützung umfasst es einen
aktiven und engen fachlichen Austausch zwischen Sika und den Projektteams der
ETH.
Annette Oxenius (links), Vizepräsidentin für Forschung der ETH, und
Patricia Heidtman, Chief Innovation & Sustainability Officer von Sika,
bekräftigen die Zusammenarbeit im Living Lab HIL. Die Partnerschaft stärkt die
gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen für ein nachhaltiges und
zukunftsorientiertes Bauen.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
www.sika.com (http://www.sika.com)
ETH LIVING LAB HIL
Link (http://www.ethz.ch/de/campus/entwickeln/bauprojekte/hil-projekt.html)
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2ac8a08c-
a17b-4498-a137-7eaf87809150)
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