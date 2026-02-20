Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
|
20.02.2026 05:04:39
GNW-News: SIKA MELDET JAHRESERGEBNISSE 2025 - MASSNAHMEN ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS WERDEN UMGESETZT
^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange
Regulation
SIKA MELDET JAHRESERGEBNISSE 2025 - MASSNAHMEN ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS
WERDEN UMGESETZT
* Umsatzsteigerung von 0.6% in Lokalwährung, erzielter Umsatz von CHF 11'201
Millionen (-4.8 % gegenüber dem Vorjahr in CHF) und Fremdwährungseffekt von
-5.4%
* Materialmarge im Gesamtjahr 2025 auf 54.9% gesteigert (2024: 54.5%)
* EBITDA-Marge in Höhe von 18.4 bzw. 19.2% bereinigt um Fast Forward-
Einmalkosten
* Reingewinn 2025 von CHF 1'045 Millionen (2024: CHF 1'248 Millionen) und
Gewinn je Aktie (verwässert) CHF 6.50 (2024: CHF 7.76)
* Operativer freier Geldfluss von CHF 1'356 Millionen im Jahr 2025 (2024:
CHF 1'403 Millionen), mit einer Steigerung der Cash Conversion auf 12.1% des
Umsatzes (2024: 11.9%)
* Sika schlägt Dividendenerhöhung auf CHF 3.70 vor (2024: CHF 3.60)
* Ausblick auf 2026:
* Umsatzwachstum von 1 bis 4% in Lokalwährungen erwartet
* EBITDA-Marge von 19.5 bis 20.0% erwartet
* Strategische Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges, profitables
Wachstum bestätigt
Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Sikas Fokus auf Lösungen mit
hohem Mehrwert für die Kunden hat in diesem für die Bauindustrie
herausfordernden Jahr in allen Regionen zu Marktanteilsgewinnen geführt. Die
globalen Märkte wurden durch die US-Zollpolitik und die Schwäche Chinas im
Bereich Wohnimmobilien beeinflusst. Im vierten Quartal war die US-Bauindustrie
zudem vom Government Shut-Down betroffen. Wir haben diesen Zeitraum genutzt, um
unsere Wettbewerbsposition zu stärken und uns auf die nächste Wachstumsphase der
Branche vorzubereiten. Damit haben wir wichtige Grundlagen geschaffen für eine
weitere Outperformance des Markts in den kommenden Jahren. Mit Fast Forward
entwickeln wir eine schlankere, agilere Organisation und beschleunigen
Innovation, Digitalisierung und Effizienz. Fast Forward wird in den kommenden
Jahren einen positiven EBITDA-Effekt von CHF 150 bis CHF 200 Millionen mit einem
sehr attraktiven ROI erzielen.»
«2025 haben wir sieben ergänzende, bolt-on Akquisitionen angekündigt, die für
unsere Aktionäre bedeutenden Mehrwert schaffen werden, da wir die angestrebten
Kosten- und Ertragssynergien rasch realisieren können. Darüber hinaus haben wir
zusätzliche Investitionen getätigt, um die Produktion zu erweitern und so
effiziente Lieferkapazitäten in wachstumsstärkeren Regionen zu schaffen. Mit
unseren Investitionen verfügt Sika über eine klare Roadmap zur Beschleunigung
zukünftigen Wachstums und setzt weiterhin auf ihre branchenführenden
Produktinnovationen, um die Kundenbedürfnisse effizient zu erfüllen.»
«Wir gehen davon aus, dass die globalen Marktbedingungen in der Bauindustrie im
Jahr 2026 verhalten bleiben und sich die im Jahr 2025 beobachteten Markttrends
fortsetzen werden. Wenngleich das erste Halbjahr für die Branche schwächer
ausfallen wird, erwarten wir im weiteren Jahresverlauf eine Verbesserung der
Dynamik. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass Sika den Markt mit einem
Umsatzwachstum von 3 bis 6% in Lokalwährungen übertreffen wird.»
«Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden herzlich für ihren ausserordentlichen
Einsatz im vergangenen Jahr bedanken. Ihr hohes Engagement und ihre unermüdliche
Unterstützung der zahlreichen Initiativen unseres Unternehmens haben für Sika
einen entscheidenden Unterschied bewirkt.»
SIKA MIT UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN
Im Jahr 2025 erwirtschaftete Sika einen Umsatz von CHF 11'201.3 Millionen (2024:
CHF 11'763.1 Millionen), was einem Rückgang von -4.8% gegenüber dem Vorjahr
entspricht. In Lokalwährungen stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 0.6%.
Der Währungseffekt von -5.4% war vor allem auf den schwachen US-Dollar
zurückzuführen. Die Entwicklung in Lokalwährungen spiegelt die kontinuierlichen
Marktanteilsgewinne in allen Regionen wider. Das organische Wachstum für das
Gesamtjahr 2025 betrug -0.4%. Bereinigt um das chinesische Baugeschäft ergibt
sich ein organisches Wachstum von +1.2%; Akquisitionen trugen 1.0% zum
Umsatzwachstum bei.
STEIGERUNG DER MATERIALMARGE UND STARKE CASH CONVERSION
Sika verbesserte ihre Materialmarge 2025 auf 54.9% (2024: 54.5%). Dieser Anstieg
spiegelt den starken Fokus auf neue Produktinnovationen bei gleichzeitiger
Eindämmung des Kostenanstiegs auf der Beschaffungsseite wider. Die
Profitabilität auf EBITDA-Stufe wurde durch Einmalkosten im Zusammenhang mit dem
Investitions- und Effizienzprogramm Fast Forward beeinflusst. Diese beliefen
sich im Jahr 2025 auf CHF 108 Millionen (davon CHF 86 Millionen im EBITDA
erfasst) und reduzierten das EBITDA auf CHF 2'064.7 Millionen (2024: CHF 2'269.5
Millionen) und führten zu einer EBITDA-Marge von 18.4%. Bereinigt um die Fast
Forward-Einmalkosten betrug die EBITDA-Marge 19.2%, was die starke
Profitabilität von Sikas Kerngeschäft unterstreicht. Das Fast Forward-Programm
wird sich in weniger als zwei Jahren durch Wachstum und Effizienzsteigerungen
amortisieren.
Der Reingewinn für das Jahr 2025 betrug CHF 1'045.3 Millionen (2024: CHF
1'247.6 Millionen) und der operative freie Geldfluss CHF 1'356.1 Millionen
(2024: CHF 1'402.9 Millionen) - was einer Verbesserung der Conversion des
operativen freien Geldflusses gegenüber dem Vorjahr auf 12.1% des Umsatzes
entspricht (2024: 11.9%). Infolge der starken Performance des operativen freien
Geldflusses reduzierte Sika 2025 die Nettoverschuldung und untermauert damit
ihre hohe Bonität.
MARKTANTEILSGEWINNE IN ALLEN REGIONEN
Sikas grösste Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) erzielte ein
Umsatzwachstum von 2.2% in Lokalwährungen (2024: 7.3%). Besonders stark
entwickelte sich das Geschäft in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas, in
denen Sika zweistellige Zuwächse verzeichnete. Teile Südeuropas wiesen ebenfalls
solide Wachstumsraten auf. Osteuropa erzielte im Laufe des Jahres 2025
sukzessive Verbesserungen.
In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.2% (2024:
11.2%). Nach einem starken Jahresauftakt schwächten sich die Bedingungen im
zweiten Halbjahr ab. Im vierten Quartal wirkte sich der längste Government Shut-
Down in der Geschichte negativ auf die kommerzielle Bautätigkeit aus, was sich
in der Abschwächung einiger Indikatoren des Bausektors im Verlauf des Quartals
widerspiegelte. In den USA blieben die Investitionen in Rechenzentren im Jahr
2025 ein Lichtblick; Kanada und Lateinamerika erwiesen sich als
widerstandsfähig.
In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in Lokalwährungen um -5.3% zurück
(2024: 2.4%). Die Ergebnisse wurden durch den zweistelligen Umsatzrückgang im
chinesischen Baugeschäft belastet. Ohne das chinesische Baugeschäft verzeichnete
die Region ein positives organisches Wachstum von 2.5%. In China liegt Sikas
kurzfristiger Fokus darauf, strukturelle Anpassungen voranzutreiben und die
Margen zu schützen. Dagegen verzeichneten die Märkte in Indien und Südostasien
sowie der Bereich Automotive & Industry ein dynamisches Wachstum.
START VON FAST FORWARD
Mit dem Programm Fast Forward richtet Sika die Organisation konsequent auf die
Zukunft aus. Ziel ist es, die Innovation und die digitale Transformation zu
beschleunigen sowie Sikas führende Position in allen Märkten weiter zu stärken.
Im Rahmen des Fast Forward-Programms hat Sika gezielte strukturelle Anpassungen
in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen in anderen Märkten
eingeleitet. Die Optimierung des Produktionsnetzwerks und die Vereinfachung
organisatorischer Strukturen zur Steigerung der Effizienz sind in vollem Gange.
Gleichzeitig investiert Sika in die beschleunigte digitale Transformation ihrer
gesamten Wertschöpfungskette. Die Investitionen erstrecken sich über die
Programmdauer bis 2028. Sika erwartet daraus jährliche Einsparungen von CHF 150
bis 200 Millionen, deren volle Wirkung ab 2028 zum Tragen kommt. Rund CHF 80
Millionen dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 realisiert
werden.
NACHHALTIGE LEISTUNG LIEFERN
Auch 2025 hat Sika ihre ESG-Performance im Einklang mit führenden globalen
Standards und den Unternehmenszielen weiter verbessert. Die
Treibhausgasemissionen von Scope 1 und 2 sanken um -6,1%; der Wasserverbrauch
und der Abfall pro verkaufter Tonne sanken um -3,4%, beziehungsweise -5,7%, was
auf eine disziplinierte operative Führung, strengere Prozesskontrollen und
Initiativen zur Kreislaufwirtschaft zurückzuführen ist. Eine starke
Sicherheitskultur führte zu einem Rückgang der Unfälle mit Ausfallzeiten um
-14,1%. Mit Produkten und Lösungen, die den CO(2)-Fussabdruck senken und den
Lebenszyklus von Gebäuden verlängern, baut Sika ihre führende Rolle als
Technologiepartnerin für nachhaltiges Bauen weiter aus.
DIVIDENDENVORSCHLAG 2025 UND NEUWAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT
Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 24. März 2026 eine Erhöhung
der Bruttodividende pro Aktie auf CHF 3.70 (+2.8% gegenüber dem Vorjahr)
vorschlagen. Die Dividende soll zur Hälfte aus den Reserven aus Kapitaleinlagen
ausgeschüttet werden.
An der Generalversammlung vom 24. März 2026 werden Barbara Frei und Lukas
Gähwiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Barbara Frei ist
ehemaliges Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Lukas
Gähwiler ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der UBS Group AG. Paul Schuler,
seit 2021 im Sika Verwaltungsrat, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.
AUSBLICK
Sika ist überzeugt, dass sie ihre Wachstumsstrategie beschleunigen kann, wenn
sich das globale Bauumfeld verbessert und sich die Investitionen in Innovation
und Digitalisierung auszahlen. Das Unternehmen bekräftigt seine mittelfristigen
strategischen Ziele für nachhaltiges, profitables Wachstum im Rahmen der
Strategie 2028.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Sika mit weiterhin verhaltenen globalen
Marktbedingungen und einem Rückgang des zugrunde liegenden Marktes im niedrigen
einstelligen Prozentbereich. Während das erste Halbjahr für die Branche
schwächer ausfallen wird, rechnet das Unternehmen mit einer verbesserten Dynamik
im weiteren Jahresverlauf.
Für 2026 geht Sika von einem Umsatzwachstum von 1 bis 4% in Lokalwährungen aus.
Dies steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, den Markt um 3 bis 6% in
Lokalwährungen, inklusive bolt-on Akquisitionen, zu übertreffen. Sika erwartet
für das Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von 19.5 bis 20.0%.
KENNZAHLEN 2025
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
| | in % vom| | as % of| | |
|in Mio. CHF |Nettoerlös| 2024|net sales| 2025|? in %|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Nettoerlös | |11'763.1| |11'201.3| -4.8|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Bruttoergebnis | 54.5| 6'416.0| 54.9| 6'153.6| -4.1|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Betriebsgewinn vor | | | | | |
|Abschreibungen (EBITDA) | 19.3| 2'269.5| 18.4| 2'064.7| -9.0|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Betriebsgewinn (EBIT) | 14.6| 1'713.9| 13.3| 1'493.2| -12.9|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Reingewinn | 10.6| 1'247.6| 9.3| 1'045.3| -16.2|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Reingewinn je Aktie (EPS) in CHF| | 7.76| | 6.51| -16.1|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Operativer Freier Geldfluss | 11.9| 1'402.9| 12.1| 1'356.1| -3.3|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Bilanzsumme | |15'978.3| |15'148.3| -5.2|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Konsolidiertes Eigenkapital | | 7'046.8| | 6'666.7| |
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Eigenkapitalquote in % | | 44.1| | 44.0| |
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Nettoumlaufvermögen | 19.7| 2'311.6| 18.5| 2'073.4| |
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|ROCE in % | | 14.2| | 12.3(1)| |
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
|Anzahl Mitarbeitende | | 34'476| | 33'707| -2.2|
+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+
1 Bereinigter ROCE aufgrund von Akquisitionen betrug 22.1% in 2024 und 17.5% in
2025. Zusätzlich bereinigt für die Einmalkosten von Fast Forward, betrug der
ROCE in 2025 19.0%
Die Medien- und Analystenpräsentation zum Geschäftsjahr 2025 sind abrufbar unter
www.sika.com/presentations (http://www.sika.com/presentations)
Der Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2025 ist abrufbar unter
www.sika.com/annualreport (http://www.sika.com/annualreport)
Link zur Live-Übertragung der Medien-, Investoren- und Analystenkonferenz am
20. Februar 2026, 10:00 Uhr (CET): www.sika.com/live (http://www.sika.com/live)
TERMINKALENDER
58. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 24. März 2026
Umsatz erstes Quartal 2026 Dienstag, 14. April 2026
Halbjahresbericht 2026 Dienstag, 28. Juli 2026
Capital Markets Day Donnerstag, 1. Oktober
2026
Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober
2026
Medienkonferenz/Analystenpräsentation zu den Freitag, 19. Februar
Jahresergebnissen 2026 2027
FIRMENPROFIL SIKA AG
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications &
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/95fab5a0-
a684-417c-94e8-54cd183a7f71)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!