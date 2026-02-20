GNW-News: SIKA MELDET JAHRESERGEBNISSE 2025 - MASSNAHMEN ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS WERDEN UMGESETZT

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation

SIKA MELDET JAHRESERGEBNISSE 2025 - MASSNAHMEN ZUR BESCHLEUNIGUNG DES WACHSTUMS

WERDEN UMGESETZT

* Umsatzsteigerung von 0.6% in Lokalwährung, erzielter Umsatz von CHF 11'201

Millionen (-4.8 % gegenüber dem Vorjahr in CHF) und Fremdwährungseffekt von

-5.4%

* Materialmarge im Gesamtjahr 2025 auf 54.9% gesteigert (2024: 54.5%)

* EBITDA-Marge in Höhe von 18.4 bzw. 19.2% bereinigt um Fast Forward-

Einmalkosten

* Reingewinn 2025 von CHF 1'045 Millionen (2024: CHF 1'248 Millionen) und

Gewinn je Aktie (verwässert) CHF 6.50 (2024: CHF 7.76)

* Operativer freier Geldfluss von CHF 1'356 Millionen im Jahr 2025 (2024:

CHF 1'403 Millionen), mit einer Steigerung der Cash Conversion auf 12.1% des

Umsatzes (2024: 11.9%)

* Sika schlägt Dividendenerhöhung auf CHF 3.70 vor (2024: CHF 3.60)

* Ausblick auf 2026:

* Umsatzwachstum von 1 bis 4% in Lokalwährungen erwartet

* EBITDA-Marge von 19.5 bis 20.0% erwartet

* Strategische Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges, profitables

Wachstum bestätigt

Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Sikas Fokus auf Lösungen mit

hohem Mehrwert für die Kunden hat in diesem für die Bauindustrie

herausfordernden Jahr in allen Regionen zu Marktanteilsgewinnen geführt. Die

globalen Märkte wurden durch die US-Zollpolitik und die Schwäche Chinas im

Bereich Wohnimmobilien beeinflusst. Im vierten Quartal war die US-Bauindustrie

zudem vom Government Shut-Down betroffen. Wir haben diesen Zeitraum genutzt, um

unsere Wettbewerbsposition zu stärken und uns auf die nächste Wachstumsphase der

Branche vorzubereiten. Damit haben wir wichtige Grundlagen geschaffen für eine

weitere Outperformance des Markts in den kommenden Jahren. Mit Fast Forward

entwickeln wir eine schlankere, agilere Organisation und beschleunigen

Innovation, Digitalisierung und Effizienz. Fast Forward wird in den kommenden

Jahren einen positiven EBITDA-Effekt von CHF 150 bis CHF 200 Millionen mit einem

sehr attraktiven ROI erzielen.»

«2025 haben wir sieben ergänzende, bolt-on Akquisitionen angekündigt, die für

unsere Aktionäre bedeutenden Mehrwert schaffen werden, da wir die angestrebten

Kosten- und Ertragssynergien rasch realisieren können. Darüber hinaus haben wir

zusätzliche Investitionen getätigt, um die Produktion zu erweitern und so

effiziente Lieferkapazitäten in wachstumsstärkeren Regionen zu schaffen. Mit

unseren Investitionen verfügt Sika über eine klare Roadmap zur Beschleunigung

zukünftigen Wachstums und setzt weiterhin auf ihre branchenführenden

Produktinnovationen, um die Kundenbedürfnisse effizient zu erfüllen.»

«Wir gehen davon aus, dass die globalen Marktbedingungen in der Bauindustrie im

Jahr 2026 verhalten bleiben und sich die im Jahr 2025 beobachteten Markttrends

fortsetzen werden. Wenngleich das erste Halbjahr für die Branche schwächer

ausfallen wird, erwarten wir im weiteren Jahresverlauf eine Verbesserung der

Dynamik. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass Sika den Markt mit einem

Umsatzwachstum von 3 bis 6% in Lokalwährungen übertreffen wird.»

«Ich möchte mich bei allen Mitarbeitenden herzlich für ihren ausserordentlichen

Einsatz im vergangenen Jahr bedanken. Ihr hohes Engagement und ihre unermüdliche

Unterstützung der zahlreichen Initiativen unseres Unternehmens haben für Sika

einen entscheidenden Unterschied bewirkt.»

SIKA MIT UMSATZWACHSTUM IN LOKALWÄHRUNGEN

Im Jahr 2025 erwirtschaftete Sika einen Umsatz von CHF 11'201.3 Millionen (2024:

CHF 11'763.1 Millionen), was einem Rückgang von -4.8% gegenüber dem Vorjahr

entspricht. In Lokalwährungen stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich um 0.6%.

Der Währungseffekt von -5.4% war vor allem auf den schwachen US-Dollar

zurückzuführen. Die Entwicklung in Lokalwährungen spiegelt die kontinuierlichen

Marktanteilsgewinne in allen Regionen wider. Das organische Wachstum für das

Gesamtjahr 2025 betrug -0.4%. Bereinigt um das chinesische Baugeschäft ergibt

sich ein organisches Wachstum von +1.2%; Akquisitionen trugen 1.0% zum

Umsatzwachstum bei.

STEIGERUNG DER MATERIALMARGE UND STARKE CASH CONVERSION

Sika verbesserte ihre Materialmarge 2025 auf 54.9% (2024: 54.5%). Dieser Anstieg

spiegelt den starken Fokus auf neue Produktinnovationen bei gleichzeitiger

Eindämmung des Kostenanstiegs auf der Beschaffungsseite wider. Die

Profitabilität auf EBITDA-Stufe wurde durch Einmalkosten im Zusammenhang mit dem

Investitions- und Effizienzprogramm Fast Forward beeinflusst. Diese beliefen

sich im Jahr 2025 auf CHF 108 Millionen (davon CHF 86 Millionen im EBITDA

erfasst) und reduzierten das EBITDA auf CHF 2'064.7 Millionen (2024: CHF 2'269.5

Millionen) und führten zu einer EBITDA-Marge von 18.4%. Bereinigt um die Fast

Forward-Einmalkosten betrug die EBITDA-Marge 19.2%, was die starke

Profitabilität von Sikas Kerngeschäft unterstreicht. Das Fast Forward-Programm

wird sich in weniger als zwei Jahren durch Wachstum und Effizienzsteigerungen

amortisieren.

Der Reingewinn für das Jahr 2025 betrug CHF 1'045.3 Millionen (2024: CHF

1'247.6 Millionen) und der operative freie Geldfluss CHF 1'356.1 Millionen

(2024: CHF 1'402.9 Millionen) - was einer Verbesserung der Conversion des

operativen freien Geldflusses gegenüber dem Vorjahr auf 12.1% des Umsatzes

entspricht (2024: 11.9%). Infolge der starken Performance des operativen freien

Geldflusses reduzierte Sika 2025 die Nettoverschuldung und untermauert damit

ihre hohe Bonität.

MARKTANTEILSGEWINNE IN ALLEN REGIONEN

Sikas grösste Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) erzielte ein

Umsatzwachstum von 2.2% in Lokalwährungen (2024: 7.3%). Besonders stark

entwickelte sich das Geschäft in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas, in

denen Sika zweistellige Zuwächse verzeichnete. Teile Südeuropas wiesen ebenfalls

solide Wachstumsraten auf. Osteuropa erzielte im Laufe des Jahres 2025

sukzessive Verbesserungen.

In der Region Americas stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 2.2% (2024:

11.2%). Nach einem starken Jahresauftakt schwächten sich die Bedingungen im

zweiten Halbjahr ab. Im vierten Quartal wirkte sich der längste Government Shut-

Down in der Geschichte negativ auf die kommerzielle Bautätigkeit aus, was sich

in der Abschwächung einiger Indikatoren des Bausektors im Verlauf des Quartals

widerspiegelte. In den USA blieben die Investitionen in Rechenzentren im Jahr

2025 ein Lichtblick; Kanada und Lateinamerika erwiesen sich als

widerstandsfähig.

In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in Lokalwährungen um -5.3% zurück

(2024: 2.4%). Die Ergebnisse wurden durch den zweistelligen Umsatzrückgang im

chinesischen Baugeschäft belastet. Ohne das chinesische Baugeschäft verzeichnete

die Region ein positives organisches Wachstum von 2.5%. In China liegt Sikas

kurzfristiger Fokus darauf, strukturelle Anpassungen voranzutreiben und die

Margen zu schützen. Dagegen verzeichneten die Märkte in Indien und Südostasien

sowie der Bereich Automotive & Industry ein dynamisches Wachstum.

START VON FAST FORWARD

Mit dem Programm Fast Forward richtet Sika die Organisation konsequent auf die

Zukunft aus. Ziel ist es, die Innovation und die digitale Transformation zu

beschleunigen sowie Sikas führende Position in allen Märkten weiter zu stärken.

Im Rahmen des Fast Forward-Programms hat Sika gezielte strukturelle Anpassungen

in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen in anderen Märkten

eingeleitet. Die Optimierung des Produktionsnetzwerks und die Vereinfachung

organisatorischer Strukturen zur Steigerung der Effizienz sind in vollem Gange.

Gleichzeitig investiert Sika in die beschleunigte digitale Transformation ihrer

gesamten Wertschöpfungskette. Die Investitionen erstrecken sich über die

Programmdauer bis 2028. Sika erwartet daraus jährliche Einsparungen von CHF 150

bis 200 Millionen, deren volle Wirkung ab 2028 zum Tragen kommt. Rund CHF 80

Millionen dieser Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 realisiert

werden.

NACHHALTIGE LEISTUNG LIEFERN

Auch 2025 hat Sika ihre ESG-Performance im Einklang mit führenden globalen

Standards und den Unternehmenszielen weiter verbessert. Die

Treibhausgasemissionen von Scope 1 und 2 sanken um -6,1%; der Wasserverbrauch

und der Abfall pro verkaufter Tonne sanken um -3,4%, beziehungsweise -5,7%, was

auf eine disziplinierte operative Führung, strengere Prozesskontrollen und

Initiativen zur Kreislaufwirtschaft zurückzuführen ist. Eine starke

Sicherheitskultur führte zu einem Rückgang der Unfälle mit Ausfallzeiten um

-14,1%. Mit Produkten und Lösungen, die den CO(2)-Fussabdruck senken und den

Lebenszyklus von Gebäuden verlängern, baut Sika ihre führende Rolle als

Technologiepartnerin für nachhaltiges Bauen weiter aus.

DIVIDENDENVORSCHLAG 2025 UND NEUWAHLEN IN DEN VERWALTUNGSRAT

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 24. März 2026 eine Erhöhung

der Bruttodividende pro Aktie auf CHF 3.70 (+2.8% gegenüber dem Vorjahr)

vorschlagen. Die Dividende soll zur Hälfte aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

ausgeschüttet werden.

An der Generalversammlung vom 24. März 2026 werden Barbara Frei und Lukas

Gähwiler zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Barbara Frei ist

ehemaliges Mitglied des Executive Committee von Schneider Electric. Lukas

Gähwiler ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der UBS Group AG. Paul Schuler,

seit 2021 im Sika Verwaltungsrat, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an.

AUSBLICK

Sika ist überzeugt, dass sie ihre Wachstumsstrategie beschleunigen kann, wenn

sich das globale Bauumfeld verbessert und sich die Investitionen in Innovation

und Digitalisierung auszahlen. Das Unternehmen bekräftigt seine mittelfristigen

strategischen Ziele für nachhaltiges, profitables Wachstum im Rahmen der

Strategie 2028.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Sika mit weiterhin verhaltenen globalen

Marktbedingungen und einem Rückgang des zugrunde liegenden Marktes im niedrigen

einstelligen Prozentbereich. Während das erste Halbjahr für die Branche

schwächer ausfallen wird, rechnet das Unternehmen mit einer verbesserten Dynamik

im weiteren Jahresverlauf.

Für 2026 geht Sika von einem Umsatzwachstum von 1 bis 4% in Lokalwährungen aus.

Dies steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, den Markt um 3 bis 6% in

Lokalwährungen, inklusive bolt-on Akquisitionen, zu übertreffen. Sika erwartet

für das Gesamtjahr eine EBITDA-Marge von 19.5 bis 20.0%.

KENNZAHLEN 2025

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

| | in % vom| | as % of| | |

|in Mio. CHF |Nettoerlös| 2024|net sales| 2025|? in %|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Nettoerlös | |11'763.1| |11'201.3| -4.8|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Bruttoergebnis | 54.5| 6'416.0| 54.9| 6'153.6| -4.1|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Betriebsgewinn vor | | | | | |

|Abschreibungen (EBITDA) | 19.3| 2'269.5| 18.4| 2'064.7| -9.0|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Betriebsgewinn (EBIT) | 14.6| 1'713.9| 13.3| 1'493.2| -12.9|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Reingewinn | 10.6| 1'247.6| 9.3| 1'045.3| -16.2|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Reingewinn je Aktie (EPS) in CHF| | 7.76| | 6.51| -16.1|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Operativer Freier Geldfluss | 11.9| 1'402.9| 12.1| 1'356.1| -3.3|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Bilanzsumme | |15'978.3| |15'148.3| -5.2|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Konsolidiertes Eigenkapital | | 7'046.8| | 6'666.7| |

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Eigenkapitalquote in % | | 44.1| | 44.0| |

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Nettoumlaufvermögen | 19.7| 2'311.6| 18.5| 2'073.4| |

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|ROCE in % | | 14.2| | 12.3(1)| |

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

|Anzahl Mitarbeitende | | 34'476| | 33'707| -2.2|

+--------------------------------+----------+--------+---------+--------+------+

1 Bereinigter ROCE aufgrund von Akquisitionen betrug 22.1% in 2024 und 17.5% in

2025. Zusätzlich bereinigt für die Einmalkosten von Fast Forward, betrug der

ROCE in 2025 19.0%

Die Medien- und Analystenpräsentation zum Geschäftsjahr 2025 sind abrufbar unter

www.sika.com/presentations (http://www.sika.com/presentations)

Der Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr 2025 ist abrufbar unter

www.sika.com/annualreport (http://www.sika.com/annualreport)

Link zur Live-Übertragung der Medien-, Investoren- und Analystenkonferenz am

20. Februar 2026, 10:00 Uhr (CET): www.sika.com/live (http://www.sika.com/live)

TERMINKALENDER

58. Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 24. März 2026

Umsatz erstes Quartal 2026 Dienstag, 14. April 2026

Halbjahresbericht 2026 Dienstag, 28. Juli 2026

Capital Markets Day Donnerstag, 1. Oktober

2026

Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober

2026

Medienkonferenz/Analystenpräsentation zu den Freitag, 19. Februar

Jahresergebnissen 2026 2027

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications &

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/95fab5a0-

a684-417c-94e8-54cd183a7f71)

Â°