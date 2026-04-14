Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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14.04.2026 05:04:38
GNW-News: SIKA MELDET UMSATZ VON CHF 2.49 MILLIARDEN IM 1. QUARTAL 2026
^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange
Regulation
SIKA MELDET UMSATZ VON CHF 2.49 MILLIARDEN IM 1. QUARTAL 2026
* Umsatz im 1. Quartal von CHF 2.49 Milliarden; Sika erzielt Umsatzwachstum
von 0.9% in Lokalwährungen (-7.0% in CHF, -7.9% inkl. Fremdwährungseffekt)
* Organisches Wachstum von -0.2%; Akquisitionseffekt von 1.1%
* Fortgesetzte Investitionen zur Unterstützung des Wachstums: Abschluss der
Akquisition von Finja (Schweden) sowie Ankündigung der Akquisition von Akkim
(Türkei); Eröffnung von fünf neuen Produktionsstandorten weltweit
* Fast Forward-Programm auf Kurs: Einsparungen von CHF 80 Millionen im
Geschäftsjahr 2026
* Bestätigung des Ausblicks für 2026: Umsatzwachstum von 1% bis 4% in
Lokalwährungen und EBITDA-Marge von 19.5% bis 20% erwartet
* Strategische Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges und profitables Wachstum
bestätigt
Sika verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Wachstum von
0.9% in Lokalwährungen. Haupttreiber waren Marktanteilsgewinne in allen Regionen
trotz eines verhaltenen weltweiten Baumarktes. Das organische Wachstum belief
sich im ersten Quartal auf -0.2% (+1.0% bereinigt um das chinesische
Baugeschäft), wobei Akquisitionen 1.1% ausmachten. In Schweizer Franken
resultierte daraus ein Umsatz von CHF 2.49 Milliarden (Vorjahr: CHF 2.68
Milliarden), was einem Rückgang von -7.0% entspricht. Der Fremdwährungseffekt
von -7.9% oder CHF 213 Millionen ist vor allem auf den starken Schweizer Franken
gegenüber asiatischen Währungen und dem US-Dollar zurückzuführen.
Thomas Hasler, CEO: «Das aktuelle Umfeld zeigt deutlich Sikas Stärken. Vor dem
Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und der daraus
resultierenden Belastungen globaler Lieferketten, hat Sika alles daran gesetzt,
um den Kunden erstklassige, hochwertige Lösungen zu liefern, welche sie am
dringlichsten benötigen. Unsere globalen Teams haben unsere Grösse und Agilität
genutzt, um engere Kundenpartnerschaften aufzubauen und unsere
überdurchschnittliche Branchenperformance weiter auszubauen.
Mit Fast Forward haben wir in Produktivitätssteigerungen investiert und werden
damit im laufenden Jahr Einsparungen von CHF 80 Millionen
generieren. Gleichzeitig intensivieren wir unsere Investitionen in
Produktinnovationen und verbessern das Nutzenversprechen für unsere Kunden. Wir
werden unsere Führungsposition in der Branche durch unsere digitale
Transformation und unsere Investitionen in verschiedenste Vertriebskanäle weiter
stärken, um unsere Kunden noch bedarfsgerechter zu bedienen, noch effizienter zu
arbeiten und unsere Branchenüberlegenheit auf profitable Weise weiter
auszubauen. Wir erwarten auch 2026 ein verhaltenes globales Marktumfeld. Darüber
hinaus beobachten wir die Auswirkungen der Ereignisse im Nahen Osten sehr
aufmerksam, um frühzeitig entsprechende Massnahmen zu ergreifen.»
MARKTANTEILSGEWINNE IN ALLEN REGIONEN
In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) verzeichnete Sika im ersten
Quartal einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 3.6% (Vorjahr: 0.7%). In
Europa erzielte Sika im Quartal von Monat zu Monat eine deutliche
Umsatzverbesserung, da die Bautätigkeit nach den Wintermonaten wieder zunahm.
Positive Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus den Ländern Süd- und
Osteuropas. Im Nahen Osten verlangsamte sich die Bautätigkeit nach einem
zweistelligen Wachstum im Januar und Februar aufgrund des Ausbruchs des
Konflikts in der Region.
In der Region Americas ging der Umsatz in Lokalwährungen um -0.8% zurück (2025:
4.9%). In den USA belasteten starke Winterstürme und wirtschaftliche
Unsicherheiten die Bauaktivität, wobei die Rahmenbedingungen jenen des vierten
Quartals 2025 entsprachen. Die Aktivität im Bereich der Rechenzentren war
weiterhin stark und wuchs zweistellig. In Kanada ist Sika im ersten Quartal
ausgezeichnet ins neue Jahr gestartet und Lateinamerika konnte weiterhin an die
Wachstumsdynamik in der Erholungsphase der Baumärkte anknüpfen.
In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in den ersten drei Monaten des
laufenden Geschäftsjahres in Lokalwährungen um -2.2% zurück (2025:
Nullwachstum). Die Entwicklung der Region im ersten Quartal wurde weiterhin
durch den zweistelligen Umsatzrückgang im chinesischen Baugeschäft belastet.
Bereinigt um das chinesische Baugeschäft verzeichnete Asien hingegen ein
positives organisches Wachstum von 5.2% und damit eine Steigerung gegenüber dem
vierten Quartal des Vorjahres. Positive Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus
Indien und Südostasien sowie aus dem Bereich Automotive & Industry.
ERFOLGREICHE UMSETZUNG VON FAST FORWARD
Bei der Implementierung des im Rahmen des Fast Forward Programms definierten
Massnahmenpakets hat Sika Erfolge erzielt. So hat das Unternehmen gezielte
strukturelle Anpassungen in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen
in anderen Märkten eingeleitet. Mit Fast Forward beschleunigt Sika die digitale
Transformation, steigert den Kundennutzen, stärkt die Lieferketten, treibt die
operative Effizienz voran und wird zum digitalen Marktführer der Industrie.
Angesichts beeinträchtigter Lieferketten und volatiler Kosten für Rohmaterialien
werden diese Initiativen von Sikas Kunden mehr denn je geschätzt.
Fast Forward ist auf Kurs, um im Geschäftsjahr 2026 Einsparungen in Höhe von
CHF 80 Millionen zu erzielen. Die gesamten jährlichen Einsparungen von CHF 150
bis 200 Millionen werden ab 2028 voll wirksam.
AKQUISITIONEN UND INVESTITIONEN
Im ersten Quartal schloss Sika die Übernahme des führenden schwedischen
Mörtelherstellers Finja ab. Damit stärkte Sika ihre Präsenz in Nordeuropa und
erweiterte Cross-Selling-Potenziale. Darüber hinaus kündigte Sika die Übernahme
von Akkim an, einem weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit
einem Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen mit Sitz in der Türkei. Der
Abschluss der Akquisition wird im dritten Quartal 2026 erwartet.
Sika hat im ersten Quartal gezielt in den Ausbau der Produktionskapazitäten
investiert. Neue Werke wurden in Florida, USA, (Betonzusatzmittel), Tansania
(Mörtel und Betonzusatzmittel für Ostafrika), Argentinien (Trockenmörtel),
Kolumbien (Mörtel, Fliesenkleber und Beschichtungen) und Bangladesch
(Betonzusatzmittel und Mörtel) eröffnet. Das neue Werk in Florida verfügt über
den höchsten Automatisierungsgrad aller Sika Zusatzmittelwerke im Land.
AUSBLICK
Sika baut ihre Marktanteile kontinuierlich aus und erzielt damit eine
Outperformance der Märkte. Die im Rahmen von Fast Forward ergriffenen Massnahmen
in den Bereichen Produktivität, Innovation und Digitalisierung bauen diese
Führungsposition weiter aus und zeigen messbare Erfolge. Das Unternehmen
bekräftigt seine mittelfristigen strategischen Ziele für nachhaltiges und
profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028.
Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Sika weiterhin mit einem verhaltenen globalen
Marktumfeld und einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Während
die erste Jahreshälfte für die Bauindustrie schwächer ausfallen wird, erwartet
das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf eine schrittweise Verbesserung der
Dynamik.
Für 2026 geht Sika unverändert von einem Umsatzwachstum von 1% bis 4% in
Lokalwährungen aus. Dies steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, den
Markt um 3% bis 6% in Lokalwährungen, inklusive Bolt-on-Akquisitionen, zu
übertreffen. Für das Gesamtjahr erwartet Sika eine EBITDA-Marge von 19.5% bis
20.0%.
NETTOERLÖS IN DEN ERSTEN DREI MONATEN 2026
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1.1.2025 1.1.2026
- - Veränderung gegenüber Vorjahr
in Mio. CHF 31.3.2025 31.3.2026 (+/- in %)
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in
CHF in Lokal- Währungs- Akquisitions- Organisches
währungen effekt effekt Wachstum
--------------------------------------------------------------------------------------
Nach Regionen
--------------------------------------------------------------------------------------
EMEA 1'204.1 1'186.1 -1.5 3.6 -5.1 2.1 1.5
--------------------------------------------------------------------------------------
Americas 934.7 833.3 -10.8 -0.8 -10.0 0.4 -1.2
--------------------------------------------------------------------------------------
Asien/Pazifik 539.5 470.8 -12.7 -2.2 -10.5 0.1 -2.3
--------------------------------------------------------------------------------------
Nettoerlös 2'678.3 2'490.2 -7.0 0.9 -7.9 1.1 -0.2
--------------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
Bauwirtschaft 2'248.0 2'077.8 -7.6 0.5 -8.1 1.3 -0.8
--------------------------------------------------------------------------------------
Produkte für
die
industrielle
Fertigung 430.3 412.4 -4.2 3.1 -7.3 0.0 3.1
--------------------------------------------------------------------------------------
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| Webcast am 14. April 2026 um 14:00 Uhr (MESZ) |
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|Im Zusammenhang mit dem Umsatzergebnis für die ersten drei Monate findet heute|
|ein Webcast statt. |
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|Webcast First Quarter 2026 Net Sales |
|(https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=JcQVhRmA&mc_ph|
|ishing_protection_id=28398-d7acfnrjhva41mcs8j4g) |
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|Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer|
|(CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine |
|Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen. |
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|Die Aufzeichnung des Webcasts finden Sie auf der Sika Website im Bereich |
|«Investors». |
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TERMINKALENDER
Halbjahresbericht 2026 Dienstag, 28. Juli 2026
Capital Markets Day Donnerstag, 1. Oktober 2026
Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober 2026
Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag, 19. Februar 2027
zu den Jahresergebnissen 2026
59. ordentliche Generalversammlung Dienstag, 23. März 2027
Umsatz erstes Quartal 2027 Dienstag, 13. April 2027
FIRMENPROFIL SIKA AG
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/37320cc5-
3e06-4fb4-ae81-6f642a5646c9)
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