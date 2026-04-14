GNW-News: SIKA MELDET UMSATZ VON CHF 2.49 MILLIARDEN IM 1. QUARTAL 2026

^Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange

Regulation

SIKA MELDET UMSATZ VON CHF 2.49 MILLIARDEN IM 1. QUARTAL 2026

* Umsatz im 1. Quartal von CHF 2.49 Milliarden; Sika erzielt Umsatzwachstum

von 0.9% in Lokalwährungen (-7.0% in CHF, -7.9% inkl. Fremdwährungseffekt)

* Organisches Wachstum von -0.2%; Akquisitionseffekt von 1.1%

* Fortgesetzte Investitionen zur Unterstützung des Wachstums: Abschluss der

Akquisition von Finja (Schweden) sowie Ankündigung der Akquisition von Akkim

(Türkei); Eröffnung von fünf neuen Produktionsstandorten weltweit

* Fast Forward-Programm auf Kurs: Einsparungen von CHF 80 Millionen im

Geschäftsjahr 2026

* Bestätigung des Ausblicks für 2026: Umsatzwachstum von 1% bis 4% in

Lokalwährungen und EBITDA-Marge von 19.5% bis 20% erwartet

* Strategische Mittelfristziele 2028 für nachhaltiges und profitables Wachstum

bestätigt

Sika verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 ein Wachstum von

0.9% in Lokalwährungen. Haupttreiber waren Marktanteilsgewinne in allen Regionen

trotz eines verhaltenen weltweiten Baumarktes. Das organische Wachstum belief

sich im ersten Quartal auf -0.2% (+1.0% bereinigt um das chinesische

Baugeschäft), wobei Akquisitionen 1.1% ausmachten. In Schweizer Franken

resultierte daraus ein Umsatz von CHF 2.49 Milliarden (Vorjahr: CHF 2.68

Milliarden), was einem Rückgang von -7.0% entspricht. Der Fremdwährungseffekt

von -7.9% oder CHF 213 Millionen ist vor allem auf den starken Schweizer Franken

gegenüber asiatischen Währungen und dem US-Dollar zurückzuführen.

Thomas Hasler, CEO: «Das aktuelle Umfeld zeigt deutlich Sikas Stärken. Vor dem

Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten und der daraus

resultierenden Belastungen globaler Lieferketten, hat Sika alles daran gesetzt,

um den Kunden erstklassige, hochwertige Lösungen zu liefern, welche sie am

dringlichsten benötigen. Unsere globalen Teams haben unsere Grösse und Agilität

genutzt, um engere Kundenpartnerschaften aufzubauen und unsere

überdurchschnittliche Branchenperformance weiter auszubauen.

Mit Fast Forward haben wir in Produktivitätssteigerungen investiert und werden

damit im laufenden Jahr Einsparungen von CHF 80 Millionen

generieren. Gleichzeitig intensivieren wir unsere Investitionen in

Produktinnovationen und verbessern das Nutzenversprechen für unsere Kunden. Wir

werden unsere Führungsposition in der Branche durch unsere digitale

Transformation und unsere Investitionen in verschiedenste Vertriebskanäle weiter

stärken, um unsere Kunden noch bedarfsgerechter zu bedienen, noch effizienter zu

arbeiten und unsere Branchenüberlegenheit auf profitable Weise weiter

auszubauen. Wir erwarten auch 2026 ein verhaltenes globales Marktumfeld. Darüber

hinaus beobachten wir die Auswirkungen der Ereignisse im Nahen Osten sehr

aufmerksam, um frühzeitig entsprechende Massnahmen zu ergreifen.»

MARKTANTEILSGEWINNE IN ALLEN REGIONEN

In der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) verzeichnete Sika im ersten

Quartal einen Umsatzanstieg in Lokalwährungen von 3.6% (Vorjahr: 0.7%). In

Europa erzielte Sika im Quartal von Monat zu Monat eine deutliche

Umsatzverbesserung, da die Bautätigkeit nach den Wintermonaten wieder zunahm.

Positive Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus den Ländern Süd- und

Osteuropas. Im Nahen Osten verlangsamte sich die Bautätigkeit nach einem

zweistelligen Wachstum im Januar und Februar aufgrund des Ausbruchs des

Konflikts in der Region.

In der Region Americas ging der Umsatz in Lokalwährungen um -0.8% zurück (2025:

4.9%). In den USA belasteten starke Winterstürme und wirtschaftliche

Unsicherheiten die Bauaktivität, wobei die Rahmenbedingungen jenen des vierten

Quartals 2025 entsprachen. Die Aktivität im Bereich der Rechenzentren war

weiterhin stark und wuchs zweistellig. In Kanada ist Sika im ersten Quartal

ausgezeichnet ins neue Jahr gestartet und Lateinamerika konnte weiterhin an die

Wachstumsdynamik in der Erholungsphase der Baumärkte anknüpfen.

In der Region Asien/Pazifik ging der Umsatz in den ersten drei Monaten des

laufenden Geschäftsjahres in Lokalwährungen um -2.2% zurück (2025:

Nullwachstum). Die Entwicklung der Region im ersten Quartal wurde weiterhin

durch den zweistelligen Umsatzrückgang im chinesischen Baugeschäft belastet.

Bereinigt um das chinesische Baugeschäft verzeichnete Asien hingegen ein

positives organisches Wachstum von 5.2% und damit eine Steigerung gegenüber dem

vierten Quartal des Vorjahres. Positive Wachstumsimpulse kamen insbesondere aus

Indien und Südostasien sowie aus dem Bereich Automotive & Industry.

ERFOLGREICHE UMSETZUNG VON FAST FORWARD

Bei der Implementierung des im Rahmen des Fast Forward Programms definierten

Massnahmenpakets hat Sika Erfolge erzielt. So hat das Unternehmen gezielte

strukturelle Anpassungen in China umgesetzt sowie effizienzsteigernde Massnahmen

in anderen Märkten eingeleitet. Mit Fast Forward beschleunigt Sika die digitale

Transformation, steigert den Kundennutzen, stärkt die Lieferketten, treibt die

operative Effizienz voran und wird zum digitalen Marktführer der Industrie.

Angesichts beeinträchtigter Lieferketten und volatiler Kosten für Rohmaterialien

werden diese Initiativen von Sikas Kunden mehr denn je geschätzt.

Fast Forward ist auf Kurs, um im Geschäftsjahr 2026 Einsparungen in Höhe von

CHF 80 Millionen zu erzielen. Die gesamten jährlichen Einsparungen von CHF 150

bis 200 Millionen werden ab 2028 voll wirksam.

AKQUISITIONEN UND INVESTITIONEN

Im ersten Quartal schloss Sika die Übernahme des führenden schwedischen

Mörtelherstellers Finja ab. Damit stärkte Sika ihre Präsenz in Nordeuropa und

erweiterte Cross-Selling-Potenziale. Darüber hinaus kündigte Sika die Übernahme

von Akkim an, einem weltweit führenden Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit

einem Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen mit Sitz in der Türkei. Der

Abschluss der Akquisition wird im dritten Quartal 2026 erwartet.

Sika hat im ersten Quartal gezielt in den Ausbau der Produktionskapazitäten

investiert. Neue Werke wurden in Florida, USA, (Betonzusatzmittel), Tansania

(Mörtel und Betonzusatzmittel für Ostafrika), Argentinien (Trockenmörtel),

Kolumbien (Mörtel, Fliesenkleber und Beschichtungen) und Bangladesch

(Betonzusatzmittel und Mörtel) eröffnet. Das neue Werk in Florida verfügt über

den höchsten Automatisierungsgrad aller Sika Zusatzmittelwerke im Land.

AUSBLICK

Sika baut ihre Marktanteile kontinuierlich aus und erzielt damit eine

Outperformance der Märkte. Die im Rahmen von Fast Forward ergriffenen Massnahmen

in den Bereichen Produktivität, Innovation und Digitalisierung bauen diese

Führungsposition weiter aus und zeigen messbare Erfolge. Das Unternehmen

bekräftigt seine mittelfristigen strategischen Ziele für nachhaltiges und

profitables Wachstum im Rahmen der Strategie 2028.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet Sika weiterhin mit einem verhaltenen globalen

Marktumfeld und einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Während

die erste Jahreshälfte für die Bauindustrie schwächer ausfallen wird, erwartet

das Unternehmen im weiteren Jahresverlauf eine schrittweise Verbesserung der

Dynamik.

Für 2026 geht Sika unverändert von einem Umsatzwachstum von 1% bis 4% in

Lokalwährungen aus. Dies steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, den

Markt um 3% bis 6% in Lokalwährungen, inklusive Bolt-on-Akquisitionen, zu

übertreffen. Für das Gesamtjahr erwartet Sika eine EBITDA-Marge von 19.5% bis

20.0%.

NETTOERLÖS IN DEN ERSTEN DREI MONATEN 2026

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1.1.2025 1.1.2026

- - Veränderung gegenüber Vorjahr

in Mio. CHF 31.3.2025 31.3.2026 (+/- in %)

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in

CHF in Lokal- Währungs- Akquisitions- Organisches

währungen effekt effekt Wachstum

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Nach Regionen

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EMEA 1'204.1 1'186.1 -1.5 3.6 -5.1 2.1 1.5

--------------------------------------------------------------------------------------

Americas 934.7 833.3 -10.8 -0.8 -10.0 0.4 -1.2

--------------------------------------------------------------------------------------

Asien/Pazifik 539.5 470.8 -12.7 -2.2 -10.5 0.1 -2.3

--------------------------------------------------------------------------------------

Nettoerlös 2'678.3 2'490.2 -7.0 0.9 -7.9 1.1 -0.2

--------------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

Bauwirtschaft 2'248.0 2'077.8 -7.6 0.5 -8.1 1.3 -0.8

--------------------------------------------------------------------------------------

Produkte für

die

industrielle

Fertigung 430.3 412.4 -4.2 3.1 -7.3 0.0 3.1

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| Webcast am 14. April 2026 um 14:00 Uhr (MESZ) |

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|Im Zusammenhang mit dem Umsatzergebnis für die ersten drei Monate findet heute|

|ein Webcast statt. |

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|Webcast First Quarter 2026 Net Sales |

|(https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=JcQVhRmA&mc_ph|

|ishing_protection_id=28398-d7acfnrjhva41mcs8j4g) |

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|Unter diesem Link können Sie am Webcast mit Thomas Hasler (CEO), Adrian Widmer|

|(CFO), Dominik Slappnig (Head Corporate Communications & IR) und Christine |

|Kukan (Head Investor Relations) teilnehmen. |

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|Die Aufzeichnung des Webcasts finden Sie auf der Sika Website im Bereich |

|«Investors». |

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TERMINKALENDER

Halbjahresbericht 2026 Dienstag, 28. Juli 2026

Capital Markets Day Donnerstag, 1. Oktober 2026

Resultat neun Monate 2026 Freitag, 23. Oktober 2026

Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag, 19. Februar 2027

zu den Jahresergebnissen 2026

59. ordentliche Generalversammlung Dienstag, 23. März 2027

Umsatz erstes Quartal 2027 Dienstag, 13. April 2027

FIRMENPROFIL SIKA AG

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/37320cc5-

3e06-4fb4-ae81-6f642a5646c9)

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