GNW-News: SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON AKKIM AB - BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE

^SIKA SCHLIESST ÜBERNAHME VON AKKIM AB - BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION

IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE

Sika hat die Übernahme von Akkim abgeschlossen, einem weltweit führenden

Hersteller von Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei. Die Übernahme

stärkt Sikas Position in der Kleb- und Dichtstoffindustrie und eröffnet durch

die Ausweitung des Vertriebs, eine grössere geografische Reichweite sowie die

erweiterten Produktionskapazitäten bedeutende Wachstumschancen.

Akkim ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das 2025 einen Nettoerlös von rund

CHF 220 Millionen erwirtschaftete. Der breit diversifizierte Kundenstamm wird

über ein weitreichendes und gut etabliertes Vertriebsnetz bedient, das

insbesondere auf die wachstumsstarken Märkte in Osteuropa, Zentralasien, dem

Mittleren Osten und Nordafrika ausgerichtet ist. Mit seinem umfangreichen

Produktportfolio deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Kleb- und

Dichtstoffanwendungen und -technologien für den Bausektor ab. Das Angebot

basiert auf firmeneigenen Formulierungen, die von einem starken F&E-Team

entwickelt wurden. Darüber hinaus ermöglicht die erweiterte Produktionskapazität

die Etablierung einer hocheffizienten Fertigungs- und Exportdrehscheibe für

Kleb- und Dichtstoffe, um das langfristige Wachstum in diesem Geschäftsfeld zu

unterstützen.

Christoph Ganz, Sika Regional Manager EMEA: «Die Übernahme von Akkim stellt

einen wichtigen Meilenstein für die weitere Stärkung unserer Position in der

Kleb- und Dichtstoffindustrie dar. Durch die Zusammenführung unserer

talentierten Teams und komplementären Produktportfolios schaffen wir einen

höheren Kundennutzen und erschliessen neue Wachstumschancen. Wir heissen das

Akkim Team herzlich in der Sika Familie willkommen und freuen uns darauf, unser

Geschäft gemeinsam weiterzuentwickeln.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

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88a4-4546-a2ac-499c4f749a28)

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