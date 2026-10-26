GNW-News: SIKA STÄRKT LOKALE PRÄSENZ DURCH ÜBERNAHME EINES ABDICHTUNGSUNTERNEHMENS IN DEN VAE

^SIKA STÄRKT LOKALE PRÄSENZ DURCH ÜBERNAHME EINES ABDICHTUNGSUNTERNEHMENS IN DEN

VAE

Sika hat Duproof übernommen, einen Hersteller von Abdichtungsmembranen mit Sitz

in Dubai. Die Übernahme stärkt Sikas Position im schnell wachsenden Baumarkt der

Vereinigten Arabischen Emirate und unterstützt ihr lokal produziertes

Produktangebot für Projekte in der Region.

Duproof stellt eine breite Palette von Bitumenmembranlösungen her, die bei

grossen Bauprojekten in den VAE weit verbreitet sind. Die Marke geniesst hohe

Anerkennung bei Bauunternehmen und Anwendern. Das Unternehmen betreibt eine

hocheffiziente Betriebsstätte in strategischer Lage, die für Sika Synergien in

den Bereichen Produktion und Vertrieb vorantreiben wird.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER AKQUISITION

* Erweiterung des Produktangebots für Grossprojekte: Sika wird ihre etablierte

Position in den VAE weiter ausbauen, indem sie die Bitumenmembranen von

Duproof in die Spezifikationen von Grossprojekten aufnimmt und sich dabei

auf ihre starke Vertriebsorganisation und ihr etabliertes Kundennetz stützt.

Abdichtungssysteme sind ein entscheidendes Element bei allen Projekten für

Infrastruktur, Gewerbe- und Wohnungsbau. Ihre Fähigkeit, lokal produzierte

Bitumenmembranen zu liefern, wird es Sika ermöglichen, ihren Marktanteil in

allen Bausegmenten zu steigern.

* Komplementäre Vertriebskanäle: Die Abdichtungsmembranen von Duproof werden

über Sikas Distributorennetz in den VAE erhältlich sein, während Sika Zugang

zum umfangreichen Netzwerk von Bauunternehmen und Anwendern von Duproof

erhält, was bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten schafft.

* Stärkung der regionalen Lieferkette: Mit der Akquisition von Duproof stärkt

Sika ihre regionale Plattform für Bauwerksabdichtungen im Nahen Osten. Der

neue Standort in den VAE ergänzt ihre bestehenden Produktionsstandorte in

Saudi-Arabien und Ägypten und verbessert die Möglichkeiten, Kunden in der

gesamten Region durch lokale Produktions- und regionale Lieferkapazitäten zu

bedienen.

Christoph Ganz, Sika Regionalleiter EMEA: «Die Akquisition von Duproof wird

unsere Wettbewerbsposition durch die Stärkung unserer Lieferkette in der Region

weiter verbessern. Die neuen Kundenbeziehungen und Produktlösungen ergänzen

unser bestehendes Angebot perfekt. Die Nutzung der Kompetenzen von Duproof durch

unsere starke Vertriebsorganisation wird bedeutende Cross-Selling-Chancen

eröffnen und unseren Share of Wallet bei Grossprojekten steigern. Wir heissen

das Team von Duproof in der Sika Familie herzlich willkommen und freuen uns

darauf, unser Geschäft gemeinsam auszubauen.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications &

Investor Relations

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slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

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1264-499a-a3d6-d3dc336792bf)

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