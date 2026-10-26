Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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26.10.2026 07:04:38
GNW-News: SIKA STÄRKT LOKALE PRÄSENZ DURCH ÜBERNAHME EINES ABDICHTUNGSUNTERNEHMENS IN DEN VAE
^SIKA STÄRKT LOKALE PRÄSENZ DURCH ÜBERNAHME EINES ABDICHTUNGSUNTERNEHMENS IN DEN
VAE
Sika hat Duproof übernommen, einen Hersteller von Abdichtungsmembranen mit Sitz
in Dubai. Die Übernahme stärkt Sikas Position im schnell wachsenden Baumarkt der
Vereinigten Arabischen Emirate und unterstützt ihr lokal produziertes
Produktangebot für Projekte in der Region.
Duproof stellt eine breite Palette von Bitumenmembranlösungen her, die bei
grossen Bauprojekten in den VAE weit verbreitet sind. Die Marke geniesst hohe
Anerkennung bei Bauunternehmen und Anwendern. Das Unternehmen betreibt eine
hocheffiziente Betriebsstätte in strategischer Lage, die für Sika Synergien in
den Bereichen Produktion und Vertrieb vorantreiben wird.
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER AKQUISITION
* Erweiterung des Produktangebots für Grossprojekte: Sika wird ihre etablierte
Position in den VAE weiter ausbauen, indem sie die Bitumenmembranen von
Duproof in die Spezifikationen von Grossprojekten aufnimmt und sich dabei
auf ihre starke Vertriebsorganisation und ihr etabliertes Kundennetz stützt.
Abdichtungssysteme sind ein entscheidendes Element bei allen Projekten für
Infrastruktur, Gewerbe- und Wohnungsbau. Ihre Fähigkeit, lokal produzierte
Bitumenmembranen zu liefern, wird es Sika ermöglichen, ihren Marktanteil in
allen Bausegmenten zu steigern.
* Komplementäre Vertriebskanäle: Die Abdichtungsmembranen von Duproof werden
über Sikas Distributorennetz in den VAE erhältlich sein, während Sika Zugang
zum umfangreichen Netzwerk von Bauunternehmen und Anwendern von Duproof
erhält, was bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten schafft.
* Stärkung der regionalen Lieferkette: Mit der Akquisition von Duproof stärkt
Sika ihre regionale Plattform für Bauwerksabdichtungen im Nahen Osten. Der
neue Standort in den VAE ergänzt ihre bestehenden Produktionsstandorte in
Saudi-Arabien und Ägypten und verbessert die Möglichkeiten, Kunden in der
gesamten Region durch lokale Produktions- und regionale Lieferkapazitäten zu
bedienen.
Christoph Ganz, Sika Regionalleiter EMEA: «Die Akquisition von Duproof wird
unsere Wettbewerbsposition durch die Stärkung unserer Lieferkette in der Region
weiter verbessern. Die neuen Kundenbeziehungen und Produktlösungen ergänzen
unser bestehendes Angebot perfekt. Die Nutzung der Kompetenzen von Duproof durch
unsere starke Vertriebsorganisation wird bedeutende Cross-Selling-Chancen
eröffnen und unseren Share of Wallet bei Grossprojekten steigern. Wir heissen
das Team von Duproof in der Sika Familie herzlich willkommen und freuen uns
darauf, unser Geschäft gemeinsam auszubauen.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications &
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/0f9e1e2c-
1264-499a-a3d6-d3dc336792bf)
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