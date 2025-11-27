GNW-News: SIKA STELLT STRATEGISCHES «FAST FORWARD»-PROGRAMM FÜR PROFITABLES WACHSTUM UND DIGITALE MARKTFÜHRERSCHAFT VOR

^SIKA STELLT STRATEGISCHES «FAST FORWARD»-PROGRAMM FÜR PROFITABLES WACHSTUM UND

DIGITALE MARKTFÜHRERSCHAFT VOR

* Investitionen von CHF 120 bis 150 Millionen, um digitale Marktführerschaft

voranzutreiben

* Einmalige Kosten für strukturelle Anpassungen in China sowie für

Effizienzsteigerungsmassnahmen in anderen Märkten von CHF 80 bis 100

Millionen im Jahr 2025

* Jährliche Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen erwartet mit voller

Wirkung ab 2028

* Strategie 2028 bestätigt. Ziel von 3-6% Umsatzwachstum in Lokalwährungen

ohne Berücksichtigung des Marktwachstums

Sika stellt heute im Rahmen einer Investoren- und Medienkonferenz das

strategische Investitions- und Effizienzprogramm «Fast Forward» vor. Mit diesem

umfassenden Massnahmenpaket beschleunigt das Unternehmen seine digitale

Transformation zur Steigerung des Kundennutzens, zur Stärkung der Lieferkette

und zum Ausbau der operativen Effizienz. Sikas führende Marktposition basiert

auf gezielten Innovationen, einer wachsenden Marktdurchdringung und

komplementären Akquisitionen. Auch in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld

wächst Sika schneller als die Märkte und erzielt eine marktführende

Profitabilität.

Thomas Hasler, CEO: «Sika lanciert das «Fast Forward»-Programm aus einer

Position der Stärke. Wir verzeichnen die höchste Gewinnmarge unserer

Unternehmensgeschichte und machen Sika mit «Fast Forward» fit für die Zukunft.

Wir investieren gezielt in Digitalisierung und Effizienz, um weltweit noch näher

an unseren Kunden zu sein. Unser Ziel ist es, digitaler Spitzenreiter in unseren

Märkten zu werden - als Grundlage für weiteres Wachstum und zur langfristigen

Stärkung unserer hohen Profitabilität. Gleichzeitig richten wir unsere

Organisation an den Marktchancen aus, insbesondere in China, wo wir durch

gezielte Anpassungen unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken. Die Bau- und

Automobilsektoren befinden sich im Übergang zu zunehmend digitalisierten

Prozessen und zur Elektrifizierung. Wir sind optimal positioniert, um von diesem

globalen strukturellen Trend zu profitieren. Darüber hinaus baut sich in

zahlreichen Marktsegmenten weltweit eine aufgestaute Nachfrage auf, die in den

kommenden Jahren zu steigenden Investitionen führen wird.»

MASSNAHMEN ZUR EFFIZIENZSTEIGERUNG

Im Rahmen des «Fast Forward»-Programms nimmt Sika gezielte strukturelle

Anpassungen in China sowie effizienzsteigernde Massnahmen in weiteren Märkten

vor. Hierfür werden im Jahr 2025 einmalige Kosten von CHF 80 bis 100 Millionen

erwartet. Die Massnahmen zielen darauf ab, das Produktionsnetzwerk zu optimieren

und die organisatorischen Strukturen zu straffen.

INVESTITIONEN IN DIGITALE EXZELLENZ UND MARKTFÜHRERSCHAFT

Gleichzeitig investiert Sika CHF 120 bis 150 Millionen in die beschleunigte

digitale Transformation ihrer gesamten Wertschöpfungskette, um sich einen

Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und sich als digitale Branchenführerin zu

positionieren. Die Investitionen erstrecken sich über die gesamte Programmdauer

bis 2028. Sika erwartet jährliche Einsparungen von CHF 150 bis 200 Millionen,

deren volle Wirkung ab 2028 zum Tragen kommt. Rund CHF 80 Millionen dieser

Einsparungen sollen bereits im Jahr 2026 wirksam werden. Das Programm schafft

damit die Grundlage für einen nachhaltigen Beitrag zur Profitabilität. Im Rahmen

von «Fast Forward» investiert Sika in die folgenden Kernbereiche:

Steigerung des Kundennutzens

Um die Kundenfreundlichkeit zu erhöhen, vereinfacht Sika die Zusammenarbeit

entlang der gesamten Wertschöpfungskette und gestaltet die Prozesse

datenbasiert, schneller und effizienter. Investiert wird unter anderem in die

beschleunigte, globale Einführung der gruppenweiten CRM-Plattform, den Ausbau

des digitalen Labors und leistungsfähige Daten- und Analyseplattformen. Durch

die Nutzung der Daten aller weltweiten Forschungs- und Entwicklungszentren

schafft Sika regionale und technologische Synergien, um die Effizienz und

Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Lösungen zu steigern. Dies ist ein

zentraler Treiber für langfristiges Wachstum und höheren Kundennutzen.

Stärkung der Lieferkette und operativen Effizienz

Sika richtet ihre globale Lieferkette und Betriebsabläufe klar auf Effizienz,

Geschwindigkeit und Servicequalität aus. Dies beinhaltet Massnahmen wie

skalierbare digitale Fabrikkonzepte mit automatisiertem Shopfloor-Management

sowie gezielte Logistikoptimierungen, welche die operative Agilität und

Leistungsfähigkeit der Lieferkette steigern. Die operative Effizienz wird durch

eine konsequente Digitalisierung und Harmonisierung zentraler Geschäftsprozesse

erhöht.

CHINA - ZENTRAL FÜR SIKAS GLOBALE WACHSTUMSSTRATEGIE

Mittelfristig bleibt China ein zentraler Wachstumsmarkt für Sika. Der Markt

befindet sich in einer Reifephase, in der die Nachfrage nach Sanierungen stetig

zunimmt und gleichzeitig strengere Qualitätsstandards und Bauvorschriften

eingeführt werden. Sika ist hervorragend positioniert, um von diesen

Entwicklungen zu profitieren, da sie zu einer höheren Marktdurchdringung der

leistungsstarken Sika Lösungen führen.

China nimmt bereits heute eine wichtige Stellung in der internationalen

Bauwirtschaft ein und ist einer der stärksten Treiber globaler Bau- und

Infrastrukturprojekte. Seit 2005 haben chinesische Unternehmen im Ausland

Investitionen und Bauvorhaben von rund USD 2.5 Billionen realisiert und setzen

ihren Expansionskurs weiter fort. Gleichzeitig wächst Chinas Bedeutung für die

globale Automobilindustrie weiter. Chinesische Hersteller werden bis 2030

voraussichtlich einen Marktanteil von 33% erreichen und im Bereich der

Elektromobilität eine führende Rolle einnehmen. Da Sika in China bereits starke

Beziehungen zu chinesischen Bauunternehmen und Automobilherstellern aufgebaut

hat - und ihnen weltweit dieselben hochwertigen Lösungen und Services bieten

kann, unabhängig davon, in welchem Land sie bauen oder produzieren - eröffnet

die internationale Expansion dieser Kunden attraktive Wachstumschancen für Sika.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

