Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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26.03.2026 07:04:39
GNW-News: SIKA TREIBT DIE DIGITALISIERUNG IM BAUWESEN DURCH STRATEGISCHE BETEILIGUNG AN MESH VORAN
^SIKA TREIBT DIE DIGITALISIERUNG IM BAUWESEN DURCH STRATEGISCHE BETEILIGUNG AN
MESH VORAN
Sika investiert in das Schweizer Technologieunternehmen MESH AG - ein Spin-off
der ETH Zürich und internationalen Vorreiter für robotergestützte Fertigung im
Bewehrungsbau. Die Finanzierungsrunde über CHF 2.9 Millionen, an der sich unter
anderem auch ABB Robotics und die Shimizu Corporation beteiligt haben, wurde
erfolgreich abgeschlossen und schafft die Grundlage für die internationale
Skalierung der MESH-Technologie.
Mit der Beteiligung baut Sika ihr wachsendes Portfolio an digitalen Bau- und
Fertigungstechnologien weiter aus und setzt ihre Strategie konsequent fort,
digitale Innovationen im Bauwesen zu fördern, die die Effizienz, Qualität und
Nachhaltigkeit über die gesamte Wertschöpfungskette der Bauindustrie steigern.
MESH ALS DIGITALE SCHLÜSSELTECHNOLOGIE IM BEWEHRUNGSBAU
Die von MESH entwickelte Technologie ermöglicht es, Bewehrungskörbe
vollautomatisiert herzustellen - ein Verfahren, das bislang manuell,
zeitintensiv und fehleranfällig war. Die robotergestützte Fertigung wandelt
digitale Entwurfsdaten direkt in robotische Bewehrungskonstruktionen um. In der
Schweiz wurden bereits über eine Million Bewehrungselemente mit MESH-Technologie
verarbeitet, die unter anderem in anspruchsvollen Grossprojekten wie dem neuen
Gotthard-Strassentunnel zum Einsatz kommen.
Durch die Beteiligung an MESH stärkt Sika ihre Fähigkeit
* digitale Fertigungsprozesse in der Bewehrungsproduktion voranzutreiben
* robotergestützte Anwendungen optimal mit Sika Materialtechnologie zu
verbinden
* kundenorientierte Lösungen für Infrastruktur- und Betonfertigteil-
Anwendungen zu entwickeln
Ivo Schädler, Head of Construction Sika: "Die Digitalisierung der Bauindustrie
schreitet rasant voran. Mit unserer Beteiligung an MESH investieren wir in eine
der weltweit innovativsten Technologien für die robotergestützte Fertigung in
der industriellen Serienproduktion. In Kombination mit unserer Materialexpertise
schaffen wir neue Möglichkeiten für signifikante Steigerungen bei Effizienz,
Qualität und Nachhaltigkeit im Bauwesen."
Ammar Mirjan, CEO und Mitbegründer, MESH AG: "Die Partnerschaft mit Sika und
weiteren internationalen Branchenführern markiert für MESH einen entscheidenden
Wendepunkt auf dem Weg vom regionalen Innovator zum globalen
Technologieanbieter. Mit Sika sehen wir starke Synergien - insbesondere in der
Betonfertigteil-Branche und bei bedeutenden Infrastrukturprojekten wie dem
Gotthard-Strassentunnel, bei denen unsere Technologie bereits ihren Wert
bewiesen hat. Gemeinsam können wir neue Möglichkeiten entwickeln, indem wir eine
digitale Fertigung mit fortschrittlichen Materiallösungen kombinieren. Die
erfolgreiche Finanzierungsrunde ist ein zentraler Meilenstein, um dieses
Wachstum voranzutreiben und gemeinsam neue Geschäftspotenziale in aller Welt zu
erschliessen."
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Herstellung von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die etwa 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
MESH FIRMENPROFIL
Die MESH AG mit Sitz in Birr (Aargau), Schweiz, vereinfacht die
Bewehrungsherstellung, indem sie digitales Design mit robotischer Ausführung
verbindet. Über eine benutzerfreundliche No-Programming-Schnittstelle ermöglicht
MESH eine schnelle und flexible Produktion von Bewehrungskörben sowie eine
präzise, integrierte Qualitätskontrolle. Die MESH AG ist ein Spin-off der ETH
Zürich und wurde 2022 gegründet. www.mesh.ch (https://www.mesh.ch)
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/3f70c58e-
aa90-45c5-b115-e4418d1a034e)
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