GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT AKKIM: EIN WICHTIGER SCHRITT ZUR BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE

^SIKA ÜBERNIMMT AKKIM: EIN WICHTIGER SCHRITT ZUR BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN

EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE

Sika kündigt die Übernahme von Akkim an, einem weltweit führenden Hersteller von

Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei. Diese Akquisition wird Sikas

Position in der globalen Kleb- und Dichtstoffindustrie stärken und durch eine

erweiterte Präsenz im Distributionskanal und eine grössere geografische

Reichweite bedeutende Wachstumschancen eröffnen. Darüber hinaus wird Akkim die

Produktionskapazitäten deutlich erweitern und so zu einem effizienteren

operativen Netzwerk beitragen.

Akkim ist ein schnell wachsendes Familienunternehmen mit zunehmender Präsenz in

der globalen Kleb- und Dichtstoffindustrie. Das Unternehmen erwirtschaftete im

Jahr 2025 einen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen. Akkim bedient seinen

breit diversifizierten Kundenstamm über ein weitreichendes und gut etabliertes

Vertriebsnetz, das auf die wachstumsstarken Märkte in Osteuropa, Zentralasien,

dem Mittleren Osten und Nordafrika fokussiert ist. Mit seinem umfangreichen

Produktportfolio deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Kleb- und

Dichtstoffanwendungen und -technologien für den Bausektor ab. Das Angebot

basiert auf firmeneigenen Formulierungen, die von einem starken F&E-Team

entwickelt wurden.

Akkim betreibt zwei grosse, hocheffiziente Fertigungsstätten in der Türkei und

Rumänien und stärkt derzeit die Kapazitäten mit einem weiteren wichtigen

Standort in der Türkei zur Unterstützung zukünftigen Wachstums. Die strategisch

positionierten Standorte bieten erhebliches Potenzial, um als Produktions- und

Exportdrehscheiben für eine grosse geografische Region zu dienen.

Die Akquisition steht im Einklang mit Sikas Strategie 2028, die einen klaren

Schwerpunkt auf den Ausbau des Kleb- und Dichtstoffgeschäfts sowie auf die

Stärkung des Distributionskanals in diesem Segment legt. Das fundierte Know-how

und das breite Netzwerk von Akkim werden den weiteren Ausbau von Sikas

Distributions- und E-Commerce-Geschäft wesentlich unterstützen.

ENTSCHEIDENDE WERTTREIBER DER AKQUISITION

* Erweiterung des Produktportfolios: Akkim wird Sikas Angebot von Kleb- und

Dichtstoffen, insbesondere für den Distributionskanal, deutlich erweitern.

Das kombinierte umfassende Portfolio wird Sikas Position als bevorzugte

Partnerin für Baustoffhändler stärken und bedeutende neue Wachstumschancen

bei wichtigen Kunden in der gesamten Region eröffnen.

* Optimierung des Kundenzugangs und der Vertriebskanäle: Das ausgedehnte

Vertriebsnetz von Akkim wird Sikas Kundenreichweite deutlich vergrössern und

beträchtliche Cross-Selling-Chancen für ergänzende Produkte wie etwa

Reparaturmörtel und Abdichtungslösungen eröffnen. Gemeinsam mit einer

erweiterten geografischen Präsenz schafft das kombinierte Angebot eine

starke Plattform für beschleunigtes Wachstum.

* Ausbau von Produktionspräsenz und Kapazität: Die strategisch positionierten,

hocheffizienten Produktionsanlagen von Akkim werden Sikas bestehende

operative Präsenz optimal ergänzen. Die Akquisition wird es Sika

ermöglichen, eine hocheffiziente Produktions- und Exportdrehscheibe für

vertriebsorientierte Kleb- und Dichtstoffe aufzubauen, das das langfristige

Wachstum in diesem Segment unterstützen wird.

Christoph Ganz, Sika Regional Manager EMEA: «Die Akquisition von Akkim ist ein

wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Position in der Kleb- und

Dichtstoffindustrie. Die starke Wachstumsplattform von Akkim, das komplementäre

Produktportfolio und die engen Kundenbeziehungen bieten bedeutende Chancen für

Wachstum und Wertschöpfung. Wir freuen uns darauf, das Akkim Team in der Sika

Familie willkommen zu heissen und unseren gemeinsamen Erfolg in den kommenden

Jahren voranzutreiben.»

Die Transaktion unterliegt spezifischen behördlichen Genehmigungen. Der

Abschluss der Akquisition wird im dritten Quartal 2026 erwartet.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2c339ed9-

641e-41b3-a618-835b9b2384d1)

Â°