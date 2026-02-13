Sika Aktie
GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT AKKIM: EIN WICHTIGER SCHRITT ZUR BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE
^SIKA ÜBERNIMMT AKKIM: EIN WICHTIGER SCHRITT ZUR BESCHLEUNIGUNG DER WELTWEITEN
EXPANSION IM BEREICH KLEB- UND DICHTSTOFFE
Sika kündigt die Übernahme von Akkim an, einem weltweit führenden Hersteller von
Kleb- und Dichtstoffen mit Sitz in der Türkei. Diese Akquisition wird Sikas
Position in der globalen Kleb- und Dichtstoffindustrie stärken und durch eine
erweiterte Präsenz im Distributionskanal und eine grössere geografische
Reichweite bedeutende Wachstumschancen eröffnen. Darüber hinaus wird Akkim die
Produktionskapazitäten deutlich erweitern und so zu einem effizienteren
operativen Netzwerk beitragen.
Akkim ist ein schnell wachsendes Familienunternehmen mit zunehmender Präsenz in
der globalen Kleb- und Dichtstoffindustrie. Das Unternehmen erwirtschaftete im
Jahr 2025 einen Nettoerlös von rund CHF 220 Millionen. Akkim bedient seinen
breit diversifizierten Kundenstamm über ein weitreichendes und gut etabliertes
Vertriebsnetz, das auf die wachstumsstarken Märkte in Osteuropa, Zentralasien,
dem Mittleren Osten und Nordafrika fokussiert ist. Mit seinem umfangreichen
Produktportfolio deckt das Unternehmen ein breites Spektrum an Kleb- und
Dichtstoffanwendungen und -technologien für den Bausektor ab. Das Angebot
basiert auf firmeneigenen Formulierungen, die von einem starken F&E-Team
entwickelt wurden.
Akkim betreibt zwei grosse, hocheffiziente Fertigungsstätten in der Türkei und
Rumänien und stärkt derzeit die Kapazitäten mit einem weiteren wichtigen
Standort in der Türkei zur Unterstützung zukünftigen Wachstums. Die strategisch
positionierten Standorte bieten erhebliches Potenzial, um als Produktions- und
Exportdrehscheiben für eine grosse geografische Region zu dienen.
Die Akquisition steht im Einklang mit Sikas Strategie 2028, die einen klaren
Schwerpunkt auf den Ausbau des Kleb- und Dichtstoffgeschäfts sowie auf die
Stärkung des Distributionskanals in diesem Segment legt. Das fundierte Know-how
und das breite Netzwerk von Akkim werden den weiteren Ausbau von Sikas
Distributions- und E-Commerce-Geschäft wesentlich unterstützen.
ENTSCHEIDENDE WERTTREIBER DER AKQUISITION
* Erweiterung des Produktportfolios: Akkim wird Sikas Angebot von Kleb- und
Dichtstoffen, insbesondere für den Distributionskanal, deutlich erweitern.
Das kombinierte umfassende Portfolio wird Sikas Position als bevorzugte
Partnerin für Baustoffhändler stärken und bedeutende neue Wachstumschancen
bei wichtigen Kunden in der gesamten Region eröffnen.
* Optimierung des Kundenzugangs und der Vertriebskanäle: Das ausgedehnte
Vertriebsnetz von Akkim wird Sikas Kundenreichweite deutlich vergrössern und
beträchtliche Cross-Selling-Chancen für ergänzende Produkte wie etwa
Reparaturmörtel und Abdichtungslösungen eröffnen. Gemeinsam mit einer
erweiterten geografischen Präsenz schafft das kombinierte Angebot eine
starke Plattform für beschleunigtes Wachstum.
* Ausbau von Produktionspräsenz und Kapazität: Die strategisch positionierten,
hocheffizienten Produktionsanlagen von Akkim werden Sikas bestehende
operative Präsenz optimal ergänzen. Die Akquisition wird es Sika
ermöglichen, eine hocheffiziente Produktions- und Exportdrehscheibe für
vertriebsorientierte Kleb- und Dichtstoffe aufzubauen, das das langfristige
Wachstum in diesem Segment unterstützen wird.
Christoph Ganz, Sika Regional Manager EMEA: «Die Akquisition von Akkim ist ein
wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Position in der Kleb- und
Dichtstoffindustrie. Die starke Wachstumsplattform von Akkim, das komplementäre
Produktportfolio und die engen Kundenbeziehungen bieten bedeutende Chancen für
Wachstum und Wertschöpfung. Wir freuen uns darauf, das Akkim Team in der Sika
Familie willkommen zu heissen und unseren gemeinsamen Erfolg in den kommenden
Jahren voranzutreiben.»
Die Transaktion unterliegt spezifischen behördlichen Genehmigungen. Der
Abschluss der Akquisition wird im dritten Quartal 2026 erwartet.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/2c339ed9-
641e-41b3-a618-835b9b2384d1)
