GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT AZPECTS IN GROSSBRITANNIEN UND STÄRKT IHRE POSITION IN EINEM INNOVATIVEN WACHSTUMSSEGMENT

^SIKA ÜBERNIMMT AZPECTS IN GROSSBRITANNIEN UND STÄRKT IHRE POSITION IN EINEM

INNOVATIVEN WACHSTUMSSEGMENT

Sika hat die Azpects Group übernommen, einen führenden britischen Hersteller von

Polymersanden für den Landschaftsbau. Die Übernahme eröffnet dank der

komplementären Produktportfolios und Vertriebskanäle beider Unternehmen

attraktive Cross-Selling-Möglichkeiten und stärkt zugleich Sikas Position in

diesem wachstumsstarken Segment. Zudem schafft sie erhebliche Vorteile in der

Produktion und Logistik.

Azpects ist ein hochprofitables, schnell wachsendes Unternehmen mit einer

führenden Position im Landschaftsbau. Das Unternehmen produziert und vertreibt

ein umfassendes Sortiment an einfach anzuwendenden polymeren

Pflasterfugenmörteln sowie ergänzenden Produkten für den Bau und den Unterhalt

von Terrassen, Wegen und Einfahrten. Über etablierte Fachhandelskanäle erreicht

Azpects einen breiten, treuen Kundenstamm von Landschaftsbauunternehmen in ganz

Grossbritannien.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER ÜBERNAHME VON AZPECTS

* Cross-Selling-Möglichkeiten: Die starke Position von Azpects bei

Landschaftsbaulösungen, die über den Fachhandel vertrieben werden, ergänzt

Sikas breiteres Produktportfolio und umfassendes Vertriebsnetz in ganz

Grossbritannien ideal. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen ein grösseres

Produktsortiment über erweiterte Vertriebskanäle anbieten und Sikas Position

als wichtiger Lieferant für grosse Baustoffhändler weiter stärken.

* Effizienzsteigerungen in Produktion und Logistik: Der Produktionsstandort

von Azpects bietet das Potenzial, Sikas Produktionsnetzwerk in

Grossbritannien auszubauen und zu optimieren. Durch den Zusammenschluss

werden sowohl in der Produktion als auch in der Logistik erhebliche

Kostensynergien entstehen.

* Wachstumsplattform: Im Landschaftsbau gewinnen innovative polymere

Fugenmörtel gegenüber traditionellen Sand-Zement-Produkten zunehmend an

Bedeutung. Daraus ergeben sich attraktive langfristige

Wachstumsperspektiven. Das breite Produktportfolio, die starke Marke und die

etablierten Kundenbeziehungen von Azpects bieten eine hervorragende

Plattform für künftiges Wachstum in diesem attraktiven Marktsegment.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit unserem etablierten Vertriebsnetz

können wir die innovative Produktpalette von Azpects über neue Vertriebskanäle

und für neue Kundensegmente zugänglich machen. Das Azpects-Portfolio stellt eine

wertvolle Ergänzung unseres bestehenden Angebots dar und stärkt unsere Position

als wichtiger Partner für unsere Kunden. Die attraktiven Cross-Selling-

Möglichkeiten und Effizienzsteigerungen werden das weitere Wachstum und die

Profitabilität von Sika UK unterstützen. Wir heissen das Azpects-Team in der

Sika Familie herzlich willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame

Zukunft.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 33'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2025 einen Umsatz von CHF 11,20 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

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f185-40e4-8f81-d9d90469fe5f)

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