GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT KLEBSTOFFSPARTE FÜR ASIATISCHE WACHSTUMSMÄRKTE

^SIKA ÜBERNIMMT KLEBSTOFFSPARTE FÜR ASIATISCHE WACHSTUMSMÄRKTE

Sika hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte des japanischen

Chemieunternehmens Resonac Corporation getroffen. Die Sparte entwickelt,

produziert und vertreibt eine breite Palette an Klebstofftechnologien und

bedient damit vor allem Automobilkunden in Asien. Die komplementäre Kundenbasis

und das Produktionsnetzwerk schaffen für Sika bedeutende Wachstumschancen und

operative Synergien.

Die übernommene Sparte blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung

innovativer Klebstoffe für industrielle Anwendungen, insbesondere für die

Automobilindustrie, zurück und nimmt eine führende Position in der Verklebung

von Innenraumkomponenten ein. Sie hat sich einen guten Ruf erarbeitet und

langjährige Kundenbeziehungen in ganz Asien aufgebaut, mit

Vertriebsorganisationen und Fertigungsstandorten in Japan, China und Taiwan.

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER AKQUISITION

* Neue Kunden, verbesserter Marktzugang, breiteres Angebot: Die Akquisition

stärkt den Zugang zu wichtigen Zulieferern japanischer Automobilhersteller

(OEMs) und erweitert Sikas Plattform für die weltweite Belieferung dieser

Grosskunden. Darüber hinaus ergänzt das hochgradig komplementäre

Technologieportfolio das Angebot für Anwendungen im Fahrzeuginnenraum im

Automobilbereich. Daraus ergeben sich attraktive neue Wachstumschancen für

Sika. Die Klebstoffsparte von Resonac wird von Sikas umfassender Kompetenz

im Bereich Klebstoffe und der globalen Präsenz profitieren und das

Produktportfolio in den Bereichen Automotive und Industrie stärken.

* Effizienteres Produktionsnetzwerk: Die drei zusätzlichen Werke werden

zusammen mit Sikas bestehender Präsenz ein vollständig integriertes

Produktionsnetzwerk schaffen, das in der Lage ist, Automotive- und

Industriekunden in der gesamten Region Asien/Pazifik effizient zu bedienen

und bedeutende Kostensynergien zu erzielen.

* Wachstumsplattform: Die etablierte Präsenz und Kundenbasis der akquirierten

Sparte in Taiwan eröffnet zusätzliche Wachstumschancen bei Batterielösungen

und schafft den Zugang zu neuen, hochwertigen Marktsegmenten, in denen Sika

ihre innovativen Lösungen noch gezielter vermarkten kann.

Philippe Jost, Sika Regionalleiter Asien/Pazifik: «Die Akquisition stärkt unser

Klebstoffgeschäft in Asien und unterstützt uns dabei, bedeutende Kunden mit

einem breiteren Spektrum innovativer Lösungen zu bedienen. Die starke

Übereinstimmung bei Technologien und Kundenbeziehungen schafft bedeutende Cross-

Selling-Chancen, die zusätzliches Wachstum und Effizienzsteigerungen

vorantreiben. Wir freuen uns darauf, das neue Team in der Sika Familie

willkommen zu heissen und unser Geschäft in Zukunft gemeinsam

weiterzuentwickeln.»

Der Abschluss der Akquisition wird Mitte 2027 erwartet.

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025

einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/25362ea6-

43ab-4cbb-9283-0939f6c6ae9e)

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