Sika Aktie
WKN: 858573 / ISIN: CH0000587979
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21.10.2026 07:04:38
GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT KLEBSTOFFSPARTE FÜR ASIATISCHE WACHSTUMSMÄRKTE
^SIKA ÜBERNIMMT KLEBSTOFFSPARTE FÜR ASIATISCHE WACHSTUMSMÄRKTE
Sika hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Klebstoffsparte des japanischen
Chemieunternehmens Resonac Corporation getroffen. Die Sparte entwickelt,
produziert und vertreibt eine breite Palette an Klebstofftechnologien und
bedient damit vor allem Automobilkunden in Asien. Die komplementäre Kundenbasis
und das Produktionsnetzwerk schaffen für Sika bedeutende Wachstumschancen und
operative Synergien.
Die übernommene Sparte blickt auf eine lange Geschichte in der Entwicklung
innovativer Klebstoffe für industrielle Anwendungen, insbesondere für die
Automobilindustrie, zurück und nimmt eine führende Position in der Verklebung
von Innenraumkomponenten ein. Sie hat sich einen guten Ruf erarbeitet und
langjährige Kundenbeziehungen in ganz Asien aufgebaut, mit
Vertriebsorganisationen und Fertigungsstandorten in Japan, China und Taiwan.
DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DER AKQUISITION
* Neue Kunden, verbesserter Marktzugang, breiteres Angebot: Die Akquisition
stärkt den Zugang zu wichtigen Zulieferern japanischer Automobilhersteller
(OEMs) und erweitert Sikas Plattform für die weltweite Belieferung dieser
Grosskunden. Darüber hinaus ergänzt das hochgradig komplementäre
Technologieportfolio das Angebot für Anwendungen im Fahrzeuginnenraum im
Automobilbereich. Daraus ergeben sich attraktive neue Wachstumschancen für
Sika. Die Klebstoffsparte von Resonac wird von Sikas umfassender Kompetenz
im Bereich Klebstoffe und der globalen Präsenz profitieren und das
Produktportfolio in den Bereichen Automotive und Industrie stärken.
* Effizienteres Produktionsnetzwerk: Die drei zusätzlichen Werke werden
zusammen mit Sikas bestehender Präsenz ein vollständig integriertes
Produktionsnetzwerk schaffen, das in der Lage ist, Automotive- und
Industriekunden in der gesamten Region Asien/Pazifik effizient zu bedienen
und bedeutende Kostensynergien zu erzielen.
* Wachstumsplattform: Die etablierte Präsenz und Kundenbasis der akquirierten
Sparte in Taiwan eröffnet zusätzliche Wachstumschancen bei Batterielösungen
und schafft den Zugang zu neuen, hochwertigen Marktsegmenten, in denen Sika
ihre innovativen Lösungen noch gezielter vermarkten kann.
Philippe Jost, Sika Regionalleiter Asien/Pazifik: «Die Akquisition stärkt unser
Klebstoffgeschäft in Asien und unterstützt uns dabei, bedeutende Kunden mit
einem breiteren Spektrum innovativer Lösungen zu bedienen. Die starke
Übereinstimmung bei Technologien und Kundenbeziehungen schafft bedeutende Cross-
Selling-Chancen, die zusätzliches Wachstum und Effizienzsteigerungen
vorantreiben. Wir freuen uns darauf, das neue Team in der Sika Familie
willkommen zu heissen und unser Geschäft in Zukunft gemeinsam
weiterzuentwickeln.»
Der Abschluss der Akquisition wird Mitte 2027 erwartet.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/25362ea6-
43ab-4cbb-9283-0939f6c6ae9e)
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
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