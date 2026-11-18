^Deutschland belegt im EF English Proficiency Index 2026, einem der weltweit

größten Englischkenntnisse-Rankings, erneut Platz vier. Doch über alle

Altersgruppen hinweg liegt Lesen deutlich vor Sprechen. Ein Muster, das sich in

der gesamten Weltspitze zeigt.

Düsseldorf, 18.11.2026 - Laut aktuellem EF English Proficiency Index (EPI)

(https://www.ef.de/epi/) von EF (Education First) (https://www.ef.de/) gehört

Deutschland zu den Ländern mit den besten Englischkenntnissen weltweit. Doch wer

sich die Ergebnisse genauer anschaut, entdeckt ein bemerkenswertes

Ungleichgewicht: Beim Lesen erreichen die deutschen Testteilnehmenden 640

Punkte, beim Sprechen dagegen nur 549. Der spürbare Abstand zwischen

Leseverständnis und Sprachkenntnissen zieht sich dabei durch alle Altersgruppen

- und ist keineswegs eine deutsche Besonderheit.

Der EF EPI zählt zu den weltweit größten Rankings der Englischkenntnisse

erwachsener Nichtmuttersprachler. Die aktuelle Ausgabe basiert auf den

Ergebnissen von mehr als 2,3 Millionen Personen aus 117 Ländern und Regionen,

die 2025 den kostenlosen EF SET Test absolviert haben. Neben der Gesamtbewertung

der Englischkenntnisse werden auch die vier Sprachfertigkeiten Lesen, Hören,

Schreiben und Sprechen untersucht. So zeigt der Index nicht nur, wie die Länder

insgesamt abschneiden, sondern auch, wie sich die Englischkenntnisse in den

einzelnen Bereichen unterscheiden.

In jedem Alter: Lesen liegt vor Sprechen

Ausgerechnet die stärkste Altersgruppe zeigt den größten Abstand zwischen Lesen

und Sprechen. Die 21- bis 25-Jährigen erreichen im EPI insgesamt 639 Punkte und

liegen damit vor allen anderen deutschen Altersgruppen. Beim Lesen erzielen sie

sogar 668 Punkte - beim Sprechen dagegen nur 558. Satte 110 Punkte trennen somit

ihre Lese- und Sprechkompetenz. Bei den 18- bis 20-Jährigen sind es 101 Punkte,

bei den über 40-Jährigen immerhin noch 95.

Dabei hat sich der Abstand zwischen den Altersgruppen bei den

Gesamtenglischkenntnissen in den vergangenen elf Jahren deutlich verringert.

Während die 18- bis 20-Jährigen 2015 noch 143 Punkte vor den über 40-Jährigen

lagen, sind es heute nur noch 43. Besonders die über 40-Jährigen haben also

aufgeholt: Ihre Punktzahl stieg von 478 auf 564. Bei den 18- bis 20-Jährigen

ging der Wert dagegen leicht zurück, von 621 auf 607 Punkte. Das zeigt uns: Die

Englischkenntnisse der Deutschen haben sich insgesamt zwar verbessert, die

Sprechkompetenz lässt jedoch zu wünschen übrig.

Weltspitze beim Lesen, Nachholbedarf beim Anwenden

In rund 80 Prozent der untersuchten Länder und Regionen mit entsprechenden Daten

ist Lesen die stärkste Sprachfertigkeit. In rund 40 Prozent schneidet Sprechen

am schwächsten ab. Mit der Diskrepanz zwischen Lesen und Sprechen ist

Deutschland also nicht allein. Selbst in den Ländern, die laut EF EPI die besten

Englischkenntnisse weltweit haben, zeigt sich eine deutliche Lücke. Schweden

springt 2026 von Platz acht an die Spitze des EPI. Aber auch beim Top-Land liegt

die Sprechkompetenz 93 Punkte hinter dem Lesen. Damit liegen sowohl Deutschland

als auch Schweden über dem weltweiten Durchschnittsabstand von 57 Punkten. Auf

Platz 5 wird die Kluft sogar noch größer: Die Niederlande, sieben Jahre lang auf

Platz 1 der Gesamtergebnisse, erreichen beim Lesen 637 Punkte, beim Sprechen

dagegen nur 497. Eine Differenz von 140 Punkten - mehr als doppelt so viel wie

im globalen Durchschnitt.

Sprechfaul oder einfach zu wenig Übung?

Die Ergebnisse verwundern auf den ersten Blick. Denn englische Serien, Podcasts

und Social Media bieten zahlreiche Gelegenheiten, Englisch zu hören oder zu

lesen. Und auch der Sprachlern-Markt hat sich weiterentwickelt: Zahlreiche Apps,

inzwischen häufig KI-basiert, versprechen schnelle Lernerfolge. Doch wer eine

Sprache vor allem konsumiert, ist noch lange nicht in der Lage, sie selbst zu

sprechen. Auch ein stärker auf Text- und Hörverständnis ausgerichteter

Sprachunterricht oder die Angst vor Fehlern könnten dazu beitragen, dass

vorhandene Kenntnisse seltener aktiv genutzt werden.

?Sprechkompetenz entsteht vor allem dann, wenn wir eine Sprache selbst anwenden

- in echten Gesprächen, mit unterschiedlichen Menschen. Gerade auch in

Situationen, in denen nicht jedes Wort sofort sitzt. Wer regelmäßig spricht,

gewinnt nicht nur sprachliche Sicherheit, sondern auch Selbstvertrauen", sagt

Hedieh Heller, Geschäftsführerin von EF Deutschland.?Doch im Alltag fehlen oft

die Gelegenheiten dazu. Sprachreisen bieten die Möglichkeit, eine Sprache ganz

natürlich anzuwenden. Sprachreisende nehmen dabei nicht nur mehr Sicherheit im

Sprechen mit nach Hause, sondern auch neue kulturelle Einblicke und

unvergessliche Erinnerungen. Das bestätigen uns Kunden seit Jahren."

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Datenbasis

Der EF English Proficiency Index 2026 basiert auf den Ergebnissen von mehr als

2,3 Millionen Erwachsenen aus 117 Ländern und Regionen, die 2025 den

freiwilligen EF SET Test (https://www.efset.org/de/) absolviert haben. Für 115

Länder und Regionen liegen Daten zu Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen vor.

Die Teilnahme am Test ist freiwillig; die Ergebnisse sind daher nicht

repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Jahresvergleiche beziehen sich auf die

jeweiligen Testgruppen.

Weitere Informationen und der vollständige Report: www.ef.com/epi

(http://www.ef.com/epi)

Über EF

EF (https://www.ef.de/about-

us/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_content=PRWE_Signatur_%C3%9Cber%20E

F) (Education First) wurde 1965 gegründet und ist ein globales Netzwerk von

Bildungsunternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, durch Bildung neue Horizonte zu

eröffnen. EF bietet Sprachkurse, Kulturaustausch, Schul- und Hochschulabschlüsse

sowie Bildungsreisen. Mit einer Präsenz in über 100 Ländern und mehr als 50.000

Mitarbeitenden hat EF weltweit Millionen Menschen beim Sprachenlernen und dem

Erleben anderer Kulturen begleitet.

In Deutschland ist EF seit 1969 aktiv, mit Hauptsitz in Düsseldorf.

Pressekontakt EF Deutschland

E-Mail: presse@ef.com

Ansprechpartnerin: Verena Christiansen

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