GNW-News: Sindbad Mentoring aus Österreich gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und erhält 100.000 Euro für mehr Bildungsgerechtigkeit

^SPIELBERG, Österreich, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Initiative Sindbad

Mentoring wurde heute beim FORMULA 1® LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 mit dem

F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die Non?Profit?Organisation,

die junge Menschen durch individuelles Mentoring begleitet und stärkt, erhält

eine Förderung in Höhe von EUR?100.000 von Allwyn, dem Glücksspiel- und

Unterhaltungsunternehmen. Mit dieser Unterstützung wird die Mission von Sindbad

gezielt weiter vorangetrieben: gleiche Chancen für junge Menschen zu schaffen,

soziale Mobilität zu stärken und sie dazu zu ermutigen, ihren individuellen

Karriereweg zu verfolgen - insbesondere in zukunftsorientierten Bereichen wie

MINT.

Viele junge Menschen bleiben unter ihren Möglichkeiten - nicht aus Mangel an

Fähigkeiten, sondern aufgrund eines fehlenden Zugangs zu beruflichen Netzwerken,

Vorbildern und Orientierung im Hinblick auf ihre Karriereentwicklung. Dadurch

entstehen strukturelle Barrieren für soziale Mobilität. Das bedeutet, dass ein

enormes Potenzial an Talenten ungenutzt bleibt: Viele engagierte und talentierte

junge Menschen erhalten nicht die Möglichkeit, ihren Weg in zukunftsrelevante

Branchen wie MINT, industrielle Innovation oder Green Tech zu finden und ihre

Fähigkeiten voll zu entfalten.

Sindbad Mentoring ist in Österreich aktiv und kürzlich auch in Deutschland

gestartet. Die Initiative bringt Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren aus

unterschiedlichen Lebensrealitäten mit langfristig engagierten Mentor:innen

zusammen. Seit 2019 haben bereits rund 8.400 junge Menschen in Österreich an dem

Programm teilgenommen. Durch den Abbau sozialer Barrieren und die gezielte

Förderung von Mentoring-Beziehungen über unterschiedliche Lebensrealitäten

hinweg unterstützt die Non-Profit-Organisation Jugendliche dabei,

Selbstvertrauen aufzubauen und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln.

Gleichzeitig erhalten sie wertvolle Einblicke in ihre berufliche Zukunft -

insbesondere in zukunftsrelevante Bereiche wie MINT.

Die Förderung durch Allwyn unterstützt die weitere Expansion von Sindbad und

trägt dazu bei, bestehende Chancenunterschiede gezielt zu verringern -

insbesondere durch einen verbesserten Zugang zu Bildung, Aus- und Weiterbildung,

beruflichen Netzwerken sowie zum Arbeitsmarkt . Mit der Unterstützung durch

Allwyn kann Sindbad künftig zusätzliche Mentoring?Plätze schaffen und so weitere

35 Jugendliche in Graz begleiten - mit einem verstärkten Fokus auf

zukunftsorientierte Berufsfelder wie MINT und motorsportnahe Karrierewege.

Die Jury des Awards würdigte insbesondere die Fähigkeit der Initiative,

nachhaltige Wirkung zu erzielen und durch kontinuierliche Förderung junger

Menschen einen langfristigen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Mentoring

stärkt gezielt das Selbstvertrauen und die persönliche Entwicklung junger

Menschen - insbesondere jener, die Unterstützung am dringendsten benötigen.

Gleichzeitig schafft es ein verlässliches Netzwerk, das Orientierung gibt und

dabei hilft, wichtige Bildungs- und Karriereentscheidungen zu treffen -

Entscheidungen, für die im direkten Umfeld oft nicht ausreichend Ressourcen zur

Verfügung stehen.

Sindbad Mentoring ist bereits die zweite Non?Profit?Organisation, die im Jahr

2026 mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wurde. Nach einem

sehr erfolgreichen Auftakt im Jahr 2025 startete das diesjährige Programm im

vergangenen Monat. Als erste Preisträgerin wurde die kanadische Organisation La

Tablée des Chefs beim FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA ausgezeichnet. Sie

wurde für ihr bedeutendes Engagement gegen unsichere Lebensmittelversorgung

gewürdigt - insbesondere durch die Rettung und Weiterverteilung von Mahlzeiten

an bedürftige Familien.

Im Laufe der diesjährigen Saison werden an verschiedenen

Grand?Prix?Rennstandorten weitere Non?Profit?Organisationen ausgezeichnet -

darunter bereits in der kommenden Woche beim Formula 1 Pirelli British Grand

Prix 2026. Darüber hinaus erhalten die Formula 1®?Fans die Möglichkeit, dieses

Jahr ihre favorisierten Initiativen zu wählen. Damit verfolgt Allwyn das Ziel,

die Fan?Community noch stärker in das Programm einzubinden und eine engere

Verbindung zu den gesellschaftlichen Initiativen zu schaffen.

Erwin van Lambaart, CEO und Generaldirektor der Casinos Austria AG und

Österreichische Lotterien und F1® Allwyn Global Community Award Juror:?Wir sind

stolz darauf, den F1® Allwyn Global Community Award an Sindbad Mentoring zu

vergeben. Das Engagement der Initiative, junge Menschen in einer entscheidenden

Phase ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, entfaltet eine nachhaltige

und tiefgreifende Wirkung - weit über den Einzelnen hinaus. Bei Allwyn sind wir

davon überzeugt, dass Sport Menschen zusammenbringt und jene Gemeinschaften

nachhaltig stärkt und inspiriert, in denen wir mit unseren Grand Prix zu Gast

sind. Indem Sindbad Mentoring in diesen prägenden Jahren gezielt

Selbstvertrauen, Bildung und Orientierung fördert, verändert die Initiative

nicht nur individuelle Lebenswege, sondern schafft einen nachhaltigen

Multiplikationseffekt an Chancen."

Ellen Jones, Head of ESG Formula 1 und F1® Allwyn Global Community Award

Jurorin:?Das Modell von Sindbad Mentoring bietet nicht nur unmittelbare

Unterstützung, sondern schafft nachhaltig Selbstvertrauen und eröffnet

langfristige Perspektiven. Damit spiegelt es in besonderer Weise auch das

Engagement der Formula 1® wider, den Motorsport als kraftvollen Impulsgeber für

Wachstum und Inklusion weltweit zu nutzen.

Wir freuen uns sehr, Sindbad Mentoring als Gewinner des ersten österreichischen

Formula 1® Allwyn Global Community Award auszuzeichnen, und sind überzeugt, dass

diese Initiative auch in den kommenden Jahren eine beeindruckende

gesellschaftliche Wirkung entfalten wird."

F1® Allwyn Global Community Preisträger:in, und Co-Head von Sindbad Mentoring,

Barbara Krainer:?Wir sind sehr stolz und dankbar für diese Auszeichnung. Vor

allem gebührt dieser Preis unseren ehrenamtlichen Mentor:innen sowie der

gesamten Sindbad?Community, deren Engagement tagtäglich einen nachhaltigen

Unterschied im Leben junger Menschen bewirkt. Mit unserem langfristig angelegten

One?to?One?Mentoringprogramm begleiten wir junge Menschen in einer

entscheidenden Lebensphase - beim Übergang von der Schule in weiterführende

Ausbildung, Studium oder Beruf. Dabei stärken wir ihr Selbstvertrauen, helfen

ihnen, ihre individuellen Stärken zu erkennen, und eröffnen ihnen den Zugang zu

neuen Perspektiven und Möglichkeiten."

F1® Allwyn Global Community Preisträger:in, und Co-Head von Sindbad Mentoring,

Julia Unterberger, ergänzt:?Die großzügige Unterstützung durch Allwyn

ermöglicht es uns, unser Programm gezielt weiter auszubauen und zusätzlich 35

weitere Jugendliche in Graz im Rahmen unseres Mentorings zu begleiten. Darüber

hinaus freuen wir uns besonders, unseren Fokus auf zukunftsorientierte Bereiche

wie MINT und motorsportnahe Karrierewege weiter zu stärken. So unterstützen wir

junge Menschen dabei, neue Perspektiven zu entdecken und ihre persönliche

Zukunft aktiv zu gestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Bildung,

Wirtschaft und Zivilgesellschaft eröffnen wir neue Chancen und wirken gezielt

auf den Abbau von Bildungsbarrieren hin."

Notes to editors

Über Allwyn

Allwyn ist ein international tätiges Glücksspiel- und Unterhaltungsunternehmen

mit führenden Marktpositionen sowie etablierten und vertrauenswürdigen Marken in

Europa und Nordamerika. Das Unternehmen ist an der Euronext Athen börsennotiert.

Ziel von Allwyn ist es, das Spielerlebnis für alle kontinuierlich zu verbessern

- durch den gezielten Einsatz von Innovation und Technologie sowie höchste

Standards im Spielerschutz. Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen

wachsenden Beitrag für gemeinnützige Zwecke und schafft damit im Rahmen seines

Casual-Gaming-Entertainment-Portfolios einen nachhaltigen Mehrwert für

Gesellschaft und Gemeinschaft.

Zur Partnerschaft von Allwyn mit Formula 1®

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® steht für einen wichtigen

Impuls zur weiteren Steigerung der globalen Bekanntheit von Allwyn. Mit 24

Rennen weltweit, rund 750 Millionen Fans und 96 Millionen Followern in den

sozialen Medien sowie einer internationalen Präsenz über Broadcast?Kanäle und

Entertainment?Plattformen bietet die Formel 1 eine einzigartige Reichweite.

Die Partnerschaft stärkt Allwyns Rolle als international agierende Marke, die

weltweit einen Beitrag für Gesellschaft und Gemeinschaft leistet und damit ihre

globalen Wachstumsziele unterstützt.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von Initiativen, die den

Anspruch von Allwyn unterstreichen, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft

zu leisten. Da sowohl Allwyn als auch die Formula 1® das Ziel verfolgen, Fans

und lokale Gemeinschaften zu stärken, eröffnet die Partnerschaft die

Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fanbasis zu nutzen, um Menschen

und Initiativen sichtbar zu machen, die positive Veränderungen vorantreiben -

und diese inspirierenden Geschichten weltweit zu teilen.

Über Formula 1®

Die Formula 1®-Rennserie wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die

prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die weltweit populärste

jährlich ausgetragene Sportserie.

Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und hält die

exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship(TM).

Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ:

FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) und dem Formula One Group Tracking Stock zugeordnet.

Das F1?Logo, das F1 Formula 1®?Logo,?Formula 1®",?F1",?FIA FORMULA ONE WORLD

CHAMPIONSHIP",?GRAND PRIX",?PADDOCK CLUB" sowie damit verbundene Bezeichnungen

sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1®. Alle

Rechte vorbehalten.

Weiterführende Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award -

einschließlich Kriterien zur Teilnahme sowie Details zum Auswahlprozess - sind

auf unserer Website verfügbar: https://www.allwyn.com/responsibility/community-

award.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d2988ac-96c9-4885-

b105-ef655678a8b3

Medienanfragen pr@allwyn.com

Press contacts

Formula 1® Press Office

E: f1media@f1.com

T: @f1mediaÂ°