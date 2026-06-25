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25.06.2026 16:17:38
GNW-News: Sindbad Mentoring aus Österreich gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und erhält 100.000 Euro für mehr Bildungsgerechtigkeit
^SPIELBERG, Österreich, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Initiative Sindbad
Mentoring wurde heute beim FORMULA 1® LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 mit dem
F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die Non?Profit?Organisation,
die junge Menschen durch individuelles Mentoring begleitet und stärkt, erhält
eine Förderung in Höhe von EUR?100.000 von Allwyn, dem Glücksspiel- und
Unterhaltungsunternehmen. Mit dieser Unterstützung wird die Mission von Sindbad
gezielt weiter vorangetrieben: gleiche Chancen für junge Menschen zu schaffen,
soziale Mobilität zu stärken und sie dazu zu ermutigen, ihren individuellen
Karriereweg zu verfolgen - insbesondere in zukunftsorientierten Bereichen wie
MINT.
Viele junge Menschen bleiben unter ihren Möglichkeiten - nicht aus Mangel an
Fähigkeiten, sondern aufgrund eines fehlenden Zugangs zu beruflichen Netzwerken,
Vorbildern und Orientierung im Hinblick auf ihre Karriereentwicklung. Dadurch
entstehen strukturelle Barrieren für soziale Mobilität. Das bedeutet, dass ein
enormes Potenzial an Talenten ungenutzt bleibt: Viele engagierte und talentierte
junge Menschen erhalten nicht die Möglichkeit, ihren Weg in zukunftsrelevante
Branchen wie MINT, industrielle Innovation oder Green Tech zu finden und ihre
Fähigkeiten voll zu entfalten.
Sindbad Mentoring ist in Österreich aktiv und kürzlich auch in Deutschland
gestartet. Die Initiative bringt Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren aus
unterschiedlichen Lebensrealitäten mit langfristig engagierten Mentor:innen
zusammen. Seit 2019 haben bereits rund 8.400 junge Menschen in Österreich an dem
Programm teilgenommen. Durch den Abbau sozialer Barrieren und die gezielte
Förderung von Mentoring-Beziehungen über unterschiedliche Lebensrealitäten
hinweg unterstützt die Non-Profit-Organisation Jugendliche dabei,
Selbstvertrauen aufzubauen und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln.
Gleichzeitig erhalten sie wertvolle Einblicke in ihre berufliche Zukunft -
insbesondere in zukunftsrelevante Bereiche wie MINT.
Die Förderung durch Allwyn unterstützt die weitere Expansion von Sindbad und
trägt dazu bei, bestehende Chancenunterschiede gezielt zu verringern -
insbesondere durch einen verbesserten Zugang zu Bildung, Aus- und Weiterbildung,
beruflichen Netzwerken sowie zum Arbeitsmarkt. Mit der Unterstützung durch
Allwyn kann Sindbad künftig zusätzliche Mentoring?Plätze schaffen und so weitere
35 Jugendliche in Graz begleiten - mit einem verstärkten Fokus auf
zukunftsorientierte Berufsfelder wie MINT und motorsportnahe Karrierewege.
Die Jury des Awards würdigte insbesondere die Fähigkeit der Initiative,
nachhaltige Wirkung zu erzielen und durch kontinuierliche Förderung junger
Menschen einen langfristigen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Mentoring
stärkt gezielt das Selbstvertrauen und die persönliche Entwicklung junger
Menschen - insbesondere jener, die Unterstützung am dringendsten benötigen.
Gleichzeitig schafft es ein verlässliches Netzwerk, das Orientierung gibt und
dabei hilft, wichtige Bildungs- und Karriereentscheidungen zu treffen -
Entscheidungen, für die im direkten Umfeld oft nicht ausreichend Ressourcen zur
Verfügung stehen.
Sindbad Mentoring ist bereits die zweite Non?Profit?Organisation, die im Jahr
2026 mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wurde. Nach einem
sehr erfolgreichen Auftakt im Jahr 2025 startete das diesjährige Programm im
vergangenen Monat. Als erste Preisträgerin wurde die kanadische Organisation La
Tablée des Chefs beim FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA ausgezeichnet. Sie
wurde für ihr bedeutendes Engagement gegen unsichere Lebensmittelversorgung
gewürdigt - insbesondere durch die Rettung und Weiterverteilung von Mahlzeiten
an bedürftige Familien.
Im Laufe der diesjährigen Saison werden an verschiedenen
Grand?Prix?Rennstandorten weitere Non?Profit?Organisationen ausgezeichnet -
darunter bereits in der kommenden Woche beim Formula 1 Pirelli British Grand
Prix 2026. Darüber hinaus erhalten die Formula 1®?Fans die Möglichkeit, dieses
Jahr ihre favorisierten Initiativen zu wählen. Damit verfolgt Allwyn das Ziel,
die Fan?Community noch stärker in das Programm einzubinden und eine engere
Verbindung zu den gesellschaftlichen Initiativen zu schaffen.
Erwin van Lambaart, CEO und Generaldirektor der Casinos Austria AG und
Österreichische Lotterien und F1® Allwyn Global Community Award Juror:?Wir sind
stolz darauf, den F1® Allwyn Global Community Award an Sindbad Mentoring zu
vergeben. Das Engagement der Initiative, junge Menschen in einer entscheidenden
Phase ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, entfaltet eine nachhaltige
und tiefgreifende Wirkung - weit über den Einzelnen hinaus. Bei Allwyn sind wir
davon überzeugt, dass Sport Menschen zusammenbringt und jene Gemeinschaften
nachhaltig stärkt und inspiriert, in denen wir mit unseren Grand Prix zu Gast
sind. Indem Sindbad Mentoring in diesen prägenden Jahren gezielt
Selbstvertrauen, Bildung und Orientierung fördert, verändert die Initiative
nicht nur individuelle Lebenswege, sondern schafft einen nachhaltigen
Multiplikationseffekt an Chancen."
Ellen Jones, Head of ESG Formula 1 und F1® Allwyn Global Community Award
Jurorin:?Das Modell von Sindbad Mentoring bietet nicht nur unmittelbare
Unterstützung, sondern schafft nachhaltig Selbstvertrauen und eröffnet
langfristige Perspektiven. Damit spiegelt es in besonderer Weise auch das
Engagement der Formula 1® wider, den Motorsport als kraftvollen Impulsgeber für
Wachstum und Inklusion weltweit zu nutzen.
Wir freuen uns sehr, Sindbad Mentoring als Gewinner des ersten österreichischen
Formula 1® Allwyn Global Community Award auszuzeichnen, und sind überzeugt, dass
diese Initiative auch in den kommenden Jahren eine beeindruckende
gesellschaftliche Wirkung entfalten wird."
F1® Allwyn Global Community Preisträger:in, und Co-Head von Sindbad Mentoring,
Barbara Krainer:?Wir sind sehr stolz und dankbar für diese Auszeichnung. Vor
allem gebührt dieser Preis unseren ehrenamtlichen Mentor:innen sowie der
gesamten Sindbad?Community, deren Engagement tagtäglich einen nachhaltigen
Unterschied im Leben junger Menschen bewirkt. Mit unserem langfristig angelegten
One?to?One?Mentoringprogramm begleiten wir junge Menschen in einer
entscheidenden Lebensphase - beim Übergang von der Schule in weiterführende
Ausbildung, Studium oder Beruf. Dabei stärken wir ihr Selbstvertrauen, helfen
ihnen, ihre individuellen Stärken zu erkennen, und eröffnen ihnen den Zugang zu
neuen Perspektiven und Möglichkeiten."
F1® Allwyn Global Community Preisträger:in, und Co-Head von Sindbad Mentoring,
Julia Unterberger, ergänzt:?Die großzügige Unterstützung durch Allwyn
ermöglicht es uns, unser Programm gezielt weiter auszubauen und zusätzlich 35
weitere Jugendliche in Graz im Rahmen unseres Mentorings zu begleiten. Darüber
hinaus freuen wir uns besonders, unseren Fokus auf zukunftsorientierte Bereiche
wie MINT und motorsportnahe Karrierewege weiter zu stärken. So unterstützen wir
junge Menschen dabei, neue Perspektiven zu entdecken und ihre persönliche
Zukunft aktiv zu gestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Bildung,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft eröffnen wir neue Chancen und wirken gezielt
auf den Abbau von Bildungsbarrieren hin."
Notes to editors
Über Allwyn
Allwyn ist ein international tätiges Glücksspiel- und Unterhaltungsunternehmen
mit führenden Marktpositionen sowie etablierten und vertrauenswürdigen Marken in
Europa und Nordamerika. Das Unternehmen ist an der Euronext Athen börsennotiert.
Ziel von Allwyn ist es, das Spielerlebnis für alle kontinuierlich zu verbessern
- durch den gezielten Einsatz von Innovation und Technologie sowie höchste
Standards im Spielerschutz. Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen
wachsenden Beitrag für gemeinnützige Zwecke und schafft damit im Rahmen seines
Casual-Gaming-Entertainment-Portfolios einen nachhaltigen Mehrwert für
Gesellschaft und Gemeinschaft.
Zur Partnerschaft von Allwyn mit Formula 1®
Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® steht für einen wichtigen
Impuls zur weiteren Steigerung der globalen Bekanntheit von Allwyn. Mit 24
Rennen weltweit, rund 750 Millionen Fans und 96 Millionen Followern in den
sozialen Medien sowie einer internationalen Präsenz über Broadcast?Kanäle und
Entertainment?Plattformen bietet die Formel 1 eine einzigartige Reichweite.
Die Partnerschaft stärkt Allwyns Rolle als international agierende Marke, die
weltweit einen Beitrag für Gesellschaft und Gemeinschaft leistet und damit ihre
globalen Wachstumsziele unterstützt.
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von Initiativen, die den
Anspruch von Allwyn unterstreichen, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft
zu leisten. Da sowohl Allwyn als auch die Formula 1® das Ziel verfolgen, Fans
und lokale Gemeinschaften zu stärken, eröffnet die Partnerschaft die
Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fanbasis zu nutzen, um Menschen
und Initiativen sichtbar zu machen, die positive Veränderungen vorantreiben -
und diese inspirierenden Geschichten weltweit zu teilen.
Über Formula 1®
Die Formula 1®-Rennserie wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die
prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die weltweit populärste
jährlich ausgetragene Sportserie.
Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und hält die
exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship(TM).
Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ:
FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) und dem Formula One Group Tracking Stock zugeordnet.
Das F1?Logo, das F1 Formula 1®?Logo,?Formula 1®",?F1",?FIA FORMULA ONE WORLD
CHAMPIONSHIP",?GRAND PRIX",?PADDOCK CLUB" sowie damit verbundene Bezeichnungen
sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1®. Alle
Rechte vorbehalten.
Weiterführende Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award -
einschließlich Kriterien zur Teilnahme sowie Details zum Auswahlprozess - sind
auf unserer Website verfügbar: https://www.allwyn.com/responsibility/community-
award.
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d2988ac-96c9-4885-
b105-ef655678a8b3
Medienanfragen pr@allwyn.com
Press contacts
Formula 1® Press Office
E: f1media@f1.com
T: @f1mediaÂ°
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