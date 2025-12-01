SiNtx Technologies Aktie
WKN DE: A3D39D / ISIN: US8293926049
|
01.12.2025 18:21:38
GNW-News: SINTX Technologies unterzeichnet Liefervertrag mit EVONIK zur Herstellung eines Siliziumnitrid-PEEK-Verbundwerkstoffes für KI-gestützte, 3D-gedruck...
^SALT LAKE CITY, Utah, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc.
(NASDAQ: SINT) (?SINTX" oder das?Unternehmen"), ein Unternehmen für innovative
Keramik und Biomaterialien, gab heute die Unterzeichnung eines Liefervertrags
mit Evonik Corporation (?EVONIK"), einem weltweit führenden Anbieter von
Hochleistungspolymeren, zur Herstellung des firmeneigenen Siliziumnitrid-PEEK-
Verbundstoffs (SiN/PEEK) (US-Patent Nr. 10.806.831) bekannt. Der Werkstoff wurde
für die KI-gestützte additive Fertigung patientenspezifischer Implantate
entwickelt und wird mit den bereits in der US-Produktionsstätte von SINTX
vorhandenen Anlagen hergestellt.
Im Rahmen der Vereinbarung wird EVONIK den SiN/PEEK-Verbundstoff unter Nutzung
seiner kommerziellen Produktionskapazitäten gemäß den Spezifikationen von SINTX
herstellen, sodass das Unternehmen sofort mit der Fertigung von KI-gestützten,
3D-gedruckten, patientenspezifischen Implantaten beginnen kann. SINTX liegen
bereits Anfragen von Ärzten vor, Wirbelkörperersatzimplantate (VBR) für
orthopädische und neurochirurgische Onkologiepatienten nach Tumorresektionen an
der Wirbelsäule für humanitäre Zwecke bereitzustellen. Darüber hinaus
beabsichtigt das Unternehmen, den SiN/PEEK-Verbundstoff zu verwenden, um die
behördliche Zulassung von patientenspezifischen und konventionellen subtraktiv
gefertigten implantierbaren Produkten zu unterstützen.
Eric K. Olson, Vorsitzender, Präsident und CEO von SINTX:?Diese Vereinbarung
mit EVONIK ist ein weiterer Meilenstein sowohl für SINTX als auch für den Sektor
der patientenspezifischen Implantate. Indem wir das Know-how von EVONIK in der
industriellen Herstellung von PEEK-Polymeren mit den Fertigungskapazitäten von
SINTX für Biomaterialien aus Siliziumnitrid kombinieren, können wir Implantate
der nächsten Generation liefern, die den kritischen Anforderungen in den
Bereichen Traumatologie, Wirbelsäulenchirurgie, Onkologie und darüber hinaus
gerecht werden. Unserer Ansicht nach bietet SiN/PEEK gegenüber herkömmlichem
PEEK entscheidende Vorteile wie beispielsweise antipathogene
Oberflächeneigenschaften, osteogenes Potenzial und verbesserte Visualisierung -
Eigenschaften, die bei komplexen, risikoreichen Eingriffen von Bedeutung sind.
Marc Knebel, Head of Medical Devices & Systems bei EVONIK, sagte:?Wir freuen
uns, SINTX dabei zu unterstützen, ein hochleistungsfähiges SiN/PEEK-
Kompositfilament für die additive und subtraktive Fertigung von regulierten
Medizinprodukten auf den Markt zu bringen. Diese Zusammenarbeit stellt erneut
unter Beweis, wie EVONIK durch Innovationen zur Verbesserung medizinischer
Behandlungsergebnisse beiträgt. Wir wollen mit dieser Kooperation
gleichbleibende Qualität, Liefersicherheit und Skalierbarkeit garantieren -
grundlegende Elemente für unsere weitere umfassende Zusammenarbeit und die
Generierung von Daten zur Unterstützung künftiger Aktivitäten auf dem Markt für
Medizinprodukte."
Gründe für die Verwendung von SiN/PEEK für patientenspezifische Implantate
Das Siliziumnitrid von SINTX wurde hinsichtlich seines antipathogenen Verhaltens
und seiner osteogenen Eigenschaften untersucht, und PEEK-Verbundwerkstoffe sind
wegen ihrer Röntgendurchlässigkeit und mechanischen Anpassungsfähigkeit gefragt.
Die SiN/PEEK-Verbindung bietet folgende Vorteile:
* Antipathogene Oberflächeneigenschaften, die dazu beitragen, die Anhaftung
von Mikroorganismen an Implantatoberflächen zu reduzieren.
* Osteogene Unterstützung zur Förderung des Knochenwachstums und der
Knochenintegration.
* Verbesserte Visualisierung im Vergleich zu herkömmlichem PEEK für die
intraoperative und postoperative Bildgebung.
* Designfreiheit durch KI-gestützte additive Fertigung für
patientenspezifische Geometrien.
* Skalierbares, konsistentes Filament zur Unterstützung der für
patientenspezifische Arbeitsabläufe typischen Produktion mit hohem
Produktmix und geringer Stückzahl.
Mit der heutigen Liefervereinbarung beabsichtigen die Vertragspartner, das
SiN/PEEK-Verbundmaterial anderen qualifizierten Herstellern für komplexe
Implantatindikationen zur Verfügung zu stellen, bei denen die Eigenschaften von
Siliziumnitrid einen klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert bieten können.
Die unmittelbaren humanitären Bemühungen von SINTX sind vor allem auf Traumata
und onkologische Indikationen nach Tumorresektionen ausgerichtet, bei denen
Chirurgen mit schwierigen anatomischen Verhältnissen und Infektionsrisiken
konfrontiert sind und bei denen patientenspezifische Designs eine bessere
Passform, Fixierung und insgesamt bessere klinische Ergebnisse ermöglichen
können, erklärte Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer von SINTX.?Wir
reagieren auf reale Anfragen von Chirurgen im Bereich der onkologischen
Versorgung. Unser unmittelbarer Fokus gilt humanitären Anwendungsfällen.
Gleichzeitig erarbeiten wir Qualitätssysteme, Zulassungsunterlagen und
Produktionskapazitäten, um über geeignete FDA-Verfahren weitere Indikationen zu
erschließen."
Weitere Informationen zu SINTX Technologies oder seiner Materialplattform finden
Sie unter www.sintx.com (http://www.sintx.com).
Über EVONIK
Der Geschäftsbereich High Performance Polymers von EVONIK, einschließlich seiner
Tochtergesellschaft Evonik Operations GmbH, ist eines der weltweit führenden
Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien und in über 100 Ländern tätig. EVONIK
unterhält mehr als 30 große Produktionsstätten in den USA und Kanada sowie
zahlreiche Büros, Labore, Lager und Vertriebszentren und beschäftigt in
Nordamerika rund 5.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 wurden in der Region
Nordamerika 24 % des weltweiten Umsatzes in Höhe von 3,7 Milliarden Euro
erzielt. EVONIK engagiert sich weit über die Grenzen der Chemie hinaus, um
innovative, profitable und nachhaltige Lösungen für seine Kunden zu entwickeln.
Über SINTX
SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah,
ist ein Unternehmen für Hochleistungskeramik, das Biomaterialien,
Verbundwerkstoffe, Geräte und verwandte Technologien aus Siliziumnitrid für
medizinische und andere hochwertige Anwendungen entwickelt, herstellt und
vermarktet. Angesichts Tausender seit 2008 implantierter medizinischer Geräte
und fast zwei Jahrzehnten Peer-Review-Forschung hat sich SINTX als führender
Anbieter von hochleistungsfähigen Biomaterialien etabliert, die die klinischen
Ergebnisse und die Patientensicherheit verbessern. Das Unternehmen stützt sich
auf ein starkes Patentportfolio, Produktionsstätten in den USA und strategische
Industriepartnerschaften und baut seine Technologieplattform durch Innovation
und Marktdiversifizierung weiter aus, darunter das kürzlich von der FDA
zugelassene SINAPTIC® Fuß- und Sprunggelenkimplantatsystem für die
rekonstruktive Chirurgie.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des
Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, SiN/PEEK-
Verbundwerkstoffe und patientenspezifische Implantate herzustellen; den
Zeitpunkt, den Umfang und die erwarteten Vorteile der Liefervereinbarung des
Unternehmens mit Evonik; die erwarteten Produktleistungseigenschaften der
SiN/PEEK-Verbindung und die damit verbundenen Arbeitsabläufe in der additiven
Fertigung; die Pläne des Unternehmens, behördliche Zulassungen für
patientenspezifische und herkömmliche implantierbare Produkte zu beantragen;
Erwartungen hinsichtlich Wirbelkörperersatzimplantaten für humanitäre Zwecke;
die potenzielle Verfügbarkeit von SiN/PEEK-Materialien für weitere Hersteller;
die prognostizierten klinischen, betrieblichen oder wirtschaftlichen Vorteile
von SiN/PEEK im Vergleich zu herkömmlichem PEEK; und die Erwartungen des
Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung eines Qualitätssystems, der Ausweitung
der Produktion, breiterer Marktchancen und zukünftiger Indikationen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und sind häufig
durch Wörter wie?können",?werden",?könnten",?sollten",?erwarten",
?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?glauben",?schätzen",
?prognostizieren",?anstreben",?zielen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.
Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.
Dazu gehören Risiken in Bezug auf die Produktionsbereitschaft, die Entwicklung
von Qualitätssystemen, die Zuverlässigkeit der Lieferkette, die Leistung von
EVONIK-Zulieferern, behördliche Anforderungen und den Zeitpunkt oder das
Ergebnis von FDA-Anträgen, die klinische Einführung patientenspezifischer
Implantate, die Ausbildung und den Einsatz von Chirurgen, konkurrierende
Technologien, den Schutz geistigen Eigentums, die Marktakzeptanz, die Preis- und
Erstattungsdynamik sowie makroökonomische oder branchenspezifische Bedingungen.
Aussagen zu potenziellen antipathogenen oder osteogenen Eigenschaften von
Siliziumnitrid basieren auf allgemeiner Materialforschung und implizieren keine
behördliche Zulassung oder klinischen Vorteile für bestimmte Produkte oder
Indikationen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den bei der Securities
and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von SINTX beschrieben, darunter
der jüngste Jahresbericht auf Formular 10-K und die Quartalsberichte auf
Formular 10-Q, die unter www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung,
und SINTX ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist
gesetzlich vorgeschrieben.
SINTX Ansprechpartner:
Jack Perkins oder Maria Hocut
KCSA Strategic Communications
Sintx@kcsa.com (mailto:Sintx@kcsa.com)
SINTX Technologies, Inc.
801.839.3502
IR@sintx.com
Â°
