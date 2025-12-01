GNW-News: SINTX Technologies unterzeichnet Liefervertrag mit EVONIK zur Herstellung eines Siliziumnitrid-PEEK-Verbundwerkstoffes für KI-gestützte, 3D-gedruck...

^SALT LAKE CITY, Utah, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SINTX Technologies, Inc.

(NASDAQ: SINT) (?SINTX" oder das?Unternehmen"), ein Unternehmen für innovative

Keramik und Biomaterialien, gab heute die Unterzeichnung eines Liefervertrags

mit Evonik Corporation (?EVONIK"), einem weltweit führenden Anbieter von

Hochleistungspolymeren, zur Herstellung des firmeneigenen Siliziumnitrid-PEEK-

Verbundstoffs (SiN/PEEK) (US-Patent Nr. 10.806.831) bekannt. Der Werkstoff wurde

für die KI-gestützte additive Fertigung patientenspezifischer Implantate

entwickelt und wird mit den bereits in der US-Produktionsstätte von SINTX

vorhandenen Anlagen hergestellt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird EVONIK den SiN/PEEK-Verbundstoff unter Nutzung

seiner kommerziellen Produktionskapazitäten gemäß den Spezifikationen von SINTX

herstellen, sodass das Unternehmen sofort mit der Fertigung von KI-gestützten,

3D-gedruckten, patientenspezifischen Implantaten beginnen kann. SINTX liegen

bereits Anfragen von Ärzten vor, Wirbelkörperersatzimplantate (VBR) für

orthopädische und neurochirurgische Onkologiepatienten nach Tumorresektionen an

der Wirbelsäule für humanitäre Zwecke bereitzustellen. Darüber hinaus

beabsichtigt das Unternehmen, den SiN/PEEK-Verbundstoff zu verwenden, um die

behördliche Zulassung von patientenspezifischen und konventionellen subtraktiv

gefertigten implantierbaren Produkten zu unterstützen.

Eric K. Olson, Vorsitzender, Präsident und CEO von SINTX:?Diese Vereinbarung

mit EVONIK ist ein weiterer Meilenstein sowohl für SINTX als auch für den Sektor

der patientenspezifischen Implantate. Indem wir das Know-how von EVONIK in der

industriellen Herstellung von PEEK-Polymeren mit den Fertigungskapazitäten von

SINTX für Biomaterialien aus Siliziumnitrid kombinieren, können wir Implantate

der nächsten Generation liefern, die den kritischen Anforderungen in den

Bereichen Traumatologie, Wirbelsäulenchirurgie, Onkologie und darüber hinaus

gerecht werden. Unserer Ansicht nach bietet SiN/PEEK gegenüber herkömmlichem

PEEK entscheidende Vorteile wie beispielsweise antipathogene

Oberflächeneigenschaften, osteogenes Potenzial und verbesserte Visualisierung -

Eigenschaften, die bei komplexen, risikoreichen Eingriffen von Bedeutung sind.

Marc Knebel, Head of Medical Devices & Systems bei EVONIK, sagte:?Wir freuen

uns, SINTX dabei zu unterstützen, ein hochleistungsfähiges SiN/PEEK-

Kompositfilament für die additive und subtraktive Fertigung von regulierten

Medizinprodukten auf den Markt zu bringen. Diese Zusammenarbeit stellt erneut

unter Beweis, wie EVONIK durch Innovationen zur Verbesserung medizinischer

Behandlungsergebnisse beiträgt. Wir wollen mit dieser Kooperation

gleichbleibende Qualität, Liefersicherheit und Skalierbarkeit garantieren -

grundlegende Elemente für unsere weitere umfassende Zusammenarbeit und die

Generierung von Daten zur Unterstützung künftiger Aktivitäten auf dem Markt für

Medizinprodukte."

Gründe für die Verwendung von SiN/PEEK für patientenspezifische Implantate

Das Siliziumnitrid von SINTX wurde hinsichtlich seines antipathogenen Verhaltens

und seiner osteogenen Eigenschaften untersucht, und PEEK-Verbundwerkstoffe sind

wegen ihrer Röntgendurchlässigkeit und mechanischen Anpassungsfähigkeit gefragt.

Die SiN/PEEK-Verbindung bietet folgende Vorteile:

* Antipathogene Oberflächeneigenschaften, die dazu beitragen, die Anhaftung

von Mikroorganismen an Implantatoberflächen zu reduzieren.

* Osteogene Unterstützung zur Förderung des Knochenwachstums und der

Knochenintegration.

* Verbesserte Visualisierung im Vergleich zu herkömmlichem PEEK für die

intraoperative und postoperative Bildgebung.

* Designfreiheit durch KI-gestützte additive Fertigung für

patientenspezifische Geometrien.

* Skalierbares, konsistentes Filament zur Unterstützung der für

patientenspezifische Arbeitsabläufe typischen Produktion mit hohem

Produktmix und geringer Stückzahl.

Mit der heutigen Liefervereinbarung beabsichtigen die Vertragspartner, das

SiN/PEEK-Verbundmaterial anderen qualifizierten Herstellern für komplexe

Implantatindikationen zur Verfügung zu stellen, bei denen die Eigenschaften von

Siliziumnitrid einen klinischen und wirtschaftlichen Mehrwert bieten können.

Die unmittelbaren humanitären Bemühungen von SINTX sind vor allem auf Traumata

und onkologische Indikationen nach Tumorresektionen ausgerichtet, bei denen

Chirurgen mit schwierigen anatomischen Verhältnissen und Infektionsrisiken

konfrontiert sind und bei denen patientenspezifische Designs eine bessere

Passform, Fixierung und insgesamt bessere klinische Ergebnisse ermöglichen

können, erklärte Dr. Ryan Bock, Chief Technology Officer von SINTX.?Wir

reagieren auf reale Anfragen von Chirurgen im Bereich der onkologischen

Versorgung. Unser unmittelbarer Fokus gilt humanitären Anwendungsfällen.

Gleichzeitig erarbeiten wir Qualitätssysteme, Zulassungsunterlagen und

Produktionskapazitäten, um über geeignete FDA-Verfahren weitere Indikationen zu

erschließen."

Weitere Informationen zu SINTX Technologies oder seiner Materialplattform finden

Sie unter www.sintx.com (http://www.sintx.com).

Über EVONIK

Der Geschäftsbereich High Performance Polymers von EVONIK, einschließlich seiner

Tochtergesellschaft Evonik Operations GmbH, ist eines der weltweit führenden

Unternehmen im Bereich Spezialchemikalien und in über 100 Ländern tätig. EVONIK

unterhält mehr als 30 große Produktionsstätten in den USA und Kanada sowie

zahlreiche Büros, Labore, Lager und Vertriebszentren und beschäftigt in

Nordamerika rund 5.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2024 wurden in der Region

Nordamerika 24 % des weltweiten Umsatzes in Höhe von 3,7 Milliarden Euro

erzielt. EVONIK engagiert sich weit über die Grenzen der Chemie hinaus, um

innovative, profitable und nachhaltige Lösungen für seine Kunden zu entwickeln.

Über SINTX

SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah,

ist ein Unternehmen für Hochleistungskeramik, das Biomaterialien,

Verbundwerkstoffe, Geräte und verwandte Technologien aus Siliziumnitrid für

medizinische und andere hochwertige Anwendungen entwickelt, herstellt und

vermarktet. Angesichts Tausender seit 2008 implantierter medizinischer Geräte

und fast zwei Jahrzehnten Peer-Review-Forschung hat sich SINTX als führender

Anbieter von hochleistungsfähigen Biomaterialien etabliert, die die klinischen

Ergebnisse und die Patientensicherheit verbessern. Das Unternehmen stützt sich

auf ein starkes Patentportfolio, Produktionsstätten in den USA und strategische

Industriepartnerschaften und baut seine Technologieplattform durch Innovation

und Marktdiversifizierung weiter aus, darunter das kürzlich von der FDA

zugelassene SINAPTIC® Fuß- und Sprunggelenkimplantatsystem für die

rekonstruktive Chirurgie.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des

Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, SiN/PEEK-

Verbundwerkstoffe und patientenspezifische Implantate herzustellen; den

Zeitpunkt, den Umfang und die erwarteten Vorteile der Liefervereinbarung des

Unternehmens mit Evonik; die erwarteten Produktleistungseigenschaften der

SiN/PEEK-Verbindung und die damit verbundenen Arbeitsabläufe in der additiven

Fertigung; die Pläne des Unternehmens, behördliche Zulassungen für

patientenspezifische und herkömmliche implantierbare Produkte zu beantragen;

Erwartungen hinsichtlich Wirbelkörperersatzimplantaten für humanitäre Zwecke;

die potenzielle Verfügbarkeit von SiN/PEEK-Materialien für weitere Hersteller;

die prognostizierten klinischen, betrieblichen oder wirtschaftlichen Vorteile

von SiN/PEEK im Vergleich zu herkömmlichem PEEK; und die Erwartungen des

Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung eines Qualitätssystems, der Ausweitung

der Produktion, breiterer Marktchancen und zukünftiger Indikationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Annahmen und sind häufig

durch Wörter wie?können",?werden",?könnten",?sollten",?erwarten",

?voraussehen",?beabsichtigen",?planen",?glauben",?schätzen",

?prognostizieren",?anstreben",?zielen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können,

dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.

Dazu gehören Risiken in Bezug auf die Produktionsbereitschaft, die Entwicklung

von Qualitätssystemen, die Zuverlässigkeit der Lieferkette, die Leistung von

EVONIK-Zulieferern, behördliche Anforderungen und den Zeitpunkt oder das

Ergebnis von FDA-Anträgen, die klinische Einführung patientenspezifischer

Implantate, die Ausbildung und den Einsatz von Chirurgen, konkurrierende

Technologien, den Schutz geistigen Eigentums, die Marktakzeptanz, die Preis- und

Erstattungsdynamik sowie makroökonomische oder branchenspezifische Bedingungen.

Aussagen zu potenziellen antipathogenen oder osteogenen Eigenschaften von

Siliziumnitrid basieren auf allgemeiner Materialforschung und implizieren keine

behördliche Zulassung oder klinischen Vorteile für bestimmte Produkte oder

Indikationen. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den bei der Securities

and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von SINTX beschrieben, darunter

der jüngste Jahresbericht auf Formular 10-K und die Quartalsberichte auf

Formular 10-Q, die unter www.sec.gov (http://www.sec.gov) verfügbar sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung,

und SINTX ist nicht verpflichtet, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist

gesetzlich vorgeschrieben.

SINTX Ansprechpartner:

Jack Perkins oder Maria Hocut

KCSA Strategic Communications

Sintx@kcsa.com (mailto:Sintx@kcsa.com)

SINTX Technologies, Inc.

801.839.3502

IR@sintx.com

(https://protect.checkpoint.com/v2/___https://www.globenewswire.com/Tracker?data

=M2XzqS4OShpb82CUWRYBtjBc8yNzQ1t4d6pB3kPIqY_1qm5rSdxZAW62qMjAufItlB59qMXzhsKs1gJ

mZ5kMKA==___.YzJ1OnRhbm5lcmxsYzpjOm86NmI0YTQ5NDY3YjgzOWZlNGNiMzEyNGIyN2RjYWM4MDg

6NjozMzg5OmMyZDI1NzIwMDk5ZTczNmViYWZlNmM3NDY3YjVhODM2NzE3YzAwOWJhZGE0MmVmZjNlMWZ

lY2FjMWE2OTFmM2M6cDpUOk4)

Â°