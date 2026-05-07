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07.05.2026 18:53:38
GNW-News: SK pharmteco arbeitet mit Axle Informatics und den National Institutes of Health zusammen, um Gentherapieprogramme bei seltenen Krankheiten voranzu...
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, May 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco
(https://www.skpharmteco.com/) gab heute eine strategische Partnerschaft mit
Axle Informatics (https://axleinfo.com/) und den National (https://www.nih.gov/)
Institutes of Health (NIH) bekannt, um die Entwicklung von Gentherapien für
seltene Krankheiten voranzutreiben. Diese Partnerschaft, deren Schwerpunkt auf
Programmen mit viralen Vektoren liegt, unterstreicht das Engagement von SK
pharmteco im Bereich seltener Krankheiten sowie seine Rolle als wichtiger
technischer Partner für führende Forschungseinrichtungen.
Als Subunternehmer der NIH arbeitet SK pharmteco mit Axle Informatics, dem
Hauptauftragnehmer der NIH, zusammen, um die Bemühungen zur beschleunigten
Umsetzung akademischer Forschungsergebnisse in die klinische Praxis zu
unterstützen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die fortschrittlichen
Fertigungskapazitäten von SK pharmteco mit den führenden Forschern (Principal
Investigators, PIs) der NIH gebündelt, um wichtige ungedeckte medizinische
Bedürfnisse anzugehen.
?Die Zusammenarbeit mit den NIH und Axle Informatics ist ein wichtiger Schritt
in unseren Bemühungen, Patienten mit seltenen Krankheiten zu unterstützen",
sagte John Lee, Global Head of Viral Vector bei SK pharmteco.?Programme für
seltene Krankheiten unterliegen häufig erheblichen Einschränkungen hinsichtlich
der Entwicklung und Finanzierung, weshalb eine zuverlässige technische Umsetzung
und flexible Partnerschaften von besonderer Bedeutung sind. Durch die enge
Zusammenarbeit mit Axle Informatics und Forschern der NIH setzen wir unser
Fachwissen in den Bereichen Herstellung und Analyse lentiviraler Produkte ein,
um diese Programme für Patienten mit schwerwiegenden ungedeckten medizinischen
Bedürfnissen in die klinische Phase zu bringen."
Das erste Programm im Rahmen dieser Partnerschaft konzentriert sich auf die
Herstellung von lentiviralen Vektoren (LVV) zur Behandlung seltener erblicher
Blut- und Stoffwechselerkrankungen. SK pharmteco hat eng mit Forschern der NIH
zusammengearbeitet, um diese Bemühungen voranzutreiben. Im Rahmen dieser
Arbeiten stellte SK pharmteco einen Wirkstoff her, der für die künftige Ex-vivo-
Transduktion der CD34+-hämatopoetischen Stammzellen von Patienten bestimmt ist,
und führte die Prüfungen zur Chargenfreigabe durch, wobei die meisten
analytischen Untersuchungen intern in den firmeneigenen Speziallabors
durchgeführt wurden.
?Diese Initiative verdeutlicht, wie integrierte Partnerschaften die Umsetzung
translationaler Forschung in klinische Ergebnisse beschleunigen können", sagte
Gary Mays, Chief Operating Officer bei Axle Informatics.?Axle konzentriert sich
darauf, Kompetenzen innerhalb des NIH-Umfelds zu vernetzen, und unsere
Zusammenarbeit mit SK pharmteco bringt entscheidende Fertigungskompetenzen ein,
die den NIH dabei helfen, vielversprechende Gentherapien für bedürftige
Patienten voranzubringen."
Diese Partnerschaft unterstreicht die Fähigkeit von SK pharmteco, sowohl für
aufstrebende Biotech-Unternehmen als auch für große öffentliche Einrichtungen
als starker technischer Partner zu fungieren. Dies spiegelt zudem die
umfassenden Bemühungen von SK pharmteco wider, Innovatoren im Bereich seltener
Krankheiten durch Partnerschaftsmodelle zu unterstützen, die darauf abzielen,
komplexe Programme in die klinische Phase zu bringen. Durch die Bereitstellung
spezialisierter Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und
Analyse von viralen Vektoren positioniert sich SK pharmteco weiterhin als
Partner für akademische Forscher, öffentliche Einrichtungen, gemeinnützige
Organisationen und aufstrebende Biotech-Unternehmen, die daran arbeiten,
vielversprechende Therapien in die klinische Praxis zu übertragen.
Diese Zusammenarbeit wurde teilweise von den National Institutes of Health
finanziert.
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese
Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe
mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine
Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Kommunikationsberater
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
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