GNW-News: SK pharmteco bringt ein Catalyst Kit zur Entwicklung katalytischer Reaktionen und Skalierung der kontinuierlichen Produktion auf den Markt

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco

(https://www.skpharmteco.com/) hat heute die Einführung des SK pharmteco

Catalyst Kit bekanntgegeben, eines strukturierten Programms, das Innovatoren aus

der Pharma- und Biotech -Branche vom anfänglichen Katalysator-Screening bis hin

zu vollständig optimierten, kontinuierlichen katalytischen Prozessen im

kommerziellen Maßstab begleitet und ihnen dabei fachkundige Unterstützung

bietet.

Katalytische Durchflussreaktionen können gegenüber der herkömmlichen

Chargenverarbeitung deutliche Vorteile hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und

Nachhaltigkeit bieten. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in den

Bereichen Katalysatordesign, -entwicklung, -optimierung und kontinuierliche

Verarbeitung bietet das neue Kit von SK pharmteco einen klaren, dreistufigen

Entwicklungsweg: Screening zur Identifizierung, Optimierung zur

Leistungssteigerung und Skalierung mit Zuversicht.

Ein strukturierter Weg vom Screening bis zur kommerziellen Produktion

Das SK pharmteco Catalyst Kit ersetzt fragmentierte Testverfahren durch einen

integrierten Fahrplan, der in jeder Phase von den technischen Experten von SK

pharmteco begleitet wird:

1. Screening zur Identifizierung: Das Kit enthält 12 Katalysatoren (als 10-g-

Proben) und bietet Entwicklungsteams damit einen praktischen Ausgangspunkt,

um zu beurteilen, ob eine Reaktion von einer kontinuierlichen katalytischen

Verarbeitung profitiert. Das Screening liefert Vergleichsdaten zu

verschiedenen Metallen, Trägermaterialien und Aktivierungsanforderungen, um

leistungsstarke Kandidaten zu identifizieren und die Eignung für die

kontinuierliche Optimierung im Festbettreaktor (FBR) zu ermitteln.

2. Optimierung zur Leistungssteigerung: Sobald erste Kandidaten identifiziert

sind, arbeitet das Team von SK pharmteco eng mit den Kunden zusammen, um die

Zusammensetzung des Katalysators, die Verteilung des aktiven Metalls und die

Wechselwirkungen mit dem Träger zu verfeinern sowie die Prozessvariablen

(Temperatur, Druck, Verweilzeit und Beladung) anzupassen. Diese gemeinsame

Optimierung stimmt die Reaktionschemie mit der FBR-Mechanik ab, um die

Umwandlung, die Selektivität, die Ausbeute, die Verunreinigungsprofile und

die Gesamtproduktivität zu verbessern.

3. Skalierung mit Zuversicht: Optimierte Prozessbedingungen werden mit

Unterstützung des Expertenteams von SK pharmteco vom Labormaßstab über den

Kilo-, Mini-Pilot-, Pilot- bis hin zum GMP-konformen kommerziellen

Großmaßstab übertragen.

Das Catalyst Kit ist mehr als nur ein Katalysator-Proben-Set. Es identifiziert

Kandidaten für katalytische Reaktionen, die in registrierten Ausgangsstoffen

(RSMs), Zwischenprodukten und Wirkstoffen zum Einsatz kommen; doch erst durch

die Optimierung mit fachkundiger Unterstützung wird das Potenzial des

Katalysators zur Prozessleistung.

Das Potenzial der kontinuierlichen Verarbeitung in Festbettreaktoren (FBR)

ausschöpfen

Durch die Kombination der hauseigenen Katalysatorherstellung mit modernster

Technologie für kontinuierliche Festbettreaktoren (FBR) ermöglicht SK pharmteco

katalytische Reaktionen unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen, wie

beispielsweise die Hydrierung, von der Prozessentwicklung im Grammbereich bis

hin zur kommerziellen Produktion im Mehrtonnenbereich.

Im Vergleich zur herkömmlichen Chargenverarbeitung bieten kontinuierliche

katalytische Durchflussverfahren erhebliche Vorteile:

* Kosteneinsparungen: Geringerer Katalysatorverbrauch, vereinfachte

Nachbehandlung und längere Lebensdauer des Katalysators.

* Verbesserte Sicherheit und Nachhaltigkeit: Geringeres Risiko von außer

Kontrolle geratenen Reaktionen, weniger Lösungsmittelabfälle sowie

verbesserte Möglichkeiten zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von

Lösungsmitteln.

* Qualitätsmanagement: Umgang mit hohem Druck, präzise Steuerung der

Reaktionsbedingungen, kontinuierliche Parameterüberwachung, höhere

Selektivität und Reinheit sowie größere Produktkonsistenz.

* Vorhersehbare Skalierung: Reibungsloser Prozesstransfer, der auf die

regulierte kommerzielle Fertigung ausgelegt ist.

?Durch das Screening lässt sich ermitteln, was funktionieren könnte, durch die

Optimierung wird festgestellt, was funktionieren wird, und die Skalierung

bestätigt den Weg zur Serienfertigung", so Bill DuBay, Vice President of Global

Research & Development.?Das SK pharmteco Catalyst Kit bietet unseren Partnern

einen strukturierten Ausgangspunkt, der auf fundiertem technischem Fachwissen

basiert und es Arzneimittelentwicklern ermöglicht, skalierbare, hochwertige

Wirkstoffe, Zwischenprodukte und RSMs zügig auf den Markt zu bringen."

Weitere Informationen zum SK pharmteco Catalyst Kit und zu den Möglichkeiten der

kontinuierlichen Verarbeitung finden Sie unter www.skpharmteco.com

(https://www.skpharmteco.com/).

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese

Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe

mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine

Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Kommunikationsberater

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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