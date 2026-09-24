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24.09.2026 18:07:38
GNW-News: SK pharmteco bringt ein Catalyst Kit zur Entwicklung katalytischer Reaktionen und Skalierung der kontinuierlichen Produktion auf den Markt
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco
(https://www.skpharmteco.com/) hat heute die Einführung des SK pharmteco
Catalyst Kit bekanntgegeben, eines strukturierten Programms, das Innovatoren aus
der Pharma- und Biotech-Branche vom anfänglichen Katalysator-Screening bis hin
zu vollständig optimierten, kontinuierlichen katalytischen Prozessen im
kommerziellen Maßstab begleitet und ihnen dabei fachkundige Unterstützung
bietet.
Katalytische Durchflussreaktionen können gegenüber der herkömmlichen
Chargenverarbeitung deutliche Vorteile hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und
Nachhaltigkeit bieten. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in den
Bereichen Katalysatordesign, -entwicklung, -optimierung und kontinuierliche
Verarbeitung bietet das neue Kit von SK pharmteco einen klaren, dreistufigen
Entwicklungsweg: Screening zur Identifizierung, Optimierung zur
Leistungssteigerung und Skalierung mit Zuversicht.
Ein strukturierter Weg vom Screening bis zur kommerziellen Produktion
Das SK pharmteco Catalyst Kit ersetzt fragmentierte Testverfahren durch einen
integrierten Fahrplan, der in jeder Phase von den technischen Experten von SK
pharmteco begleitet wird:
1. Screening zur Identifizierung: Das Kit enthält 12 Katalysatoren (als 10-g-
Proben) und bietet Entwicklungsteams damit einen praktischen Ausgangspunkt,
um zu beurteilen, ob eine Reaktion von einer kontinuierlichen katalytischen
Verarbeitung profitiert. Das Screening liefert Vergleichsdaten zu
verschiedenen Metallen, Trägermaterialien und Aktivierungsanforderungen, um
leistungsstarke Kandidaten zu identifizieren und die Eignung für die
kontinuierliche Optimierung im Festbettreaktor (FBR) zu ermitteln.
2. Optimierung zur Leistungssteigerung: Sobald erste Kandidaten identifiziert
sind, arbeitet das Team von SK pharmteco eng mit den Kunden zusammen, um die
Zusammensetzung des Katalysators, die Verteilung des aktiven Metalls und die
Wechselwirkungen mit dem Träger zu verfeinern sowie die Prozessvariablen
(Temperatur, Druck, Verweilzeit und Beladung) anzupassen. Diese gemeinsame
Optimierung stimmt die Reaktionschemie mit der FBR-Mechanik ab, um die
Umwandlung, die Selektivität, die Ausbeute, die Verunreinigungsprofile und
die Gesamtproduktivität zu verbessern.
3. Skalierung mit Zuversicht: Optimierte Prozessbedingungen werden mit
Unterstützung des Expertenteams von SK pharmteco vom Labormaßstab über den
Kilo-, Mini-Pilot-, Pilot- bis hin zum GMP-konformen kommerziellen
Großmaßstab übertragen.
Das Catalyst Kit ist mehr als nur ein Katalysator-Proben-Set. Es identifiziert
Kandidaten für katalytische Reaktionen, die in registrierten Ausgangsstoffen
(RSMs), Zwischenprodukten und Wirkstoffen zum Einsatz kommen; doch erst durch
die Optimierung mit fachkundiger Unterstützung wird das Potenzial des
Katalysators zur Prozessleistung.
Das Potenzial der kontinuierlichen Verarbeitung in Festbettreaktoren (FBR)
ausschöpfen
Durch die Kombination der hauseigenen Katalysatorherstellung mit modernster
Technologie für kontinuierliche Festbettreaktoren (FBR) ermöglicht SK pharmteco
katalytische Reaktionen unter hohem Druck und bei hohen Temperaturen, wie
beispielsweise die Hydrierung, von der Prozessentwicklung im Grammbereich bis
hin zur kommerziellen Produktion im Mehrtonnenbereich.
Im Vergleich zur herkömmlichen Chargenverarbeitung bieten kontinuierliche
katalytische Durchflussverfahren erhebliche Vorteile:
* Kosteneinsparungen: Geringerer Katalysatorverbrauch, vereinfachte
Nachbehandlung und längere Lebensdauer des Katalysators.
* Verbesserte Sicherheit und Nachhaltigkeit: Geringeres Risiko von außer
Kontrolle geratenen Reaktionen, weniger Lösungsmittelabfälle sowie
verbesserte Möglichkeiten zur Rückgewinnung und Wiederverwendung von
Lösungsmitteln.
* Qualitätsmanagement: Umgang mit hohem Druck, präzise Steuerung der
Reaktionsbedingungen, kontinuierliche Parameterüberwachung, höhere
Selektivität und Reinheit sowie größere Produktkonsistenz.
* Vorhersehbare Skalierung: Reibungsloser Prozesstransfer, der auf die
regulierte kommerzielle Fertigung ausgelegt ist.
?Durch das Screening lässt sich ermitteln, was funktionieren könnte, durch die
Optimierung wird festgestellt, was funktionieren wird, und die Skalierung
bestätigt den Weg zur Serienfertigung", so Bill DuBay, Vice President of Global
Research & Development.?Das SK pharmteco Catalyst Kit bietet unseren Partnern
einen strukturierten Ausgangspunkt, der auf fundiertem technischem Fachwissen
basiert und es Arzneimittelentwicklern ermöglicht, skalierbare, hochwertige
Wirkstoffe, Zwischenprodukte und RSMs zügig auf den Markt zu bringen."
Weitere Informationen zum SK pharmteco Catalyst Kit und zu den Möglichkeiten der
kontinuierlichen Verarbeitung finden Sie unter www.skpharmteco.com
(https://www.skpharmteco.com/).
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese
Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe
mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine
Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Kommunikationsberater
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
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