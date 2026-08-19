|
19.08.2026 13:42:38
GNW-News: SK pharmteco feiert Baufortschritt mit Eröffnung zweier hochmoderner Produktionsanlagen am Standort Swords, Irland
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat
kürzlich eine feierliche Eröffnungszeremonie veranstaltet, um die offizielle
Inbetriebnahme zweier bedeutender Anlagenerweiterungen auf seinem
Produktionscampus in Swords, Irland, zu begehen. Die Veranstaltung markiert
einen wichtigen Fortschritt beim Ausbau der Kapazitäten des Standorts für die
Herstellung sowohl von kleinmolekularen Wirkstoffen im großen kommerziellen
Maßstab als auch von hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs).
Zu den Ehrengästen zählten unter anderem der Bürgermeister von Fingal,
Councillor Tony Murphy, sowie Counselor Sung-min Ko, stellvertretender
Missionsleiter der Botschaft der Republik Korea. Gemeinsam mit den
Führungskräften und Mitarbeitenden des Unternehmens und des Standorts nahmen sie
an der Zeremonie teil.
?Heute feiern wir einen inspirierenden Meilenstein für SK pharmteco und ein
eindrucksvolles Zeugnis für das außergewöhnliche Engagement unseres Teams hier
in Swords", so Joerg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco.?Wir
freuen uns darauf, in den kommenden Monaten neue und bestehende Kunden in diesen
Anlagen willkommen zu heißen. Doch heute geht es darum, die Vision, die
Exzellenz und die harte Arbeit zu würdigen, durch die aus diesen Plänen Realität
geworden ist."
Highlights der Anlagen und technische Kapazitäten
* Multifunktionale GMP-Anlage für kleinmolekulare Wirkstoffe:
* Kapazitätserweiterung: Erweiterung der Reaktorkapazität um ca. 26,5
m(3), einschließlich dreier emaillierter 8.000-Liter-Batch-Reaktoren mit
zugehöriger Lagerkapazität und eines 4,15 m² großen Hastelloy-Rührdruck-
Filtertrockners.
* Betriebliche Integration: Direkt in die bestehende Infrastruktur
integriert, um die Produktionskapazität in einer etablierten
Fertigungsumgebung zu erhöhen. Die Anlage unterstützt zudem sowohl
zukünftige Containment-Maßnahmen als auch Kapazitätserweiterungen.
* GMP-Anlage für HPAPI- und ADC-Nutzlasten im Kilogramm-Maßstab:
* Eindämmung hochwirksamer Substanzen: Entwickelt für hochwirksame
Verbindungen mit Arbeitsplatzgrenzwerten (OELs) von nur 10 ng/m(3).
* Technische Spezifikationen: Unterstützt Chargengrößen von bis zu
0,5-1,5 kg und umfasst Glasreaktoren mit einem Fassungsvermögen von bis
zu 30 l, starre und flexible Isolatoren, Hochdruckchromatographie,
Hordentrocknung und Gefriertrocknung.
* Nahtloser Entwicklungsablauf: Die Anlage im Kilomaßstab befindet sich
neben dem bestehenden Labor für hochwirksame Wirkstoffe und den
Produktionsanlagen des Standorts. Dadurch lässt sich der Übergang
potenter Wirkstoffprogramme von der klinischen Entwicklung in die
vollständige GMP-Produktion durchgängig gestalten.
?Mit diesen beiden Anlagen erweitern wir unsere Kapazitäten für den sicheren
Umgang mit HPAPIs und können wichtige Therapien von der klinischen Entwicklung
bis zur weltweiten kommerziellen Versorgung skalieren", so Declan Hannigan, Site
Head & General Manager, Small Molecule Europe.?Hinter diesen Mauern produziert
unser Team Hoffnung. Irgendwo auf der Welt erhält gerade ein Patient eine
lebensverändernde Therapie, die erst durch die Präzision und Leidenschaft
unserer Mitarbeiter möglich wird."
Der Standort Swords blickt auf eine stolze Tradition von mehr als sechs
Jahrzehnten herausragender pharmazeutischer Produktion zurück. Durch die
Erweiterung sowohl der Infrastruktur für die kommerzielle Wirkstoffproduktion im
Großmaßstab als auch der hochmoderne Anlagen für hochpotente Wirkstoffe im
Kilobereich am selben Standort bietet SK pharmteco Pharma- und Biotech-Partnern
eine umfassende, flexible Wertschöpfungskette für komplexe kleinmolekulare
Wirkstoffe und zielgerichtete Therapien.
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen kleinmolekulare
Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche
Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Auf dieser
Grundlage unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder
Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist
eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen
Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Communications Consultant
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de992b0a-f9e4-
4ab5-9813-79b0f2ad8ef0
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.