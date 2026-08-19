GNW-News: SK pharmteco feiert Baufortschritt mit Eröffnung zweier hochmoderner Produktionsanlagen am Standort Swords, Irland

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Aug. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat

kürzlich eine feierliche Eröffnungszeremonie veranstaltet, um die offizielle

Inbetriebnahme zweier bedeutender Anlagenerweiterungen auf seinem

Produktionscampus in Swords, Irland, zu begehen. Die Veranstaltung markiert

einen wichtigen Fortschritt beim Ausbau der Kapazitäten des Standorts für die

Herstellung sowohl von kleinmolekularen Wirkstoffen im großen kommerziellen

Maßstab als auch von hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs).

Zu den Ehrengästen zählten unter anderem der Bürgermeister von Fingal,

Councillor Tony Murphy, sowie Counselor Sung-min Ko, stellvertretender

Missionsleiter der Botschaft der Republik Korea. Gemeinsam mit den

Führungskräften und Mitarbeitenden des Unternehmens und des Standorts nahmen sie

an der Zeremonie teil.

?Heute feiern wir einen inspirierenden Meilenstein für SK pharmteco und ein

eindrucksvolles Zeugnis für das außergewöhnliche Engagement unseres Teams hier

in Swords", so Joerg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco.?Wir

freuen uns darauf, in den kommenden Monaten neue und bestehende Kunden in diesen

Anlagen willkommen zu heißen. Doch heute geht es darum, die Vision, die

Exzellenz und die harte Arbeit zu würdigen, durch die aus diesen Plänen Realität

geworden ist."

Highlights der Anlagen und technische Kapazitäten

* Multifunktionale GMP-Anlage für kleinmolekulare Wirkstoffe:

* Kapazitätserweiterung: Erweiterung der Reaktorkapazität um ca. 26,5

m(3), einschließlich dreier emaillierter 8.000-Liter-Batch-Reaktoren mit

zugehöriger Lagerkapazität und eines 4,15 m² großen Hastelloy-Rührdruck-

Filtertrockners.

* Betriebliche Integration: Direkt in die bestehende Infrastruktur

integriert, um die Produktionskapazität in einer etablierten

Fertigungsumgebung zu erhöhen. Die Anlage unterstützt zudem sowohl

zukünftige Containment-Maßnahmen als auch Kapazitätserweiterungen.

* GMP-Anlage für HPAPI- und ADC-Nutzlasten im Kilogramm-Maßstab:

* Eindämmung hochwirksamer Substanzen: Entwickelt für hochwirksame

Verbindungen mit Arbeitsplatzgrenzwerten (OELs) von nur 10 ng/m(3).

* Technische Spezifikationen: Unterstützt Chargengrößen von bis zu

0,5-1,5 kg und umfasst Glasreaktoren mit einem Fassungsvermögen von bis

zu 30 l, starre und flexible Isolatoren, Hochdruckchromatographie,

Hordentrocknung und Gefriertrocknung.

* Nahtloser Entwicklungsablauf: Die Anlage im Kilomaßstab befindet sich

neben dem bestehenden Labor für hochwirksame Wirkstoffe und den

Produktionsanlagen des Standorts. Dadurch lässt sich der Übergang

potenter Wirkstoffprogramme von der klinischen Entwicklung in die

vollständige GMP-Produktion durchgängig gestalten.

?Mit diesen beiden Anlagen erweitern wir unsere Kapazitäten für den sicheren

Umgang mit HPAPIs und können wichtige Therapien von der klinischen Entwicklung

bis zur weltweiten kommerziellen Versorgung skalieren", so Declan Hannigan, Site

Head & General Manager, Small Molecule Europe.?Hinter diesen Mauern produziert

unser Team Hoffnung. Irgendwo auf der Welt erhält gerade ein Patient eine

lebensverändernde Therapie, die erst durch die Präzision und Leidenschaft

unserer Mitarbeiter möglich wird."

Der Standort Swords blickt auf eine stolze Tradition von mehr als sechs

Jahrzehnten herausragender pharmazeutischer Produktion zurück. Durch die

Erweiterung sowohl der Infrastruktur für die kommerzielle Wirkstoffproduktion im

Großmaßstab als auch der hochmoderne Anlagen für hochpotente Wirkstoffe im

Kilobereich am selben Standort bietet SK pharmteco Pharma- und Biotech -Partnern

eine umfassende, flexible Wertschöpfungskette für komplexe kleinmolekulare

Wirkstoffe und zielgerichtete Therapien.

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen kleinmolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Auf dieser

Grundlage unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder

Größe mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist

eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de992b0a-f9e4-

4ab5-9813-79b0f2ad8ef0

Â°