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18.06.2026 17:34:39
GNW-News: SK pharmteco gibt strategische Kooperation mit Orphan Therapeutics Accelerator zur Entwicklung und Herstellung von Therapeutika für seltene Erkrank...
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, June 18, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco
(https://www.skpharmteco.com/) hat heute eine Kooperationsvereinbarung mit
Orphan Therapeutics Accelerator (https://www.orphantxl.com/) (OTXL) bekannt
gegeben. OTXL ist ein gemeinnütziges Biotech-Unternehmen, das sich darauf
spezialisiert hat, die Entwicklung stagnierender Therapien für seltene
Erkrankungen abzuschließen und den Zugang zu diesen Therapien zu ermöglichen, um
die Weiterentwicklung neuartiger Therapieprogramme zu unterstützen.
Die strategische Partnerschaft baut auf der Rare Disease Advancement Initiative
von SK pharmteco auf - einem langfristigen Engagement, Programme für
Erkrankungen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu beschleunigen und
Patienten schneller Zugang zu Therapien zu verschaffen. Grundlage hierfür sind
flexible, praxisorientierte Kommerzialisierungsmodelle, die sowohl eine
nachhaltige Wirkung als auch langfristige Skalierbarkeit unterstützen. Im Rahmen
der Vereinbarung wird SK pharmteco als bevorzugter technischer Partner fungieren
und entscheidende Fachkompetenzen bereitstellen, um die Pipeline von OTXL
erfolgreich zu klinischen und kommerziellen Meilensteinen zu führen.
?Wir sind davon überzeugt, dass Patienten, die mit einer seltenen Erkrankung
leben, die weltweit zuverlässigsten und modernsten Herstellungslösungen
verdienen", so Joerg Ahlgrimm, Chief Executive Officer von SK pharmteco.
?Programme im Bereich seltener Erkrankungen unterliegen oft engen Zeitplänen und
besonderen Ressourcenbeschränkungen. Daher sind eine verlässliche technische
Umsetzung und anpassungsfähige Partnerschaften von entscheidender Bedeutung.
Indem wir unsere spezialisierten Herstellungskapazitäten und unsere fundierte
technische Expertise in die Programme von OTXL einbringen, tragen wir dazu bei,
die Entwicklung und Bereitstellung lebenswichtiger Therapien zu beschleunigen.
Gleichzeitig stärken wir damit unsere Position als führendes CDMO im Bereich der
seltenen Erkrankungen."
Als Teil dieser Vereinbarung wird SK pharmteco OTXL bevorzugten Zugang und
Vorzugskonditionen für bis zu zwei Therapieprogramme pro Jahr gewähren. Das
Kooperationsmodell umfasst ein breites Spektrum an hochentwickelten
Herstellungsdienstleistungen, darunter:
* Prozessentwicklung: Optimierung und Skalierung robuster, auf komplexe
Modalitäten zugeschnittener Protokolle.
* Analytische Entwicklung: Konzeption präziser Assay-Verfahren zur
Gewährleistung der Sicherheit und zur Unterstützung der molekularen
Charakterisierung.
* GMP-Herstellung, Qualitätskontrolle und Freigabe: Sicherstellung höchster
Standards bezüglich regulatorischer Compliance und Produktqualität für
klinische Anwendungen.
?Eine der beständigsten Hürden bei der Weiterentwicklung von Programmen für
seltene Erkrankungen ist das Herstellungsrisiko in der Entwicklungsphase.
Unsicherheiten in Bezug auf Kapazitäten, Kosten und Kontinuität können ein
Programm scheitern lassen, bevor es überhaupt einen Patienten erreicht. Der
Aufbau eines Partnernetzwerks, das diese Risiken reduziert und gleichzeitig den
Übergang zur kommerziellen Herstellung ermöglicht, ist entscheidend, um
tragfähige Entwicklungswege für Programme zu schaffen, die im traditionellen
Modell oft nicht realisierbar sind", sagt Craig Martin, Gründer und CEO von
OTXL.?SK pharmteco bringt tiefgreifende globale technische Expertise in unser
Netzwerk ein. Besonders wertvoll ist ihr Engagement, den Zugang zu ihren
Leistungen an den tatsächlichen Anforderungen der Entwicklung von Therapien für
seltene Erkrankungen auszurichten. Damit sind sie eine wichtige Bereicherung für
das Ökosystem, das wir aufbauen."
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen jeder Größe
zusammen und bietet die Herstellung von Wirkstoffen (APIs) und
Zwischenprodukten, Gentherapie-Technologien, registrierten Ausgangsmaterialien
sowie analytische Dienstleistungen für die globale biopharmazeutische Industrie
an. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK),
der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem
Mischkonzern.
Über Orphan Therapeutics Accelerator
Orphan Therapeutics Accelerator (OTXL) ist eine gemeinnützige Biotech-
Organisation, die vielversprechende Therapien für extrem seltene Erkrankungen in
der klinischen Entwicklungsphase übernimmt, deren Entwicklung abschließt und den
kommerziellen Zugang ermöglicht. Im Fokus stehen Programme, die aus finanziellen
oder strategischen Gründen eingestellt oder zurückgestellt wurden. OTXL nutzt
alternative Entwicklungs- und Finanzierungsmodelle, um diese Programme effizient
und nachhaltig voranzubringen. Erträge werden reinvestiert, um die Entwicklung
weiterer Therapien für seltene Erkrankungen zu unterstützen.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Kommunikationsberater
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
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