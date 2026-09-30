GNW-News: SK pharmteco investiert in den USA mehr als 200 Millionen US-Dollar in den Ausbau der Kapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco hat

heute einen umfassenden, auf fünf Jahre angelegten Investitionsplan mit einem

Volumen von mehr als 200 Millionen US-Dollar angekündigt. Ziel ist es, die

Entwicklungs- und Produktionsinfrastruktur des Unternehmens in den USA für

niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide auszubauen und zu modernisieren. Die

strategische Initiative ist ein zentraler Baustein der übergeordneten globalen

Strategie des Unternehmens, eine widerstandsfähige Lieferkette sicherzustellen

und die wachsende Nachfrage seines diversifizierten Kundenstamms zu bedienen.

Damit setzt SK pharmteco seine globale Wachstumsstrategie fort. Die neuen

Investitionen ergänzen die jüngsten Maßnahmen des Unternehmens: die Investition

von 6 Millionen US-Dollar in den kalifornischen Standort

(https://www.skpharmteco.com/news-insights/press-release/sk-pharmteco-boosts-

domestic-peptide-scale-up-with-investment-in-california-facility/) zur Förderung

der Peptidentwicklung, die Eröffnung von zwei hochmodernen Produktionsanlagen am

Standort in Irland (https://www.skpharmteco.com/news-insights/press-release/sk-

pharmteco-marks-construction-progress-with-ribbon-cutting-for-two-advanced-

manufacturing-facilities-at-swords-ireland-campus/) zur Erweiterung der dortigen

Kapazitäten für die Herstellung kommerzieller niedermolekularer Wirkstoffe im

großtechnischen Maßstab und hochpotenter pharmazeutischer Wirkstoffe (HPAPIs)

sowie die Kapazitätserweiterung in Südkorea im Umfang von 260 Millionen US-

Dollar (https://www.skpharmteco.com/news-insights/press-release/sk-pharmteco-

invests-260-million-to-expand-global-small-molecule-and-peptide-production/) zum

Ausbau der globalen Produktionskapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und

Peptide.

Im Rahmen des neuen Investitionsprogramms in den USA wird SK pharmteco gezielt

in wichtige Technologieplattformen investieren, darunter:

* Modernste Entwicklungslabore: Inbetriebnahme neuer, vollständig

ausgestatteter Entwicklungslabore, um die Entwicklung niedermolekularer

Wirkstoffe und Peptide von der frühen bis zur späten Entwicklungsphase zu

beschleunigen.

* Fortschrittliche Peptidaufreinigung: Ausbau der Peptidherstellung durch neue

GMP-Kapazitäten im Kilo-Maßstab, die voraussichtlich Ende 2026 in Betrieb

gehen, sowie durch fortschrittliche Flüssigchromatografie-Technologien.

* Erweiterte und modernisierte Produktionskapazitäten: Errichtung neuer

Produktionsbereiche und Modernisierung bestehender GMP-Kapazitäten, um der

wachsenden Nachfrage nach niedermolekularen pharmazeutischen Wirkstoffen

(APIs) gerecht zu werden.

* Infrastruktur und Nachhaltigkeit : Umfangreiche Investitionen in die

Modernisierung der Versorgungssysteme, der Logistik und der digitalen

Infrastruktur sowie in grüne Technologien, um einen nachhaltigen und

hocheffizienten Betrieb sicherzustellen.

Durch das mehrjährige Investitionsprogramm sollen in den USA voraussichtlich

100 dauerhafte, hochqualifizierte Arbeitsplätze entstehen. Damit stärkt SK

pharmteco die heimischen Kapazitäten für die Versorgung mit pharmazeutischen

Wirkstoffen, Peptiden und Wirkstoffen für fortschrittliche Therapien erheblich.

?Der Ausbau unserer Aktivitäten in den USA markiert für SK pharmteco einen

wichtigen Meilenstein", sagt Joerg Ahlgrimm, CEO des Unternehmens.?Mit der

Erweiterung unserer US-Kapazitäten für niedermolekulare Wirkstoffe und Peptide

reagieren wir direkt auf die wachsende Nachfrage unserer Kunden. In Verbindung

mit unserem Fokus auf grüne Technologien und moderne Infrastruktur stellen wir

sicher, dass unsere Kunden von der frühen Entwicklungsphase bis zur

kommerziellen Herstellung auf einen äußerst zuverlässigen, nachhaltigen und

technologisch fortschrittlichen Partner zählen können."

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese

Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe

mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine

Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Kommunikationsberater

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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