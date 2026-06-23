|
23.06.2026 18:03:38
GNW-News: SK pharmteco kündigt SKyvecT an: eine integrierte virale Vektorplattform mit hoher Ausbeute zur Beschleunigung der Gentherapie-Entwicklung vom Labo...
^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco
(https://www.skpharmteco.com/) gab heute den Start von SKyvec(TM) bekannt, einer
proprietären, multimodalen Plattform für virale Vektoren. Die SKyvec(TM)-Plattform
wurde entwickelt, um Gentherapieprogramme in jeder Phase zu unterstützen - von
der frühen Forschung über die Bereitstellung von Prüfpräparaten bis hin zur
kommerziellen Herstellung. Sie vereint Entwicklungskapazitäten mit globaler
Fertigungsexpertise in Nordamerika und Europa, um klinische Zeitpläne erheblich
zu verkürzen.
Die SKyvec(TM)-Plattform bietet einen Rahmen für die Entwicklung und Herstellung
von viralen Vektoren, der von Zelllinien- und Plasmid-Ausgangsmaterialien über
die Prozessentwicklung bis hin zur Herstellung des Wirkstoffs reicht. Dabei
bietet sie anpassbare Arbeitsabläufe, um je nach therapeutischer Anwendung
entweder die Anforderungen auf Wirkstoff- oder Fertigarzneimittelebene zu
erfüllen.
Durch die Zusammenführung dieser drei Kernmodalitäten in einem einzigen,
flexiblen Angebot ermöglicht SK pharmteco Therapieentwicklern die Nutzung
maßgeschneiderter, regulatorisch einsatzbereiter Lösungen, die auf die
spezifische Größenordnung und die Anforderungen ihrer Programme zugeschnitten
sind.
* SKyvec(TM) AAV: Eine flexible, auf HEK293-Zellen basierende Plattform zur
Herstellung adenoassoziierter Viren, die sämtliche Programmtypen von der
Forschung bis zur Bereitstellung von Prüfpräparaten unterstützt. Sie
zeichnet sich durch einen skalierbaren Suspensionsprozess mit hohen
Ausbeuten sowie durch robuste, integrierte Analytik aus.
* SKyvec(TM) Lenti: Eine hochproduktive Plattform, die sowohl ex vivo- als auch
in vivo-Programme von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung
unterstützt und dabei einen Suspensionsprozess nutzt, um eine zuverlässige
Skalierung sicherzustellen.
* SKyvec(TM) Adeno: Ein robuster Herstellungsrahmen für adenovirale Vektoren, der
skalierbare adhärente und Suspensionsprozesse mit optimierten Ausbeuten
bietet, um Programme bis zur vollständigen Kommerzialisierung zu
unterstützen.
Vektoreffizienz neu definiert: Maximale Ausbeute, minimale Kosten
Über ihre Flexibilität hinaus bringt die SKyvec(TM)-Plattform bedeutende
technologische Fortschritte in der AAV-Herstellung mit sich, um die größten
Herausforderungen der Branche hinsichtlich Skalierbarkeit und Kosten zu
bewältigen. SK pharmteco führt Prozessverbesserungen ein, die
Produktivitätssteigerungen um das Fünf- bis Sechsfache ermöglichen und den
Anteil voller Kapside deutlich erhöhen.
?Entwickler von Gentherapien stehen unter enormem Druck, vielversprechende
wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die klinische Anwendung zu überführen.
Geschwindigkeit darf jedoch nicht auf Kosten der Qualität gehen", sagt Joerg
Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco.?Mit SKyvec(TM) bieten wir unseren Kunden eine
flexible virale Vektorplattform mit hoher Ausbeute, die darauf ausgelegt ist,
die Entwicklung zu vereinfachen, eine robuste Produktqualität zu gewährleisten
und die Fertigungseffizienz zu steigern, damit mehr Programme sicher für
Patienten vorangetrieben werden können."
Skalierbare, kontrollierte Produktion
Die SKyvec(TM)-Plattform wird von einem engagierten MSAT-Team (Manufacturing
Science and Technology) unterstützt und ist so konzipiert, dass Variabilität bei
Technologietransfers minimiert wird. Die Upstream-Prozessentwicklung erfolgt in
Maßstäben von bis zu 200 Litern und ist vollständig auf die aktuellen
Anforderungen der Good Manufacturing Practice (GMP) ausgelegt. Etablierte Scale-
up-Prozesse bis hin zu 500-Liter- und 1.000-Liter-Bioreaktoren sind vorhanden.
Während suspensionsbasierte Upstream-Plattformen maximale Skalierbarkeit bieten,
steht weiterhin eine adhärente AAV-Plattform zur Verfügung, um die Flexibilität
der Programme zu gewährleisten.
Die Plattform ist an den US-amerikanischen und europäischen Standorten von SK
pharmteco verfügbar und unterstützt zahlreiche Serotypen, neuartige Konstrukte
und Transgene. Darüber hinaus wird sie vollständig durch die integrierte
analytische Testinfrastruktur, Zell- und Virenbanken sowie die globale
regulatorische Infrastruktur von SK pharmteco unterstützt.
Weitere Informationen zu SKyvec(TM) finden Sie unter www.skpharmteco.com/viral-
vectors/viral-vector-platform (http://www.skpharmteco.com/viral-vectors/viral-
vector-platform).
Über SK pharmteco
SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und
Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.
Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen jeder Größe
zusammen und bietet die Herstellung von Wirkstoffen (APIs) und
Zwischenprodukten, Gentherapie-Technologien, registrierten Ausgangsmaterialien
sowie analytische Dienstleistungen für die globale biopharmazeutische Industrie
an. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK),
der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem
Mischkonzern.
Kontakt:
Keith Bowermaster, APR, CCMP
Communications Consultant
keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!