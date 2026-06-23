GNW-News: SK pharmteco kündigt SKyvecT an: eine integrierte virale Vektorplattform mit hoher Ausbeute zur Beschleunigung der Gentherapie-Entwicklung vom Labo...

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, June 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco

(https://www.skpharmteco.com/) gab heute den Start von SKyvec(TM) bekannt, einer

proprietären, multimodalen Plattform für virale Vektoren. Die SKyvec(TM)-Plattform

wurde entwickelt, um Gentherapieprogramme in jeder Phase zu unterstützen - von

der frühen Forschung über die Bereitstellung von Prüfpräparaten bis hin zur

kommerziellen Herstellung. Sie vereint Entwicklungskapazitäten mit globaler

Fertigungsexpertise in Nordamerika und Europa, um klinische Zeitpläne erheblich

zu verkürzen.

Die SKyvec(TM)-Plattform bietet einen Rahmen für die Entwicklung und Herstellung

von viralen Vektoren, der von Zelllinien- und Plasmid-Ausgangsmaterialien über

die Prozessentwicklung bis hin zur Herstellung des Wirkstoffs reicht. Dabei

bietet sie anpassbare Arbeitsabläufe, um je nach therapeutischer Anwendung

entweder die Anforderungen auf Wirkstoff- oder Fertigarzneimittelebene zu

erfüllen.

Durch die Zusammenführung dieser drei Kernmodalitäten in einem einzigen,

flexiblen Angebot ermöglicht SK pharmteco Therapieentwicklern die Nutzung

maßgeschneiderter, regulatorisch einsatzbereiter Lösungen, die auf die

spezifische Größenordnung und die Anforderungen ihrer Programme zugeschnitten

sind.

* SKyvec(TM) AAV: Eine flexible, auf HEK293-Zellen basierende Plattform zur

Herstellung adenoassoziierter Viren, die sämtliche Programmtypen von der

Forschung bis zur Bereitstellung von Prüfpräparaten unterstützt. Sie

zeichnet sich durch einen skalierbaren Suspensionsprozess mit hohen

Ausbeuten sowie durch robuste, integrierte Analytik aus.

* SKyvec(TM) Lenti: Eine hochproduktive Plattform, die sowohl ex vivo- als auch

in vivo-Programme von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung

unterstützt und dabei einen Suspensionsprozess nutzt, um eine zuverlässige

Skalierung sicherzustellen.

* SKyvec(TM) Adeno: Ein robuster Herstellungsrahmen für adenovirale Vektoren, der

skalierbare adhärente und Suspensionsprozesse mit optimierten Ausbeuten

bietet, um Programme bis zur vollständigen Kommerzialisierung zu

unterstützen.

Vektoreffizienz neu definiert: Maximale Ausbeute, minimale Kosten

Über ihre Flexibilität hinaus bringt die SKyvec(TM)-Plattform bedeutende

technologische Fortschritte in der AAV-Herstellung mit sich, um die größten

Herausforderungen der Branche hinsichtlich Skalierbarkeit und Kosten zu

bewältigen. SK pharmteco führt Prozessverbesserungen ein, die

Produktivitätssteigerungen um das Fünf- bis Sechsfache ermöglichen und den

Anteil voller Kapside deutlich erhöhen.

?Entwickler von Gentherapien stehen unter enormem Druck, vielversprechende

wissenschaftliche Erkenntnisse schnell in die klinische Anwendung zu überführen.

Geschwindigkeit darf jedoch nicht auf Kosten der Qualität gehen", sagt Joerg

Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco.?Mit SKyvec(TM) bieten wir unseren Kunden eine

flexible virale Vektorplattform mit hoher Ausbeute, die darauf ausgelegt ist,

die Entwicklung zu vereinfachen, eine robuste Produktqualität zu gewährleisten

und die Fertigungseffizienz zu steigern, damit mehr Programme sicher für

Patienten vorangetrieben werden können."

Skalierbare, kontrollierte Produktion

Die SKyvec(TM)-Plattform wird von einem engagierten MSAT-Team (Manufacturing

Science and Technology) unterstützt und ist so konzipiert, dass Variabilität bei

Technologietransfers minimiert wird. Die Upstream-Prozessentwicklung erfolgt in

Maßstäben von bis zu 200 Litern und ist vollständig auf die aktuellen

Anforderungen der Good Manufacturing Practice (GMP) ausgelegt. Etablierte Scale-

up-Prozesse bis hin zu 500-Liter- und 1.000-Liter-Bioreaktoren sind vorhanden.

Während suspensionsbasierte Upstream-Plattformen maximale Skalierbarkeit bieten,

steht weiterhin eine adhärente AAV-Plattform zur Verfügung, um die Flexibilität

der Programme zu gewährleisten.

Die Plattform ist an den US-amerikanischen und europäischen Standorten von SK

pharmteco verfügbar und unterstützt zahlreiche Serotypen, neuartige Konstrukte

und Transgene. Darüber hinaus wird sie vollständig durch die integrierte

analytische Testinfrastruktur, Zell- und Virenbanken sowie die globale

regulatorische Infrastruktur von SK pharmteco unterstützt.

Weitere Informationen zu SKyvec(TM) finden Sie unter www.skpharmteco.com/viral-

vectors/viral-vector-platform (http://www.skpharmteco.com/viral-vectors/viral-

vector-platform).

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Das Unternehmen arbeitet mit biopharmazeutischen Unternehmen jeder Größe

zusammen und bietet die Herstellung von Wirkstoffen (APIs) und

Zwischenprodukten, Gentherapie-Technologien, registrierten Ausgangsmaterialien

sowie analytische Dienstleistungen für die globale biopharmazeutische Industrie

an. SK pharmteco ist eine Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK),

der strategischen Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem

Mischkonzern.

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Communications Consultant

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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