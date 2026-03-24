GNW-News: SK pharmteco und Prozomix geben strategische Zusammenarbeit bekannt, um die Biokatalyse-Kompetenzen für die weltweite Arzneimittelherstellung zu st...

^RANCHO CORDOVA, Kalifornien, March 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SK pharmteco

(https://www.skpharmteco.com/), ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO), und Prozomix (https://prozomix.com/), ein Pionier

auf dem Gebiet der Enzymforschung und -vielfalt, gaben heute eine strategische

Partnerschaft bekannt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die umfangreichen

Biokatalysator-Bibliotheken von Prozomix in die Dienstleistungen von SK

pharmteco im Bereich der Entwicklung und Herstellung kleinmolekularer Wirkstoffe

zu integrieren und so den Übergang zu nachhaltigen, effizienten pharmazeutischen

Prozessen zu beschleunigen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft erhält SK pharmteco Zugang zum gesamten

?Biocatalysis Enzyme Toolkit" von Prozomix, das über 6.000 verschiedene native

Biokatalysatoren umfasst. Dieser Zugang ermöglicht es SK pharmteco, die Enzyme

in seinen Forschungs- und Entwicklungszentren in den USA, Europa und Asien zu

nutzen und zu testen, wodurch leistungsstarke Enzyme für die Synthese komplexer

pharmazeutischer Wirkstoffe (API) rasch identifiziert werden können.

?Bei SK pharmteco ist es unsere Mission, enge Beziehungen zu Branchenführern

aufzubauen, die auf Vertrauen, Qualität und dem gemeinsamen Engagement beruhen,

Arzneimittel zuverlässig und nach höchsten Standards bereitzustellen", so Jörg

Ahlgrimm, CEO von SK pharmteco.?Die Einbindung der Enzymvielfalt von Prozomix

in unsere globalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsabläufe ergänzt

unsere bestehenden Technologieplattformen und ermöglicht es uns, unseren Kunden

innovativere und nachhaltigere Lösungen anzubieten. So stellen wir sicher, dass

wir unser bestes Fachwissen einbringen, um unsere Kunden bei der Bewältigung der

Komplexität der Arzneimittelentwicklung zu unterstützen."

Da Wirkstoffmoleküle immer komplexer werden, bietet der Einsatz von Enzymen eine

umweltfreundlichere, selektivere und kostengünstigere Alternative zur

herkömmlichen chemischen Synthese. Durch die Kombination der Expertise von SK

pharmteco in der Herstellung von niedermolekularen Wirkstoffen mit der

Enzymvielfalt von Prozomix bietet die Zusammenarbeit den Kunden einen

reibungslosen Weg vom anfänglichen Enzym-Screening bis hin zur Enzymproduktion

im industriellen Maßstab und der Arzneimittelherstellung.

Prozomix hat sich weltweit einen Namen gemacht, indem es durch seine äußerst

vielfältigen Enzym-Panels und seine Fähigkeiten zur schnellen Skalierung Risiken

in der frühen Phase der Bioprozessentwicklung minimiert. Durch diese

Partnerschaft wird das Portfolio von Prozomix in einem breiteren Spektrum

hochwertiger pharmazeutischer Projekte zum Einsatz kommen, wobei das

umfangreiche weltweite Produktionsnetzwerk von SK pharmteco genutzt wird.

?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem weltweit führenden CDMO-

Anbieter wie SK pharmteco, um sicherzustellen, dass das volle Potenzial unseres

Enzymportfolios in den anspruchsvollsten pharmazeutischen Anwendungen

ausgeschöpft wird", sagte Simon Charnock, CEO von Prozomix.?Unsere Fähigkeit,

große Mengen optimierter Enzyme schnell bereitzustellen, garantiert in

Verbindung mit der herausragenden Fertigungskompetenz von SK pharmteco, dass

Kunden mit unübertroffener Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von der

Forschungsphase zur kommerziellen Produktion übergehen können."

Diese Zusammenarbeit bedeutet eine erhebliche Erweiterung des

Technologieangebots von SK pharmteco und festigt dessen Position als bevorzugter

Partner für verschiedene Therapieansätze in der globalen biopharmazeutischen

Industrie. Weitere Informationen zu den Kompetenzen von SK pharmteco im Bereich

der Biokatalyse finden Sie hier (https://www.skpharmteco.com/small-

molecule/small-molecule-modalities/biocatalysis/).

Über SK pharmteco

SK pharmteco ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und

Produktionsunternehmen (CDMO) mit Produktionsstätten, Forschungs- und

Entwicklungseinrichtungen sowie Analyselabors in den USA, Europa und Südkorea.

Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen niedermolekulare

Wirkstoffe, Peptide und virale Vektoren, wodurch es über das erforderliche

Fachwissen verfügt, um komplexe Therapien auf den Markt zu bringen. Durch diese

Säulen unterstützt SK pharmteco weltweit biopharmazeutische Partner jeder Größe

mit umfassenden Entwicklungs- und Fertigungslösungen. SK pharmteco ist eine

Tochtergesellschaft von SK Inc. (KRX: 034730) (SK), der strategischen

Beteiligungsgesellschaft der SK Group, Südkoreas zweitgrößtem Mischkonzern.

Über Prozomix

Prozomix ist ein in Großbritannien ansässiges Biotechnologieunternehmen mit

langjähriger Tradition, das über eines der weltweit umfangreichsten Sortimente

an Spezialenzymen verfügt. Mit Schwerpunkt auf Enzymvielfalt und -versorgung,

unter anderem als Auftragsfertiger (CMO), bietet Prozomix Biokatalysatoren an,

die weltweit Forschung, Entwicklung und Produktion in zahlreichen Branchen

vorantreiben.

info@prozomix.com

www.prozomix.com

Kontakt:

Keith Bowermaster, APR, CCMP

Kommunikationsberater

keith.bowermaster@skpt.com (mailto:keith.bowermaster@skpt.com)

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