GNW-News: Slide sammelt 70 Millionen US-Dollar in Serie-B-Finanzierungsrunde unter Führung von General Catalyst ein, um seine Business Continuity and Disaste...

^NORWALK, Connecticut, March 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Slide, die moderne,

sicherheitsorientierte Business Continuity and Disaster Recovery (BCDR)-

Plattform, die exklusiv für Managed Service Provider (MSPs) entwickelt wurde,

gab heute bekannt, dass sie 70 Millionen US-Dollar in einer Serie-B-

Finanzierungsrunde unter der Leitung von General Catalyst und unter Beteiligung

von Base10, Outsiders Fund, futurepresent, Vine Ventures, Glynn Capital

Management, Benchstrength, Top Down Ventures und Connecticut Innovations

aufgebracht hat.

?Diese Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung von

Slide dar", erklärte Michael Fass, Mitbegründer und CEO von Slide.?In unserem

ersten Jahr haben MSPs deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie eine moderne,

sichere und leistungsstarke BCDR-Plattform von einem Partner wünschen, der sich

ausschließlich auf ihren Erfolg konzentriert. Diese Finanzierung gewährleistet,

dass wir unabhängig, produktorientiert und widerstandsfähig bleiben und

gleichzeitig weiterhin in Innovationen und in die Menschen investieren können,

die dies ermöglichen."

Neben der Finanzierung eröffnet Slide eine Niederlassung in Großbritannien und

richtet ein spezielles Rechenzentrum in Deutschland ein, um die Partner in der

EMEA-Region zu unterstützen.

Ein transformatives erstes Jahr

Slide wurde von Grund auf neu entwickelt, frei von technischen Altlasten, mit

Fokus auf Geschwindigkeit, Sicherheit und vor allem exklusiv für MSPs. Die

Reaktion des Marktes bestätigte, was das Unternehmen bereits wusste: Es gab eine

große Lücke im MSP-BCDR-Markt. Die zunehmende Dynamik von Slide in den letzten

zwölf Monaten verdeutlicht, wie real diese Lücke tatsächlich war.

?Im ersten Jahr von Slide ging es darum, den Vertriebskanal daran zu erinnern,

wie Innovation aussieht. Neueinsteiger im Bereich BCDR sind äußerst selten. Die

Ergebnisse und Investitionen zeigen, dass der Kanal die harte Arbeit und die

MSP-Ausrichtung dieses Teams anerkennt. Diese Finanzierungsrunde verschafft

Slide die erforderlichen Ressourcen, um das Produktangebot und die geografische

Reichweite des Unternehmens zu erweitern. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten

Schritte", sagte Austin McChord, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender.

Auf lange Sicht ausgerichtet

Die von General Catalyst angeführte Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 70

Millionen US-Dollar positioniert Slide wie folgt:

* Förderung der globalen Expansion, einschließlich Infrastruktur, Support und

Markteinführungsteams in EMEA und darüber hinaus

* Beschleunigung der Entwicklung und Bereitstellung wichtiger Funktionen auf

der gesamten BCDR-Kernplattform

* Investition in Talente, um neue, moderne Backup-Produkte zu entwickeln, die

speziell für MSPs konzipiert sind

* Erweiterung des offenen Ökosystems durch eine tiefere Integration mit

modernen MSP-Tools

?Wir sind der Ansicht, dass die nachhaltigsten Unternehmen auf tiefem

Einfühlungsvermögen gegenüber ihren Kunden und der Bereitschaft beruhen, sich

mit etablierten Marktteilnehmern auseinanderzusetzen. Slide erfüllt genau diese

Funktion. Michael, Austin und das Team verfügen über ein grundlegendes

Verständnis der MSP-Community und gestalten eine wichtige Kategorie mit moderner

Architektur und langfristiger Überzeugung neu. Wir sind sehr stolz darauf, mit

Slide zusammenzuarbeiten, während das Unternehmen weltweit expandiert und sich

täglich das Vertrauen von MSPs erarbeitet", sagte Mark Crane, Partner bei

General Catalyst.

Expansion in Großbritannien und EMEA

Heute gab Slide außerdem die Eröffnung seiner Niederlassung in Großbritannien

bekannt, wo ein lokales Team bereitsteht, um MSPs in der gesamten EMEA-Region

umgehend zu beliefern, zu betreuen und zu unterstützen. Um die Datenhoheit und

die Compliance-Anforderungen weiter zu unterstützen, eröffnet Slide sein erstes

regionales Rechenzentrum in Deutschland.

?Wir haben die Entwicklung von Slide im letzten Jahr aufmerksam verfolgt und

waren sehr erfreut, dass endlich eine moderne BCDR-Plattform in Großbritannien

eingeführt wurde", erklärte Derrick Ross, Director von Hampshire Business

Computers Ltd.?Für MSPs hier ist der Zugang zur leistungsstarken Architektur,

dem sicherheitsorientierten Design und dem partnerorientierten Ansatz von Slide

in Kombination mit lokalem Support und regionalen Rechenzentren ein

entscheidender Faktor. Es ist erfreulich zu beobachten, dass ein Anbieter der

MSP-Community wirklich Gehör schenkt und Innovationen ohne Altlasten und

langfristige Verträge bereitstellt. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden Slide

anbieten zu können und gemeinsam mit einem Unternehmen zu wachsen, das sich

eindeutig langfristig für diesen Vertriebskanal engagiert."

Über Slide

Slide ist ein modernes, auf Sicherheit ausgerichtetes Unternehmen für Business

Continuity und Disaster Recovery (BCDR), das ausschließlich für Managed Service

Provider (MSPs) entwickelt wurde. Slide wurde von Austin McChord (Gründer und

ehemaliger CEO von Datto) und Michael Fass (ehemaliger General Counsel und Chief

People Officer von Datto) gegründet und bietet eine leistungsstarke Backup-

Plattform der nächsten Generation, die speziell für die hybriden Umgebungen von

heute entwickelt wurde.

Mit einer erstklassigen NVMe-Infrastruktur, standardmäßiger nativer

Verschlüsselung, einem offenen API-Ökosystem und direktem technischen Support

vereint Slide Geschwindigkeit, Sicherheit, Einfachheit und Partnerschaft - ohne

restriktive Verträge oder technische Altlasten.

Slide hat seinen Hauptsitz in Norwalk, Connecticut, und ist in Nordamerika und

EMEA tätig. Das Unternehmen wird von General Catalyst, Base10 und Outsiders Fund

unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter slide.tech.

Medienkontakt:

Christopher Joseph (CJ) Arlotta

CJ Media Solutions, LLC für Slide

cj@cjmediasolutionsllc.com

