GNW-News: Slowenien begrüßt den Winter mit einem erweiterten Angebot an Schneesportarten, nordischen Loipen und Outdoor-Abenteuern

^LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im ganzen Land haben die

Skigebiete ihre Anlagen und Dienstleistungen weiter verbessert und moderne

Liftanlagen, einen umfassenden Verleihservice, professionelle Ski- und

Snowboardschulen sowie ein breites Angebot an geführten Touren etabliert. So

können Besucherinnen und Besucher aller Leistungsstufen vielfältige

Winteraktivitäten ausprobieren, die von actionreichen Sportarten wie Skifahren,

Snowboarden und Skitouren in beeindruckender Berglandschaft bis hin zu

entspannteren Aktivitäten wie Snowparks, Eislaufen in malerischer Umgebung,

Schneeschuhwandern, Fackelwanderungen und Hundeschlittenfahrten reichen.

Ein einheitlicher Langlauf-Skipass

Das Langlaufloipennetz Sloweniens bleibt ein Highlight der Saison. Beliebte Orte

wie Pokljuka, Bohinj, Planica und Jezersko bieten gut gepflegte Loipen, die für

jedermann geeignet sind, vom Freizeitskifahrer bis zum Leistungssportler. Zur

Unterstützung dieser Erlebnisse wird der einheitliche Langlauf-Skipass

(https://www.slovenia.info/en/stories/unforgettable-experiences-on-cross-

country-skis) - der führende nordische Skigebiete mit einem einzigen Ticket

verbindet - erweitert, um längere Aufenthalte und eine nachhaltigere regionale

Mobilität zu fördern.

Wellness, Gastronomie und festliche Winterstädte

Der Winter in Slowenien (https://www.slovenia.info/en/stories/ski-and-pamper-

yourself-in-slovenia) lädt Reisende außerdem dazu ein, Outdoor-Aktivitäten durch

kulturelle und Freizeitangebote abzurunden. Die Gäste können sich in

Thermalbädern entspannen, die lokale Gastronomie genießen oder festliche

Weihnachtsmärkte in historischen Städten erkunden. Friedliche Spaziergänge durch

verschneite Täler, kombiniert mit urbaner Winteratmosphäre, sorgen für ein

abwechslungsreiches saisonales Erlebnis bei kurzen Entfernungen.

Weltweite Werbung für Sloweniens Winterangebot

Um Sloweniens Wintergeschichte international bekannter zu machen, startet die

slowenische Tourismuszentrale von November bis Februar eine weltweite

Werbekampagne in 20 Märkten, die durch digitales Storytelling, redaktionelle

Partnerschaften, Fachveranstaltungen und Pressereisen unterstützt wird. Zentrale

Informationen, Inspirationen und fertige Reiserouten sind auf dem offiziellen

Tourismusportal slovenia.info zu finden, das Besucherinnen und Besuchern einen

umfassenden Überblick über Wintererlebnisse, Reiseziele sowie die praktische

Reiseplanung bietet.

Mit seiner kompakten Geografie, seiner modernen Wintersportinfrastruktur und

seinem wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit lädt Slowenien Besucherinnen und

Besucher dazu ein, den Winter auf aktive, authentische und zeitgemäße Weise zu

erleben. Von spannenden Abenteuern in den Bergen bis hin zu ruhigen Ausflügen in

die Natur ist jedes Ziel leicht erreichbar.

Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.slovenia.info/en/things-to-

do/active-holidays/skiing-in-slovenia

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-

c7c6d1e6fe3d/de

press@slovenia.infoÂ°

