GNW-News: Slowenien führt Visum für digitale Nomaden ein: Ein Tor zu Europas grüner Oase - Kultur, Natur und Innovation

^LJUBLJANA, Slowenien, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. November 2025

führt Slowenien ein neues Visum für digitale Nomaden ein, mit dem Remote-

Arbeiter eingeladen werden, bis zu einem Jahr lang im Land zu bleiben und zu

arbeiten. Mit unberührter Natur, reicher Kultur und einer modernen digitalen

Infrastruktur bietet Slowenien das perfekte Umfeld für ein produktives und

ausgewogenes Leben. Der slowenische Tourismusverband hat bereits eine spezielle

Landingpage eingerichtet, die alle wichtigen Informationen für zukünftige

Antragsteller bereithält.

Slowenien wird oft als das grüne Herz Europas bezeichnet. Zwei Drittel des

Landes sind von Wäldern bedeckt, ein Drittel steht unter Naturschutz - Natur ist

hier immer nur einen Schritt entfernt. Von majestätischen Alpengipfeln über

kristallklare Seen bis hin zu alten Weinbergen, sonnenverwöhnten

Mittelmeerküsten und sanften grünen Hügeln, die nur einen Katzensprung

voneinander entfernt sind - Slowenien ist der perfekte Ort für digitale Nomaden

und Remote-Arbeiter.

Die slowenischen Städte Ljubljana, Maribor, Koper, Celje und viele mehr vereinen

historischen Charme mit zeitgenössischer Kreativität. Ljubljana, eine der

stolzen Umwelthauptstädte Europas, verzaubert mit ihren fußgängerfreundlichen

Straßen, ruhigen Flussufern, einem lebendigen Kulturleben und zahlreichen

Grünflächen. Die kulinarische Tradition Sloweniens ist in jeder Region lebendig

und verbindet Einflüsse aus den Alpen, dem Mittelmeer und der Pannonischen Ebene

zu einer einzigartigen gastronomischen Identität. Von lokalen Märkten bis hin zu

Sternerestaurants feiert Slowenien authentische Aromen und setzt auf nachhaltige

Praktiken.

Slowenien vereint natürliche Schönheit mit modernem, vernetztem Leben und einer

innovationsorientierten Zukunft. Fast das gesamte Land verfügt über schnelles

Internet. Coworking-Spaces, Technologieparks sowie Start-up-Zentren fördern

Zusammenarbeit und berufliches Wachstum. Laut dem Global Peace Index (GPI) zählt

Slowenien seit Jahren zu den sichersten Ländern der Welt. Im Jahr 2025 landete

es sogar auf dem beeindruckenden 9. Platz.

Eine der größten Stärken Sloweniens ist seine bemerkenswerte Kompaktheit. In nur

einer Stunde können Reisende von den pulsierenden Straßen Ljubljanas in die

Alpen oder an die Adriaküste gelangen, und in zwei Stunden erreichen sie die

hügeligen Weinregionen im Osten. Dank dieser geografischen Gegebenheiten können

Remote-Arbeiter einen Lebensstil genießen, bei dem Arbeit und Freizeit perfekt

miteinander harmonieren.

Als Heimat weltweit anerkannter Innovatoren wie Outfit7, Celtra, Dewesoft,

GenePlanet, Mediately und Juicy Marbles steht Slowenien für einen

zukunftsorientierten Geist, der tief in Tradition, Natur und Gemeinschaft

verwurzelt ist.

Mit dem neuen Visum für digitale Nomaden lädt Slowenien Remote-Arbeiter ein, ein

Land zu entdecken, in dem natürliche Schönheit, Kultur und Innovation

miteinander verschmelzen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.slovenia.info/en/plan-

your-trip/digital-nomad

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c620ae-

00ec-4ef4-8f60-82e533dbf3ca

Kontakt: press@slovenia.infoÂ°