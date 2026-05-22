GNW-News: Slowenisches Tourismusamt: Slowenien richtet im Oktober 2026 die UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften aus

^LJUBLJANA, Slowenien, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In weniger als 140 Tagen

wird Slowenien Gastgeber der UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften 2026 sein

- der bedeutendsten Radsportveranstaltung, die jemals im Land ausgetragen wurde.

Vom 2. bis 7. Oktober 2026 werden 800 Radsportler aus mehr als 50 Ländern in 14

Rennen gegeneinander antreten.

An fünf Wettkampftagen stehen Straßenrennen und Einzelzeitfahren für Junioren-

und Eliteklassen auf dem Programm. Die Europameistertitel werden auf Strecken

vergeben, die von Ljubljana über Shen?ur, Medvode, Kranj, Preddvor, Shkofja Loka,

Vodice, Komenda, Mengesh, Domzhale, Kamnik und Cerklje na Gorenjskem führen.

Für die slowenischen Fans haben die UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften

2026 eine besondere Bedeutung, da sie die besten slowenischen Fahrer, darunter

Tadej Poga?ar, Primozh Rogli? und Urshka Zhigart, im Nationaltrikot auf heimischen

Straßen erleben können.

An den fünf Wettkampftagen rechnen die Veranstalter mit rund 300.000 Zuschauern

entlang der Strecken sowie mit mehr als 16,5 Millionen Menschen, die die

Europameisterschaften über Fernsehen und digitale Kanäle verfolgen werden.

?Ein goldenes Zeitalter des Radsports"

Enrico Della Casa, Präsident der Union Européenne de Cyclisme (UEC), erklärt,

warum Slowenien die richtige Wahl war:?Die Europameisterschaften finden in

einem Land statt, das gerade ein wahres goldenes Zeitalter des Radsports erlebt.

Die außergewöhnlichen Erfolge der vergangenen Jahre und eine neue Generation

beweisen, wie nachhaltig und weitsichtig hier im Spitzen- und Nachwuchssport

gearbeitet wird. Wir sind überzeugt, dass die Europameisterschaften Rennen auf

höchstem technischem Niveau und herausragende sportliche Momente bieten werden."

Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit

Das Slowenische Tourismusamt unterstützt die Veranstaltung mit gezielten

Kommunikationsmaßnahmen. Eine eigene Landingpage - mit umfassenden Reise- und

Tourismusinformationen für Fans und Besucher - ist ab sofort unter einer

speziellen Landingpage (https://www.slovenia.info/en/stories/the-2026-european-

road-cycling-championship-in-slovenia) verfügbar.

Über das Slowenische Tourismusamt

Das Slowenische Tourismusamt ist die nationale Tourismusorganisation, die für

die Vermarktung Sloweniens als Reiseziel auf internationalen Märkten zuständig

ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.slovenia.info/en/press-

centre/press-releases/38071-slovenia-to-become-the-european-stage-for-road-

cycling-in-october

Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c66586c-036d-497b-b5a1-

1382ab8b86b7

press@slovenia.infoÂ°