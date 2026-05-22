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22.05.2026 16:05:38
GNW-News: Slowenisches Tourismusamt: Slowenien richtet im Oktober 2026 die UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften aus
^LJUBLJANA, Slowenien, May 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- In weniger als 140 Tagen
wird Slowenien Gastgeber der UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften 2026 sein
- der bedeutendsten Radsportveranstaltung, die jemals im Land ausgetragen wurde.
Vom 2. bis 7. Oktober 2026 werden 800 Radsportler aus mehr als 50 Ländern in 14
Rennen gegeneinander antreten.
An fünf Wettkampftagen stehen Straßenrennen und Einzelzeitfahren für Junioren-
und Eliteklassen auf dem Programm. Die Europameistertitel werden auf Strecken
vergeben, die von Ljubljana über Shen?ur, Medvode, Kranj, Preddvor, Shkofja Loka,
Vodice, Komenda, Mengesh, Domzhale, Kamnik und Cerklje na Gorenjskem führen.
Für die slowenischen Fans haben die UEC-Straßenradsport-Europameisterschaften
2026 eine besondere Bedeutung, da sie die besten slowenischen Fahrer, darunter
Tadej Poga?ar, Primozh Rogli? und Urshka Zhigart, im Nationaltrikot auf heimischen
Straßen erleben können.
An den fünf Wettkampftagen rechnen die Veranstalter mit rund 300.000 Zuschauern
entlang der Strecken sowie mit mehr als 16,5 Millionen Menschen, die die
Europameisterschaften über Fernsehen und digitale Kanäle verfolgen werden.
?Ein goldenes Zeitalter des Radsports"
Enrico Della Casa, Präsident der Union Européenne de Cyclisme (UEC), erklärt,
warum Slowenien die richtige Wahl war:?Die Europameisterschaften finden in
einem Land statt, das gerade ein wahres goldenes Zeitalter des Radsports erlebt.
Die außergewöhnlichen Erfolge der vergangenen Jahre und eine neue Generation
beweisen, wie nachhaltig und weitsichtig hier im Spitzen- und Nachwuchssport
gearbeitet wird. Wir sind überzeugt, dass die Europameisterschaften Rennen auf
höchstem technischem Niveau und herausragende sportliche Momente bieten werden."
Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit
Das Slowenische Tourismusamt unterstützt die Veranstaltung mit gezielten
Kommunikationsmaßnahmen. Eine eigene Landingpage - mit umfassenden Reise- und
Tourismusinformationen für Fans und Besucher - ist ab sofort unter einer
speziellen Landingpage (https://www.slovenia.info/en/stories/the-2026-european-
road-cycling-championship-in-slovenia) verfügbar.
Über das Slowenische Tourismusamt
Das Slowenische Tourismusamt ist die nationale Tourismusorganisation, die für
die Vermarktung Sloweniens als Reiseziel auf internationalen Märkten zuständig
ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.slovenia.info/en/press-
centre/press-releases/38071-slovenia-to-become-the-european-stage-for-road-
cycling-in-october
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5c66586c-036d-497b-b5a1-
1382ab8b86b7
press@slovenia.infoÂ°
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