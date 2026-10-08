GNW-News: Smart Communications erweitert seine KI-gestützte Migrationslösung, um Unternehmen bei der Senkung von Altsystemkosten und der Beschleunigung des U...

^LONDON, Oct. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications, ein führender

Anbieter von Technologien zur Kundenkommunikation für regulierte Branchen, gab

heute die Erweiterung seiner KI-gestützten Migrationsfunktionen bekannt. Sie

sollen Unternehmen dabei unterstützen, die Kosten für ihre IT-Infrastruktur zu

senken, ihre Abhängigkeit von veralteten Kommunikationssystemen zu reduzieren

und die Voraussetzungen für einen verantwortungsvollen Einsatz von KI zu

schaffen.

Regulierte Unternehmen aus den Bereichen Versicherungen, Finanzdienstleistungen,

Gesundheitswesen und öffentliche Verwaltung betreiben häufig mehrere

Kommunikationssysteme, die sich im Laufe jahrzehntelangen Wachstums und durch

Übernahmen angesammelt haben. Die Konsolidierung auf einer modernen Plattform

kann Kosten und Komplexität reduzieren. Die damit verbundenen Migrationskosten

und Betriebsunterbrechungen führen jedoch häufig dazu, dass Unternehmen ihre

entsprechenden Vorhaben aufschieben.

Unterdessen nimmt das Kommunikationsvolumen weiter zu. Laut IDC setzen 57 % der

Unternehmen bei der Erstellung, Verwaltung und Bereitstellung von

Kundenkommunikation nach wie vor auf veraltete Technologien, während 64 %

mindestens 20 % mehr Kommunikationsinhalte produzieren als noch vor einem Jahr.¹

?Die meisten Unternehmen wissen, wohin sie wollen. Das Schwierige ist der Weg

dorthin", so Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer bei Smart

Communications.?Die Komplexität bestehender Systeme erschwert ihre

Konsolidierung und Modernisierung und damit auch den großflächigen Einsatz von

KI. Indem wir mithilfe von KI die Kosten und den Zeitaufwand für Migrationen

reduzieren und gleichzeitig menschliche Kontrolle sowie den für regulierte

Unternehmen erforderlichen Prüfpfad gewährleisten, machen wir Modernisierung zu

einer Initiative, die nicht auf nächstes Jahr verschoben werden muss, sondern

bereits heute umgesetzt werden kann."

Weniger manuelle Arbeit, ein klarerer Plan

Das Angebot von Smart Communications deckt den gesamten Migrationsprozess ab.

Zunächst analysiert die KI die bestehende Kundenkommunikation eines Unternehmens

und identifiziert Duplikate sowie Möglichkeiten zur Konsolidierung in Tausenden

von Dokumenten. Auf dieser Grundlage entsteht ein Migrationskonzept: ein klarer,

nach Prioritäten gegliederter Plan für die Modernisierung.

Anschließend wandelt eine KI-Konvertierungs-Engine ältere Dokumente in moderne,

wiederverwendbare Vorlagen um. Dadurch entfällt ein Großteil der zeitaufwändigen

manuellen Nachbearbeitung, die Migrationen bislang so kostspielig gemacht hat.

Die Kunden behalten während des gesamten Prozesses die Kontrolle und arbeiten

eng mit den Migrations-Experten von Smart zusammen. Sie prüfen und validieren

jede Konvertierung und entscheiden selbst, welche Daten migriert und für die

Bereitstellung freigegeben werden.

Eine Grundlage für KI

Durch Konsolidierung lassen sich nicht nur Kosten senken. Sie schafft eine

zentrale, regulierte Quelle für vertrauenswürdige Kommunikation. Damit können

Unternehmen KI sicher und in großem Maßstab einsetzen, um personalisierte und

automatisierte Kundenerlebnisse zu schaffen.

?Migration ist mittlerweile eine Chance und nicht mehr nur ein Kostenfaktor,

wenn Unternehmen den Anbieter wechseln", so Amy Machado, Research Director bei

IDC.?Die KI-gestützte Rekonstruktion von Vorlagen verkürzt die

Migrationszeiträume. Dadurch sinken die Wechselkosten, die lange Zeit den

größten Wettbewerbsvorteil in diesem Markt darstellten. Das sind gute

Nachrichten für Käufer und ein Weckruf für etablierte Anbieter."¹

Nachweisbare Ergebnisse

Smart Communications hat bereits Hunderten von Großunternehmen aus den Bereichen

Versicherungen, Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen dabei geholfen,

komplexe Kommunikationsumgebungen zu modernisieren.

?Wir hatten einen ehrgeizigen Zeitplan für eine komplexe Implementierung. Das

Team von Smart Communications hat uns dabei unterstützt, sie innerhalb weniger

Monate umzusetzen", so Anna Hewer, Business Improvement Manager bei Aptia, einem

führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Rentenverwaltung,

Beratung und Versicherungsmathematik.?Es war eine echte Partnerschaft, die uns

dabei geholfen hat, unsere Ziele zu erreichen."

(1)Quelle: IDC, IDC MarketScape: Worldwide Intelligent Customer Communication

Management 2026 Vendor Assessment, #US5413162

Über Smart Communications

Smart Communications ist ein führender Anbieter von Technologien für die

Kundenkommunikation in regulierten Branchen. Das Unternehmen unterstützt

Organisationen dabei, die komplexen Wechselwirkungen, die das Leben der Menschen

prägen, zu vereinfachen und eine stärker vernetzte, personalisierte und

vertrauensvolle Kundeninteraktion zu ermöglichen. Die Customer-Engagement-

Plattform vereint Datenerfassung, Kundenkommunikation, Kundenreisemanagement,

vertrauenswürdige KI und Informationsmanagement. Damit unterstützt sie

Unternehmen dabei, nahtlose Kundenerlebnisse über den gesamten

Kundenlebenszyklus hinweg zu schaffen. Durch die Vernetzung der Systeme,

Prozesse und Interaktionen, die für entscheidende Geschäftsergebnisse maßgeblich

sind, unterstützt Smart Communications Unternehmen dabei, das Kundenerlebnis zu

verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Einhaltung gesetzlicher

Vorschriften zu stärken und an jedem Kontaktpunkt Vertrauen aufzubauen. Mehr als

700 Unternehmen weltweit, darunter Zurich Insurance, Priority Health, The

Pacific Financial Group und The Bancorp, vertrauen auf Smart Communications, um

die Kundeninteraktion in regulierten Umfeldern zu verbessern. Mit mehr als 30

vorgefertigten Integrationen zu führenden Unternehmensplattformen, darunter

Salesforce, AWS, Guidewire, Duck Creek, OneSpan und Pega, ermöglicht Smart

Communications jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische

Kundeninteraktionen.

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