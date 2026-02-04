|
04.02.2026 20:42:38
GNW-News: Smart Communications führt unternehmensgerechte KI-Innovationen für die Conversation CloudT ein
^LONDON, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications
(https://www.smartcommunications.com/)(TM), ein führendes Technologieunternehmen,
das stark regulierte Organisationen dabei unterstützt, sinnvollere und
effektivere Kundengespräche zu führen, hat heute eine Reihe strategischer KI-
Funktionen für seine Conversation Cloud angekündigt. Basierend auf der KI-
Philosophie des Unternehmens, relevante, verantwortungsvolle und konforme
Innovationen bereitzustellen, führt Smart Communications eine Reihe speziell
entwickelter Funktionen ein, die Unternehmen bereits heute einen messbaren
Mehrwert bieten.
Mehr als 80?% der Kunden von Smart Communications können diese KI-Funktionen
bereits jetzt direkt in ihrer bestehenden Umgebung nutzen. Die neuen KI-
Funktionen bringen konsistente und vertrauenswürdige Intelligenz in die
zentralen Workflows ein, in denen Kundenkommunikation und digitale
Datenerfassung erstellt, verwaltet, gespeichert und gesteuert werden:
Nutzung bestehender KI-Investitionen zur Steigerung der Akzeptanz bei
gleichzeitiger Risikominimierung
* SmartIQ(TM) Agent Infrastructure ermöglicht dialogorientierte und kontrollierte
agentenbasierte Datenerfassungsprozesse über sämtliche Kanäle hinweg.
SmartIQ MCP-Server verbinden GenAI-Anwendungen mit
Unternehmenssoftwaresystemen und versetzen unternehmensweite KI-Agenten in
die Lage, konforme Datenerfassung bereitzustellen, um Antrags-,
Bestätigungs-, Onboarding- und Self-Service-Prozesse zu optimieren.
* KI-gestützte Formularmigration beschleunigt die digitale Transformation,
indem veraltete PDFs und Legacy-Dokumente in digitale
Datenerfassungserlebnisse von SmartIQ überführt werden und innerhalb weniger
Minuten ein?bestmöglicher erster Entwurf" entsteht. Unternehmen können
diese leistungsstarke Technologie auf Rückstände anwenden, die noch Hunderte
oder sogar Tausende nicht transformierter formularbasierter Prozesse
umfassen.
Unterstützung vertrauenswürdiger Gespräche durch Compliance-orientierte KI-
Assistenten
* Knowledge Assistant bietet eine natürliche, in die Anwendung integrierte
Sprachunterstützung, die Nutzern dabei hilft, schnell Antworten zu finden,
Best Practices einzuhalten und Aufgaben direkt innerhalb der Anwendung zu
erledigen. Dadurch werden Einarbeitungszeiten verkürzt und die Produktivität
von SmartCOMM- und SmartIQ-Nutzern aller Erfahrungsstufen gesteigert.
* Writing Assistant optimiert den Tonfall und unterstützt
Echtzeitübersetzungen unter Wahrung von Genauigkeit, Markenstimme und
Compliance. Er ermöglicht SmartCOMM-Nutzern schnellere und verlässliche
Ergebnisse bei branchenführender Transparenz, indem die Herkunft der Inhalte
nachvollziehbar bleibt und für jede KI-gestützte Änderung vollständige
Prüfpfade bereitgestellt werden.
* Design Assistant beschleunigt die Erstellung von SmartCOMM-Vorlagen durch
KI-gestützte Optimierung von Sprache, Tonalität und Lesbarkeit mithilfe
vorgefertigter Prompts. Die Integration über Amazon Bedrock ermöglicht einen
eingebetteten Zugriff.
Compliance und Kontrolle durch Innovationen in den Bereichen Orchestrierung und
Retrieval
* Während KI-gestützte Zusammenfassungen und Self-Service-Erlebnisse in
Unternehmen zunehmend skaliert werden, begegnet SmartHUB(TM) diesen
Anforderungen mit retrieval-optimierter Archivierung - während Legacy-
Systeme Schwierigkeiten haben, mit dem exponentiellen Anstieg KI-gestützter
Dokumentenanfragen Schritt zu halten.
* Da neue Erlebnisse das Engagement kanalübergreifend fördern, orchestriert
SmartPATH(TM) KI-gestützte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg, um die
Zustellung sicherzustellen, Abschlussquoten zu erhöhen und Datenfehler
entlang des Prozesses zu korrigieren.
Durch die Kombination dieser KI-Innovationen mit den leistungsstarken
Migrationsfunktionen von SmartCOMM können Unternehmen komplexe, risikoreiche
Legacy-Kommunikationstechnologien schnell ausmustern. Die KI-Innovationen von
Smart Communications reduzieren den manuellen Aufwand, verkürzen die Time-to-
Value, schaffen Transparenz, verbessern die Barrierefreiheit und senken
Compliance-Risiken über sämtliche Kundeninteraktionen hinweg - bei
gleichzeitiger Wahrung der in regulierten Branchen geforderten Governance und
Compliance.
Stimmen zur Ankündigung
?Bei Moter verwandeln wir Daten mit hoher Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in
Erlebnisse, und wir benötigen einen Partner, der genauso schnell agiert", so
Adrian Thompson, Chief Customer Officer bei Moter Insurance Services.?Wir
setzen auf die KI-Innovationen von Smart Communications, um wirkungsvolle
Omnichannel-Kundenerlebnisse zu gestalten und bereitzustellen."
?Die KI-Roadmap von Smart Communications ist äußerst leistungsstark", erklärt
Marc Francis, Head of Sales Enablement bei Three UK.?Besonders hervorzuheben
ist ihre klare und strukturierte Ausgestaltung. Viele der KI-Ansätze, die wir
von anderen Anbietern sehen, versprechen viel, ohne dass dies durch Details
untermauert wird. Die Art und Weise, wie wir die KI von Smart Communications
nutzen können, ist wirklich beeindruckend. Damit werden wir schnelle
Fortschritte erzielen können."
?KI schafft echten Mehrwert, wenn Teams darauf vertrauen können, dass sie in den
entscheidenden Momenten sicher und präzise funktioniert", sagt Leigh Segall, CEO
von Smart Communications.?In einem Markt, der von Experimenten und Hype geprägt
ist, konzentrieren wir uns auf KI-Innovationen, die echte Ergebnisse liefern und
gleichzeitig die Transparenz und Governance bieten, die regulierte Umgebungen
erfordern. Dies markiert die nächste Phase unserer KI-Roadmap und stärkt unsere
Führungsposition bei der Unterstützung von Unternehmen bei der
verantwortungsvollen Einführung von KI in großem Maßstab."
?In der nächsten Phase der KI geht es nicht mehr um Experimente, sondern um die
Umsetzung", erklärt Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer bei
Smart Communications.?Unser Fokus liegt auf KI, die produktionsreif ist, durch
Design geregelt wird und speziell dafür entwickelt wurde, sinnvolle
Kundeninteraktionen in großem Maßstab zu unterstützen."
Weitere Ressourcen
Am 10. Februar 2026 veranstaltet Smart Communications ein Webinar
(https://scale.smartcommunications.com/Smart-AI-2026-Webinar.html), in dem die
neuesten KI-Innovationen vorgestellt und ein Ausblick auf kommende Entwicklungen
gegeben wird. Zudem wird aufgezeigt, wie regulierte Branchen im Jahr 2026 und
darüber hinaus die Kundenbindung mit Zuversicht skalieren können.
Die Anmeldung (https://scale.smartcommunications.com/Smart-AI-2026-Webinar.html)
für das Webinar?Smart AI: Outcomes. Not Hype" ist ab sofort geöffnet.
Über Smart Communications:
Smart Communications ist der vertrauenswürdige Partner für regulierte
Unternehmen, die komplexe Prozesse modernisieren und mit Kunden in den
entscheidenden Momenten in Kontakt treten möchten. Seine Conversation Cloud(TM)-
Plattform ermöglicht reibungslose, rechtskonforme und digital ausgerichtete
Erlebnisse durch Omnichannel-Kommunikation, intelligente Orchestrierung, sichere
Datenerfassung und digitale Archivierung. Mehr als 700 Unternehmen weltweit -
darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The
Bancorp - vertrauen auf Smart Communications, um Compliance-Risiken zu
reduzieren, die operative Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die
digitale Transformation zu beschleunigen. Mit heute über 30 vordefinierten
Konnektoren lässt sich Smart Communications nahtlos in bewährte
Unternehmenssysteme wie Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan und Pega
integrieren und unterstützt jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische
Kundeninteraktionen. Weitere Informationen finden Sie unter
www.smartcommunications.com.
Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:
Red Lorry Yellow Lorry for Smart Communications
smartcommunications@rlyl.com (mailto:smartcommunications@rlyl.com)
Â°
