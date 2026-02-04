GNW-News: Smart Communications führt unternehmensgerechte KI-Innovationen für die Conversation CloudT ein

^LONDON, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications

(https://www.smartcommunications.com/)(TM), ein führendes Technologieunternehmen,

das stark regulierte Organisationen dabei unterstützt, sinnvollere und

effektivere Kundengespräche zu führen, hat heute eine Reihe strategischer KI-

Funktionen für seine Conversation Cloud angekündigt. Basierend auf der KI-

Philosophie des Unternehmens, relevante, verantwortungsvolle und konforme

Innovationen bereitzustellen, führt Smart Communications eine Reihe speziell

entwickelter Funktionen ein, die Unternehmen bereits heute einen messbaren

Mehrwert bieten.

Mehr als 80?% der Kunden von Smart Communications können diese KI-Funktionen

bereits jetzt direkt in ihrer bestehenden Umgebung nutzen. Die neuen KI-

Funktionen bringen konsistente und vertrauenswürdige Intelligenz in die

zentralen Workflows ein, in denen Kundenkommunikation und digitale

Datenerfassung erstellt, verwaltet, gespeichert und gesteuert werden:

Nutzung bestehender KI-Investitionen zur Steigerung der Akzeptanz bei

gleichzeitiger Risikominimierung

* SmartIQ(TM) Agent Infrastructure ermöglicht dialogorientierte und kontrollierte

agentenbasierte Datenerfassungsprozesse über sämtliche Kanäle hinweg.

SmartIQ MCP-Server verbinden GenAI-Anwendungen mit

Unternehmenssoftwaresystemen und versetzen unternehmensweite KI-Agenten in

die Lage, konforme Datenerfassung bereitzustellen, um Antrags-,

Bestätigungs-, Onboarding- und Self-Service-Prozesse zu optimieren.

* KI-gestützte Formularmigration beschleunigt die digitale Transformation,

indem veraltete PDFs und Legacy-Dokumente in digitale

Datenerfassungserlebnisse von SmartIQ überführt werden und innerhalb weniger

Minuten ein?bestmöglicher erster Entwurf" entsteht. Unternehmen können

diese leistungsstarke Technologie auf Rückstände anwenden, die noch Hunderte

oder sogar Tausende nicht transformierter formularbasierter Prozesse

umfassen.

Unterstützung vertrauenswürdiger Gespräche durch Compliance-orientierte KI-

Assistenten

* Knowledge Assistant bietet eine natürliche, in die Anwendung integrierte

Sprachunterstützung, die Nutzern dabei hilft, schnell Antworten zu finden,

Best Practices einzuhalten und Aufgaben direkt innerhalb der Anwendung zu

erledigen. Dadurch werden Einarbeitungszeiten verkürzt und die Produktivität

von SmartCOMM- und SmartIQ-Nutzern aller Erfahrungsstufen gesteigert.

* Writing Assistant optimiert den Tonfall und unterstützt

Echtzeitübersetzungen unter Wahrung von Genauigkeit, Markenstimme und

Compliance. Er ermöglicht SmartCOMM-Nutzern schnellere und verlässliche

Ergebnisse bei branchenführender Transparenz, indem die Herkunft der Inhalte

nachvollziehbar bleibt und für jede KI-gestützte Änderung vollständige

Prüfpfade bereitgestellt werden.

* Design Assistant beschleunigt die Erstellung von SmartCOMM-Vorlagen durch

KI-gestützte Optimierung von Sprache, Tonalität und Lesbarkeit mithilfe

vorgefertigter Prompts. Die Integration über Amazon Bedrock ermöglicht einen

eingebetteten Zugriff.

Compliance und Kontrolle durch Innovationen in den Bereichen Orchestrierung und

Retrieval

* Während KI-gestützte Zusammenfassungen und Self-Service-Erlebnisse in

Unternehmen zunehmend skaliert werden, begegnet SmartHUB(TM) diesen

Anforderungen mit retrieval-optimierter Archivierung - während Legacy-

Systeme Schwierigkeiten haben, mit dem exponentiellen Anstieg KI-gestützter

Dokumentenanfragen Schritt zu halten.

* Da neue Erlebnisse das Engagement kanalübergreifend fördern, orchestriert

SmartPATH(TM) KI-gestützte Erlebnisse über alle Kanäle hinweg, um die

Zustellung sicherzustellen, Abschlussquoten zu erhöhen und Datenfehler

entlang des Prozesses zu korrigieren.

Durch die Kombination dieser KI-Innovationen mit den leistungsstarken

Migrationsfunktionen von SmartCOMM können Unternehmen komplexe, risikoreiche

Legacy-Kommunikationstechnologien schnell ausmustern. Die KI-Innovationen von

Smart Communications reduzieren den manuellen Aufwand, verkürzen die Time-to-

Value, schaffen Transparenz, verbessern die Barrierefreiheit und senken

Compliance-Risiken über sämtliche Kundeninteraktionen hinweg - bei

gleichzeitiger Wahrung der in regulierten Branchen geforderten Governance und

Compliance.

Stimmen zur Ankündigung

?Bei Moter verwandeln wir Daten mit hoher Geschwindigkeit und Skalierbarkeit in

Erlebnisse, und wir benötigen einen Partner, der genauso schnell agiert", so

Adrian Thompson, Chief Customer Officer bei Moter Insurance Services.?Wir

setzen auf die KI-Innovationen von Smart Communications, um wirkungsvolle

Omnichannel-Kundenerlebnisse zu gestalten und bereitzustellen."

?Die KI-Roadmap von Smart Communications ist äußerst leistungsstark", erklärt

Marc Francis, Head of Sales Enablement bei Three UK.?Besonders hervorzuheben

ist ihre klare und strukturierte Ausgestaltung. Viele der KI-Ansätze, die wir

von anderen Anbietern sehen, versprechen viel, ohne dass dies durch Details

untermauert wird. Die Art und Weise, wie wir die KI von Smart Communications

nutzen können, ist wirklich beeindruckend. Damit werden wir schnelle

Fortschritte erzielen können."

?KI schafft echten Mehrwert, wenn Teams darauf vertrauen können, dass sie in den

entscheidenden Momenten sicher und präzise funktioniert", sagt Leigh Segall, CEO

von Smart Communications.?In einem Markt, der von Experimenten und Hype geprägt

ist, konzentrieren wir uns auf KI-Innovationen, die echte Ergebnisse liefern und

gleichzeitig die Transparenz und Governance bieten, die regulierte Umgebungen

erfordern. Dies markiert die nächste Phase unserer KI-Roadmap und stärkt unsere

Führungsposition bei der Unterstützung von Unternehmen bei der

verantwortungsvollen Einführung von KI in großem Maßstab."

?In der nächsten Phase der KI geht es nicht mehr um Experimente, sondern um die

Umsetzung", erklärt Heidi Johnson, Chief Product and Technology Officer bei

Smart Communications.?Unser Fokus liegt auf KI, die produktionsreif ist, durch

Design geregelt wird und speziell dafür entwickelt wurde, sinnvolle

Kundeninteraktionen in großem Maßstab zu unterstützen."

Weitere Ressourcen

Am 10. Februar 2026 veranstaltet Smart Communications ein Webinar

(https://scale.smartcommunications.com/Smart-AI-2026-Webinar.html), in dem die

neuesten KI-Innovationen vorgestellt und ein Ausblick auf kommende Entwicklungen

gegeben wird. Zudem wird aufgezeigt, wie regulierte Branchen im Jahr 2026 und

darüber hinaus die Kundenbindung mit Zuversicht skalieren können.

Die Anmeldung (https://scale.smartcommunications.com/Smart-AI-2026-Webinar.html)

für das Webinar?Smart AI: Outcomes. Not Hype" ist ab sofort geöffnet.

Über Smart Communications:

Smart Communications ist der vertrauenswürdige Partner für regulierte

Unternehmen, die komplexe Prozesse modernisieren und mit Kunden in den

entscheidenden Momenten in Kontakt treten möchten. Seine Conversation Cloud(TM)-

Plattform ermöglicht reibungslose, rechtskonforme und digital ausgerichtete

Erlebnisse durch Omnichannel-Kommunikation, intelligente Orchestrierung, sichere

Datenerfassung und digitale Archivierung. Mehr als 700 Unternehmen weltweit -

darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The

Bancorp - vertrauen auf Smart Communications, um Compliance-Risiken zu

reduzieren, die operative Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die

digitale Transformation zu beschleunigen. Mit heute über 30 vordefinierten

Konnektoren lässt sich Smart Communications nahtlos in bewährte

Unternehmenssysteme wie Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan und Pega

integrieren und unterstützt jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische

Kundeninteraktionen. Weitere Informationen finden Sie unter

www.smartcommunications.com.

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Red Lorry Yellow Lorry for Smart Communications

smartcommunications@rlyl.com (mailto:smartcommunications@rlyl.com)

