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27.10.2026 09:04:38
GNW-News: SMART Treuhand erwirbt Streicher & Brotschin
^SMART Holding AG, eine Portfoliogesellschaft der Schweizer Treuhand Holding AG,
die durch Winterberg Advisory GmbH verwaltet wird, erwirbt die Streicher &
Brotschin Treuhand AG und weitere Gruppenfirmen in Basel.
Steinhausen, Schweiz - Oktober 2026
SMART Holding AG hat die Übernahme der Streicher & Brotschin Treuhand AG, der
Streicher & Brotschin Revision AG und der AEQUITAS AG in Basel erfolgreich
abgeschlossen. Die Streicher & Brotschin Treuhand AG zählt zu den ältesten
Treuhandunternehmen der Region Basel und bietet ihren Kunden seit 1927 einen
vertrauensvollen und professionellen Service in den Themen Treuhand, Steuern,
Revision und Beratung mit höchstem Qualitätsanspruch.
Charles Tissier, Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats der Streicher &
Brotschin Treuhand AG, erklärt:?Wir freuen uns sehr, dass wir mit SMART,
unserem absoluten Wunschpartner für die Unternehmensnachfolge, eine Einigung
erzielen konnten.. Wir sind sehr beeindruckt von der Kultur und der
Professionalität und sind überzeugt davon, dass wir unsere Treuhandfirma mit
SMART erfolgreich weiterführen und entwickeln können."
Michel Rohrer, Mitglied des Verwaltungsrats von Streicher & Brotschin Treuhand
AG, fügt hinzu:?Für unsere Mandanten bleibt natürlich alles wie gehabt. Alle
Ansprechpartner stehen weiterhin zu den bisherigen Konditionen zur Verfügung.
Charles und ich bleiben ebenfalls an Bord und sind auch weiter am Unternehmen
beteiligt. Wir sind schon sehr gespannt darauf, mit SMART die aktuellen Trends
wie Digitalisierung und KI zu diskutieren und gemeinsam umzusetzen!"
Stefan Widmer, Verwaltungsrat von SMART, fügt hinzu:?Wir heissen unsere neuen
Kolleginnen und Kollegen in Basel herzlich bei SMART willkommen und freuen uns
auf die Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam die beste
Qualität und die besten Lösungen für unsere Mandanten anbieten können. Mit
unserem Netzwerk und unserer langjährigen Erfahrung in der Umsetzung von
Nachfolgelösungen werden wir eine der schweizweit führenden Gruppen in dieser
Branche aufbauen."
Über SMART Holding AG und SMART Treuhand AG
SMART wurde 2017 von Stefan Widmer und Stéphanie Rauchenstein gegründet und hat
seither zahlreiche Treuhand- und Revisionsgesellschaften übernommen und
integriert, und führt Standorte in Altendorf, Basel, Einsiedeln, Glarus,
Hünenberg, Ilanz/Glion, Stans, Zürich und Zug. Das Angebot von SMART umfasst die
typischen Leistungen eines Treuhänders: Buchhaltung und Reporting,
Lohnbuchhaltung und Personalwesen, administrative Unterstützung sowie
Steuererklärungen und Mehrwertsteuer. Darüber hinaus bietet die Gruppe
Revisionen, Beratungsleistungen in rechtlichen und steuerlichen Fragen sowie
insbesondere bei der Digitalisierung und Prozessoptimierung an. SMART richtet
sich dabei mit seinen fast 100 Mitarbeitern an 9 Standorten vor allem an KMUs
und Privatleute.
Über Schweizer Treuhand Holding AG
Schweizer Treuhand Holding AG ist eine Buy-, Build- & Technologize-Plattform von
Treuhandfirmen und Beratungen in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in
Steinhausen bei Zug ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie
durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch
Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Die Plattform hat weiterhin zum
Ziel, konsequent die neusten und innovativsten Technologien, von der
Digitalisierung bis zur künstlichen Intelligenz, einzusetzen und verpflichtet
sich gleichzeitig, die höchsten Qualitätsanforderungen für ihre Mandanten zu
gewährleisten. Die Gruppe setzt neue Standards für die Branche und bietet allen
Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist
ausnahmslos an der Schweizer Treuhand Holding AG beteiligt und bildet damit eine
dynamische Gemeinschaft von Unternehmern.
Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG
Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family
Office für ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im
deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Start-ups und
Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und
Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory
hat zahlreiche Private-Equity-Fonds aufgelegt und ist mit ihrem Fonds Winterberg
Investment XI in die Schweizer Treuhand Holding AG investiert. Die beiden
Managing Partner Ralph Nowak und Fabian Kröher führen hierbei die Schweizer
Treuhand Holding AG über deren Verwaltungsrat.
Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@schweizer-treuhand.ch
Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Schweizer Treuhand Holding AG bei allen
Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.
Weitere Informationen über die Streicher & Brotschin Treuhand AG finden Sie
unter www.sbtbs.ch (http://www.sbtbs.ch)
Weitere Informationen über die Streicher & Brotschin Revision AG finden Sie
unter www.sbrevision.ch
Weitere Informationen über die AEQUITAS AG finden Sie unter www.aequitas.ch
Weitere Informationen über SMART finden Sie unter www.smarttreuhand.ch
(http://www.smarttreuhand.ch)
Weitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG
finden Sie unter www.winterberg.group (http://www.winterberg.group/).
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