GNW-News: SMART Treuhand erwirbt Streicher & Brotschin

^SMART Holding AG, eine Portfoliogesellschaft der Schweizer Treuhand Holding AG,

die durch Winterberg Advisory GmbH verwaltet wird, erwirbt die Streicher &

Brotschin Treuhand AG und weitere Gruppenfirmen in Basel.

Steinhausen, Schweiz - Oktober 2026

SMART Holding AG hat die Übernahme der Streicher & Brotschin Treuhand AG, der

Streicher & Brotschin Revision AG und der AEQUITAS AG in Basel erfolgreich

abgeschlossen. Die Streicher & Brotschin Treuhand AG zählt zu den ältesten

Treuhandunternehmen der Region Basel und bietet ihren Kunden seit 1927 einen

vertrauensvollen und professionellen Service in den Themen Treuhand, Steuern,

Revision und Beratung mit höchstem Qualitätsanspruch.

Charles Tissier, Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats der Streicher &

Brotschin Treuhand AG, erklärt:?Wir freuen uns sehr, dass wir mit SMART,

unserem absoluten Wunschpartner für die Unternehmensnachfolge, eine Einigung

erzielen konnten.. Wir sind sehr beeindruckt von der Kultur und der

Professionalität und sind überzeugt davon, dass wir unsere Treuhandfirma mit

SMART erfolgreich weiterführen und entwickeln können."

Michel Rohrer, Mitglied des Verwaltungsrats von Streicher & Brotschin Treuhand

AG, fügt hinzu:?Für unsere Mandanten bleibt natürlich alles wie gehabt. Alle

Ansprechpartner stehen weiterhin zu den bisherigen Konditionen zur Verfügung.

Charles und ich bleiben ebenfalls an Bord und sind auch weiter am Unternehmen

beteiligt. Wir sind schon sehr gespannt darauf, mit SMART die aktuellen Trends

wie Digitalisierung und KI zu diskutieren und gemeinsam umzusetzen!"

Stefan Widmer, Verwaltungsrat von SMART, fügt hinzu:?Wir heissen unsere neuen

Kolleginnen und Kollegen in Basel herzlich bei SMART willkommen und freuen uns

auf die Zusammenarbeit. Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam die beste

Qualität und die besten Lösungen für unsere Mandanten anbieten können. Mit

unserem Netzwerk und unserer langjährigen Erfahrung in der Umsetzung von

Nachfolgelösungen werden wir eine der schweizweit führenden Gruppen in dieser

Branche aufbauen."

Über SMART Holding AG und SMART Treuhand AG

SMART wurde 2017 von Stefan Widmer und Stéphanie Rauchenstein gegründet und hat

seither zahlreiche Treuhand- und Revisionsgesellschaften übernommen und

integriert, und führt Standorte in Altendorf, Basel, Einsiedeln, Glarus,

Hünenberg, Ilanz/Glion, Stans, Zürich und Zug. Das Angebot von SMART umfasst die

typischen Leistungen eines Treuhänders: Buchhaltung und Reporting,

Lohnbuchhaltung und Personalwesen, administrative Unterstützung sowie

Steuererklärungen und Mehrwertsteuer. Darüber hinaus bietet die Gruppe

Revisionen, Beratungsleistungen in rechtlichen und steuerlichen Fragen sowie

insbesondere bei der Digitalisierung und Prozessoptimierung an. SMART richtet

sich dabei mit seinen fast 100 Mitarbeitern an 9 Standorten vor allem an KMUs

und Privatleute.

Über Schweizer Treuhand Holding AG

Schweizer Treuhand Holding AG ist eine Buy-, Build- & Technologize-Plattform von

Treuhandfirmen und Beratungen in der Schweiz. Die Firmengruppe ist in

Steinhausen bei Zug ansässig und verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie

durch Akquisitionen meist im Rahmen von Nachfolgeregelungen, durch

Partnerschaften und durch organisches Wachstum. Die Plattform hat weiterhin zum

Ziel, konsequent die neusten und innovativsten Technologien, von der

Digitalisierung bis zur künstlichen Intelligenz, einzusetzen und verpflichtet

sich gleichzeitig, die höchsten Qualitätsanforderungen für ihre Mandanten zu

gewährleisten. Die Gruppe setzt neue Standards für die Branche und bietet allen

Mitarbeitern attraktive Entwicklungsmöglichkeiten. Das Führungsteam ist

ausnahmslos an der Schweizer Treuhand Holding AG beteiligt und bildet damit eine

dynamische Gemeinschaft von Unternehmern.

Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG

Die Winterberg Group AG ist in Zug ansässig und agiert als unabhängiges Family

Office für ihre Gründer. Hierbei investiert Winterberg vor allem in KMUs im

deutschsprachigen Raum. Selektiv werden auch Investitionen in Start-ups und

Immobilien erwogen. Die Winterberg Advisory GmbH ist ein General Partner und

Fondsmanager, der durch die deutsche BaFin reguliert ist. Winterberg Advisory

hat zahlreiche Private-Equity- Fonds aufgelegt und ist mit ihrem Fonds Winterberg

Investment XI in die Schweizer Treuhand Holding AG investiert. Die beiden

Managing Partner Ralph Nowak und Fabian Kröher führen hierbei die Schweizer

Treuhand Holding AG über deren Verwaltungsrat.

Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an presse@schweizer-treuhand.ch

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Schweizer Treuhand Holding AG bei allen

Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

Weitere Informationen über die Streicher & Brotschin Treuhand AG finden Sie

unter www.sbtbs.ch (http://www.sbtbs.ch)

Weitere Informationen über die Streicher & Brotschin Revision AG finden Sie

unter www.sbrevision.ch

Weitere Informationen über die AEQUITAS AG finden Sie unter www.aequitas.ch

Weitere Informationen über SMART finden Sie unter www.smarttreuhand.ch

(http://www.smarttreuhand.ch)

Weitere Informationen über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG

finden Sie unter www.winterberg.group (http://www.winterberg.group/).

Â°