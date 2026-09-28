GNW-News: Solera bekräftigt nach hochrangigem Treffen mit CATARC sein Engagement als globaler Partner bei der internationalen Expansion der chinesischen Indu...

^PEKING, Sept. 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solera Holdings, LLC. (?Solera")

bestätigte heute ein hochrangiges Treffen zwischen seiner Führungsspitze und dem

China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (CATARC), Chinas

nationaler Organisation für technische Forschung und Zertifizierung im

Automobilbereich, die die gesamte Wertschöpfungskette der chinesischen

Automobilindustrie abdeckt. An dem Treffen nahm auch Wang Junming,

stellvertretender Vorsitzender der China Intelligent Transportation Systems

Association (CITS), teil.

Jing Liao, Chief Administrative Officer von Solera und Vorsitzende der Solera

Foundation, leitete die Solera Delegation, zu der auch der Geschäftsführer für

Asien, SooCheon Chung, sowie die Vertriebsleiter für China, Jason Liu und Harold

Liu, gehörten. Gemeinsam mit Herrn Li Wei, dem stellvertretenden Geschäftsführer

von CATARC, und seinem Team erörterte die Delegation Möglichkeiten der

Zusammenarbeit zwischen CATARC und Solera zur Unterstützung der chinesischen

Automobilstrategie.

Herr Li Wei erläuterte die wichtige Rolle von CATARC im chinesischen Automobil-

Ökosystem sowie die langjährige Kompetenz des Unternehmens bei der Erbringung

technischer Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der

Automobilindustrie und über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs hinweg.

Zudem präsentierte er die übergeordnete Entwicklungsstrategie, die technischen

Kernkompetenzen und die Stärken von CATARC im Bereich der

Branchendienstleistungen vor. Herr Li erklärte, dass CATARC seine Stärken als

unabhängige technische Plattform eines Drittanbieters nutzen und mit

Branchenverbänden sowie nationalen und internationalen Partnern zusammenarbeiten

wolle, um neue Möglichkeiten für eine für beide Seiten vorteilhafte

Zusammenarbeit zu erschließen und dazu beizutragen, China zu einer führenden

Automobilnation zu machen. Herr Wang schloss sich dieser Einschätzung an und

betonte, dass CITS auch künftig Branchenressourcen bündeln, technologische

Innovationen vorantreiben und eine standardisierte Entwicklung der Branche

fördern werde. Gleichzeitig wolle CITS mit globalen Partnern zusammenarbeiten,

um ein qualitativ hochwertiges Wachstum der Industrie voranzutreiben.

?Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich des

Fahrzeuglebenszyklusmanagements und digitaler Lösungen für die

Verkehrssicherheit hat Solera über Jahrzehnte hinweg ein ausgereiftes

Technologiesystem aufgebaut und umfassende Erfahrungen sowie nachweisliche

Erfolge in zahlreichen Ländern, Regionen und Märkten gesammelt", so Jing Liao,

Chief Administrative Officer von Solera und Vorsitzende der Solera Foundation.

?Wir betrachten diesen Austausch als wichtige Gelegenheit, unsere Partnerschaft

mit CATARC und CITS zu vertiefen, gemeinsam Möglichkeiten für technologische

Zusammenarbeit und die globale Expansion der chinesischen Industrie für

Fahrzeuge mit alternativen Antrieben zu erschließen und diese strategische

Priorität mit umfassender fachlicher Unterstützung zu begleiten. Dazu gehören

unter anderem der Aufbau von After-Sales-Ökosystemen im Ausland, die Abwicklung

von Versicherungsansprüchen, Schulungen, die Standardisierung von Daten, die

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie Initiativen zur Kreislaufwirtschaft

im Rahmen des Global Circularity Consortium. Durch eine vertiefte Zusammenarbeit

wollen wir dazu beitragen, die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern und die

Entwicklung intelligenter Fahrzeugtechnologien voranzutreiben."

Für Chinas NEV-Hersteller ist das Engagement von CATARC von großer Bedeutung.

Als nationale Organisation für technische Forschung und Zertifizierung im

Automobilbereich unterstreicht CATARC mit ihrer Bereitschaft, eine

Zusammenarbeit mit Solera in Angriff zu nehmen, das Vertrauen in die Fähigkeit

von Solera, die internationale Expansion chinesischer Automobilhersteller mit

seinen weltweit ausgerichteten operativen Kapazitäten zu unterstützen. Die

Infrastruktur von Solera basiert nicht auf Systemen, die ursprünglich für das

Zeitalter der Verbrennungsmotoren entwickelt wurden. Vielmehr wurde die globale

Infrastruktur von Solera von Anfang an speziell für Elektro- und Fahrzeuge mit

alternativen Antrieben konzipiert und bietet chinesischen NEV-Marken eine

leistungsfähige Grundlage für ihre Expansion in internationale Märkte.

Das Leistungsspektrum von Solera deckt den gesamten Lebenszyklus eines

Elektrofahrzeugs (NEV) nach Verlassen des Werks ab und umfasst damit alle

Bereiche, die ein Hersteller im weiteren Fahrzeuglebenszyklus verwalten muss:

Risikoanalysen für Elektrofahrzeuge und Batterien, die Versicherern und

Erstausrüstern einen klaren Überblick über Reparaturkosten, Schadenrisiken und

den Zustand der Batterie verschaffen; KI-gestützte Schaden- und Reparaturdaten,

auf die in allen wichtigen Märkten vertraut wird; technische Dokumentation für

Elektro- und Hybridmodelle, einschließlich Reparaturverfahren für

Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Hochvoltsystemen; einen sicheren und

vorschriftskonformen Zugriff auf Reparaturinformationen sowie deren Verwaltung

im Aftermarket; unabhängige Beratung zur Optimierung von Restwerten und

Gesamtbetriebskosten; Schulungen, mit denen in neuen Märkten schnell Reparatur-

und Servicekompetenzen aufgebaut werden können; sowie ein vernetztes globales

Ersatzteil-Ökosystem, das neue, umweltfreundliche und recycelte Teile umfasst

und die Reparaturfähigkeit von Fahrzeugen sowie die betriebliche Effizienz

kontinuierlich verbessert.

Die Rolle von Solera geht über die Bereitstellung von Infrastruktur hinaus und

erstreckt sich auch auf die Entwicklung internationaler Standards. Das

Unternehmen arbeitet derzeit gemeinsam mit der Retail Motor Industry Federation

(RMI) im Vereinigten Königreich an einem ISO-konformen, geräteunabhängigen

Testverfahren zur Bewertung des Batteriezustands, das vergleichbare Ergebnisse

über verschiedene Prüfgeräte und Fahrzeugtypen hinweg liefern soll. Darüber

hinaus kooperiert Solera mit europäischen Wirtschaftshochschulen, der Stanford

University und weiteren akademischen Einrichtungen, um die Forschung in den

Bereichen künstliche Intelligenz und Datenwissenschaft voranzutreiben - unter

anderem zur Restwertbewertung, zur Reparaturfähigkeit von Fahrzeugen und in

weiteren Schlüsselbereichen. Für chinesische NEV-Hersteller kann die Kombination

aus den globalen operativen Kapazitäten von Solera und seiner Erfahrung bei der

Mitgestaltung internationaler Standards dazu beitragen, die Zeit zu verkürzen,

die für den Aufbau wichtiger Kompetenzen in ausländischen Märkten erforderlich

ist. Dazu zählen unter anderem das Versicherungsgeschäft,

Reparaturdienstleistungen und das Restwertmanagement für Gebrauchtfahrzeuge.

Dies kann chinesische Hersteller dabei unterstützen, ihre globale Expansion zu

beschleunigen.

Im Vorfeld der Gespräche besichtigte die Solera-Delegation in Begleitung von

Herrn Zhao Shuai von CATARC die Technologieausstellungshalle, das

Forschungszentrum für Informationssicherheit, das Komponentenlabor, das Labor

für intelligentes Fahren sowie das Labor für intelligente vernetzte Fahrzeuge

von CATARC. Die Delegation bekundete dabei ihren tiefen Respekt für die

langjährige Geschichte von CATARC und dessen bedeutende Beiträge zur Entwicklung

der chinesischen Automobilindustrie.

?Das Modell, das wir Herstellern von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben für

den Eintritt in internationale Märkte anbieten, basiert auf demselben bewährten

Ansatz, den wir bereits erfolgreich für Automobilhersteller umgesetzt haben und

der sich in zahlreichen Märkten wiederholt bewährt hat. Dabei ist die

Konformität von Anfang an gewährleistet", erklärte das Unternehmen. Solera

unterhält derzeit vielfältige Geschäftsbeziehungen zu mehr als 200

Automobilherstellern weltweit und verfügt über direkt lizenzierte Daten von mehr

als 90 % der Automobilhersteller.

Über Solera

Solera ist der weltweit führende Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und

Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Mit vier

Geschäftsbereichen - Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparaturen, Fahrzeuglösungen und

Flottenlösungen - bündelt Solera führende Marken aus dem gesamten Ökosystem des

Fahrzeuglebenszyklus, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs,

LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi und Autodata sowie weitere

Marken. Solera betreut mehr als 280.000 Kunden und Partner in über 120 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.solera.com (http://www.solera.com/).

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mediainquiry@solera.com (mailto:mediainquiry@solera.com)

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