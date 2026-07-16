GNW-News: Space Environment Technologies und Envir unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den USA und Griechenland im...

^PACIFIC PALISADES, Kalifornien sowie FOLEGANDROS, Griechenland, July 16, 2026

(GLOBE NEWSWIRE) -- Space Environment Technologies (?SET"), ein US-

amerikanischer Entwickler von Modellen, Instrumenten und operativen

Datenprodukten für Weltraumwetter und Weltraumphysik, und Envir E.E. (? Envir"),

ein griechisches Umweltforschungs- und Beratungsunternehmen, gaben heute

bekannt, dass sie am 13. Juli 2026 eine Absichtserklärung (Memorandum of

Understanding, MOU) unterzeichnet haben, mit der ein Rahmen für eine gemeinsame

Zusammenarbeit zwischen den USA und Griechenland geschaffen wird, um

Umweltsysteme, die den erdnahen Weltraum, die Atmosphäre sowie terrestrische und

marine Ökosysteme umfassen und die Lebensqualität auf der Erde beeinflussen,

besser zu charakterisieren.

Im Rahmen der Absichtserklärung wollen SET und Envir gemeinsame

wissenschaftliche Forschungen zur Wechselwirkung zwischen Weltraumwetter,

atmosphärischen Bedingungen sowie terrestrischen und marinen Umweltsystemen

durchführen; wissenschaftliche und technische Daten sowie Methoden austauschen;

gemeinsam Forschungsanträge erarbeiten und bei US-amerikanischen, griechischen

und europäischen Förderinstitutionen einreichen sowie Fördermöglichkeiten

nutzen, wie sie beispielsweise im Rahmen der Programme der Europäischen

Weltraumorganisation und des EU-Programms?Horizont" angeboten werden; bei

Missionskonzepten, Instrumentierung und Messkampagnen zusammenarbeiten; sowie

die gegenseitige wissenschaftliche und technische Beratung, gemeinsame

Veröffentlichungen und den Personalaustausch fördern.

Der Vertrag baut auf den sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen auf: SET

ist in den Bereichen Entscheidungshilfen zur Strahlungsbewertung, Modellierung

der atmosphärischen Dichte und des Satellitenwiderstands, Entwicklung von UAVs

für den Einsatz in großer Höhe sowie Instrumente zur Minderung von

Weltraumwetterrisiken tätig, die von Regierungsbehörden, wissenschaftlichen

Einrichtungen und kommerziellen Weltraummissionen genutzt werden; Envir ist

hingegen in den Bereichen Umweltverträglichkeitsprüfung, ökologische und

ornithologische Studien, Lebensraumüberwachung sowie der Erhebung terrestrischer

und mariner Umweltdaten in ganz Griechenland und darüber hinaus tätig.

?Die Weltraumumgebung, die Atmosphäre und die Ökosysteme der Erde sind eng

miteinander verbunden, und um eines davon zu verstehen, muss man alle

verstehen", erklärt W. Kent Tobiska, Präsident von SET.?Diese Zusammenarbeit

mit Envir ermöglicht es uns, die Weltraumwetter- und Atmosphärenforschung mit

Fachwissen aus den Bereichen Land- und Meeresumwelt zu verbinden. Dadurch

wiederum wird die Fähigkeit beider Organisationen gestärkt, jene Systeme zu

charakterisieren, die letztlich die Lebensqualität auf der Erde beeinflussen."

?Envir ist stolz darauf, diese Partnerschaft mit SET offiziell zu besiegeln", so

Dimitris Voulgaris, Director von Envir.?Die Bündelung unserer Kompetenzen in

den Bereichen Umweltüberwachung und -bewertung mit dem Fachwissen von SET in den

Bereichen Weltraumwetter und Atmosphäre eröffnet neue Möglichkeiten für

gemeinsame Forschungsprojekte und Fördermöglichkeiten, die keine der beiden

Organisationen allein verfolgen könnte."

Über Space Environment Technologies

Space Environment Technologies (SET) entwickelt führende Modelle, Instrumente

und operative Datenströme im Bereich der Weltraumphysik, die den Vorstoß des

Menschen in den Weltraum ermöglichen, und unterstützt damit Regierungsbehörden,

wissenschaftliche Einrichtungen sowie kommerzielle Weltraummissionen weltweit.

Erfahren Sie mehr unter https://spacewx.com.

Über Envir

Envir E.E. ist ein griechisches Umweltberatungsunternehmen, das

Umweltverträglichkeitsprüfungen, ökologische und ornithologische Studien, die

Überwachung von Lebensräumen sowie die Erhebung und Analyse von Umweltdaten für

Land- und Meeresprojekte sowie Projekte im Bereich erneuerbarer Energien in

Griechenland und im Ausland anbietet. Erfahren Sie mehr unter https://envir.gr.

Medienkontakte

Space Environment Technologies Envir E.E.

Kathy Leroux, Pressekontakt Dimitris Voulgaris, Pressekontakt

contracts@spacewx.com info@envir.gr

207-451-3433 (+30) 210 440 4006

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