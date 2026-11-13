GNW-News: Space42 erzielt in den ersten neun Monaten 2026 hervorragende Ergebnisse

^* Der Umsatz steigt um 11 %, das normalisierte EBITDA um 30 %

* Der Umsatz im Bereich Smart Solutions wächst um 16 %; damit erzielt der

Bereich bereits das zweite Quartal in Folge ein profitables Wachstum

* Der Bereich Space Services verzeichnet sein bislang stärkstes

Neunmonatsergebnis

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Space42, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges, KI-gestütztes

SpaceTech-Unternehmen mit globaler Präsenz, hat heute seine konsolidierten

Finanzergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres 2026 bekannt gegeben. Das

Unternehmen ist an der Abu Dhabi Securities Exchange unter dem Börsenkürzel

SPACE42 (ISIN: AEE01122B228) notiert.

Space42 erzielte in den ersten neun Monaten bis zum 30. September 2026 ein

herausragendes Ergebnis: Der Umsatz stieg zweistellig, während sich die

Rentabilität deutlich verbesserte. Gleichzeitig trieb das Unternehmen die

Implementierung seiner vier strategischen Säulen weiter voran.

Der Konzern erwirtschaftete einen Umsatz von 404 Millionen US-Dollar und damit

11 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Beide Geschäftsbereiche, Space

Services und Smart Solutions, verzeichneten ein kräftiges Wachstum. Dazu trug

insbesondere die kontinuierliche Bereitstellung skalierbarer Dual-Use-

Anwendungen bei.

Space Services realisierte einen Rekordumsatz von 340 Millionen US-Dollar, was

einem Plus von 11 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Treiber dieser

Entwicklung war vor allem das robuste Regierungsgeschäft. Dazu zählt auch der am

1. Juli 2025 in Kraft getretene, 15-jährige Kapazitätsdienstleistungsvertrag im

Wert von 700 Millionen US-Dollar, der nach dem erfolgreichen Start des

Satelliten Thuraya-4 wirksam wurde. Der Geschäftsbereich ist weiterhin auf Kurs,

2026 sein bislang bestes Jahresergebnis zu erzielen.

Der Geschäftsbereich Smart Solutions verzeichnete im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum eine Umsatzsteigerung von 16 %. Maßgeblich dazu beigetragen

hat die wachsende Nachfrage staatlicher Stellen nach Geospatial Intelligence und

Lagebildern, die durch entsprechende staatliche Anforderungen zusätzlich

verstärkt wurde.

Der Konzern erzielte ein normalisiertes EBITDA von 194 Millionen US-Dollar. Dies

entspricht einem Anstieg von 30 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einer

hervorragenden EBITDA-Marge von 48 %. Die Entwicklung ist insbesondere auf die

erfolgreiche Trendwende im Geschäftsbereich Smart Solutions und dessen Rückkehr

zu profitablem Wachstum zurückzuführen. Gleichzeitig gewinnt die strategische

Transformation des Unternehmens zunehmend an Dynamik.

Space42 verfügte weiterhin über eine solide Bilanz und schloss den

Berichtszeitraum mit einer verbesserten Liquiditätsposition von mehr als 1,3

Milliarden US-Dollar sowie einem Auftragsbestand von 6,2 Milliarden US-Dollar

ab. Das Unternehmen steht somit finanziell solide da und kann seine

strategischen Ziele umsetzen.

Im Berichtszeitraum setzte Space42 sein Aktienrückkaufprogramm erfolgreich fort.

Das Programm umfasst den Rückkauf von bis zu 2,5 % des ausgegebenen

Aktienkapitals; rund 37 % des vorgesehenen Volumens sind inzwischen umgesetzt.

Damit unterstreicht das Unternehmen sein Vertrauen in die langfristigen

Geschäftsaussichten und seine Überzeugung, dass der aktuelle Aktienkurs den

inneren Wert des Unternehmens nicht angemessen widerspiegelt.

Karim Michel Sabbagh, Geschäftsführer von Space42, erklärte:

?Space42 hat erneut hervorragende Ergebnisse erzielt: Beide Geschäftsbereiche

verzeichneten in den ersten neun Monaten ein zweistelliges Umsatzwachstum.

Maßgeblich dazu beigetragen haben das robuste Regierungsgeschäft, die steigende

Nachfrage nach Erdbeobachtung (EO) und Geodatenanalyse sowie die konsequente

Umsetzung unserer Strategie.

Space Services verzeichnete ein Rekordergebnis, während Smart Solutions seine

Transformation zu programmatischen Dual-Use-Projekten mit höherer Wertschöpfung

weiter vorantrieb. Dabei konzentriert sich der Geschäftsbereich auf seine

Kernkompetenzen in den Bereichen EO und Geodatenanalyse.

Im Berichtszeitraum verfolgte Space42 seine Strategie konsequent weiter. Ein

wichtiger Meilenstein war dabei der Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung

mit Viasat zur gemeinsamen Gründung von Equatys. Damit schaffen die Unternehmen

die erste gemeinsame Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die globale

Direct-to-Device-Dienste und fortschrittliche MSS-Konnektivität ermöglichen

soll."

Umsetzung der Strategie auf Basis von vier Säulen und sektoralen Schwerpunkten

Hochwertige Geodaten - global

* Die Satelliten Foresight-3, Foresight-4 und Foresight-5 wurden im

Berichtszeitraum in Betrieb genommen. Ihre Bilddaten werden inzwischen

kommerziell für zahlreiche Dual-Use-Anwendungen genutzt und stärken damit

die programmatischen Fähigkeiten des Geschäftsbereichs Smart Solutions

weiter

* Mira Aerospace hat gemeinsam mit Telespazio Ibérica die Überwachung von

Waldbränden in Spanien mithilfe der HAPS-Plattform ApusNeo18 aufgenommen.

Damit demonstriert das Unternehmen seine Fähigkeit zur Echtzeitüberwachung

und treibt zugleich die Entwicklung von Anwendungen für den

Katastrophenschutz voran

KI-gestützte Geospatial-Intelligence-Plattformen und -Dienste - global

* Die GIQ-Plattform wurde kontinuierlich weiterentwickelt. Im Mittelpunkt

standen dabei die Verbesserung der Sicherheitsfunktionen, die Integration

von Daten aus unterschiedlichen Quellen und der Ausbau der Wetteranwendung.

Auch die Weiterentwicklung der GIX-Plattform wurde konsequent vorangetrieben

Nicht-terrestrische Netzwerkdienste - global

* Der Betrieb von Thuraya-4 wurde weiter ausgebaut und das

Dienstleistungsangebot in ganz Südafrika erweitert. Gleichzeitig wurden

Thuraya-4-kompatible Smart-Geräte von Drittanbietern eingeführt. Damit

demonstriert Space42 das Potenzial seines Satellitennetzwerks, Sprach- und

SMS-Dienste für ein breiteres Spektrum an Endgeräten bereitzustellen

* Space42 und Viasat unterzeichneten eine verbindliche Vereinbarung zur

gemeinsamen Gründung von Equatys. Damit schaffen sie die erste gemeinsame

Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die globale Direct-to-

Device-Dienste und fortschrittliche MSS-Konnektivität ermöglichen soll

* Terrestar Solutions schloss sich Equatys an und erweitert damit die

gemeinsame Satelliteninfrastruktur für globale Direct-to-Device-Dienste und

fortschrittliche MSS-Konnektivität, wobei die nationale Souveränität gewahrt

bleibt

Sichere Konnektivität - regional

* Die Arbeiten an den Satellitenprogrammen?Al Yah 4" und?Al Yah 5" wurden

planmäßig fortgesetzt. Das Programm liegt weiterhin im Budgetrahmen und ist

durch einen 17-jährigen Regierungsvertrag im Wert von 5,1 Milliarden US-

Dollar abgesichert

* Auch die Entwicklung von LEO-/MEO-Breitbandlösungen für Dual-Use-Anwendungen

im Rahmen einer Multi-Orbit-Strategie wurde weiter vorangetrieben. Diese

sollen die Satelliten?Al Yah 4" und?Al Yah 5" ergänzen. Durch die

Integration von latenzarmer NGSO-Konnektivität soll die sichere

Kommunikation weiter verbessert werden

Autonome Mobilität als sektoraler Schwerpunkt - regional

* Space42 unterzeichnete seine erste kommerzielle Vereinbarung mit Autonomous

A2Z, einem führenden südkoreanischen Unternehmen für autonomes Fahren . Ziel

ist es, den Einsatz autonomer Mobilitätslösungen der Stufe 4 in den

Vereinigten Arabischen Emiraten voranzutreiben. Dazu werden die Kompetenzen

von Space42 in den Bereichen KI, Geodaten und Konnektivität mit der

Technologie für autonomes Fahren von Autonomous A2Z kombiniert

Financial Highlights

Metric Result

Revenue USD 404 million (11% YoY)

Normalized EBITDA USD 194 million, (30% YoY) with 48% margin

Net Profit USD 49 million, (31% YoY) with 12% margin

Cash CapEx USD 134 million

Cash / Short-Term Deposits USD 1.3 billion

Negative Net Debt USD 747 million

Net Leverage Ratio -2.8x

Contracted Future Revenues USD 6.2 billion

Die vollständigen Finanzinformationen stehen im Bereich?Investor Relations" auf

der Website von Space42 unter www.space42.ai/en/investor-relations

(http://www.space42.ai/en/investor-relations) zur Verfügung.

Hinweis

Das normalisierte EBITDA entspricht dem Ergebnis aus fortgeführten

Geschäftsbereichen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte sowie dem anteiligen Ergebnis von nach der Equity-

Methode bilanzierten Beteiligungen. Es wird um wesentliche einmalige Effekte

bereinigt, um die zugrunde liegende Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer

Basis darzustellen.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen mit globaler Präsenz. Das

Unternehmen vereint Satellitenkommunikation und Geospatial Intelligence, um aus

dem Weltraum neue Perspektiven auf die Erde zu eröffnen. Das Unternehmen ist in

zwei Geschäftsbereichen tätig. Space Services betreibt eine Flotte

geostationärer Satelliten, darunter das Thuraya-Mobilfunknetz, und bietet damit

sichere Verbindungen zu Land, zu Wasser und in der Luft in mehr als 120 Ländern.

Smart Solutions betreibt eine SAR-Konstellation (Synthetic Aperture Radar) in

der erdnahen Umlaufbahn, die 90 % der Weltbevölkerung abdeckt, und nutzt

künstliche Intelligenz, um aus diesen Bilddaten verwertbare Erkenntnisse zu

gewinnen. Space42 unterstützt Behörden und Unternehmen in den Bereichen

Verteidigung und Sicherheit, Energie, Umweltschutz sowie autonome Mobilität. Zu

den Hauptaktionären zählen G42, Mubadala und die International Holding Company

(IHC).

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai (http://www.space42.ai/);

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Anfragen von Investoren werden unter ir@space42.ai (mailto:ir@space42.ai)

entgegengenommen.

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