GNW-News: Space42 und Autonomous A2Z unterzeichnen Vertrag über 7 Millionen US-Dollar zur Einführung autonomer Mobilitätslösungen in den Vereinigten Arabisch...

^* Erster kommerzieller Vertrag baut auf der Partnerschaft der Unternehmen auf,

um den Einsatz von KI im Verkehrssektor voranzutreiben

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, und SEOUL, Südkorea, Aug. 11, 2026

(GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (https://space42.ai/en/lp/index.html) (ADX:

SPACE42), das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige, KI-gestützte

SpaceTech-Unternehmen, und Autonomous A2Z (A2Z), Südkoreas führendes Unternehmen

im Bereich autonomes Fahren , haben einen Vertrag im Wert von 7 Millionen US-

Dollar unterzeichnet, um Mobilitätslösungen der Stufe 4 in den Vereinigten

Arabischen Emiraten einzuführen. Dies ist der erste geschäftliche Vertrag im

Rahmen der umfassenderen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen. Es

handelt sich um einen direkten Liefervertrag, der unabhängig von dem im Jahr

2025 angekündigten Joint Venture (https://space42.ai/en/press-

release/2025/space42-and-autonomous-a2z-establish-joint-venture/) zur Förderung

der langfristigen Kommerzialisierung intelligenter Mobilitätslösungen in den

Vereinigten Arabischen Emiraten ist.

Der Vertrag verbindet die bewährte Technologie von A2Z für autonomes Fahren der

Stufe 4 mit den Kompetenzen von Space42 in den Bereichen KI, Geodaten und

Konnektivität. Für A2Z stellt dieser Meilenstein einen bedeutenden Schritt in

seiner internationalen Expansionsstrategie dar, durch den die in Korea

entwickelte Technologie für autonomes Fahren auf einen der weltweit am

schnellsten wachsenden Märkte für intelligente Mobilität gebracht wird. Für

Space42 bedeutet dies einen Fortschritt bei der branchenbezogenen Priorität des

Unternehmens, den sicheren und zuverlässigen Betrieb fahrerloser Fahrzeuge in

großem Maßstab zu ermöglichen.

Hasan Al Hosani, CEO von Smart Solutions bei Space42, erklärte:?Autonome

Mobilität ist eine entscheidende Infrastruktur für die Entwicklung von Smart

Cities. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben die Voraussetzungen für die

Integration in den Alltagsverkehr geschaffen, und unser Ziel ist es, dieses

Bestreben in einen zuverlässigen Dienst umzusetzen, der Menschen nahtlos

befördert und dabei den weltweit höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Die

Zusammenarbeit mit A2Z bringt uns der Etablierung eines Modells näher, das den

Vereinigten Arabischen Emiraten zugutekommt und den sich wandelnden

Transportanforderungen des Marktes gerecht wird."

Han Ji-hyung, CEO von Autonomous A2Z, erklärte:?Dieser Vertrag zeigt, dass die

in Korea entwickelte und erprobte Technologie für autonomes Fahren für den

internationalen Einsatz bereit ist. Gemeinsam mit Space42 freuen wir uns darauf,

bewährte Lösungen für autonome Mobilität in die Vereinigten Arabischen Emirate

zu bringen und auf globale Märkte zu expandieren."

Pilotprojekte mit Robo-Shuttle-Diensten unter Einsatz des?ROii" von A2Z sowie

weiterer modifizierter und nachgerüsteter autonomer Fahrzeuge werden

Betriebsversuchen und einer Bedarfsanalyse unterzogen; anschließend ist eine

Ausweitung auf den bedarfsorientierten Nahverkehr (DRT) und den Shuttlebetrieb

im Tourismusbereich vorgesehen. Die schrittweise Einführung wird wertvolle

Erkenntnisse aus dem realen Straßenbetrieb liefern, um das künftige Wachstum in

weiteren Anwendungsbereichen des Verkehrssektors zu unterstützen.

Unterstützung der Vision der Vereinigten Arabischen Emirate für intelligente

Mobilität

Das Projekt steht im Einklang mit der übergeordneten Vision der Vereinigten

Arabischen Emirate, den KI-gestützten Verkehr und die intelligente Mobilität im

Rahmen ihrer nationalen Strategie für intelligente Mobilität voranzutreiben. Das

Projekt baut zudem auf dem Portfolio an Mobilitätslösungen von Space42 auf,

darunter TXAI, ein autonomer Taxidienst, der seit Aufnahme des Betriebs im Jahr

2021 mehr als 600.000 Kilometer in 20.000 Fahrten zurückgelegt hat, ohne dass

dabei ein Unfall verzeichnet wurde.

Präsentation der südkoreanischen Technologie für autonomes Fahren auf der

internationalen Bühne

Der Vertrag stellt eines der größten internationalen Projekte von A2Z dar und

unterstreicht die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der südkoreanischen Technologie

für autonomes Fahren. Das Unternehmen hat in 13 Städten und Provinzen Koreas

Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen durchgeführt und betreibt 91 zugelassene

autonome Fahrzeuge mit einer kumulierten Fahrleistung von mehr als 1,02

Millionen Kilometern, wobei die Aktivitäten die Bereiche Softwareentwicklung,

Fahrzeugintegration, Fuhrparkbetrieb und Servicemanagement umfassen.

Diese Entwicklung ist das Ergebnis einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen

Korea und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die durch staatliche Initiativen

in den Bereichen Technologieentwicklung, Erprobung und Markteintritt unterstützt

wurde. Die kommerzielle Umsetzung erfolgte unter der Leitung von A2G (Autonomous

to Global), dem in Singapur ansässigen Joint Venture von A2Z und Kilsa Global.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation,

Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem

Weltraum zu beobachten. Space42 entstand im Jahr 2024 aus dem Zusammenschluss

von Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite ist das Unternehmen in

der Lage, auf die sich rasch wandelnden Anfordeurngen seiner Kunden aus den

Bereichen Regierung, Wirtschaft und Communities einzugehen. Das Unternehmen

gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions.

Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste

und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und

Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das

Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den

Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai (http://www.space42.ai);

folgen Sie uns auf LinkedIn: Space42. Bei Investorenanfragen wenden Sie sich

bitte an: ir@space42.ai (mailto:ir@space42.ai)

Über Autonomous A2Z

Autonomous A2Z wurde 2018 von vier ehemaligen Ingenieuren für autonomes Fahren

bei Hyundai Motor gegründet und ist Südkoreas führendes Unternehmen für Lösungen

im Bereich des autonomen Fahrens. Das Unternehmen betreibt mit 91 autonomen

Fahrzeugen den größten Fuhrpark in Südkorea und hat mit rund 1.020.000

Kilometern den landesweit längsten kumulierten Fahrrekord im Stadtverkehr

aufgestellt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen entwickelt A2Z eine Reihe von

Dienstleistungen für die Mobilität der Zukunft, darunter autonome Stadt-Shuttles

und intelligente Logistiklösungen, und ist damit führend bei der

Kommerzialisierung sicherer und effizienter Technologien für das autonome

Fahren. Im Jahr 2024 schloss A2Z die Entwicklung seines autonomen Fahrzeugs der

Stufe 4, ROii, ab und plant, im Jahr 2026 mit der Leistungszertifizierung und

-validierung zu beginnen, um den Weg für eine umfassende Kommerzialisierung zu

ebnen. Das Unternehmen baut seine Geschäftstätigkeit in Singapur, den

Vereinigten Arabischen Emiraten und Japan aktiv aus und treibt weiterhin

Innovationen im Bereich der nachhaltigen Mobilität voran - unter anderem durch

Initiativen wie Mobilitätsdienste zur Verbesserung der Verkehrsanbindung sowie

intelligente Logistiklösungen, die auf autonomer Fahrtechnologie basieren.

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