GNW-News: Space42 und Leonardo DRS unterzeichnen Absichtserklärung zur Weiterentwicklung von Missionssystemen der nächsten Generation für die nationale Siche...

^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

Space42, das in den VAE ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit

globaler Reichweite, hat eine Absichtserklärung mit Leonardo DRS unterzeichnet

Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Integration der Missionssysteme

von Leonardo DRS mit der sicheren Satellitenverbindung von Space42, um die

nationale Sicherheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stärken.

Im Rahmen der Absichtserklärung wird Leonardo DRS sein Fachwissen im Bereich der

C5ISR-Missionssysteme einbringen, während Space42 sichere, KI-gestützte

Satellitenkommunikation und?Beyond Line of Sight" (BLOS)-Konnektivität

bereitstellen wird. Gemeinsam werden die Unternehmen die gemeinsame Entwicklung

und Integration fortschrittlicher Einsatzfähigkeiten für die VAE untersuchen.

?Für Space42 ist es eine strategische Priorität, als vertrauenswürdiger

Marktführer im Bereich sicherer Konnektivität anerkannt zu werden, da wir den

Maßstab für ausfallsichere, einsatzbereite Netzwerke setzen", so Ahmed AlMehrzi,

Chief Commercial Officer - Government bei Space42.?Durch die Kombination

unserer eigenen Satelliteninfrastruktur und unserer KI-gestützten

Kommunikationsfähigkeiten mit den fortschrittlichen Missionssystemen von

Leonardo DRS stärken wir die gesicherte Kommunikation, die das nationale

Sicherheitsökosystem der VAE voranbringt."

?Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem

Engagement, die Prioritäten der nationalen Sicherheit der VAE mit bewährten,

fortschrittlichen integrierten Fähigkeiten zu unterstützen, die den Erfolg von

Einsätzen in der sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft von heute

ermöglichen", so Denny Crumley, Senior Vice President & General Manager des

Geschäftsbereichs Land Electronics bei Leonardo DRS.?Wir sind stolz darauf,

gemeinsam mit Space42 Teil dieser Chance zu sein, während wir unser

internationales Geschäft mit strategischen Partnern auf der ganzen Welt weiter

ausbauen."

Da Einsätze im Bereich der nationalen Sicherheit immer komplexer und stärker

vernetzt werden, benötigen die Streitkräfte integrierte Einsatzsysteme, sichere

Satellitenkommunikation und einen ständigen Überblick über die Lage. Leonardo

DRS bietet internationalen Partnern bewährtes Know-how bei der Entwicklung und

Integration robuster, leistungsstarker C5ISR-Technologien und einsatzkritischer

Fahrzeugelektronik. Ergänzend dazu bietet Space42 eigenständige

Satellitenkommunikation und Weltraumdienste an, die sichere Konnektivität über

terrestrische Netzwerke hinaus ermöglichen und so fundierte Entscheidungsfindung

und operative Widerstandsfähigkeit in den VAE unterstützen.

Leonardo DRS ist ein bewährter Anbieter von fortschrittlichen

Einsatzmanagementsystemen, Netzwerk-Computing-Lösungen und

Fahrzeugintegrationslösungen für das US-Militär und verbündete Streitkräfte

weltweit. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung

bewährter, leistungsstarker taktischer Computer, Smart-Displays, KI-gestützter

Verarbeitungslösungen sowie integrierter C4/C5/C6ISR-Lösungen, die die kognitive

Belastung von Kommandanten und Besatzungen in komplexen Sicherheitsumgebungen

verringern. Die Systeme sind darauf ausgelegt, ein Lagebild in Echtzeit zu

liefern, sind skalierbar, plattformunabhängig und unterstützen offene

Architekturen.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation,

Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem

Weltraum zu beobachten. Space42 entstand 2024 aus der erfolgreichen Fusion von

Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite kann das Unternehmen auf die

sich rasch wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden in Behörden, Unternehmen und

Gemeinden eingehen. Space42 gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space

Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-

Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions

integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um

Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die

operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala

und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai; folgen Sie uns auf X:

@space42ai

Über Leonardo DRS

Leonardo DRS, Inc. (Nasdaq: DRS) ist führend in der Entwicklung und

Bereitstellung bahnbrechender Verteidigungstechnologien für Kunden aus dem US-

Militär und den Streitkräften der Verbündeten. Das Unternehmen ist spezialisiert

auf Hochleistungssensorik, Netzwerk-Computing, Kraftschutz sowie Lösungen für

die Stromversorgung und den Antrieb, die speziell auf die anspruchsvollsten

Einsatzanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter

www.LeonardoDRS.com (http://www.leonardodrs.com/).

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