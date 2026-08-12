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12.08.2026 21:12:38
GNW-News: Space42 und Leonardo DRS unterzeichnen Absichtserklärung zur Weiterentwicklung von Missionssystemen der nächsten Generation für die nationale Siche...
^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Aug. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --
Space42, das in den VAE ansässige, KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit
globaler Reichweite, hat eine Absichtserklärung mit Leonardo DRS unterzeichnet
Die Vereinbarung schafft einen Rahmen für die Integration der Missionssysteme
von Leonardo DRS mit der sicheren Satellitenverbindung von Space42, um die
nationale Sicherheit in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu stärken.
Im Rahmen der Absichtserklärung wird Leonardo DRS sein Fachwissen im Bereich der
C5ISR-Missionssysteme einbringen, während Space42 sichere, KI-gestützte
Satellitenkommunikation und?Beyond Line of Sight" (BLOS)-Konnektivität
bereitstellen wird. Gemeinsam werden die Unternehmen die gemeinsame Entwicklung
und Integration fortschrittlicher Einsatzfähigkeiten für die VAE untersuchen.
?Für Space42 ist es eine strategische Priorität, als vertrauenswürdiger
Marktführer im Bereich sicherer Konnektivität anerkannt zu werden, da wir den
Maßstab für ausfallsichere, einsatzbereite Netzwerke setzen", so Ahmed AlMehrzi,
Chief Commercial Officer - Government bei Space42.?Durch die Kombination
unserer eigenen Satelliteninfrastruktur und unserer KI-gestützten
Kommunikationsfähigkeiten mit den fortschrittlichen Missionssystemen von
Leonardo DRS stärken wir die gesicherte Kommunikation, die das nationale
Sicherheitsökosystem der VAE voranbringt."
?Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem
Engagement, die Prioritäten der nationalen Sicherheit der VAE mit bewährten,
fortschrittlichen integrierten Fähigkeiten zu unterstützen, die den Erfolg von
Einsätzen in der sich ständig verändernden Bedrohungslandschaft von heute
ermöglichen", so Denny Crumley, Senior Vice President & General Manager des
Geschäftsbereichs Land Electronics bei Leonardo DRS.?Wir sind stolz darauf,
gemeinsam mit Space42 Teil dieser Chance zu sein, während wir unser
internationales Geschäft mit strategischen Partnern auf der ganzen Welt weiter
ausbauen."
Da Einsätze im Bereich der nationalen Sicherheit immer komplexer und stärker
vernetzt werden, benötigen die Streitkräfte integrierte Einsatzsysteme, sichere
Satellitenkommunikation und einen ständigen Überblick über die Lage. Leonardo
DRS bietet internationalen Partnern bewährtes Know-how bei der Entwicklung und
Integration robuster, leistungsstarker C5ISR-Technologien und einsatzkritischer
Fahrzeugelektronik. Ergänzend dazu bietet Space42 eigenständige
Satellitenkommunikation und Weltraumdienste an, die sichere Konnektivität über
terrestrische Netzwerke hinaus ermöglichen und so fundierte Entscheidungsfindung
und operative Widerstandsfähigkeit in den VAE unterstützen.
Leonardo DRS ist ein bewährter Anbieter von fortschrittlichen
Einsatzmanagementsystemen, Netzwerk-Computing-Lösungen und
Fahrzeugintegrationslösungen für das US-Militär und verbündete Streitkräfte
weltweit. Das Unternehmen ist ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung
bewährter, leistungsstarker taktischer Computer, Smart-Displays, KI-gestützter
Verarbeitungslösungen sowie integrierter C4/C5/C6ISR-Lösungen, die die kognitive
Belastung von Kommandanten und Besatzungen in komplexen Sicherheitsumgebungen
verringern. Die Systeme sind darauf ausgelegt, ein Lagebild in Echtzeit zu
liefern, sind skalierbar, plattformunabhängig und unterstützen offene
Architekturen.
Über Space42
Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten
ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation,
Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem
Weltraum zu beobachten. Space42 entstand 2024 aus der erfolgreichen Fusion von
Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite kann das Unternehmen auf die
sich rasch wandelnden Bedürfnisse seiner Kunden in Behörden, Unternehmen und
Gemeinden eingehen. Space42 gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space
Services und Smart Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Upstream-
Satellitenbetrieb für feste und mobile Satellitendienste. Smart Solutions
integriert die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um
Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die
operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala
und IHC.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai; folgen Sie uns auf X:
@space42ai
Über Leonardo DRS
Leonardo DRS, Inc. (Nasdaq: DRS) ist führend in der Entwicklung und
Bereitstellung bahnbrechender Verteidigungstechnologien für Kunden aus dem US-
Militär und den Streitkräften der Verbündeten. Das Unternehmen ist spezialisiert
auf Hochleistungssensorik, Netzwerk-Computing, Kraftschutz sowie Lösungen für
die Stromversorgung und den Antrieb, die speziell auf die anspruchsvollsten
Einsatzanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter
www.LeonardoDRS.com (http://www.leonardodrs.com/).
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MEDIENKONTAKT
Space42-Kommunikationsteam - media@space42.ai
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dc7b26da-b9d2-4fdc-b09b-
f1663bc011a4
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