GNW-News: Space42 und Telespazio Ibérica starten in Spanien Überwachung von Waldbränden mit Hilfe von Hochflugsystemen

^* Der?ApusNeo18" von Mira Aerospace, einer Tochtergesellschaft von Space42,

übertrug Video- und Bildmaterial in Echtzeit und demonstrierte damit das

Potenzial für die Erkennung und Überwachung von Waldbränden in Spanien

* Der Testflug der Mission erreichte eine Höhe von etwa 16.000 Fuß und dauerte

29 Stunden, womit zwei HAPS-Flugrekorde in Europa aufgestellt wurden

* Die Mission schreitet von der anfänglichen Flugvalidierung in Europa hin zu

einem dauerhaften Einsatz im Katastrophenschutz voran

FUERTEVENTURA, Spanien, Sept. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mira Aerospace, die

auf High-Altitude-Platform-Systems (HAPS) spezialisierte Tochtergesellschaft

von Space42 (https://space42.ai/en/lp/index.html) (ADX: SPACE42), einem in den

Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen, KI-gestützten SpaceTech-Unternehmen,

und Telespazio Ibérica, ein Unternehmen der Leonardo Space-Gruppe, haben den

Start einer Mission zur Überwachung von Waldbränden in Spanien bekanntgegeben.

Beim ersten Flug der Mission startete das HAPS-Modell?ApusNeo18" vom?Canarias

Stratoport for HAPS & UAS" auf der Insel Fuerteventura im Rahmen des ISSEC-

Projekts, das vom Technologiepark Fuerteventura gefördert wird. Der Flug, der

29 Stunden dauerte und eine Höhe von etwa 16.000 Fuß erreichte, stellte zwei

europäische HAPS-Rekorde auf und lieferte Live-Videomaterial sowie

hochauflösende Bilder von elektrooptischen und Infrarotsensoren.

Nachdem der Flug das Potenzial des HAPS-Modells zur Unterstützung der Erkennung

und Bekämpfung von Waldbränden erfolgreich unter Beweis gestellt hat, wird im

Laufe des Oktobers eine Flugkampagne mit mehreren Flügen folgen. Im Rahmen des

Programms werden die Einsatzhöhen schrittweise in Richtung Stratosphäre erhöht

und die Flugreichweite erweitert, mit dem Ziel, Gran Canaria zu erreichen.

Khaled Al Marzooqi, CEO von Mira Aerospace, Space42, erklärt:?Als Unternehmen

mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten spiegeln die von uns in Europa

aufgestellten HAPS-Flugrekorde sowohl unsere fortschrittlichen Fähigkeiten in

der Erdbeobachtung als auch das starke Vertrauensverhältnis wider, das wir für

die erfolgreiche Umsetzung wichtiger internationaler Projekte aufgebaut haben.

Im Rahmen der laufenden Mission wird ApusNeo18 in den Dauereinsatz überführt,

wobei eine kontinuierliche Überwachung mit der Echtzeit-Datenübertragung an

Telespazio Ibérica kombiniert wird, wodurch ein klarerer Überblick über die sich

entwickelnden Bedingungen geboten wird. Im Einklang mit dem Ziel von Space42,

der bevorzugte Partner für hochwertige Geodaten zu werden, werden diese Flüge

die bestehenden Satelliten-, Luft- und Bodendaten ergänzen, um die

Katastrophenhilfe zu verbessern."

Carlos Fernández de la Peña, CEO von Telespazio Ibérica, erklärt:?Diese beiden

Meilensteine zeigen, wie sich die HAPS-Technologie von der Flugvalidierung hin

zu zunehmend dauerhaften und einsatzfähigen Missionen weiterentwickelt. Diese

Kampagne stärkt die Rolle von Telespazio Ibérica bei der Entwicklung neuer Luft-

und Raumfahrtkapazitäten in Europa und eröffnet neue Möglichkeiten zur

Verbesserung der Prävention, Überwachung und Bekämpfung von Waldbränden."

Weiterentwicklung der HAPS-Tests

Diese Mission baut auf den früheren Tests des ApusNeo18

(https://space42.ai/en/press-release/2025/mira-aerospace-x-telespazio/) für

Telespazio Ibérica auf, den ersten ihrer Art im Rahmen einer zivilen

Betriebsgenehmigung in Europa. Die Flüge finden entsprechend den Anforderungen

statt und unterliegen weiterhin den Genehmigungen, den Wetterbedingungen sowie

der Verfügbarkeit des Luftraums. Der Einsatz erfolgt zu einem entscheidenden

Zeitpunkt für die Waldbrandsaison 2026 in Spanien. Nach Angaben des spanischen

Ministeriums für ökologischen Wandel und demografische Herausforderungen

(https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/biodiversidad/temas/incendios-

forestales/estimacion_provisional.html) haben Waldbrände bis zum 17. August mehr

als 265.635 Hektar Waldfläche zerstört; bislang wurden 42 große Waldbrände

registriert.

Überwachung von Waldbränden aus der Stratosphäre

ApusNeo18 ist ein solarbetriebenes HAPS, das für den Einsatz in

stratosphärischen Höhen konzipiert ist und Erdbeobachtungsnutzlasten

transportiert. HAPS, das sich zwischen der konventionellen Luftfahrt und

Satelliten positioniert, ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung eines

bestimmten Gebiets und bietet gleichzeitig die Flexibilität, Sensoren

einzusetzen, die auf die jeweiligen Anforderungen der einzelnen Missionen

zugeschnitten sind. Bei der Bekämpfung von Waldbränden bietet diese Fähigkeit

eine zusätzliche Ebene für Echtzeitinformationen, die die bestehenden

satellitengestützten, luftgestützten und bodengestützten Systeme ergänzt.

Das Projekt leistet einen Beitrag zum ISSEC-Programm, das Teil des

Biodiversitätsprojekts ist, welches aus regionalen Mitteln der Regierung der

Kanarischen Inseln sowie aus Mitteln des europäischen Programms

?NextGenerationEU" im Rahmen des Wiederaufbau- und Resilienzmechanismus (RRM)

unter Komponente 17 des Plans für Wiederaufbau, Transformation und Resilienz

(PRTR) der spanischen Regierung finanziert wird.

Über Space42

Space42 (ADX: SPACE42) ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten

ansässiges, KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen, das Satellitenkommunikation,

Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz kombiniert, um die Erde aus dem

Weltraum zu beobachten. Space42 entstand im Jahr 2024 aus dem Zusammenschluss

von Bayanat und Yahsat. Dank seiner globalen Reichweite ist das Unternehmen in

der Lage, auf die sich rasch wandelnden Anforderungen seiner Kunden aus den

Bereichen Regierung, Wirtschaft und Communities einzugehen. Das Unternehmen

gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart Solutions.

Space Services konzentriert sich auf den Upstream-Satellitenbetrieb für feste

und mobile Satellitendienste. Smart Solutions integriert die Erfassung und

Verarbeitung von Geodaten mit KI, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das

Lagebewusstsein zu verbessern und die operative Effizienz zu steigern. Zu den

Hauptaktionären gehören G42, Mubadala und IHC.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai (http://www.space42.ai/);

folgen Sie uns auf LinkedIn: Space42. Bei Investorenanfragen wenden Sie sich

bitte an: ir@space42.ai (mailto:ir@space42.ai)

Über Telespazio Ibérica

Telespazio Ibérica ist die spanische Tochtergesellschaft von Telespazio, dem

Joint Venture von Leonardo und Thales und einem der weltweit führenden Anbieter

von Satellitendiensten. Das Unternehmen ist in Spanien führend in den Bereichen

Geoinformation und Satellitennavigation und verfügt über mehr als 35 Jahre

Erfahrung sowie einen ausgezeichneten Ruf in diesen Branchen. Zudem nimmt es

eine Vorreiterrolle in Bereichen ein, die von der Konzeption und Entwicklung von

Raumfahrtsystemen bis hin zur Abwicklung von Startdiensten und der Steuerung von

Satelliten im Orbit reichen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen

Dienstleistungen in den Bereichen Erdbeobachtung, Kommunikation, Navigation,

Satellitenortung und wissenschaftliche Programme an und setzt sich nachdrücklich

dafür ein, der Gesellschaft die Vorteile dieser Technologien zugutekommen zu

lassen.

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