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15.09.2026 01:37:38
GNW-News: Space42 und Viasat unterzeichnen verbindliche Vereinbarung zur Gründung von Equatys: erste gemeinsame Plattform für Weltraum- und Bodeninfrastruktu...
^* Finanzierungszusage: Die Unterzeichnung der verbindlichen Vereinbarung sieht
Eigenkapitalzusagen von Space42 und Viasat als erste Gründungspartner von
Equatys in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mrd. USD vor
* Fortschritt des Programms: Die gleichzeitige Unterzeichnung einer
Vereinbarung zur Aufstockung der Finanzierung beschleunigt die
Programmentwicklung der ersten Satellitenkonstellation; die erste Tranche
der skalierbaren Konstellation soll mit der Gründung von Equatys beauftragt
werden, wobei Viasat als technologischer Hauptauftragnehmer vorgesehen ist
* Strategische Differenzierung: Equatys soll Wahlmöglichkeiten und
Interoperabilität ermöglichen und teilnehmenden globalen, regionalen und
nationalen Raumfahrtbetreibern, die lizenzierte Frequenzen für mobile
Satellitendienste (MSS) und/oder Frequenzen für die ergänzende
Weltraumabdeckung (SCS) nutzen, überzeugende wirtschaftliche Vorteile durch
geografische und spektrale Effizienzen verschaffen
* Attraktives Geschäftsmodell/Investition: Das Tower-Company-Modell soll
Satellitendienstanbietern mit wachsender Nutzerbasis einen kumulativen
wirtschaftlichen Mehrwert bieten, indem es den jeweiligen Anteil an den
Satellitenkosten reduziert, die Spektrumseffizienz verbessert sowie
Netzleistung und -verfügbarkeit auf ein Niveau steigert, das für einzelne
Betreiber ansonsten nicht erreichbar wäre; das Modell des kumulativen
Wachstums bietet zusätzlichen strategischen und finanziellen Partnern mit
zunehmender Skalierung des Systems attraktive Renditechancen
PARIS, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Space42 (http://www.space42.ai/) (ADX:
SPACE42), das KI-gestützte SpaceTech-Unternehmen mit Sitz in den VAE, und Viasat
(http://www.viasat.com/), Inc. (NASDAQ: VSAT), ein weltweit führendes
Unternehmen für Satelliten- und sichere Kommunikation, haben heute auf der World
Space Business Week in Paris die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur formellen
Gründung von Equatys bekannt gegeben. Equatys ist eine gemeinsame Plattform für
Weltraum- und Bodeninfrastruktur, die die Erweiterung der mobilen Versorgung und
die Bereitstellung von Overlay-Diensten an Orten ermöglichen soll, die von
terrestrischen Netzen nicht versorgt werden können, einschließlich
Abdeckungslücken in dicht besiedelten Ballungsräumen. Mit der Gründung von
Equatys verpflichten sich Space42 und Viasat zu einer anfänglichen
Eigenkapitalzuführung von insgesamt bis zu 1 Mrd. USD.
Die Entwicklung der ersten Konstellation wird durch die gleichzeitige
Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Aufstockung der gemeinsamen Finanzierung
beschleunigt. Mit der Gründung von Equatys wird Viasat voraussichtlich zum
technologischen Hauptauftragnehmer des Unternehmens ernannt.
Die Gründung des Unternehmens erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die weltweite
Nachfrage nach satellitengestützter mobiler Konnektivität zunehmend an Dynamik
gewinnt. Da 3GPP-NTN-Standards alltäglichen Smartphones und vernetzten Geräten
den Zugriff auf Satellitennetze ermöglichen, wird erwartet, dass der
adressierbare Markt für Direct-to-Device (D2D) und fortschrittliche MSS-Dienste
in den kommenden Jahrzehnten erheblich wachsen wird. Gemeinsam bieten Viasat und
Space42 eine unübertroffene globale Reichweite durch Geschäftsbeziehungen zu
mehr als 400 Mobilfunkbetreibern weltweit sowie Zugang zum größten weltweit
koordinierten MSS-Frequenzspektrum (>100 MHz), das für den D2D-Einsatz verfügbar
ist, und schaffen damit eine einzigartig skalierbare Grundlage für Wachstum.
Equatys ist darauf ausgelegt, Smartphones, IoT-Geräte sowie weitere Geräte und
Endgeräte direkt mit Satelliten zu verbinden und Mobilfunkbetreibern damit die
Möglichkeit zu geben, Sprach-, Text- und Datendienste dort anzubieten, wo
Mobilfunknetze nicht verfügbar sind oder nur eine geringe Abdeckung aufweisen.
Die Vereinbarung baut auf der Arbeit von Space42 und Viasat an der technischen
Konzeption und Herstellung der Satelliten auf, ebenso wie auf den Fortschritten
des Ökosystems bei der nahtlosen Integration in terrestrische Netze, bei
Interoperabilitätsstandards und auf dem Feedback einer Reihe von
Mobilfunknetzbetreibern und Ökosystem-Teilnehmern. Die Vereinbarung markiert den
nächsten Meilenstein für Space42 und Viasat in ihrer Rolle als Gründungspartner
von Equatys. Diese Zusammenarbeit wurde erstmals im März 2025 angekündigt
(https://equatys.com/en/media/2025/space42-and-viasat-announce-partnership/),
als Space42 und Viasat mit finanzierten technischen und kommerziellen Studien zu
einer gemeinsam genutzten nichtterrestrischen Netzinfrastruktur (NTN) begannen.
Im September 2025 folgte die Ankündigung
(https://equatys.com/en/media/2025/space42-equatys-launch/), Equatys gründen zu
wollen.
Equatys basiert auf einem Tower-Company-Modell, einem bewährten Ansatz, der dazu
beigetragen hat, die terrestrische Mobilfunkbranche effizient zu skalieren,
indem standardisierte und/oder gemeinsame Infrastruktur von allen oder
zahlreichen Betreibern gemeinsam genutzt wird. Equatys wird eine neutrale,
gemeinsam genutzte Ebene aus Satelliten- und Bodeninfrastruktur bereitstellen.
Durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur anstelle ihrer Duplizierung
können Teilnehmer des Ökosystems den Kapitalbedarf reduzieren, den Einsatz
beschleunigen, die Dienstverfügbarkeit erhöhen und ihre Kunden- und
Geschäftsbeziehungen unabhängig weiterführen. Teilnehmende Betreiber mit
entsprechenden Lizenzen können durch die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur
eine höhere Kosteneffizienz erzielen, als dies auf Basis ihres eigenen
geografischen Versorgungsgebiets und/oder ihrer eigenen Frequenzgenehmigungen
wahrscheinlich möglich wäre - und könnten damit potenziell mit den größten
Einzelkonstellationen konkurrieren oder diese sogar übertreffen. Mehrere
Betreiber können eine gemeinsame Plattform nutzen, ohne ihre eigenen
Frequenzlizenzrechte, Kunden oder Geschäftsbeziehungen aufzugeben. Das
Geschäftsmodell ist von Grund auf offen gestaltet, sodass weitere
Frequenzlizenznehmer und Satellitenbetreiber die Konstellation nutzen können,
was ein hohes Maß an Frequenzbündelung, Koordination und Zusammenarbeit
ermöglicht. Die initiale Konstellation bildet die erste Phase einer Architektur,
die auf eine Skalierung auf 2.800 Satelliten in 60 Orbitalebenen und drei
Orbithöhen ausgelegt ist und bei steigender Nachfrage eine Verdichtung
ermöglicht, ohne dass eine Neuentwicklung erforderlich wird.
Die Finanzierung des Unternehmens wird voraussichtlich aus einer Kombination aus
Gründer-Eigenkapital, Fremdkapital sowie Eigenkapital von Drittinvestoren
stammen. Das Modell soll Eigenkapitalinvestoren renditestarke,
infrastrukturbasierte Erträge mit Wertsteigerungspotenzial bieten, während
gestaffelte Eigenkapitalangebote zusätzlichen strategischen und finanziellen
Partnern die Möglichkeit geben, sich an der Skalierung des Systems zu
beteiligen. Weitere Lizenznehmer des Systems wären nicht verpflichtet, in das
System zu investieren, um es nutzen zu können.
In diesem neuen Unternehmen bringt jeder Gründungspartner eine erhebliche
Reichweite und Größe ein. Space42 verfügt über koordinierte L-Band-
Frequenzrechte in mehr als 160 Märkten sowie über Beziehungen zu
Mobilfunkbetreibern, die die kommerzielle Reichweite der Plattform erweitern.
Viasat soll als technologischer Hauptauftragnehmer fungieren und verfügt
weltweit über koordinierte MSS-Frequenzrechte im L-Band sowie in Europa im S-
Band. Gemeinsam verfügen Space42 und Viasat über kommerzielle Vereinbarungen mit
mehr als 400 Mobilfunkbetreibern weltweit sowie über die technischen Kapazitäten
und den Zugang zum Betrieb in einem weltweit koordinierten MSS-Frequenzspektrum
von über 100 MHz für fortschrittliche MSS-Dienste und NTN-D2D-Dienste.
Karim Michel Sabbagh, Managing Director von Space42, sagt:?Mit der
Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist Equatys startklar. Zum ersten Mal baut
die Satellitenbranche eine Infrastruktur auf, die der Denkweise der
Mobilfunkbranche entspricht: gemeinsam genutzt, interoperabel, standardbasiert
und für Milliarden von Geräten statt für Millionen von Teilnehmern ausgelegt.
Space42 und Viasat haben jeweils das eingebracht, was der andere nicht
einbringen konnte, und gemeinsam haben wir ein System mit einem einzigartigen,
differenzierten Kompetenzprofil für die Raumfahrtbranche geschaffen. Wir wussten
immer, dass wir dazu in der Lage sind, und heute beweisen wir es."
?Wir schaffen eine neue Infrastrukturkategorie für globale D2D- und
fortschrittliche MSS-Konnektivität, gestützt auf einzigartige
Frequenzressourcen, erhebliche zugesagte Kapitalmittel und ein Geschäftsmodell,
dessen Skalierbarkeit sich bereits in der Mobilfunkbranche bewährt hat. Die
formelle Gründung von Equatys spiegelt unser gemeinsames Vertrauen in den
strategischen Wert und die langfristige finanzielle Attraktivität dieses
Vorhabens wider, mit dem wir einen schnell wachsenden nichtterrestrischen Markt
für neue D2D-NTN- und fortschrittliche mobile Satellitendienste unterstützen
wollen", so Mark Dankberg, Chairman und CEO von Viasat.?Durch ein System mit
modernster Technologie und Mechanismen für einen neutralen, gemeinsam genutzten
und vertrauenswürdigen Infrastrukturzugang wird Equatys Innovationen im Bereich
der weltraumgestützten Konnektivität beschleunigen, eine skalierbare und
interoperable Architektur etablieren, die ein umfassendes Ökosystem von
Teilnehmern mit Wahlmöglichkeiten und Skaleneffekten unterstützt, und
substanzielle Wachstumschancen mit attraktiven Renditen für Investoren und
Partner schaffen."
Branchenchancen
* Der globale Markt für satellitengestützte D2D-Konnektivität soll bis 2040
ein Volumen von 30 bis 70 Mrd. USD erreichen. Treiber sind zunächst die
Integration der NTN-Unterstützung in 3GPP Release 17, den technischen
Standard, auf dem Mobilfunknetze weltweit basieren, sowie eine für künftige
Releases geplante noch engere Integration.
* Diese Standardänderung bedeutet, dass gewöhnliche Smartphones und IoT-Geräte
ohne spezielle Hardware eine Verbindung zu Satellitennetzen herstellen
können, wodurch ein Markt erschlossen wird, den keine frühere
Satellitengeneration realistisch bedienen konnte.
Kapitalstruktur
Mit der Gründung von Equatys verpflichten sich Space42 und Viasat jeweils zu
einer anfänglichen Kapitaleinlage von 400 Mio. USD. Diese soll im Rahmen einer
künftigen, für Drittinvestoren offenen Eigenkapitalfinanzierungsrunde um weitere
200 Mio. USD von Space42 erhöht werden, sodass sich die gesamten
Eigenkapitalbeiträge der beiden Parteien auf bis zu 1 Mrd. USD belaufen.
Die Gründung des Joint Ventures, die Beschaffung der Konstellation und die
entsprechenden endgültigen Vereinbarungen unterliegen weiterhin den üblichen
Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der
Bestellung von Viasat zum technologischen Hauptauftragnehmer. Die Unternehmen
beabsichtigen, weitere Informationen bereitzustellen, sobald Equatys
Fortschritte bei der Erfüllung dieser Bedingungen macht.
Medienkontakte
Space42 Communications: communications@space42.ai
(mailto:communications@space42.ai)
Viasat Communications: PR@viasat.com (mailto:PR@viasat.com)
Über Equatys
Equatys wird eine unabhängige, neutrale und gemeinsam genutzte Weltraum- und
Bodeninfrastrukturplattform für Lizenznehmer von Direct-to-Device- und
fortschrittlichen mobilen Satellitendiensten sein. Equatys basiert auf einem
Tower-Company-Modell und ist darauf ausgelegt, globalen, regionalen und
nationalen Betreibern mit entsprechenden MSS- und/oder SCS-Betriebslizenzen
überzeugende wirtschaftliche und leistungsbezogene Vorteile zu bieten. Die
Plattform soll Wahlmöglichkeiten, Interoperabilität und einen wirtschaftlich
attraktiven Zugang zu NTN-Diensten für Teilnehmer des Ökosystems ermöglichen.
Equatys strebt ein kumulatives Wachstum an, indem die Zahl der Nutzer im
Ökosystem über den Zugang zu global koordinierten Frequenzen wächst, und will
nachhaltigen Wert für die Anteilseigner schaffen. Die Plattform basiert auf
3GPP-NTN-Standards. Weitere Informationen finden Sie unter www.equatys.com
(https://equatys.com/)
Über Space42
Space42 (ADX: SPACE42) ist ein KI-gestütztes SpaceTech-Unternehmen mit Sitz in
den VAE, das Satellitenkommunikation, Geodatenanalyse und künstliche Intelligenz
verbindet, um aus dem Weltraum neue Erkenntnisse über die Erde zu gewinnen.
Space42 entstand 2024 durch die erfolgreiche Fusion von Bayanat und Yahsat. Dank
seiner globalen Reichweite kann das Unternehmen den sich schnell wandelnden
Anforderungen seiner Kunden - darunter Regierungen, Unternehmen und Gemeinden -
gerecht werden. Space42 umfasst zwei Geschäftsbereiche: Space Services und Smart
Solutions. Space Services konzentriert sich auf den Betrieb von Satelliten im
Upstream-Bereich für Festnetz- und Mobilitätssatellitendienste. Smart Solutions
verbindet die Erfassung und Verarbeitung von Geodaten mit KI, um
Entscheidungsprozesse zu unterstützen, das Lagebewusstsein zu verbessern und die
operative Effizienz zu steigern. Zu den Hauptaktionären gehören G42, Mubadala
und IHC.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.space42.ai
(https://www.space42.ai/); folgen Sie uns auf LinkedIn: @Space42
(https://www.linkedin.com/company/space42ai/posts/?feedView=all)
Über Viasat
Viasat ist ein globales Kommunikationsunternehmen, das davon überzeugt ist, dass
jeder und alles auf der Welt miteinander vernetzt werden kann. Mit
Niederlassungen in 24 Ländern weltweit gestalten wir mit unserer Mission die Art
und Weise, wie Verbraucher, Unternehmen, Regierungen und Streitkräfte rund um
den Globus kommunizieren und miteinander verbunden sind. Viasat entwickelt das
ultimative globale Kommunikationsnetzwerk, um hochwertige, zuverlässige,
sichere, erschwingliche und schnelle Verbindungen bereitzustellen und damit das
Leben der Menschen überall positiv zu beeinflussen - am Boden, in der Luft und
auf See - und zugleich eine nachhaltige Zukunft im Weltraum zu gestalten. Im Mai
2023 schloss Viasat die Übernahme von Inmarsat ab und führte die Teams,
Technologien und Ressourcen beider Unternehmen zusammen, um einen neuen globalen
Kommunikationspartner zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter www.viasat.com, im
Viasat Newsroom oder folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Instagram, Facebook,
Bluesky, Threads und YouTube.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen
Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beruhen und den
Safe-Harbor-Regelungen des Securities Act von 1933 und des Securities Exchange
Act von 1934 unterliegen. Diese Aussagen - erkennbar unter anderem an Begriffen
wie?erwarten",?werden",?voraussehen",?planen",?konzipiert",?anstreben"
oder ähnlichen Formulierungen - unterliegen Risiken und Unsicherheiten und
können sich als unzutreffend erweisen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen
gehören unter anderem Aussagen zur Gründung von Equatys, zum Zeitpunkt und zur
Höhe der jeweiligen Eigenkapitalbeiträge der Parteien, zur Ermöglichung globaler
D2D- und fortschrittlicher mobiler Satellitendienste einschließlich des
Zeitpunkts der kommerziellen Einführung, zur Beschaffung, Konzeption, Fertigung,
dem Start und der Inbetriebnahme der ersten Satellitengeneration von Equatys
sowie des zugehörigen Bodennetzes, zur Konzeption, zum Geschäftsmodell, zu den
Funktionen, der Leistungsfähigkeit und den Vorteilen der Equatys-Plattform, zum
Investitionsrahmen einschließlich der erwarteten Vorteile, Risiken und Renditen,
zum Abschluss der endgültigen Vereinbarungen einschließlich der Erfüllung
behördlicher und sonstiger Abschlussbedingungen sowie zu Plänen, Zielen und
Strategien für den zukünftigen Geschäftsbetrieb. Leser werden darauf
hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen
können. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, gehören:
Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Gründung von Equatys und dem
Abschluss der endgültigen Vereinbarungen, einschließlich des Ausbleibens
erforderlicher behördlicher Genehmigungen; die nicht rechtzeitige oder gänzlich
ausbleibende Erfüllung der Abschlussbedingungen; die Fähigkeit der Parteien,
ihre jeweiligen Eigenkapitalzusagen zu finanzieren; Risiken im Zusammenhang mit
dem Bau, Start und Betrieb von Satelliten, einschließlich der Auswirkungen von
Anomalien sowie von Fehlern oder Ausfällen beim Start, im Betrieb oder bei der
Inbetriebnahme oder einer Verschlechterung der Satellitenleistung; Veränderungen
der Beziehungen zu wichtigen Kunden, Lieferanten oder Ökosystempartnern oder
deren finanzieller Lage; die Fähigkeit, neue Technologien, Produkte und
Dienstleistungen erfolgreich zu entwickeln, einzuführen und zu vermarkten;
zunehmender Wettbewerb in den Zielmärkten; die Fähigkeit von Equatys, seinen
Geschäftsplan innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt erfolgreich
umzusetzen; regulatorische Risiken sowie weitere Risiken, die die
Kommunikations- und D2D-Branchen allgemein betreffen. Darüber hinaus wird auf
die Risikofaktoren in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Viasat
verwiesen, die unter www.sec.gov (https://www.sec.gov/) verfügbar sind,
einschließlich des jüngsten Jahresberichts von Viasat auf Form 10-K und der
Quartalsberichte auf Form 10-Q. Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich
nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, die
ausschließlich den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergeben. Die
Parteien sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aus irgendeinem
Grund zu überarbeiten oder zu aktualisieren.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1433651-0022-476c-a5aa-
40d6304661bb
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