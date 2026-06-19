GNW-News: SpaceX geht an die Börse: SPCX nach historischem Nasdaq-Debüt nun handelbar

^Die EBC Financial Group bietet Händlern weltweit ab dem Eröffnungsgong Zugang

zum Handel mit der größten Börseneinführung aller Zeiten - und verzichtet dabei

für einen begrenzten Zeitraum auf Transaktionsgebühren.

LONDON, June 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die EBC Financial Group (EBC) gab

bekannt, dass SpaceX (SPCX) nun auf allen Plattformen der EBC verfügbar ist. Das

Wertpapier wurde am Freitag, dem 12. Juni 2026, um 16:31 Uhr (UTC+3) zum Handel

freigegeben - zeitgleich mit der Eröffnung des US-Marktes und am selben

Handelstag, an dem SpaceX sein Debüt an der Nasdaq feierte. Der Börsengang

folgte auf den größten IPO in der Geschichte der Finanzmärkte : eine

Kapitalaufnahme von 75 Milliarden US-Dollar zu einem Ausgabepreis von 135 US-

Dollar pro Aktie, was einer Bewertung von etwa 1,75 Billionen US-Dollar

entspricht. Die Aktien stiegen am ersten Handelstag um rund 19 % und schlossen

bei knapp 161 US-Dollar, wodurch der Marktwert von SpaceX auf über 2 Billionen

US-Dollar stieg. Das Wertpapier steht allen EBC Kunden weltweit zur Verfügung,

sowohl für Standard- (STD) als auch für Professional- (PRO) Konten.

Durch den Börsengang zählte SpaceX bereits ab dem ersten Handelstag zu den

wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Für Händler ist es das erste

Mal, dass ein Unternehmen, das mehr als zwei Jahrzehnte lang privat blieb und

dabei führende Positionen in Startdiensten, im Starlink-Satellitennetzwerk sowie

- seit der Übernahme von xAI im Februar 2026 - in der KI-Entwicklung aufgebaut

hat, nun am öffentlichen Markt zugänglich ist.

Zugang zu einem bahnbrechenden Börsengang noch am selben Tag

Der neu eingeführte CFD ist nahtlos in die bestehende Handelsinfrastruktur der

EBC integriert, sodass keine gesonderte Registrierung, Kapitalzuweisungen oder

Mindestzeichnungsgrenzen erforderlich sind. Sowohl Standard- als auch

Professional-Konten bieten das Instrument an, jeweils mit eigenem Preis- und

Ausführungsprofil. Händler in verschiedenen Phasen - von Anlegern mit geringerem

Kapital bis hin zu erfahrenen Profis - können so das Konto wählen, das zu ihrer

Handelsweise passt.

Handel nach eigener Einschätzung

Die EBC ermöglicht den Handel mit SpaceX-Aktien in beide Richtungen- also sowohl

auf steigende als auch auf fallende Kurse. Bullen können eine Long-Position

eingehen, wenn sie der Ansicht sind, dass wiederkehrende Einnahmen aus Starlink,

der Kostenvorteil bei Raketenstarts sowie Erlöse aus NASA- und

Verteidigungsaufträgen die Bewertung rechtfertigen. Trader können hingegen eine

Short-Position wählen, wenn sie die Kursentwicklung im Hinblick auf die hohe

Kapitalintensität des Luft- und Raumfahrtgeschäfts sowie mögliche

Rückschlagsrisiken für neue Anleger als überzogen einschätzen.

Zeitlich begrenzte provisionsfreie Handelsgebühren für US-Aktien

Parallel zur Börsennotierung bietet die EBC ein zeitlich begrenztes Angebot ohne

Provisionen für den Handel mit US-Aktien und ETFs an - gültig vom 12. Juni bis

zum 11. September 2026. Da weder Provisionen noch Swap-Gebühren für das

Instrument anfallen, sinken die Handelskosten deutlich, was Kunden im aktuellen

Umfeld stark nachgefragter Tech-IPOs potenziell erhebliche Einsparungen

ermöglicht. Die Aktion gilt ausschließlich für Kunden, die ein Konto bei der EBC

Financial Group (SVG) LLC eröffnen.

Ein wegweisendes Marktereignis

SpaceX geht als vertikal integrierter Konzern an die Börse, der Raketen,

Satelliten und - über xAI - künstliche Intelligenz umfasst. In seinem

Börsenprospekt beziffert das Unternehmen einen geschätzten Gesamtmarkt von rund

28,5 Billionen US-Dollar, wobei der Großteil auf KI- und Unternehmensanwendungen

entfällt - ein ambitioniertes Ziel, das von einigen Analysten angesichts der

noch frühen Entwicklungsphase in diesen Bereichen kritisch gesehen wird. Für

Kunden der EBC Financial Group steht dabei der praktische Aspekt im Vordergrund:

Ein Unternehmen im Zentrum dieser Diskussion ist nun direkt handelbar, sodass

Anleger über ihr bestehendes Konto eine eigene Einschätzung zum Markt treffen

können.

SPCX.OQ ist auf den Plattformen der EBC verfügbar. Weitere Informationen finden

Sie auf der Website der EBC Financial Group unter www.ebc.com

(https://www.ebc.com/?utm_source=pr&utm_medium=global&utm_campaign=saiful).

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen (FX) und Differenzkontrakten (CFDs) auf Margin birgt ein

hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Es besteht

die Möglichkeit, dass Verluste die ursprünglich eingezahlten Mittel übersteigen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen verlässlichen Indikator

für zukünftige Ergebnisse dar. Bitte prüfen Sie vor Aufnahme des Tradings

sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihre finanzielle Situation sowie Ihre

Risikobereitschaft.

Über die EBC Financial Group

Die EBC Financial Group (EBC) wurde in London gegründet und ist eine globale

Marke, die für ihre Expertise in den Bereichen Brokerage und Vermögensverwaltung

bekannt ist. Über ihre regulierten Unternehmen, die in wichtigen Finanzzentren

wie Großbritannien, Australien, den Kaimaninseln, Mauritius und anderen Ländern

tätig sind, ermöglicht EBC privaten, professionellen und institutionellen

Anlegern den Zugang zu globalen Märkten und Trading-Möglichkeiten, darunter

Devisen, Rohstoffe, CFDs und mehr.

Die EBC genießt das Vertrauen von Anlegern in über 100 Ländern und wurde mit

globalen Auszeichnungen geehrt, darunter mehrfach von World Finance. Die EBC

gilt weithin als einer der besten Broker der Welt und wurde unter anderem als

Beste Trading-Plattform und Vertrauenswürdigster Broker ausgezeichnet. Mit

seiner starken regulatorischen Stellung und seinem Bekenntnis zu Transparenz

wird EBC auch regelmäßig unter den besten Brokern gelistet - vertrauenswürdig

aufgrund seiner Fähigkeit, sichere, innovative und kundenorientierte Trading-

Lösungen auf wettbewerbsintensiven internationalen Märkten anzubieten.

Die Tochtergesellschaften von EBC sind in ihren jeweiligen Rechtsgebieten

zugelassen und reguliert. Die EBC Financial Group (UK) Limited wird von der

britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) reguliert. EBC Financial Group (Cayman)

Limited wird von der Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) reguliert; EBC

Financial Group (Australia) Pty Ltd und EBC Asset Management Pty Ltd werden von

der australischen Securities and Investments Commission (ASIC) reguliert; EBC

Financial (MU) Ltd ist von der Financial Services Commission Mauritius (FSC)

zugelassen und reguliert.

Den Kern der EBC bildet ein Team von Branchenveteranen mit über 40 Jahren

Erfahrung in großen Finanzinstituten. Sie haben bedeutende Wirtschaftszyklen

erfolgreich gemeistert - vom Plaza-Abkommen über die Schweizer-Franken-Krise im

Jahr 2015 bis hin zu den Marktverwerfungen während der COVID-19-Pandemie. Wir

pflegen eine Unternehmenskultur, in der Integrität, Respekt und die Sicherheit

des Kundenvermögens oberste Priorität haben. Jede Geschäftsbeziehung mit einem

Anleger wird mit der Ernsthaftigkeit behandelt, die sie verdient.

EBC ist stolzer offizieller Devisenpartner des FC Barcelona und fördert

weiterhin wirkungsvolle Partnerschaften zur Stärkung von Gemeinschaften -

insbesondere durch die Initiative?United to Beat Malaria" der UN-Stiftung, die

Wirtschaftsfakultät der Universität Oxford und eine Vielzahl von Partnern, die

sich für Initiativen in den Bereichen globale Gesundheit, Wirtschaft, Bildung

und Nachhaltigkeit einsetzen.

https://www.ebc.com/

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9e268f0-38cc-4cf0-bd92-

06a5ae03e622

Medienkontakt:

Aldric Tinker Toyad

Global PR Lead

aldric.tinker@ebc.com

Saiful Shamsudin

Public Relations Executive

saiful.shamsudin@ebc.comÂ°